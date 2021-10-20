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IP-сеть
IP-адрес
Internet Protocol Address
Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
30.09.2021 «Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке от имени финансового регулятора 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
29.09.2021 IaaS в VMmanager: поддержка частных сетей VxLAN 1
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены 2
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 2
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 2
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 2
30.08.2021 РТИ представила межсетевой экран на базе процессора «Эльбрус» 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 2
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 1
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 3
08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 2
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 2
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей 1
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 2
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 2
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 2
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
26.05.2021 Автоматизация рутинных задач управления жизненным циклом серверов при помощи встраиваемых решений и плагинов Dell EMC OpenManage Enterprise 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
20.05.2021 Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
18.05.2021 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision SENSE 1
12.05.2021 Из Минцифры уволили главного борца с Telegram. Вместо него будет вице-президент «Ростелекома» 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 2
30.04.2021 Group-IB ликвидировала мошенническую кампанию, имитирующую опрос ВОЗ 2
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1

Публикаций - 1144, упоминаний - 1746

IP-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 124
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 82
Microsoft Corporation 11039 66
Cisco Systems 2037 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 62
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 54
Apple Inc - Эппл Рус 7685 54
Facebook 3765 52
Telegram Group 702 52
Yandex - Яндекс 4100 49
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 45
Twitter 2204 45
Huawei 2727 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 41
SEC Consult Services 929 36
VMware 1829 32
Dr.Web - Доктор Веб 976 31
VK - Mail.ru Group 2482 29
Amazon Inc - Amazon.com 1469 23
IBM 3530 22
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 20
ESET 989 20
Oracle Corporation 3333 20
Yahoo! 1092 19
HP Inc. 2901 18
Alcatel-Lucent Enterprise 330 17
Intel Corporation 4158 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 16
NortonLifeLock (Symantec) 777 16
Spirit DSP - Спирит Корп 246 16
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 130 15
Samsung Electronics 5641 15
Panasonic 1119 15
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 840 14
Yota - Скартел 623 13
D-Link 189 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
LinkedIn 520 10
Альфа-Банк 1123 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
Visa International 1345 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Аэрофлот 492 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 4
Эксмо-АСТ - издательство 50 4
eBay Inc 529 4
Газпром ПАО 519 4
ВТБ24 583 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
Коловрат 5 3
Почта России ПАО 1570 3
DHL Express 82 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Qiwi 783 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Флибуста 27 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Assist - Ассист 124 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
SoftBank Group 101 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
KIA Motors 72 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Bank of America - Банк Америки 101 2
Deutsche Bank 126 2
AliExpress 275 2
Ford 173 2
Лукойл-Информ 71 2
BMW 248 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 128
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 49
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 45
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 40
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 23
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 23
Таганский районный суд города Москвы 44 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 15
Президент Российской Федерации 1439 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 10
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 8
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Правительство РФ 2200 6
Администрация Президента РФ 267 6
Пентагон - Министерство обороны США 277 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
Счётная палата РФ 460 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Верховный суд Российской Федерации 174 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Президент США 105 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Федеральное казначейство России 766 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
Единая Россия - Политическая партия 174 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ЛДПР 68 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
Демократическая политическая партия США 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 95
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 89
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 86
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 76
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 55
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 51
3G - Стандарт мобильной связи 3714 48
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 47
IPv6 - Internet Protocol version 6 209 45
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 42
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 42
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 41
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 34
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 29
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 29
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 28
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 27
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 26
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 22
PoE - Power over Ethernet 275 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 22
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 20
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 20
UDP - User Datagram Protocol 84 18
ARM64 - Архитектура процессора 1017 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 16
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 16
Google Android 10750 82
Microsoft Windows 10 6622 74
Linux OS 4249 68
Apple iOS 5741 49
Google YouTube - Видеохостинг 1710 45
AWS - Amazon Web Services 568 38
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 33
Google Chrome - браузер 1117 32
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 28
Apple Mac 1455 27
Rakuten Viber 429 27
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 26
Apple - App Store 2198 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 24
Apple iPad 3263 24
WhatsApp Messenger 654 23
Microsoft Skype 1465 22
VK - Mail.ru Одноклассники 856 21
Microsoft Office 1926 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 20
Microsoft Azure 1171 19
JavaScript - Язык программирования 627 18
Opera - Браузер 630 18
Facebook Instagram - Инстаграм 569 17
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 15
Google Gmail 602 15
Microsoft Edge - Браузер 971 14
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 14
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 14
Apple Safari - Браузер 600 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 14
Apple macOS 922 13
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 13
Microsoft Windows 851 13
Java - Язык программирования 1169 12
SQL - Язык программирования 432 11
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 10
Apple macOS X 901 10
PHP - Язык программирования 302 10
Жаров Александр 165 24
Кулин Филипп 39 20
Путин Владимир 1821 17
Дуров Павел 216 14
Никифоров Николай 1126 12
Иванов Олег 124 12
Навальный Алексей 58 11
Козлюк Артем 39 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 10
Климарев Михаил 46 10
Волин Алексей 113 8
Водясов Алексей 97 8
Ампелонский Вадим 31 7
Зайцев Михаил 145 7
Мельникова Анастасия 166 7
Соколов Алексей 121 7
Дарбинян Саркис 35 7
Носков Константин 201 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 6
Бокова Людмила 80 6
Лямин Александр 59 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Лугов Андрей 32 6
Галушкин Олег 168 5
Яровая Ирина 63 5
Королюк Алексей 86 5
Здольников Владимир 5 5
Акимов Максим 167 5
Щеголев Игорь 676 5
Гвоздев Дмитрий 83 4
Оганесян Ашот 58 4
Дерипаска Олег 19 4
Шадаев Максут 384 4
Литреев Александр 4 4
Гинятуллин Роман 61 4
Волков Дмитрий 39 4
Свириденко Андрей 77 4
Wu Crowley - Ву Кроули 13 3
Песков Дмитрий 65 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 427
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 161
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 52
Германия - Федеративная Республика 3618 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 41
Украина 3353 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 37
Европа 3736 30
Индия - Республика 2165 28
Франция - Французская Республика 2116 20
Казахстан - Республика 2622 20
Нидерланды 971 20
Бразилия - Федеративная Республика 1122 18
Япония 2771 18
Азия - Азиатский регион 1512 17
Беларусь - Белоруссия 2084 15
Ближний Восток 1471 15
Австралия - Австралийский Союз 1121 15
Канада 1295 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 14
Южная Корея - Республика 1454 12
Китай - Тайвань 589 12
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 11
Сингапур - Республика 808 11
Иран - Исламская Республика Иран 374 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Испания - Королевство 1250 9
Италия - Итальянская Республика 1377 9
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 9
Специальный административный район Гонконг 547 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 8
Турция - Турецкая республика 951 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 8
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 49
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 36
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 17
Пиратство - Авторское право 205 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 14
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
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