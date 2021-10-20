Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IP-сеть
IP-адрес
Internet Protocol Address
Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1144, упоминаний - 1746
IP-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 24
|Кулин Филипп 39 20
|Путин Владимир 1821 17
|Дуров Павел 216 14
|Никифоров Николай 1126 12
|Иванов Олег 124 12
|Навальный Алексей 58 11
|Козлюк Артем 39 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 10
|Климарев Михаил 46 10
|Волин Алексей 113 8
|Водясов Алексей 97 8
|Ампелонский Вадим 31 7
|Зайцев Михаил 145 7
|Мельникова Анастасия 166 7
|Соколов Алексей 121 7
|Дарбинян Саркис 35 7
|Носков Константин 201 6
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 6
|Бокова Людмила 80 6
|Лямин Александр 59 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Лугов Андрей 32 6
|Галушкин Олег 168 5
|Яровая Ирина 63 5
|Королюк Алексей 86 5
|Здольников Владимир 5 5
|Акимов Максим 167 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Гвоздев Дмитрий 83 4
|Оганесян Ашот 58 4
|Дерипаска Олег 19 4
|Шадаев Максут 384 4
|Литреев Александр 4 4
|Гинятуллин Роман 61 4
|Волков Дмитрий 39 4
|Свириденко Андрей 77 4
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757400, в очереди разбора - 661090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757400, в очереди разбора - 661090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru