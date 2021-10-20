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Apple iPhone
Серия смартфонов


20.10.2021 Facebook поменяет название 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 2
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 2
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 6
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 3
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 4
08.10.2021 Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи 7
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 2
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 2
21.09.2021 Сaviar выпускает в продажу новую кастомизированную коллекцию iPhone 13 Pro для владельцев Rolex 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 2
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях 2
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 2
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 2
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 5
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 3
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 7
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 2
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 4
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 2
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 16
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
29.07.2021 На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем 4
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 2
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 9
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.07.2021 Создан супербезопасный почтовый сервис 2
21.07.2021 Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 14
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 7
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ 5

Публикаций - 5121, упоминаний - 11291

Apple iPhone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 1083
Samsung Electronics 5633 747
Microsoft Corporation 11017 485
Google LLC 7128 280
Huawei 2726 197
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 173
Xiaomi 904 172
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 142
Facebook 3765 109
LG Electronics 1832 91
Twitter 2204 84
Qualcomm Technologies 1001 82
VK - Mail.ru Group 2482 82
Intel Corporation 4152 80
Yandex - Яндекс 4099 74
Sony 2319 66
Nokia Corporation 2416 64
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 63
Lenovo Group 1636 61
HTC Corporation 1185 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 50
Amazon Inc - Amazon.com 1467 47
OPPO Electronics 222 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 36
OnePlus - BBK Electronics 131 36
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 36
Lenovo Motorola 996 34
ZTE Corporation 549 33
Telegram Group 702 32
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 31
MediaTek 314 30
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 29
SAP SE 3207 28
IBM 3527 27
Vivo 125 25
Nvidia Corp 2011 24
Meizu 121 22
AMD - Advanced Micro Devices 1664 22
Связной ГК 877 62
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 42
Евросеть 883 25
re:Store 106 24
KGI Securities 47 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 17
LinkedIn 520 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 14
Uber Technologies 258 14
Uber 257 14
Visa International 1344 13
Открытие ФК 538 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 12
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 12
Почта России ПАО 1570 11
Техносила 133 11
eBay Inc 528 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 10
Альфа-Банк 1123 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 9
Tesla Motors 241 9
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 9
Nike 85 9
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 7
Carl Zeiss 174 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Яндекс.Такси 271 5
ПриватБанк 177 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 5
Ferrari NV 70 5
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
AliExpress 275 5
BMW 248 5
Volvo Cars 155 5
Аэрофлот 492 5
Точка 124 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 47
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 32
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 14
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 13
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Правительство РФ 2200 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 8
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 8
Президент США 105 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Верховный суд Российской Федерации 174 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 4
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 11 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 21 3
Роснано 456 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 8
ЛДПР 68 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Руссофт - Russoft 250 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Демократическая политическая партия США 36 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 631
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 391
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 333
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 238
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 153
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 108
USB Type-C - USB-C 901 105
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 101
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 100
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 99
Smartphone - Смартфон 773 93
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 92
Lightning 131 89
Flash 472 86
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 82
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 74
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 71
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 68
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 67
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 65
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 60
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 58
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 54
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 54
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 51
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 48
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 41
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 39
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 36
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 31
3G - Стандарт мобильной связи 3709 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 30
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 29
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 26
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 21
Google Android 10750 1737
Apple iOS 5741 1181
Apple iPad 3263 552
Apple iPhone 6 547 300
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 294
Microsoft Windows Phone OS 1472 279
Apple - App Store 2198 232
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 232
Apple iPhone 3 383 227
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 201
Google Play - Google Store - Android Market 2515 196
Apple iPhone 5 710 186
Apple iPhone 7 246 178
Microsoft Windows 10 6612 170
Symbian OS 764 163
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 161
Apple Mac 1454 158
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 154
Samsung Galaxy Note 558 150
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 130
Apple iPhone 8 157 121
Apple macOS 922 120
Google Nexus - Серия смартфонов 398 112
Apple iPad Pro 226 104
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 100
Apple Siri - Голосовой помощник 302 91
Samsung Galaxy 345 89
Java - Язык программирования 1167 86
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 84
Apple iPhone 11 152 80
Apple Touch ID 207 79
Apple Pay 385 76
Apple iPod Touch 654 75
Apple iPhone 4 700 73
Apple Safari - Браузер 599 72
WhatsApp Messenger 654 71
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 70
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 70
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 67
Apple iPad mini 375 67
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 191
Steve Jobs - Стив Джобс 700 68
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 40
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 29
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 24
Путин Владимир 1820 17
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 11
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 10
Островский Святослав 41 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 9
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 9
Кузьменко Валерия 58 8
Blass Evan - Бласс Эван 32 6
Мансур Ахмед 7 6
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 6
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 6
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 5
Галушкин Олег 168 5
Цариковский Андрей 21 5
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 5
Дуров Павел 216 5
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 5
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 5
Reith Ryan - Рейт Райан 11 5
Тенишев Андрей 12 5
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 6 5
Майстренко Игорь 44 5
Сергеев Алексей 26 4
Ющенко Александр 25 4
Манзюк Юлия 5 4
Ive Jony - Айва Джони 9 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Заикина Мария 13 4
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 4
Волож Аркадий 181 4
Мельникова Анастасия 166 4
Rubin Andy - Рубин Энди 59 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1335
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 1000
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 479
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 247
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 188
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 188
Германия - Федеративная Республика 3614 155
Япония 2760 144
Индия - Республика 2161 115
Франция - Французская Республика 2112 114
Европа 3730 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 100
Украина 3347 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 79
США - Купертино 204 72
Южная Корея - Республика 1450 56
США - Калифорния 969 55
Казахстан - Республика 2621 47
Беларусь - Белоруссия 2081 41
Австралия - Австралийский Союз 1118 40
Канада 1294 39
Китай - Тайвань 589 37
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 33
Россия - ПФО - Казань 1510 32
Европа Западная 610 31
Россия - СФО - Новосибирск 1956 28
Италия - Итальянская Республика 1371 28
Испания - Королевство 1248 27
США - Сан-Франциско 689 24
Специальный административный район Гонконг 546 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 21
Восточная Европа 1669 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 21
Бразилия - Федеративная Республика 1121 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 21
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 19
Россия - ПФО - Самара 1287 19
Азия - Азиатский регион 1512 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 21
Русский язык 970 20
Trade-in 54 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 16
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 10
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 9
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 6
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
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