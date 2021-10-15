Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 5

Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 5

Группа ВТБ запустила удаленное подписание документов для покупки квартиры 2

За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 10

Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1

Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 1

На Госуслугах доступны выписки из госреестра недвижимости 7

Росреестр и Газпром перейдут на электронное взаимодействие к концу 2021 года 3

В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 6

Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1

Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 4