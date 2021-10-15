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Росреестр
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная регистрационная служба Российской Федерации


15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 2
13.10.2021 «Циан» запустил сервис для проведения онлайн-сделок с недвижимостью на вторичном рынке и без привязки к отделению банка 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 5
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 5
22.09.2021 «Контур.Реестро» поможет выпускать электронные закладные 3
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.08.2021 «Сбер» при поддержке «ДОМ.РФ» перешел на электронные закладные по всей территориальной сети 3
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
05.08.2021 Группа ВТБ запустила удаленное подписание документов для покупки квартиры 2
05.08.2021 Росреестр и «ДОМ.РФ» ускорили работу банков с электронными закладными 6
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 10
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
05.07.2021 Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 2
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 2
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 2
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
01.06.2021 Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами 5
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 9
26.05.2021 Банк «Дом.рф» полностью перейдет на электронные закладные до конца 2021 года 1
26.05.2021 Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 7
20.05.2021 За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений 1
19.05.2021 На Госуслугах доступны выписки из госреестра недвижимости 7
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
11.05.2021 Росреестр и Газпром перейдут на электронное взаимодействие к концу 2021 года 3
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 6
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 4
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
01.04.2021 Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование 1

Публикаций - 756, упоминаний - 1749

Росреестр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 116
Oracle Corporation 3389 33
Microsoft Corporation 11253 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 26
Ростех - Ростехнологии 2230 25
Ланит ГК 1165 24
IBM 3586 24
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 24
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 22
Крок 1223 22
iTeco - Ай-Теко 721 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 22
NVision Group - Энвижн Груп 548 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 20
Восход ФГБУ НИИ 367 17
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 17
АйТи 755 17
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 273 16
VK - Mail.ru Group 2492 16
РТЛабс 145 15
3806 15
Yandex - Яндекс 4107 14
Совзонд - Sovzond 66 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 14
Барс груп 402 13
SAP SE 3230 12
Ericsson 873 11
Directum - Директум 654 11
Maykor - Мэйкор 259 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 10
Программный продукт ГК 92 9
ЭОС - Электронные офисные системы 997 9
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 9
СКБ Контур 416 9
Citrix Systems 574 9
ОТР 135 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 9
Cisco Systems 2074 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 86
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 44
Почта России ПАО 1580 34
УЭК - Универсальная электронная карта 512 22
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
X5 Group 601 17
X5 Group - Пятерочка 561 15
Утконос 99 13
Почта Банк 289 13
Роснефть НК 367 13
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Альфа-Банк 1128 10
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 10
Ак Барс Банк 174 10
РЖД - Российские железные дороги 1083 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
Уралсиб Банк 390 9
Адамас - Ювелирный завод 56 9
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 8
РусГидро ПАО 129 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 8
Аэрофлот 493 8
Обувь России 27 7
Северсталь ПАО 204 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 7
МДМ Банк 150 7
Газпром нефть 382 7
KupiVip 75 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 7
ВТБ Банк Москвы 373 7
Открытие ФК 539 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Вертолеты России 114 6
Citibank - Ситибанк 170 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 217
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 197
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 125
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 124
Федеральное казначейство России 766 119
Правительство РФ 2210 112
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 106
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 85
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 82
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 80
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 76
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 59
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 53
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 51
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 48
Президент Российской Федерации 1443 47
Счётная палата РФ 463 46
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 43
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 41
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 40
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 40
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 40
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 35
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 34
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 32
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 31
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 28
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 28
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 26
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 26
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 24
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 23
Правительство Москвы 654 21
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 20
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 26
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 5
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Руссофт - Russoft 254 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 128
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 43
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 38
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 34
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 21
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 15
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 160 15
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 12
Безопасный город 348 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 10
ИТ-аутсорсинг 674 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 9
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 432 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 8
Big Data - Большие данные 1136 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 7
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 392 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 117
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 92
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 82
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 66
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 20
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 19
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 18
Esri ArcGIS 108 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 13
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 13
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 12
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Практика Успеха SmartDeal 12 10
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 10
Apple iOS 5742 10
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
Google Android 10752 10
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 9
Linux OS 4296 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 7
Microsoft Windows 10 6707 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 7
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 7
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 7
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 6
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 6
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 6
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 6
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
ЭОС Дело СЭД 629 5
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 5
Microsoft Office 1959 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 5
Сапельников Сергей 100 82
Четвернин Алексей 651 69
Никифоров Николай 1126 49
Ермолаев Артем 340 49
Путин Владимир 1831 42
Шадаев Максут 384 40
Власов Сергей 76 39
Козырев Алексей 270 38
Медведев Дмитрий 1434 37
Гуральников Сергей 161 36
Катамадзе Анна 72 34
Попов Алексей 319 33
Солодовников Денис 63 32
Приданкин Андрей 30 30
Звягина Наталья 64 30
Фомичев Олег 107 30
Громов Иван 96 29
Лысенко Эдуард 209 29
Албычев Александр 74 29
Меджитов Тимур 56 28
Петрушин Андрей 64 27
Матвеева Татьяна 83 27
Калина Роман 60 26
Опенышева Светлана 54 26
Песчанских Георгий 38 25
Стрельцов Андрей 53 25
Кесельбренер Леонид 49 23
Рудзевич Мария 34 23
Шайхутдинов Роман 107 23
Дюбанов Анатолий 86 22
Бойко Елена 151 22
Айвазов Армен 449 22
Бутенко Юрий 64 21
Евраев Михаил 222 20
Левин Леонид 83 20
Акимов Максим 167 20
Евстигнеев Сергей 21 19
Чамара Денис 57 19
Крюков Сергей 26 19
Ляшенко Сергей 29 19
Россия - Российская федерация - РФ 57914 512
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 175
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 46
Россия - Калужская область 575 42
Россия - Челябинская область 665 36
Россия - Тульская область 755 35
Россия - Ростовская область 870 34
Россия - Новосибирская область 824 34
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 32
Россия - Ульяновская область 355 32
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 27
Россия - Тюменская область 593 26
Россия - Краснодарский край 921 25
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 25
Россия - Республика Алтай 694 23
Россия - Республика Мордовия 392 23
Россия - Волгоградская область 402 22
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 20
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 20
Россия - Сахалинская область 436 20
Россия - Самарская область 569 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 18
Казахстан - Республика 2665 17
Россия - Тамбовская область 324 16
Россия - Республика Крым 626 16
Россия - Севастополь 420 16
Россия - Нижегородская область 747 15
Россия - ПФО - Казань 1529 15
Россия - Липецкая область 294 14
Россия - Кировск - Кировская область 307 14
Россия - Республика Коми 425 14
Россия - Красноярский край 674 14
Европа 3804 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 12
Земля - планета Солнечной системы 892 12
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 12
Россия - Оренбургская область 295 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 71
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 60
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 38
Информационное общество - Государственная программа 282 24
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