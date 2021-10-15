Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росреестр
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная регистрационная служба Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 756, упоминаний - 1749
Росреестр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сапельников Сергей 100 82
|Четвернин Алексей 651 69
|Никифоров Николай 1126 49
|Ермолаев Артем 340 49
|Путин Владимир 1831 42
|Шадаев Максут 384 40
|Власов Сергей 76 39
|Козырев Алексей 270 38
|Медведев Дмитрий 1434 37
|Гуральников Сергей 161 36
|Катамадзе Анна 72 34
|Попов Алексей 319 33
|Солодовников Денис 63 32
|Приданкин Андрей 30 30
|Звягина Наталья 64 30
|Фомичев Олег 107 30
|Громов Иван 96 29
|Лысенко Эдуард 209 29
|Албычев Александр 74 29
|Меджитов Тимур 56 28
|Петрушин Андрей 64 27
|Матвеева Татьяна 83 27
|Калина Роман 60 26
|Опенышева Светлана 54 26
|Песчанских Георгий 38 25
|Стрельцов Андрей 53 25
|Кесельбренер Леонид 49 23
|Рудзевич Мария 34 23
|Шайхутдинов Роман 107 23
|Дюбанов Анатолий 86 22
|Бойко Елена 151 22
|Айвазов Армен 449 22
|Бутенко Юрий 64 21
|Евраев Михаил 222 20
|Левин Леонид 83 20
|Акимов Максим 167 20
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Чамара Денис 57 19
|Крюков Сергей 26 19
|Ляшенко Сергей 29 19
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772415, в очереди разбора - 676097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772415, в очереди разбора - 676097.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru