Росреестр заплатит почти два миллиарда за переезд в хороший ЦОД

Переход на новые ЦОДы

Как выяснил CNews, Росреестр выделил 1,7 млрд руб. для перевода своей системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на новые центры обработки данных. Главной целью перехода является обеспечение стабильной работы ФГИС ЕГРН с пользователями и в процессе работы с другими информационными системами.

Информацию об этом можно найти на сайте Госзакупок. Тендер был размещен 1 апреля 2024 г. Заявки будут приниматься до 22 апреля того же года. Итоги будут подведены 25 апреля.

В погоне за стабильностью

Помимо обеспечения стабильной работы ЕГРН, переход на новый Центр обработки данных направлен на улучшение надежности работы Единой государственной реестровой системы, обеспечение защиты от сбоев и обеспечение бесперебойной работы системы в случае чрезвычайных ситуаций. Это также позволит обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Федеральной государственной информационной системы ЕГРН, выделенной копии информационной системы ЕГРН и публичного доступа к данным из ФГИС ЕГРН.

Image by DC Studio on Freepik Росреестр выделит 1,7 млрд руб. для перехода на новые ЦОДы

Росреестр полагает, что новый ЦОД может помочь в проведении тестирований и оценки различных методов сбора новой информации и их последующей обработки. Что необходимо для проверки эффективности и правильности выбранных методик с целью улучшения процесса сбора данных и их последующей обработки.

Минимум Tier 3

Для реализации задуманного Росреестру необходимо 2 ЦОДа — основной и для хранения резервных данных, оборудованные блочными хранилищами L1 SSD, L2 SATA, L3 SATA и SSD, хранение резервных данных должно осуществляться на носителях типа SATA и SSD (L3). Канал связи L3 должен обладать пропускной способностью не менее 1Гбит/с, L3VPN не менее 10 Гбит/с. Все каналы связи с интернетом должны обладать защитой от DDoS-атак.

Инженерно-технические системы ЦОД и НЦОД должны работать в условиях от -40 °C до +40 °C, сохраняя заявленные характеристики. Ремонтные и сервисные работы на инженерной инфраструктуре, обеспечивающей функционирование ИТ-оборудования, должны проводиться без отключения оборудования и без ухудшения качества электропитания и охлаждения.

ЦОД и НЦОД должны иметь дежурную службу эксплуатации 24/7, включающую не менее двух инженеров в рабочее время и не менее одного инженера в любое время суток. Обязательно наличие системы автоматизированного контроля и/или управления состоянием инженерной инфраструктуры ЦОД и НЦОД.

Система непрерывного электроснабжения должна быть построена на основе взаимного резервирования ИБП или ДДИБП. Должна гарантировать подачу напряжения 230В/400В с точностью ± 10%, частота 50 ± 0,2 Гц, с общей мощностью не менее 5000 кВт в каждом ЦОД (НЦОД).

Помимо этого она должна быть дублирована на всех уровнях: иметь не менее 2 вводов от различных районных подстанций, с собственным распределительным трансформатором, двойное резервирование электрических линий между распределительным трансформатором и ИБП, использование ИБП или ДДИБП на полную мощность оборудования с запасом времени автономной работы не менее 15 минут.

В техническом задании приведены и другие требования к ЦОДу: Наличие системы пожаротушения, камер наблюдения, характеристики системы кондиционирования и наличия охранной сигнализации. Учитывая указанные Росреестром характеристики, можно сделать вывод, что им требуется ЦОД уровня не менее Tier 3. Следует учитывать, что по требованию Службы, основной ЦОД должен находиться на расстоянии не более 50 км от центрального офиса Росреестра.