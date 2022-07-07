Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 86552
ИКТ 7630
Организации 5758
Ведомства 1300
Ассоциации 640
Технологии 2782
Системы 16573
Персоны 30662
География 1465
Статьи 1118
Пресса 844
ИАА 577
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1403
Мероприятия 807

Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer

Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer


07.07.2022 В России могут запретить смартфоны и ТВ Xiaomi. Вероятность высока 1
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 1
06.07.2022 Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй» 1
01.07.2022 Оплату с помощью NFC протестировал Life Pay 1
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн 1
27.06.2022 Оплата смартфоном, как прежде: бесконтактные карты «ЮMoney» 1
22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана 1
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья 1
21.06.2022 «Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года 1
20.06.2022 В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых 1
09.06.2022 «ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID» 1
08.06.2022 «ЮMoney» стали сервисом для онлайн-шопинга 1
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди 1
03.06.2022 «Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay 1
02.06.2022 Экспорт российского ПО упадет в разы. Разработчики лишатся 300 млрд руб. в год 1
25.05.2022 VK запустила бета-версию RuStore 1
25.05.2022 Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу» 1
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay 1
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq 1
20.05.2022 Алексей Анкудинов -

Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись

 1
18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против 1
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq 1
12.05.2022 Оплачивать покупки по-прежнему можно с мобильного счета «билайна» 1
09.05.2022 Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций 1
05.05.2022 Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом 1
02.05.2022 Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций 3
29.04.2022 Алексей Анкудинов, CSI: Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись 1
28.04.2022 Эксперты Stormwall спрогнозировали новую волну DDoS-атак на российские компании 1
27.04.2022 Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay 2
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 2
22.04.2022 OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка 2
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota 1
20.04.2022 Зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры. Как ЦОДы выкручиваются 1
15.04.2022 «Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой 1
15.04.2022 «Яндекс» представил «Счет» с кешбэком 1
14.04.2022 Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты 1
14.04.2022 «ЮKassa» снизит комиссию за эквайринг до 1% — для тех, кто продает социально значимые товары и услуги 1
13.04.2022 Китай не спасает. Российские карты UnionPay оказались полностью бесполезны за рубежом 2
12.04.2022 Участники столичной программы развития стартапов привлекли более 1 млрд рублей инвестиций 1

Публикаций - 1377, упоминаний - 1589

Платёжные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 171
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 133
PayPal 634 122
Apple Inc 10683 107
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 95
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 75
Samsung Electronics 9333 64
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 63
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 46
Microsoft Corporation 22497 37
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 35
Amazon Inc - Amazon.com 2650 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
IBM - International Business Machines Corp 8941 25
Huawei 3222 24
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 18
Информзащита 641 18
Крок - Croc 1616 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 14
Softline - Софтлайн 1870 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 12
Meta Platforms - Facebook 4267 12
Telegram Group 805 12
Intel Corporation 11262 12
1С-Битрикс - Bitrix 443 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Элемент ГК - Elementec 1523 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
LG Electronics 3372 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 8
Xiaomi 1095 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 8
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
Новые облачные технологии (НОТ) 277 6
Vodafone Group 1318 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
Compass Plus 42 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 232
Альфа-Банк 1476 107
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 93
CyberPlat - КиберПлат 339 69
Почта России ПАО 1853 39
ПСБ - Промсвязьбанк 682 29
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 28
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 19
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 15
Wildberries - Вайлдберриз 185 11
Открытие ФК - Росгосстрах 266 10
Avito - Авито 237 9
Газпром ПАО 1008 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 7
Татфондбанк АИКБ 76 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 6
Western Union 120 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 4
Виктория - Сеть супермаркетов 145 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Nordea - Нордеа Банк 77 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 3
Яндекс.Еда 490 3
Самолёт ГК 216 3
X5 Group 709 3
Шоколадница - сеть кофеен 36 2
Visa International 1809 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 0 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
Силовые машины 66 1
Diners Club International - платёжная система 79 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 1
Открытие ФК - Балтийский лизинг 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 257
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 175
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 68
Президент Российской Федерации 3770 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 14
Таможня - Таможенная служба 421 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
Администрация Президента РФ 904 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 6 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 403
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 231
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 186
Мобильное приложение - Mobile app 4966 184
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 162
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 155
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 141
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 135
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 105
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 66
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 60
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 57
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 49
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 48
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 46
Website - Вебсайт 9736 44
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 43
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 41
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 36
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 35
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 35
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 34
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 28
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 28
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 26
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 23
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 19
Google Android 11959 163
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 150
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 83
Qiwi Кошелек 185 69
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 60
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 26
Microsoft Windows 2000 2856 26
Apple iOS 6422 24
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 15
Linux OS 7669 15
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 14
Microsoft Office 3247 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 11
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Apple Safari - браузер 743 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
Apple macOS 1457 9
Huawei AppGallery 131 7
Nokia Symbian OS 1388 6
Новые облачные технологии - МойОфис 381 6
Depositphotos - фотобанк 385 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 5
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 4
WhatsApp Messenger 745 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
Microsoft Windows 2104 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 4
Google Gmail 802 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Telegram Messenger - Мессенджер 168 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Microsoft SQL Server 1416 3
Путин Владимир 2542 50
Малых Дмитрий 28 7
Мишустин Михаил 376 4
Гришин Дмитрий 185 4
Гостев Дмитрий 22 3
Коробкина Оксана 18 3
Иванов Александр 83 2
Покровский Иван 67 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Горелкин Антон 38 2
Мельникова Анастасия 197 2
Кабаков Ярослав 21 2
Сергунина Наталья 223 2
Белова Светлана 7 1
Хинштейн Александр 68 1
Панков Александр 67 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Максимова Юлия 0 1
Кармишин Дмитрий 4 1
Глазачев Иван 27 1
Цытович Алла 7 1
Яловенко Илларион 15 1
Савицкий Андрей 12 1
Савюк Виктор 38 1
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
Сичкарь Сергей 0 1
Массух Илья 202 1
Петухов Степан 1 1
Ложкин Сергей 18 1
Мантуров Денис 66 1
Исаев Камиль 18 1
Дмитриев Олег 6 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Аксаков Анатолий 104 1
Хасьянова Гульнара 117 1
Акимов Максим 170 1
Богаткин Алексей 30 1
Гурбанов Кирилл 2 1
Володин Вячеслав 67 1
Петров Дмитрий 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 356
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 346
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 187
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 136
Казахстан - Республика 4467 89
Беларусь - Белоруссия 3525 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 62
Япония 10069 46
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 40
Азия - Азиатский регион 3803 36
Армения - Республика 1112 35
Россия - ПФО - Казань 2085 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 31
Бразилия - Федеративная Республика 1945 26
Африка - Африканский регион 2928 25
Австралия - Австралийский Союз 2791 21
Нидерланды 2197 21
Россия - СФО - Новосибирск 3269 21
Чехия - Чешская Республика 1053 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Швеция - Королевство 2072 13
Россия - ЦФО - Тульская область 965 12
Румыния 592 12
Россия - РФ - Российская федерация 108428 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 9
Россия - Сибирь 1579 9
Австрия - Австрийская Республика 1020 9
Таиланд - Королевство 671 8
Китай - Тайвань 2115 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 6
Россия - СФО - Омская область 517 5
Сербия - Республика 225 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 4
Америка 2011 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 364
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 160
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 90
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 63
Юриспруденция 1629 48
Торговая марка - Товарный знак 1107 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 29
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 24
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 23
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 10
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 3
Эргономика 840 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 2
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 53
Коммерсантъ - Издательский дом 888 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 19
РИА Новости 766 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 11
Forbes - Форбс 591 6
FT - Financial Times 1118 3
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Ananova 249 1
BCG - Boston Consulting Group 85 5
Juniper Research 468 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 6
CNews Женщины года в отрасли ИТ 11 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
GeekBrains 49 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще