Индексная книга CNews*
Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer
Публикаций - 1377, упоминаний - 1589
Платёжные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 50
|Малых Дмитрий 28 7
|Мишустин Михаил 376 4
|Гришин Дмитрий 185 4
|Гостев Дмитрий 22 3
|Коробкина Оксана 18 3
|Иванов Александр 83 2
|Покровский Иван 67 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Горелкин Антон 38 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Кабаков Ярослав 21 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Белова Светлана 7 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Панков Александр 67 1
|de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
|Максимова Юлия 0 1
|Кармишин Дмитрий 4 1
|Глазачев Иван 27 1
|Цытович Алла 7 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Савицкий Андрей 12 1
|Савюк Виктор 38 1
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 1
|Сичкарь Сергей 0 1
|Массух Илья 202 1
|Петухов Степан 1 1
|Ложкин Сергей 18 1
|Мантуров Денис 66 1
|Исаев Камиль 18 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Аксаков Анатолий 104 1
|Хасьянова Гульнара 117 1
|Акимов Максим 170 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Петров Дмитрий 40 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 5
|Juniper Research 468 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
|S&P - Standard and Poor’s 470 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947566.
Создано именных указателей - 86552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.