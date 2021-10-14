Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПФР
ПФ РФ
Пенсионный фонд Российской Федерации
Публикаций - 1122, упоминаний - 2343
ПФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бойко Елена 154 83
|Елистратов Николай 90 76
|Ермолаев Артем 343 75
|Шадаев Максут 420 75
|Евраев Михаил 227 66
|Козырев Алексей 274 66
|Путин Владимир 2443 52
|Гуральников Сергей 162 50
|Бутенко Юрий 64 48
|Иванов Алексей 91 45
|Фомичев Олег 110 45
|Чаркин Евгений 199 43
|Власов Сергей 76 42
|Медведев Дмитрий 1590 39
|Богачев Игорь 172 38
|Нестеров Алексей 84 38
|Матвеева Татьяна 83 38
|Авербах Владимир 122 37
|Калина Роман 61 37
|Петрушин Андрей 66 37
|Казарин Станислав 111 36
|Албычев Александр 78 35
|Лысенко Эдуард 221 35
|Звягина Наталья 64 34
|Песчанских Георгий 38 33
|Скляр Алексей 51 33
|Стрельцов Андрей 56 31
|Лопаткин Герман 104 30
|Шипов Савва 74 30
|Бетсис Павел 96 30
|Никифоров Николай 1131 29
|Паршин Максим 174 28
|Меджитов Тимур 58 28
|Сотин Денис 106 28
|Чамара Денис 58 26
|Раков Ярослав 49 26
|Катамадзе Анна 72 26
|Селиванов Дмитрий 51 24
|Меньшов Кирилл 75 24
|Акимов Максим 169 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru