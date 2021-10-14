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ПФР
ПФ РФ
Пенсионный фонд Российской Федерации



14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР
25.02.2021 Обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux
26.08.2020 Новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета» поможет самостоятельно организовать путешествие
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы»
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще
07.10.2019 Сбербанк запустил онлайн-оформление ипотеки без трудовой книжки
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва»
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски
25.04.2019 В Пенсионном фонде появился Центр кибербезопасности на софте IBM и российском ПО
27.02.2019 Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» в 2018 году
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров
11.12.2018 ПФР и Х5 разработают цифровую социальную карту для пенсионеров
16.10.2018 «Ростелеком» и ПФР добавили новый модуль «Видеообщение в интернете» в «Азбуку интернета»
10.07.2018 Пенсионный фонд РФ и «Техносерв»: ИТ-инфраструктура ЕГИССО размещается в облаке
09.07.2018 «Техносерв» развернул ИТ-инфраструктуру ЕГИССО для ПФР
28.06.2018 Сбербанк запустил сервис, спасающий пожилых от визитов в Пенсионный фонд
28.06.2018 Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов»
24.04.2018 Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР

Публикаций - 1122, упоминаний - 2343

ПФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 206
Microsoft Corporation 21014 78
IBM 8684 75
5034 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 44
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 39
Cisco Systems 4640 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 31
Oracle Corporation 5811 30
Ростех - Ростехнологии 2350 29
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 28
Abbyy 1072 25
Yandex - Яндекс 4582 24
Cinimex - Синимекс 163 24
АйТи 1066 24
ОТР 169 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 23
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 22
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 21
Такском - Taxcom 126 21
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 21
Восход ФГБУ НИИ 451 21
Крок 1560 21
RedSys - РедСис 67 20
Новые облачные технологии (НОТ) 228 19
СКБ Контур 436 18
Samsung Electronics 8953 18
Центр2М - Center2М 50 17
Custis 80 17
Программный продукт ГК 112 16
Avaya Inc - Avaya СНГ 953 15
Huawei 2996 15
VK - Mail.ru Group 2814 15
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 15
Ростелеком - РТЛабс 147 14
SAP SE 4379 14
Rimini Street 41 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 120
Почта России ПАО 1798 75
РЖД - Российские железные дороги 1331 70
ПСБ - Промсвязьбанк 636 49
ГПБ - Газпромбанк 801 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 44
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 37
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 34
Аэрофлот 618 31
X5 Group 650 31
Уралсиб Банк 447 30
Газпром ПАО 778 23
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 23
Альфа-Банк 1336 20
ВТБ24 622 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 18
Сургутнефтегаз - СНГ 161 18
Ингосстрах СПАО 279 18
УЭК - Универсальная электронная карта 554 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 14
Citibank - Ситибанк 250 14
Почта Банк 304 13
Открытие ФК 460 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 13
ПГК - Первая грузовая компания 113 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 12
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 12
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 11
МТС банк 268 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 11
Черкизово ГК 73 11
OKS Group 34 11
Adidas 125 11
Интер РАО ПАО 266 10
НСПК - Национальная система платежных карт 273 10
Газпром нефть 400 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 284
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 247
Федеральное казначейство России 867 175
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 130
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 129
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 125
Правительство РФ 2659 120
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 116
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 107
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 95
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 94
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 84
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 76
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 69
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 69
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 67
ПФР Департамент информационных технологий 129 66
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 63
Президент Российской Федерации 1731 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 54
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 52
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 50
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 48
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 48
Счётная палата РФ 556 47
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 45
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 44
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 40
Правительство Москвы 819 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 35
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 35
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 34
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 33
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 31
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 30
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 32
Руссофт - Russoft 345 8
АФТ - Ассоциация Финтех 86 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 5
Linux Foundation 163 5
Gen-Z Consortium 11 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Единая Россия - Политическая партия 218 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 2
Союз пенсионеров России 2 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 15 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
ЛДПР 97 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 193
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 57
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 53
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 40
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 38
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 36
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 30
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 28
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 53 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 19
Big Data - Большие данные 1249 18
Безопасный город 390 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 17
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 60 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 477 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 15
e-Commerce - Электронная коммерция 379 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1034 14
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 931 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 13
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1427 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 114 11
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 11
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 10
ИТ-аутсорсинг 860 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 146
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 93
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 58
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 50
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 60 45
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 27
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 25
Linux OS 7207 22
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 21
Microsoft Windows 10 10129 19
Азбука интернета 21 18
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 18
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 17
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 17
Google Android 11673 17
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 16
Apple iOS 6248 16
R-Style Softlab - RS-Connect 50 14
1С:ERP Управление предприятием 216 14
R-Style Softlab - RS-Bank 262 14
Новые облачные технологии - МойОфис 326 13
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1677 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 12
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 37 11
Google Chrome - браузер 1168 11
IBM DB2 311 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 42 10
Microsoft Office 3012 10
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 98 10
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 142 10
ЭОС АИС МФЦ Дело 51 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 9
Infotecs - ViPNet VPN-решение 166 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 9
Intel x86 - архитектура процессора 1274 8
Бойко Елена 154 83
Елистратов Николай 90 76
Ермолаев Артем 343 75
Шадаев Максут 420 75
Евраев Михаил 227 66
Козырев Алексей 274 66
Путин Владимир 2443 52
Гуральников Сергей 162 50
Бутенко Юрий 64 48
Иванов Алексей 91 45
Фомичев Олег 110 45
Чаркин Евгений 199 43
Власов Сергей 76 42
Медведев Дмитрий 1590 39
Богачев Игорь 172 38
Нестеров Алексей 84 38
Матвеева Татьяна 83 38
Авербах Владимир 122 37
Калина Роман 61 37
Петрушин Андрей 66 37
Казарин Станислав 111 36
Албычев Александр 78 35
Лысенко Эдуард 221 35
Звягина Наталья 64 34
Песчанских Георгий 38 33
Скляр Алексей 51 33
Стрельцов Андрей 56 31
Лопаткин Герман 104 30
Шипов Савва 74 30
Бетсис Павел 96 30
Никифоров Николай 1131 29
Паршин Максим 174 28
Меджитов Тимур 58 28
Сотин Денис 106 28
Чамара Денис 58 26
Раков Ярослав 49 26
Катамадзе Анна 72 26
Селиванов Дмитрий 51 24
Меньшов Кирилл 75 24
Акимов Максим 169 24
Россия - Российская федерация - РФ 82514 706
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 226
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 75
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 57
Россия - УФО - Челябинская область 848 50
Россия - СФО - Республика Алтай 884 46
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 44
Россия - ЦФО - Тульская область 927 42
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 39
Россия - ЦФО - Калужская область 726 37
Россия - ПФО - Мордовия Республика 504 26
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 26
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 24
Россия - УФО - Тюменская область 749 24
Казахстан - Республика 4139 23
Европа Восточная 2815 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 21
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 19
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 18
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 18
Россия - СФО - Иркутская область 725 18
Россия - СФО - Новосибирск 2925 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 17
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 17
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 17
Россия - УФО - Свердловская область 1024 16
Россия - ПФО - Самарская область 780 16
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 16
Европа 7249 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 149
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 89
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 73
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 47
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 44
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 41
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 26
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 24
Федеральное законодательство 355 21
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 19
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 17
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 15
Информационное общество - Государственная программа 305 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 14
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 12
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 11
ЕСН - Единый социальный налог 97 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 233 10
Доктрина информационной безопасности России 15 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 9
Региональное законодательство 45 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 56 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 7
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 102 6
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 6
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 5
Образование в России 552 4
УСН - Упрощенная система налогообложения 55 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 52
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 14
Коммерсантъ - Издательский дом 791 12
Apps4All 25 10
TAdviser - Центр выбора технологий 228 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 9
Ведомости 275 7
РОИ - Российская общественная инициатива 71 5
Российская газета 219 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
РИА Новости 720 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 3
Известия ИД 201 2
Forbes - Форбс 560 2
Банки.ру - Banki.ru 35 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
Автокод (портал) 29 1
Intelligent Enterprise 26 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
CNews Северо-Запад 24 1
Известия Мордовии 3 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Госрасходы - портал 6 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Радио России - радиостанция 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 22 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
СК Пресс 16 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 61
IDC - International Data Corporation 4527 32
Gartner 3195 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 23
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 34 14
CNews Tenders 13 6
Juniper Research 420 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 887 4
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 17 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
CNews SaaS рейтинг 22 2
TeleGeography Research 39 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
Zecurion Analytics 25 2
Synergy Research Group 39 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Fortune Global 500 269 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Интерфакс-100 12 1
SimilarWeb 28 1
IDC Russia Cloud Services Market 8 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
Vanson Bourne 47 1
CNews Fast рейтинг 35 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
CNews Мишень ОФД 4 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 1
CNews Инновация года - награда 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 7
ИИО РАО ФГБНУ - Институт информатизации образования Российской Академии образования 7 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 4
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 3
Сириус - Образовательный центр 108 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 2
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
ИИИ - Институт исследований интернета 18 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
Открытое образование 6 1
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
РАН - Российская академия наук 963 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 87
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 69
CNews AWARDS - награда 334 58
CNews APPWards 36 12
CNews Баттл 37 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 10
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 7
Интернет-экономика - форум 6 4
CNews FORUM Кейсы 46 4
Worldskills - Ворлдскиллс 81 2
Всероссийский цифровой диктант 8 2
CeBIT 406 2
Олимпийские игры - Olympic Games 474 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Россия-Африка - саммит 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Час кода - международное движение 11 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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