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Нефтегазовый сектор экономики
Нефтегазодобывающие предприятия



10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD
04.03.2009 Круглый стол CNews: «ИКТ в нефтегазовом секторе»
19.06.2008 Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов
14.03.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе

Публикаций - 68, упоминаний - 85

Нефтегазовый сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4412 6
Крок - Croc 1586 6
Microsoft Corporation 22005 5
Программный продукт ГК 3708 5
Ростех - Ростехнологии 2410 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7901 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 3
5499 3
Oracle Corporation 5890 3
1С-ИжТиСи 4907 3
Инталев - Intalev 268 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 260 2
Dell EMC 4639 2
Cisco Systems 4675 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8602 2
IBM - International Business Machines Corp 8808 2
HP Inc. 5237 2
Bitfury Group 25 2
Корус Консалтинг ГК 997 2
SAS Institute 798 2
Citrix Systems 730 2
Xerox 1082 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 126 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 47 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 310 2
SafeData - Центр Хранения Данных 53 2
Парус Корпорация 419 2
Xerox - Ксерокс Россия 143 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 2
Армада - РБК софт 699 2
Импакт-Софт 30 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 260 1
Edelweiss - Эдельвейс 43 1
Esri 158 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
Yandex - Яндекс 4779 1
Accenture - Аксенчер 792 1
Газпром ПАО 869 10
Газпром нефть 406 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 6
Роснефть НК 421 6
Транснефть 221 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 3
AHConferences 53 3
РусГидро ПАО 177 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
Мосэнерго ПАО 112 2
ЮКОС НК 138 2
BP - British Petroleum 111 2
ФосАгро 71 2
ТНК-ВР Холдинг 239 2
Башнефть ПАО АНК 114 2
Татнефть 177 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Алроса АК 104 2
Северсталь ПАО 286 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Норникель - Норильский никель 277 2
Славнефть НГК 39 2
Газпром бурение 9 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 43 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 210 1
Силовые машины 67 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Борец Производственная Компания - Borets 6 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Phystech Ventures 11 1
Мираторг 13 1
Royal Dutch Shell - Шелл 134 1
Родник 74 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Сургутнефтегаз - СНГ 192 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 172 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1871 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1810 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 56 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 36 1
Правительство Москвы 1492 1
Федеральное казначейство России 1149 1
Роснано 626 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1162 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 1
Правительство РФ 7010 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2081 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2065 1
Союз ПНГО - Союз производителей нефтегазового оборудования 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
АФТ - Ассоциация Финтех 93 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12470 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 5
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ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 4
Big Data - Большие данные 1908 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2622 4
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Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 241 2
Сервер - Серверные платформы 2066 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 238 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 749 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3026 2
ATEX - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. 11 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 326 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 129 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1731 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3251 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 356 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 112 2
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WirelessHART или IEC 62591 - сетевая технология для беспроводных устройств на базе протокола HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) 2 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1154 1
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АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 9 1
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 541 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 268 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1953 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 10 1
Linux OS 7434 4
Инталев + ВУЗ 5 3
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 74 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 593 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2148 2
Oracle Java - язык программирования 2498 2
Армада - РБК Лизинг 15 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Autodesk AutoCAD 267 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 81 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 2
Microsoft Windows 10 11200 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 565 2
Ростелеком ЦОД Москва-I - Ростелеком ЦОД Москва-II 9 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 147 2
IBM Maximo 33 1
Крок Акселератор 2 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
Linux - Debian GNU 325 1
Stratus everRun Enterprise 3 1
Oracle PeopleSoft 372 1
ABB Ability Smart Sensor 2 1
Bentley ProjectWise 15 1
AMD Radeon GPU Profiler (RGP) 5 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 1
Cisco Kinetic 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Asahi Pentax K 49 1
1С:Управление Холдингом 75 1
1С:ERP Управление предприятием 214 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
Smart PassportBox 3 1
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 13 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1285 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 576 1
Schneider Electric EcoStruxure 61 1
Летограф Ансамбль 3 1
Серова Елена 317 3
Свердлов Денис 170 2
Стрелков Сергей 12 2
Попова Мария 139 2
Ершова Элеонора 64 2
Брыкин Арсений 37 2
Бажаев Муса 6 2
Корнеев Александр 11 2
Тананакин Алексей 5 2
Заединов Руслан 45 2
Пантелеев Илья 23 2
Торгов Игорь 25 2
Паленов Олег 19 2
Кругляков Роман 43 2
Казарезов Алексей 5 2
Евдокимов Андрей 66 1
Аитов Тимур 187 1
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Вольпе Борис 82 1
Шлыков Алексей 44 1
Огурцов Артем 6 1
Быстрова Юлия 9 1
Натрусов Артем 136 1
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Богачев Игорь 173 1
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Иревли Сергей 21 1
Халяпин Сергей 81 1
Каплунов Павел 45 1
Гольцов Александр 62 1
Васильев Евгений 109 1
Рогозин Дмитрий 87 1
Полтавченко Георгий 21 1
Лебедев Алексей 20 1
Гурко Александр 136 1
Лебедев Александр 18 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12226 11
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1649 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 746 1
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Россия - УФО - Тюменская область 781 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 947 1
Америка Северная 2631 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 235 1
Европа Западная 1325 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 448 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 728 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 349 1
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Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 1
Бразилия - Сан-Паулу 144 1
Того - Тоголезская Республика 8161 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 1
Океания 66 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5799 12
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 5
Сельское хозяйство 140 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 815 3
Торговля розничная 399 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 2
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 124 1
Экономический эффект 574 1
МПС - Международные платежные системы 95 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 328 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 128 1
Транспорт 492 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 131 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 506 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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