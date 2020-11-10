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Нефтегазовый сектор экономики
Нефтегазодобывающие предприятия
Публикаций - 68, упоминаний - 85
Нефтегазовый сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 3
|Свердлов Денис 170 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Попова Мария 139 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Бажаев Муса 6 2
|Корнеев Александр 11 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Заединов Руслан 45 2
|Пантелеев Илья 23 2
|Торгов Игорь 25 2
|Паленов Олег 19 2
|Кругляков Роман 43 2
|Казарезов Алексей 5 2
|Евдокимов Андрей 66 1
|Аитов Тимур 187 1
|Черногоров Андрей 63 1
|Вольпе Борис 82 1
|Шлыков Алексей 44 1
|Огурцов Артем 6 1
|Быстрова Юлия 9 1
|Натрусов Артем 136 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Калагин Илья 12 1
|Ахмеров Тимур 82 1
|Богачев Игорь 173 1
|Трушкин Константин 49 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 1
|Иревли Сергей 21 1
|Халяпин Сергей 81 1
|Каплунов Павел 45 1
|Гольцов Александр 62 1
|Васильев Евгений 109 1
|Рогозин Дмитрий 87 1
|Полтавченко Георгий 21 1
|Лебедев Алексей 20 1
|Гурко Александр 136 1
|Лебедев Александр 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 6
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 39 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 817 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru