Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АКАР
Ассоциация коммуникационных агентств России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 118
АКАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
|Беляев Алексей 14 2
|Левин Леонид 83 1
|Волож Аркадий 181 1
|Степанов Александр 15 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Лазарев Дмитрий 3 1
|Боярский Сергей 16 1
|Веселов Сергей 1 1
|Мысина Ирина 1 1
|Смелянская Мария 1 1
|Омельницкий Борис 7 1
|Яковицкий Андрей 1 1
|Пушков Алексей 8 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767480, в очереди разбора - 671166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767480, в очереди разбора - 671166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru