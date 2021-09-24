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АКАР
Ассоциация коммуникационных агентств России


24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
02.06.2021 Депутаты заставляют Роскомнадзор победить «серую» рекламу в интернете 2
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 4
19.05.2021 Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой 1
03.09.2020 В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 3
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 3
11.03.2019 В России интернет впервые обогнал телевидение по затратам на рекламу 4
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет 12
26.07.2018 Mail.ru group сообщила о росте выручки от рекламы на 37% 1
25.05.2018 OTM перевела на российские площадки 100% серверного оборудования 1
22.03.2018 IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год 2
14.02.2018 Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru 1
28.11.2017 Группа OTM назначила руководителя нового департамента интернет-рекламы 1
21.03.2017 Рекламный рынок в Рунете достиг 136 миллиардов 4
10.02.2017 «Первый Бит» запустил digital-направление 1
06.08.2013 Объем интернет-рекламы в первом полугодии 2013 г. увеличился на 30% 1
10.04.2013 iTech Capital вложил $3,5 млн в российскую платформу для управления интернет-рекламой Garpun 1
26.02.2013 Итоги 2012 года: Mail.ru растет медленнее «Яндекса» 2
07.02.2013 Россия: онлайн-реклама растет в 4 раза быстрее, чем ТВ 5
13.11.2012 Club.CNews: Мыльный пузырь рекламы: show must go on! Урок истории. 1
18.10.2012 В Москве состоялась конференция по интерактивному маркетингу Digital Marketing Conference 2012: итоги 1
20.09.2012 11 октября в Москве начнет работу конференция по интерактивному маркетингу 1
31.05.2012 Рынок онлайн-рекламы в России перерос миллиард евро 1
16.03.2012 «Бегун»: рынок контекстной рекламы в России в 2011 г. вырос на 63% 2
21.02.2012 Россия: интернет впервые обогнал прессу по доходам от рекламы 1
08.02.2012 «Финам» советует покупать акции Mail.ru Group 1
02.11.2011 Россия: интернет обогнал печать по выручке от рекламы 3
23.09.2011 Рынок интернет-рекламы в России показал рекордный рост 2
23.06.2011 «Яндекс» окончательно победил «Рамблер» 1
19.05.2011 Аналитики объяснили, почему медийная реклама обгонит контекст 1
31.03.2011 Объем российского рынка контекстной рекламы в 2010 г. составил 16,85 млрд руб. 2
19.01.2011 "Яндекс" вырос на 43% 1
09.08.2010 Российский рынок онлайн-рекламы вырос на 33% за год 1
25.05.2010 «Яндекс» открыл офис продаж в Новосибирске 1
18.05.2010 Рунет: рынок контекстной рекламы вырос на 42% за год 1
14.04.2010 Россия: рынок веб-разработок вырос на 35% в 2009 г. 2
01.02.2010 Выручка "Яндекс" впервые сократилась 1
28.01.2010 Российский рынок контекстной рекламы вырос на 13% в 2009 г. 1
26.11.2009 Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает 1
21.10.2009 Рынок интернет-рекламы идет на поправку 2

Публикаций - 50, упоминаний - 118

АКАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 9
Rambler Group - Рамблер ГК 486 6
Yandex - Яндекс 4101 4
Google LLC 7168 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Microsoft Corporation 11143 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 2
Video Target 3 2
ESforce 22 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Classified - Классифайд - Ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 5 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 6
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Google AdSense 63 2
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 1 1
Беляев Алексей 14 2
Левин Леонид 83 1
Волож Аркадий 181 1
Степанов Александр 15 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Лазарев Дмитрий 3 1
Боярский Сергей 16 1
Веселов Сергей 1 1
Мысина Ирина 1 1
Смелянская Мария 1 1
Омельницкий Борис 7 1
Яковицкий Андрей 1 1
Пушков Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа 3781 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Украина 3389 1
Европа Западная 618 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 2
Performance CPx - контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях 2 2
Performance Search - реклама в результатах поиска Яндекса и Google 2 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
eMarketer 77 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
AdIndex 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767480, в очереди разбора - 671166.
Создано именных указателей - 46354.
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