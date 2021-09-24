Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1

В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 3

В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 3

В России интернет впервые обогнал телевидение по затратам на рекламу 4

Рекламный рынок в Рунете достиг 136 миллиардов 4