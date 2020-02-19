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ЮКОС НК



19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» 1
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» 2
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД 1
09.07.2017 Скончался один из основателей Рунета Антон Носик 1
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 7
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» 1
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 3
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова 1
29.05.2013 Google нанял менеджера из Microsoft для продаж онлайн-офиса в России 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
20.04.2012 У больших интеграторов большие проблемы 1
07.07.2011 Chronopay нашел замену арестованному гендиректору 1
13.01.2011 Топ-менеджер «Ситроникс ИТ» стал директором по развитию практики CPM в «Корус Консалтинг» 1
09.10.2009 В Татарстане создают национального ИТ-чемпиона 1
11.09.2009 Дело Чичваркина: российские власти отыграются за Березовского 1
04.09.2008 Чичваркин рассказал о грехах «Евросети» 2
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru 1
29.05.2008 Суд частично удовлетворил иск ЗАО «Связной» о недействительности доначисления налогов 1
26.02.2008 Московский метрополитен отказался от контроля над связью 1
20.02.2008 «Связного» обанкротит «ликвидатор» «Юкоса» 9
16.05.2007 Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек» 2
21.07.2006 Русские связисты мечтают о телеком-cоцлагере 1
07.07.2006 В "Крок" появился департамент интеллектуальных зданий 1
06.03.2006 Microsoft: Московские дистрибьюторы не справляются со спросом на Windows 1
13.02.2006 Сергей Капцов: Новая технология перевернет рынок видеоконференцсвязи 1
17.01.2006 Спамеры используют имя Ходорковского 3
17.01.2006 Газовый скандал определил топ-бренд Рунета 3
16.01.2006 Деньги Ходорковского предложили интернетчикам 2
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа 8
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек" 5
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек" 3
15.09.2005 "Комстар" скупает активы Ходорковского 1
16.08.2005 IBM готова купить ИТ-активы РАО ЕЭС. Готов ли Чубайс? 1
19.07.2005 Адвокат Буданова и Гусинского защитит СМАРТС 1
08.07.2005 Власти не дадут распродать телеком-активы Ходорковского 3
01.06.2005 Операторы дальней связи множатся как грибы после дождя 1
19.05.2005 МТС выдвинули налоговые претензии на сумму 370 млн. рублей 1
15.04.2005 Российское ЖКХ внедрит биллинг и ГИС 1

Публикаций - 100, упоминаний - 176

ЮКОС НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сибинтек 95 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 14
Microsoft Corporation 20288 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 9
Раском - Rascom 40 7
АйТи 1056 6
Metrocom - Метроком 69 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 6
Oracle Corporation 5638 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 5
АФК Система ПАО 1580 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 4
Cisco Systems 4542 4
Крок 1506 3
SAP SE 4176 3
Lenovo Motorola 3211 3
Telia Company 778 3
Nokia Alcatel-Lucent 1371 3
Армада - РБК софт 648 3
Turkcell 309 3
Rambler Group - Рамблер ГК 750 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 2
Telenor 681 2
General Electric - Дженерал электрик 349 2
Ланит ГК 1475 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 296 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 2
ФОРС - Центр разработки 277 2
Google LLC 8947 2
Honeywell 210 2
Альфа-Групп - Altimo 381 2
Polycom - Поликом Раша 349 2
IBM 8247 2
Intel Corporation 10381 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 2
Nokia Corporation 5012 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 12
Роснефть НК 410 11
Газпром ПАО 705 8
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 28 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 5
Славнефть НГК 29 4
ТНК-ВР Холдинг 226 3
Татнефть 163 3
Альфа-Банк 1279 3
Аэрофлот 572 3
BP - British Petroleum 91 2
Сургутнефтегаз - СНГ 158 2
Алроса АК 91 2
Норникель - Норильский никель 243 2
Интер РАО ПАО 246 2
РЖД - Российские железные дороги 1261 2
Евросеть 1310 2
Связной ГК 1047 2
Альфа-Групп 579 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 22 1
Barclays 79 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
Северсталь ПАО 251 1
Башнефть ПАО АНК 93 1
Татэнерго 37 1
Jaguar Cars 89 1
IPOC 121 1
Intel Capital 146 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 10 1
Deutsche Bank 286 1
AstraZeneca - АстраЗенека 36 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 60 1
Arianespace 38 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Национальный банк Траст 109 1
Сибинтек ИК 3 1
Мать и дитя 16 1
ПриватБанк 184 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Правительство РФ 2467 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 4
МКС - Международная космическая станция 401 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 3
Районные суды города Москвы 144 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 2
Правительство Москвы 782 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 478 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 303 2
Петербургский метрополитен ГУП 69 1
Правительство Москвы - Департамент земельных ресурсов города Москвы - ДЗР Москвы - Московский земельный комитет 4 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 128 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 45 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 103 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 37 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
МВД РФ Управление К 46 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 232 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 413 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 299 2
PUE - Power usage effectiveness 47 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1241 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 595 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 257 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 132 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 147 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 1
Microsoft Windows 10 9805 4
ICQ 777 2
Microsoft Windows 2000 939 2
АН-124 Руслан 6 2
Microsoft SQL Server 1132 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 2
Microsoft Windows NT 705 2
БОСС-Кадровик 114 2
Biglion - Биглион 53 1
Oracle Siebel CRM 188 1
Oracle Hyperion 124 1
OpenText Documentum 340 1
Microsoft Exchange Server 265 1
LiveInternet - блог-платформа 143 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 99 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 419 1
Microsoft Windows 98 325 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 1
Google Maps - Карты Google 490 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 295 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 1
Microsoft Exchange 930 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 224 1
Microsoft Skype 1747 1
Oracle Enterprise Manager 77 1
Microsoft Windows 1312 1
Microsoft Office 2824 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Microsoft Windows XP 2171 1
Apple iPod 1197 1
Ходорковский Михаил 22 7
Путин Владимир 2157 3
Мамут Александр 126 3
Носик Антон 88 2
Гусинский Владимир 12 2
Прохоров Юрий 45 2
Керимов Сулейман 23 2
Евтушенков Владимир 182 2
Василиадис Игорь 3 2
Врублевский Павел 81 2
Аитов Тимур 184 2
Мацоцкий Сергей 164 2
Королев Игорь 55 1
Богданов Андрей 22 1
Фурсенко Андрей 78 1
Лукашенко Александр 68 1
Кондратьев Андрей 5 1
Овчинников Борис 116 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Ведев Дмитрий 19 1
Слиньков Дмитрий 14 1
Муратов Дмитрий 5 1
Малис Олег 73 1
Карпачев Александр 19 1
Положевец Петр 5 1
Постолатий Виталий 22 1
Касимов Игорь 12 1
Семенова Ирина 42 1
Собчак Ксения 16 1
Зайцев Владимир 49 1
Калинин Денис 69 1
Щербаков Борис 40 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 20 1
Пермяков Максим 22 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Левин Борис 26 1
Захаров Андрей 31 1
Левин Леонид 86 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 9
Россия - СФО - Новосибирск 2783 7
Казахстан - Республика 3735 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 5
Украина 5153 5
Европа 6447 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 4
Европа Восточная 2685 4
Германия - Федеративная Республика 6766 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 4
Индия - Республика 3429 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 3
Ближний Восток 2299 3
Великобритания - Виргинские Острова 161 3
Африка - Африканский регион 2321 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Россия - СФО - Республика Алтай 844 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 2
Турция - Турецкая республика 1305 2
Нидерланды 1708 2
Армения - Республика 991 2
Беларусь - Белоруссия 2933 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 387 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 598 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 692 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 2
Япония 6703 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 480 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 856 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 6
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 2
МПС - Международные платежные системы 90 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
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ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 104 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 9
Коммерсантъ - Издательский дом 727 5
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
НТВ - Телекомпания 261 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 2
Комсомольская Правда - Газета 32 1
Washington Profile 106 1
Секрет фирмы 28 1
Vogue 18 1
Marie Claire 7 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
Известия ИД 186 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
Эхо Москвы - радиостанция 130 1
Associated Press 1110 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
23ABC News 121 1
Ведомости 264 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 48 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 244 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
Олимпийские игры - Olympic Games 407 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 48308.
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