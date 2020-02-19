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ЮКОС НК
ЮКОС НК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ходорковский Михаил 22 7
|Путин Владимир 2157 3
|Мамут Александр 126 3
|Носик Антон 88 2
|Гусинский Владимир 12 2
|Прохоров Юрий 45 2
|Керимов Сулейман 23 2
|Евтушенков Владимир 182 2
|Василиадис Игорь 3 2
|Врублевский Павел 81 2
|Аитов Тимур 184 2
|Мацоцкий Сергей 164 2
|Королев Игорь 55 1
|Богданов Андрей 22 1
|Фурсенко Андрей 78 1
|Лукашенко Александр 68 1
|Кондратьев Андрей 5 1
|Овчинников Борис 116 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Слиньков Дмитрий 14 1
|Муратов Дмитрий 5 1
|Малис Олег 73 1
|Карпачев Александр 19 1
|Положевец Петр 5 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Касимов Игорь 12 1
|Семенова Ирина 42 1
|Собчак Ксения 16 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Калинин Денис 69 1
|Щербаков Борис 40 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 20 1
|Пермяков Максим 22 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Левин Борис 26 1
|Захаров Андрей 31 1
|Левин Леонид 86 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 806 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 4
|IDC - International Data Corporation 4388 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Fortune Global 500 261 1
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Создано именных указателей - 48308.
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