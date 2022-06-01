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Телеком Мобильная связь
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МТС обеспечила связью нефтяников Томского Севера

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первая из телеком-операторов развернула сеть LTE на территории Чкаловского, Первомайского и Игольско-Талового нефтегазовых месторождений, а также увеличила емкость сети в вахтовых поселках Вертикос и Пионерный. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установка нового телеком-оборудования позволила обеспечить связью более 3000 вахтовиков, а также подготовить основу для внедрения цифровых технологий. Впервые связью обеспечены важнейшие объекты, находящиеся на территории месторождений – цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы. С помощью мобильного интернета вахтовики смогут оптимизировать рабочие процессы, а также заполнять свободное время общением с близкими в мессенжерах и соцсетях, потреблять «тяжелый контент» - смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры.

«Благодаря запуску LTE еще на трех нефтегазовых месторождениях Томской области тысячи работников получили возможность оставаться на связи с родными и близкими. Мы ежемесячно фиксируем рост интернет-трафика на новых «вышках» более чем на 10%, что говорит о высоком спросе на услуги связи среди вахтовиков. При этом для предприятий нефтегазового кластера запуск сетей четвертого поколения также открывает новые возможности: внедрение телеучета данных, видеоаналитики, интернета вещей. Все это в итоге должно привести к формированию в регионе комплекса “умных месторождений”, что позволит более эффективно пользоваться существующими ресурсами и сокращать издержки», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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