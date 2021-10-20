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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия

20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 1
18.10.2021 ИИ cделают для людей последней инстанцией. Призвать человека к перепроверке его решения будет нельзя 2
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
14.10.2021 Orange Business Services протестировал и запустил трекер LTE-M в Европе 3
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 6
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 3
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 «Магнит» объявил о назначении директора по цифровым технологиям 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 3
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 3
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 3
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 2
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 9
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 2
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 3
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1

Публикаций - 5592, упоминаний - 8480

Евросоюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 490
Google LLC 7124 351
Apple Inc - Эппл Рус 7669 314
Samsung Electronics 5627 308
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 209
IBM 3524 195
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 184
Facebook 3764 179
Yandex - Яндекс 4098 172
Huawei 2723 162
Intel Corporation 4143 155
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 153
SAP SE 3207 150
Nokia Corporation 2404 147
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 141
Oracle Corporation 3331 139
Amazon Inc - Amazon.com 1467 137
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 136
Sony 2306 132
Dell EMC 2382 124
LG Electronics 1831 119
HP Inc. 2893 118
Cisco Systems 2035 96
Twitter 2204 95
HTC Corporation 1184 87
Nvidia Corp 2005 82
VK - Mail.ru Group 2482 76
3726 76
Ericsson 846 73
Acer Group 1354 73
Qualcomm Technologies 1000 72
Orange S.A. 447 69
EA - Electronic Arts 903 67
Siemens AG - Сименс Россия 639 67
Lenovo Motorola 990 66
Lenovo Group 1635 63
VMware 1828 62
Panasonic 1109 61
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1117 59
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 58
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 128
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 73
Visa International 1343 55
РЖД - Российские железные дороги 1081 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 46
eBay Inc 526 40
Альфа-Банк 1122 40
BMW 248 31
Связной ГК 875 30
Аэрофлот 492 29
Почта России ПАО 1570 28
Евросеть 882 27
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 27
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Tesla Motors 241 25
Miele 81 25
Uber 257 24
Uber Technologies 258 23
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 23
Electrolux - Электролюкс Рус 101 20
LinkedIn 520 20
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 17
Альфа-Групп 318 17
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 17
РВК - Российская венчурная компания 476 16
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 16
Газпром ПАО 518 15
Nissan - Японский автопроизводитель 136 15
X5 Group - Пятерочка 559 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 14
Ford 173 14
Qiwi 783 14
Avito - Авито 171 14
Юнистрим - Unistream 166 14
ВТБ24 583 14
Daimler AG 71 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 159
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 102
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 91
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 75
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 75
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 55
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 54
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 47
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 45
Правительство РФ 2198 44
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 42
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 42
Президент Российской Федерации 1439 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 34
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 29
Роснано 456 26
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 26
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 24
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 22
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 21
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 21
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 17
Пентагон - Министерство обороны США 276 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 17
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 15
Правительство Москвы 649 14
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 42
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 26
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 24
Руссофт - Russoft 250 22
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 14
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
ЛДПР 68 7
Linux Foundation 157 7
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 4
АРБ - Ассоциация российских банков 81 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 4
OSI - Open Source Initiative 33 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 3
Единая Россия - Политическая партия 171 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 42 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 427
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 332
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 206
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 175
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 173
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 169
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 167
3G - Стандарт мобильной связи 3699 163
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 142
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 127
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 122
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 119
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 118
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 112
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 94
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 86
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 85
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 80
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 76
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 74
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 74
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 71
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 63
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 60
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 59
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 58
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 58
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 55
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 53
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 52
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 52
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 51
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 51
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 51
Big Data - Большие данные 1136 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 49
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 47
Google Android 10750 408
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 188
Microsoft Windows 10 6602 187
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 148
Apple iOS 5741 148
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 135
Apple iPad 3263 126
Linux OS 4236 116
Google Play - Google Store - Android Market 2515 88
Nvidia GeForce GTX 2048 85
Google YouTube - Видеохостинг 1702 82
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 72
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 71
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 66
Microsoft Azure 1171 65
Microsoft Windows 7 1662 57
Microsoft Office 1916 57
Microsoft Windows Phone OS 1472 57
Google Chrome - браузер 1117 56
Microsoft Edge - Браузер 964 56
Apple - App Store 2198 55
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 55
Microsoft Skype 1459 51
Java - Язык программирования 1166 44
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 43
AWS - Amazon Web Services 568 40
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 39
Microsoft Office 365 769 38
Google Gmail 599 37
Corning Gorilla Glass 496 34
Opera - Браузер 627 34
Microsoft Windows 8 1228 33
Samsung Galaxy Note 558 33
WhatsApp Messenger 654 32
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 30
Symbian OS 755 30
Apple Safari - Браузер 599 29
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 29
Facebook Instagram - Инстаграм 569 28
Microsoft Windows XP 878 28
Путин Владимир 1820 69
Медведев Дмитрий 1433 53
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 39
Щеголев Игорь 676 33
Никифоров Николай 1126 28
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 26
Демидов Михаил 119 26
Касперский Евгений 218 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 20
Мякишева Марина 84 16
Макаров Валентин 111 15
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 15
Мельников Александр 63 15
Курьянов Сергей 146 15
Макаров Станислав 111 15
Гурко Александр 129 14
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 14
Карачинский Анатолий 74 14
Добкин Аркадий 54 13
Греф Герман 204 12
Опанасенко Всеволод 100 12
Белоусов Сергей 217 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 12
Steve Jobs - Стив Джобс 697 12
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 11
Меднов Сергей 115 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 11
Мишустин Михаил 302 10
Усманов Алишер 241 10
Богачев Игорь 172 10
Шадаев Максут 384 10
Гайлитис Андрис 17 10
Свердлов Денис 163 10
Бочарникова Татьяна 78 9
Мацоцкий Сергей 150 9
Абрамов Сергей 56 9
Кусков Денис 150 9
Чернышенко Дмитрий 234 9
Дворкович Аркадий 169 9
Россия - Российская федерация - РФ 57124 2666
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 1724
Европа 3725 801
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 669
Германия - Федеративная Республика 3606 624
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 592
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 533
Азия - Азиатский регион 1510 493
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 486
Северная Америка 1402 470
Япония 2752 406
Франция - Французская Республика 2109 380
Африка 1480 316
Ближний Восток 1466 308
Италия - Итальянская Республика 1363 260
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 252
Индия - Республика 2156 245
Испания - Королевство 1248 235
Украина 3344 218
Австралия - Австралийский Союз 1116 202
Южная Корея - Республика 1448 183
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 183
Нидерланды 969 181
Канада 1290 173
Латинская Америка 721 172
Восточная Европа 1667 169
Беларусь - Белоруссия 2079 150
Турция - Турецкая республика 950 144
Америка 452 143
Казахстан - Республика 2618 138
Швеция - Королевство 747 135
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 135
Польша - Республика 824 130
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 130
Бразилия - Федеративная Республика 1120 129
Финляндия - Финляндская Республика 811 121
Западная Европа 609 121
Сингапур - Республика 808 119
Великобритания - Лондон 815 110
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