Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евросоюз
ЕС
Европейский союз
Европейская комиссия
Еврокомиссия
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Публикаций - 5592, упоминаний - 8480
Евросоюз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754496, в очереди разбора - 658197.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754496, в очереди разбора - 658197.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru