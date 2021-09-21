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ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Мобильный банк


21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 12
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
01.04.2021 «Информзащита» рассказала о самых популярных схемам мошенничества с банковскими картами 2
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 2
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 2
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 2
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
07.12.2020 ВТБ запустил вход в интернет-банк по QR-коду 1
04.12.2020 Клиенты банка «Дом.рф» проводят через дистанционные каналы до 90% всех операций 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
02.11.2020 РГС Банк стал участником Системы быстрых платежей 1
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 2
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ 1
13.10.2020 Банк «Русский Стандарт» выпустил обновление мобильного приложения RSB Mobile 1
13.10.2020 VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана 1
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 2
16.09.2020 Positive Technologies помогла повысить защищенность приложений «Тинькофф» 1
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 1
17.07.2020 Резиденты «Сколково» представили совместное решение «Безбумажный офис» 1
10.07.2020 МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО 2
02.07.2020 «Диасофт» представила новый канал удаленного обслуживания клиентов финансовых организаций 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
09.06.2020 Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ 1
05.06.2020 «Контур» запускает сервис для банков, предупреждающий клиентов о риске блокировки 1
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 1
14.05.2020 МТС Банк запустил новые интернет- и мобильный банки для предпринимателей 1
13.05.2020 «МТС банк» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для сегметна СМБ 1
22.04.2020 Х5 Retail Group запустила «робота-финансиста» 1
13.04.2020 Сбербанк кардинально переработал свой интернет-банк 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 4
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans 1
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 1
30.12.2019 «Рутокен» усилит безопасность платформы для построения банковской экосистемы Abanking 2
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО 2

Публикаций - 693, упоминаний - 1158

ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 35
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Microsoft Corporation 10997 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 11
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 11
Google LLC 7124 10
SAP SE 3207 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 6
iTeco - Ай-Теко 713 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 5
СКБ Контур 416 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 5
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 5
SafeTech - СэйфТек 44 5
IBM 3524 4
Samsung Electronics 5627 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Компьютер НПО 50 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Цифровая Платформа 34 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Крок 1219 3
Diasoft - Диасофт 353 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Yandex - Яндекс 4098 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Золотая Корона 280 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 2
АйТи 748 2
3726 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 33
Русский стандарт Банк 302 25
Газпромбанк - ГПБ 692 22
ВТБ Банк Москвы 371 20
Открытие ФК 538 19
Альфа-Банк 1122 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 13
Почта Банк 289 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
ВТБ24 583 11
РСХБ - Россельхозбанк 183 9
CyberPlat - КиберПлат 201 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
Связь-банк 78 7
ВТБ - Транскредитбанк 74 7
Ак Барс Банк 173 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Альфа-Капитал УК 45 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
МДМ Банк 150 4
Татфондбанк 69 3
СКБ-банк 86 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 3
Юнистрим - Unistream 166 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Банк Россия 56 2
Visa International 1343 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Уралсиб Банк 389 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство внутренних дел Республики Адыгея - Полиция Адыгеи 1 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 27
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 17
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Омниканальность - Omni channel 42 3
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Фишинг - Phishing 95 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
Google Android 10750 101
Apple iOS 5741 82
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 42
Google Play - Google Store - Android Market 2515 41
Microsoft Windows Phone OS 1472 18
R-Style Softlab - InterBank 93 14
Microsoft Windows 10 6602 12
Java - Язык программирования 1166 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
Aladdin JaCarta 147 9
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 9
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 8
R-Style Softlab - RS-Bank 228 7
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 7
Apple - App Store 2198 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 6
Apple macOS 921 6
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 5
BSS BS-Client ДБО 110 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
Microsoft Excel 435 5
Aladdin eToken Management System 71 5
SafeTech - PayControl 23 5
SafeTech SafeTouch 28 5
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 5
Linux OS 4236 4
Apple Pay 385 4
BSS Сервер Нотификации 20 4
Aladdin JC-WebClient 15 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Microsoft SQL Server 789 3
BSS CORREQTS Corporate 40 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 3
VisionLabs Luna Platform - СКУД 43 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Rakuten Viber 429 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Матросов Александр 42 8
Стуров Дмитрий 25 6
Ефремов Александр 12 5
Скурятина Елена 20 4
Атанесов Саргис 13 4
Кацоев Алексей 17 4
Бикмаев Эльдар 9 4
Лосев Сергей 43 4
Теличева Наталья 125 4
Шакманас Алгирдас 33 4
Новиков Павел 67 4
Журихин Павел 16 4
Ставринов Яков 6 3
Бухтияров Андрей 18 3
Исанин Антон 28 3
Бычков Александр 39 3
Казарцев Алексей 27 3
Андрианов Павел 31 3
Крылов Павел 21 3
Верестникова Дарья 13 3
Яшин Леонид 20 3
Франтов Роман 14 3
Ломоносов Алексей 4 3
Путятинский Сергей 53 2
Кирьянова Александра 42 2
Тюрин Алексей 13 2
Талалаев Валерий 9 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 2
Мухин Максим 18 2
Назарова Анна 33 2
Колесов Александр 19 2
Мизун Даниил 9 2
Акулов Сергей 2 2
Русанов Сергей 44 2
Френкель Лев 46 2
Круглов Максим 25 2
Адеев Николай 5 2
Сентябрев Евгений 8 2
Кравченко Георгий 9 2
Зайцев Павел 27 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
Украина 3344 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 18
Беларусь - Белоруссия 2079 14
Казахстан - Республика 2618 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 12
Германия - Федеративная Республика 3606 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 10
Индия - Республика 2156 10
Россия - Екатеринбург 2054 10
Россия - Новосибирск 1954 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - Татарстан - Казань 1507 5
Россия - Республика Адыгея 241 4
Россия - Татарстан Республика 1613 4
Россия - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Ростовская область 859 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Челябинская область 658 2
Европа 3725 2
Россия - Набережные Челны 201 2
Россия - Иваново 191 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 2
Россия - Республика Марий Эл 202 2
Беларусь - Минск 324 2
Россия - Ярославская область 329 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - Ивановская область 261 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Краснодар 1031 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - Красноярск 843 2
Ближний Восток 1466 2
Восточная Европа 1667 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 4
Торговля розничная 77 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
POS - point of sale 2 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 1 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Fortune 94 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 34
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 6
Gartner 2187 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Markswebb 21 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
Интерфакс-100 11 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
CNews AWARDS 291 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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