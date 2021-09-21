Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Мобильный банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 693, упоминаний - 1158
ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Матросов Александр 42 8
|Стуров Дмитрий 25 6
|Ефремов Александр 12 5
|Скурятина Елена 20 4
|Атанесов Саргис 13 4
|Кацоев Алексей 17 4
|Бикмаев Эльдар 9 4
|Лосев Сергей 43 4
|Теличева Наталья 125 4
|Шакманас Алгирдас 33 4
|Новиков Павел 67 4
|Журихин Павел 16 4
|Ставринов Яков 6 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Исанин Антон 28 3
|Бычков Александр 39 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Андрианов Павел 31 3
|Крылов Павел 21 3
|Верестникова Дарья 13 3
|Яшин Леонид 20 3
|Франтов Роман 14 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Путятинский Сергей 53 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Тюрин Алексей 13 2
|Талалаев Валерий 9 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 2
|Мухин Максим 18 2
|Назарова Анна 33 2
|Колесов Александр 19 2
|Мизун Даниил 9 2
|Акулов Сергей 2 2
|Русанов Сергей 44 2
|Френкель Лев 46 2
|Круглов Максим 25 2
|Адеев Николай 5 2
|Сентябрев Евгений 8 2
|Кравченко Георгий 9 2
|Зайцев Павел 27 2
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|Markswebb 21 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Интерфакс-100 11 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754444, в очереди разбора - 658145.
Создано именных указателей - 46334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754444, в очереди разбора - 658145.
Создано именных указателей - 46334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru