Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Бизнес-приложение Business Application Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора



30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса
31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных
04.12.2014 Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений
06.02.2008 Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей
25.10.1999 Cisco и Microsoft собираются совместно распространять свои бизнес-приложения

Публикаций - 691, упоминаний - 691
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще