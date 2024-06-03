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Tele2 Теле2 Россия Т2 РТК Холдинг Т2 Мобайл РТ-Мобайл

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов


03.06.2024 «Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора

«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут

27.05.2024 В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами

13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара

по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д
13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО

сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202
06.05.2024 Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2

02.05.2024 Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»

спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и
24.04.2024 Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro

e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс
23.04.2024 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар
18.04.2024 За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2

й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю
15.04.2024 Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга

ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт
08.04.2024 Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%

еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,
08.04.2024 Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами

По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных
01.04.2024 Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет

Из страны «уходит» один из крупнейших операторов Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его
28.03.2024 Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11

осковскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Теперь на платной автомагистрали клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Москвы до Казани. Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставлени
25.03.2024 За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз

вия и продлевает акцию «три месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до пятого мая 2024 г. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в восемь раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2
25.03.2024 Tele2 обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве и области на 2 недели для абонентов всех регионов

жб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка. Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включ
22.03.2024 Петербургские туристы развернулись на Восток

Санкт-Петербург из-за рубежа и где зимовали петербургские клиенты компании. В сравнении с январем 2023 г. Северную столицу чаще посещали туристы из Китая и Индии. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети в Санкт-Петербурге в январе 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.: поток туристов из стран Азии вырос в нес
20.03.2024 Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»

» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») – условий по обеспечению покрытия автодорог и населенных пу
20.03.2024 Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2

. Для исследования шеринговых сервисов с учетом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 г., когда «оживает» рынок аренды самокатов, до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Каршеринг Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в в
19.03.2024 «Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году

), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», работающим под торговой маркой Tele2) - представили операционные и финансовые итоги работы за 2023 г. Операторы ежегодно пуб
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2

таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг – на 32%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячно
07.03.2024 Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети

ение полугода. Такая модель гарантирует пользователю экономию до 35% и снимает лишние заботы по повторной оплате востребованной услуги. Проект охватывает 1,2 тыс. салонов во всех регионах присутствия Tele2 и будет масштабирован на другие товары и услуги. В соответствии с концепцией «Другие правила» Tele2 запускает новый формат продажи товара – по подписке. Подписная модель привычна д
01.03.2024 Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сяс
29.02.2024 Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов

ам» проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в два раза течение года. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения к
28.02.2024 Tele2: туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%

ской области и Сорочаны в Подмосковье (по 63%). У горы Ян в Татарстане плюс 59% посещений, число поездок в «Истлэнд» в Иркутской области увеличилось на 52%. Данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 г. также подтверждают гипотезу о сохранении тренда на развитие внутреннего туризма. Общее количество посетителей увеличилось на 5,7%. При этом количество туристов, которые пр
15.02.2024 Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять список соглашений с крупными застройщиками и строить indoor-покрытие в зданиях. В 2024 г. Tele2 планирует сотрудничество с группой компаний ФСК: оператор впервые подписал соглашение с девелопером. Tele2 оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и п
15.02.2024 Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

ы «Казахтелеком» - основной оператор фиксированной связи в Казахстане. В разное время компания владела также различными сотовыми активами. Так, в 2010 г. «Казахтелеком» продал 51% долю в МТС шведской Tele2, после чего МТС начала работать под брендом своего шведского владельца. На тот момент Tele2 работал и в России, сейчас его российская «дочка» принадлежит «Ростелекому». Фото: Wikip
14.02.2024 Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX

ыбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 г., более 45% пол
12.02.2024 Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Как мошенники представляются сотрудниками Tele2 Родственница одного журналистов CNews столкнулась с мошенниками. Ей позвонили якобы сот
12.02.2024 Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7%

156 отдаленных поселках, провел рефарминг сети в 7 крупных городах региона. Технические специалисты Tele2 в 2023 г. активно вели работы по повышению пропускной способности и расширению сети в р
09.02.2024 Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год

ов финсервисов выросло на 20% по итогам года. Самый активный рост показала услуга «Автоконсьерж» – количество подключивших ее абонентов увеличилось в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 регулярно пополняет список финансовых сервисов новыми услугами. В 2023 г. оператор совместно с партнерами разработал платформу «Экосистема здоровья», запустил оплату проезда
05.02.2024 Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия

ополитенов. Обеспечение доступной и стабильной связи остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 г. оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах п
02.02.2024 Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов

ратор мобильной связи, расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта «Миа», а также

30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2

ельно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по количеству пользователей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 г. по значению месячной аудитории мобильного прило
26.01.2024 Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

ледствии его сотовые активы были переданы его «дочке» - «Т2 Мобайл», работающей под торговой маркой Tele2). Для каждого из сотовых операторов был составлен план-график по покрытию сетями LTE оп
26.01.2024 Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group

ии второго этапа крупного проекта с застройщиком MR Group и системным интегратором «ИСК». В 2021 г. Tele2 стала первым среди российских операторов, кто подключился к усилению сигнала сотовой св
18.01.2024 Аналитика Tele2: интерес россиян к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в 8 раз

12.01.2024 Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы

него зарубежья в этом году стал Таиланд, в то время как годом ранее лидировала Турция. Среди экзотических новых направлений оказались острова Кука, Виргинские и Каймановы острова. В ходе исследования Tele2 оценила поездки россиян в страны дальнего зарубежья в период с 22 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. на основе аналитики больших данных (big data). Первые четыре лидера в топ-10 стран да
29.12.2023 Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов

виртуальных SIM-карт в 2023 году достигло 12%, удвоившись с 2021 года. Бренды-новички — Realme, Tecno, Inifnix — совокупно заняли в новых подключениях долю в 13%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В 2023 г. смартфоны с поддержкой 4G используют более 70% новых клиентов, подключившихся к Tele2. При этом заметный тренд — увеличение цикла жизни устройства у одного абонента. На


Публикаций - 2773, упоминаний - 3955

Tele2 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10917 1197
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11335 860
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 838
МегаФон 8114 810
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1414 153
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 522 112
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 99
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3453 97
Yandex - Яндекс 6705 97
Huawei 3761 87
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 87
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1447 87
Apple Inc 11769 78
Samsung Electronics 10053 76
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 750 76
Ростелеком - Связьинвест 1706 66
Telia Company - TeliaSonera 1025 65
Telegram Group 1604 63
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3152 62
Tele2 AB 60 51
Google LLC 11501 50
VK - Mail.ru Group 3301 49
АФК Система ПАО 1783 48
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 248 47
Microsoft Corporation 24248 43
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 814 41
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 40
Meta Platforms - Facebook 4394 40
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 108 39
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 38
SAP SE 5156 38
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 38
Рустелеком ТК 294 38
Xiaomi 1573 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4634 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1991 35
Vodafone Group 1369 35
Казахтелеком 336 34
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 31
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан 39 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2688 134
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6782 133
Почта России ПАО 2042 84
Связной ГК 1361 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2112 57
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1076 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 48
Евросеть 1403 41
Альфа-Банк 1703 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1185 36
РЖД - Российские железные дороги 1825 35
ГПБ - Газпромбанк 1039 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 958 30
Газпром ПАО 1279 28
Visa International 1935 27
Северсталь ПАО - Severstal 434 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1866 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 23
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 537 22
Qiwi 984 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 782 22
Май - Майский чай - российская торговая компания 1158 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 699 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 535 21
НМГ - Национальная Медиа Группа 107 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6846 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 843 19
Альфа-Групп 686 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1532 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 456 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 776 17
Телефорум 93 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 16
Почта Банк 429 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 418 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 705 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 404 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 13
Транснефть 293 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10864 349
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2600 230
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2126 187
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 662 126
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4252 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 84
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3163 81
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5208 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5557 65
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 238 35
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 561 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2911 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 33
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 940 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2711 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2429 27
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 25
Судебная власть - Judicial power 2239 25
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2314 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3641 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1852 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1817 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1856 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 608 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 272 13
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 108 13
Петербургский метрополитен ГУП 131 12
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6199 335
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 278 7
ЛДПР 103 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 3
Единая Россия - Политическая партия 287 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 684 3
АЮР - Ассоциация юристов России 35 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
Демократическая политическая партия США 112 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 2
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 3 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 283 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 98 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27204 1135
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20830 1080
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61096 625
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7314 559
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6798 522
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23655 452
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46474 440
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8209 421
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4584 367
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6313 329
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23151 322
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2479 264
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3002 220
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 193
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14906 182
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 597 181
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16766 180
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9108 168
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6064 162
5G - пятое поколение мобильной связи 2083 158
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10359 156
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9903 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28880 136
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11246 122
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9196 120
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11286 118
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7906 117
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11904 113
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12168 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24844 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19960 108
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5971 101
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15084 99
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11875 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5562 98
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4513 96
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4682 93
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7143 93
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1351 91
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1331 89
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1040 121
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4754 90
Google Android 13579 90
WhatsApp Messenger 1022 68
Apple iOS 7461 66
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 294 57
Microsoft Windows 2000 8661 56
Apple iPhone 6 4862 53
Google Play - Google Store - Android Market 3190 51
Rakuten Viber 602 49
Apple - App Store 2802 45
Google YouTube - Видеохостинг 2609 45
VK - Mail.ru Одноклассники 1696 43
Apple iPhone - серия смартфонов 6925 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1242 35
Tele2 SIM-карты 34 34
FreePik 683 34
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 30
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 480 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2629 23
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 23 23
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 400 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 932 20
Microsoft Windows 15222 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1308 19
Microsoft Skype 2021 19
Samsung Galaxy 926 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3069 17
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 17
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 27 17
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 16
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 946 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 536 15
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 87 14
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 14
Tele2 Mini 14 14
ByteDance - TikTok 222 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4883 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 515 14
Tele2 TV 13 13
Путин Владимир 3018 99
Никифоров Николай 1134 70
Эмдин Сергей 68 68
Осеевский Михаил 305 46
Страшнов Дмитрий 111 42
Решетин Олег 42 42
Медведев Дмитрий 1645 40
Иванов Олег 140 38
Брюквин Юрий 298 37
Майстренко Игорь 46 35
Шадаев Максут 877 33
Орловский Виктор 367 33
Кусков Денис 221 29
Провоторов Александр 157 27
Калугин Сергей 168 26
Телков Алексей 25 25
Щеголев Игорь 696 25
Домбровский Юрий 62 24
Галактионова Инесса 70 24
Чернышенко Дмитрий 541 23
Володин Роман 25 22
Голомолзин Анатолий 75 22
Жижикин Игорь 25 22
Носков Михаил 24 22
Мордашов Алексей 52 21
Рейман Леонид 1042 20
Носков Константин 232 19
Лопатухин Дмитрий 19 19
Ковальчук Юрий 35 18
Патока Андрей 108 18
Айбашева Анна 97 18
Акимов Максим 182 17
Кирюшин Геннадий 90 17
Мерзляков Антон 16 16
Чинкова Мария 28 16
Криевс Ритварс 15 15
Усманов Алишер 300 15
Гирев Андрей 77 14
Голещихин Денис 15 14
Мишустин Михаил 614 13
Россия - РФ - Российская федерация 136612 1968
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41519 868
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16625 498
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7032 298
Швеция - Королевство 3591 273
Европа 21499 198
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51278 159
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2272 152
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13903 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16327 122
Украина 7486 121
Казахстан - Республика 5363 112
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2521 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13996 107
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1608 106
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2985 105
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1451 95
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2802 94
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 854 84
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2920 80
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2116 78
Россия - СФО - Новосибирск 4075 76
Финляндия - Финляндская Республика 3563 76
Беларусь - Белоруссия 5436 74
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1073 74
Россия - ЦФО - Тульская область 1173 74
Россия - ПФО - Нижегородская область 1735 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13171 72
Россия - ЮФО - Ростовская область 1436 71
Россия - УФО - Челябинская область 1121 70
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2315 70
Россия - СФО - Иркутская область 1015 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2686 67
Россия - СФО - Кемеровская область 845 66
Германия - Федеративная Республика 12458 66
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1259 63
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2735 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1811 61
Турция - Турецкая республика 2268 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48554 656
Абонентская база - Абонентская плата 5772 556
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46063 465
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6185 459
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3480 255
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9540 255
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15700 207
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2166 184
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7146 157
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27300 148
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4499 101
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3632 100
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13010 98
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5469 97
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6637 78
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6379 68
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Bloomberg 1216 6
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Cellular News 234 3
The Washington Post 325 2
Интерфакс Казахстан 5 2
NYT - The New York Times 1018 2
Бизнес&Балтия 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 79
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 49
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 28
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2956 19
Gartner - Гартнер 3520 12
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 8
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Forrester Research 819 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 121 4
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Mobile Research Group 70 3
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 3
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Orbis Research 4 2
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Forrester Wave 45 2
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CCS Insight 22 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 15
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МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 33 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 7
VK Skillbox - Скилбокс 100 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 340 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 195 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 502 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 111 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 4
ИИИ - Институт исследований интернета 52 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 119 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 232 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 53 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 284 3
РАН - Российская академия наук 1791 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 3
Открытое образование 9 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 71 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 288 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 3
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 2
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 5 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 224 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 2
ТГУ - Томский государственный университет 157 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 6
CNews AWARDS - награда 456 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1012 4
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КЭФ - Красноярский экономический форум 26 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 9 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 3
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2306 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 2
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 2
Единый день голосования 127 2
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
VK Fest 4 1
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
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CRE Awards 1 1
Ночь в музее 5 1
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