Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл

«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора «Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут

В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами

Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202

Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2

Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити» спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и

Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар

За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2 й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю

Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт

Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28% еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,

Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных

Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет Из страны «уходит» один из крупнейших операторов Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его

Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11 осковскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Теперь на платной автомагистрали клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Москвы до Казани. Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставлени

За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз вия и продлевает акцию «три месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до пятого мая 2024 г. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в восемь раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2

Tele2 обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве и области на 2 недели для абонентов всех регионов жб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка. Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включ

Петербургские туристы развернулись на Восток Санкт-Петербург из-за рубежа и где зимовали петербургские клиенты компании. В сравнении с январем 2023 г. Северную столицу чаще посещали туристы из Китая и Индии. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети в Санкт-Петербурге в январе 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.: поток туристов из стран Азии вырос в нес

Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России» » (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») – условий по обеспечению покрытия автодорог и населенных пу

Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2 . Для исследования шеринговых сервисов с учетом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 г., когда «оживает» рынок аренды самокатов, до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Каршеринг Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в в

«Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году ), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», работающим под торговой маркой Tele2) - представили операционные и финансовые итоги работы за 2023 г. Операторы ежегодно пуб

Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг – на 32%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячно

Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети ение полугода. Такая модель гарантирует пользователю экономию до 35% и снимает лишние заботы по повторной оплате востребованной услуги. Проект охватывает 1,2 тыс. салонов во всех регионах присутствия Tele2 и будет масштабирован на другие товары и услуги. В соответствии с концепцией «Другие правила» Tele2 запускает новый формат продажи товара – по подписке. Подписная модель привычна д

Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сяс

Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов ам» проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в два раза течение года. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения к

Tele2: туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22% ской области и Сорочаны в Подмосковье (по 63%). У горы Ян в Татарстане плюс 59% посещений, число поездок в «Истлэнд» в Иркутской области увеличилось на 52%. Данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 г. также подтверждают гипотезу о сохранении тренда на развитие внутреннего туризма. Общее количество посетителей увеличилось на 5,7%. При этом количество туристов, которые пр

Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять список соглашений с крупными застройщиками и строить indoor-покрытие в зданиях. В 2024 г. Tele2 планирует сотрудничество с группой компаний ФСК: оператор впервые подписал соглашение с девелопером. Tele2 оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и п

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2 ы «Казахтелеком» - основной оператор фиксированной связи в Казахстане. В разное время компания владела также различными сотовыми активами. Так, в 2010 г. «Казахтелеком» продал 51% долю в МТС шведской Tele2, после чего МТС начала работать под брендом своего шведского владельца. На тот момент Tele2 работал и в России, сейчас его российская «дочка» принадлежит «Ростелекому». Фото: Wikip

Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX ыбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 г., более 45% пол

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана Как мошенники представляются сотрудниками Tele2 Родственница одного журналистов CNews столкнулась с мошенниками. Ей позвонили якобы сот

Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7% 156 отдаленных поселках, провел рефарминг сети в 7 крупных городах региона. Технические специалисты Tele2 в 2023 г. активно вели работы по повышению пропускной способности и расширению сети в р

Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год ов финсервисов выросло на 20% по итогам года. Самый активный рост показала услуга «Автоконсьерж» – количество подключивших ее абонентов увеличилось в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 регулярно пополняет список финансовых сервисов новыми услугами. В 2023 г. оператор совместно с партнерами разработал платформу «Экосистема здоровья», запустил оплату проезда

Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия ополитенов. Обеспечение доступной и стабильной связи остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 г. оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах п

Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов ратор мобильной связи, расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта «Миа», а также

Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 ельно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по количеству пользователей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 г. по значению месячной аудитории мобильного прило

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G ледствии его сотовые активы были переданы его «дочке» - «Т2 Мобайл», работающей под торговой маркой Tele2). Для каждого из сотовых операторов был составлен план-график по покрытию сетями LTE оп

Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group ии второго этапа крупного проекта с застройщиком MR Group и системным интегратором «ИСК». В 2021 г. Tele2 стала первым среди российских операторов, кто подключился к усилению сигнала сотовой св

Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы него зарубежья в этом году стал Таиланд, в то время как годом ранее лидировала Турция. Среди экзотических новых направлений оказались острова Кука, Виргинские и Каймановы острова. В ходе исследования Tele2 оценила поездки россиян в страны дальнего зарубежья в период с 22 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. на основе аналитики больших данных (big data). Первые четыре лидера в топ-10 стран да