Tele2 Теле2 Россия Т2 РТК Холдинг Т2 Мобайл РТ-Мобайл
Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов.
|03.06.2024
|
«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора
«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто
|30.05.2024
|
Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»
рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут
|27.05.2024
|
В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки
Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами
|13.05.2024
|
Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара
по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д
|13.05.2024
|
МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО
сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202
|06.05.2024
|
Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса
на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2
|02.05.2024
|
Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»
спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и
|24.04.2024
|
Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro
e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс
|23.04.2024
|
Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира
словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар
|18.04.2024
|
За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2
й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю
|15.04.2024
|
Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга
ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт
|08.04.2024
|
Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%
еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,
|08.04.2024
|
Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами
По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных
|01.04.2024
|
Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет
Из страны «уходит» один из крупнейших операторов Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его
|28.03.2024
|
Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11
осковскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Теперь на платной автомагистрали клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Москвы до Казани. Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставлени
|25.03.2024
|
За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз
вия и продлевает акцию «три месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до пятого мая 2024 г. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в восемь раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2
|25.03.2024
|
Tele2 обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве и области на 2 недели для абонентов всех регионов
жб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка. Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включ
|22.03.2024
|
Петербургские туристы развернулись на Восток
Санкт-Петербург из-за рубежа и где зимовали петербургские клиенты компании. В сравнении с январем 2023 г. Северную столицу чаще посещали туристы из Китая и Индии. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети в Санкт-Петербурге в январе 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.: поток туристов из стран Азии вырос в нес
|20.03.2024
|
Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»
» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») – условий по обеспечению покрытия автодорог и населенных пу
|20.03.2024
|
Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2
. Для исследования шеринговых сервисов с учетом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 г., когда «оживает» рынок аренды самокатов, до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Каршеринг Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в в
|19.03.2024
|
«Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году
), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», работающим под торговой маркой Tele2) - представили операционные и финансовые итоги работы за 2023 г. Операторы ежегодно пуб
|18.03.2024
|
Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2
таких сервисов увеличилось на 42% за два года. В частности, количество пользователей фармацевтического e-com выросло также на 42%, телемедицинских услуг – на 32%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Ядро этих сервисов составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля от общего числа пользователей составляет 19%. В общей сложности количество женщин составляет 60% от всей месячно
|07.03.2024
|
Tele2 запустила подписную модель продажи товаров и услуг в розничной сети
ение полугода. Такая модель гарантирует пользователю экономию до 35% и снимает лишние заботы по повторной оплате востребованной услуги. Проект охватывает 1,2 тыс. салонов во всех регионах присутствия Tele2 и будет масштабирован на другие товары и услуги. В соответствии с концепцией «Другие правила» Tele2 запускает новый формат продажи товара – по подписке. Подписная модель привычна д
|01.03.2024
|
Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами
Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сяс
|29.02.2024
|
Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов
ам» проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в два раза течение года. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения к
|28.02.2024
|
Tele2: туристический трафик на горнолыжных курортах в сезоне 2023-2024 вырос на 22%
ской области и Сорочаны в Подмосковье (по 63%). У горы Ян в Татарстане плюс 59% посещений, число поездок в «Истлэнд» в Иркутской области увеличилось на 52%. Данные геоаналитической платформы big data Tele2 за 2023-2022 г. также подтверждают гипотезу о сохранении тренда на развитие внутреннего туризма. Общее количество посетителей увеличилось на 5,7%. При этом количество туристов, которые пр
|15.02.2024
|
Tele2 оснастит инфраструктурой крупнейшие жилые комплексы ФСК
Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять список соглашений с крупными застройщиками и строить indoor-покрытие в зданиях. В 2024 г. Tele2 планирует сотрудничество с группой компаний ФСК: оператор впервые подписал соглашение с девелопером. Tele2 оснастит телекоммуникационной инфраструктурой жилые комплексы бизнес- и п
|15.02.2024
|
Арабы покупают экс-«дочку» Tele2
ы «Казахтелеком» - основной оператор фиксированной связи в Казахстане. В разное время компания владела также различными сотовыми активами. Так, в 2010 г. «Казахтелеком» продал 51% долю в МТС шведской Tele2, после чего МТС начала работать под брендом своего шведского владельца. На тот момент Tele2 работал и в России, сейчас его российская «дочка» принадлежит «Ростелекому». Фото: Wikip
|14.02.2024
|
Клиенты Tele2 могут дарить подписку MiXX
ыбранного периода пользователь может сэкономить от 20% до 35%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. По данным исследования Tele2 в своих цифровых каналах от 2023 г., более 45% пол
|12.02.2024
|
Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана
Как мошенники представляются сотрудниками Tele2 Родственница одного журналистов CNews столкнулась с мошенниками. Ей позвонили якобы сот
|12.02.2024
|
Tele2 увеличила число базовых станций на Северо-Западе на 7%
156 отдаленных поселках, провел рефарминг сети в 7 крупных городах региона. Технические специалисты Tele2 в 2023 г. активно вели работы по повышению пропускной способности и расширению сети в р
|09.02.2024
|
Спрос на финансовые сервисы Tele2 увеличился на 20% за год
ов финсервисов выросло на 20% по итогам года. Самый активный рост показала услуга «Автоконсьерж» – количество подключивших ее абонентов увеличилось в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 регулярно пополняет список финансовых сервисов новыми услугами. В 2023 г. оператор совместно с партнерами разработал платформу «Экосистема здоровья», запустил оплату проезда
|05.02.2024
|
Tele2 улучшила связь во всех регионах присутствия
ополитенов. Обеспечение доступной и стабильной связи остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 г. оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах п
|02.02.2024
|
Tele2 расширяет возможности персонификации мобильного приложения для своих клиентов
ратор мобильной связи, расширяет возможности для индивидуальных настроек мобильного приложения «Мой Tele2». Среди изменений – функция выбора образа для искусственного интеллекта «Миа», а также
|30.01.2024
|
Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2
ельно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по количеству пользователей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 г. по значению месячной аудитории мобильного прило
|26.01.2024
|
Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G
ледствии его сотовые активы были переданы его «дочке» - «Т2 Мобайл», работающей под торговой маркой Tele2). Для каждого из сотовых операторов был составлен план-график по покрытию сетями LTE оп
|26.01.2024
|
Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group
ии второго этапа крупного проекта с застройщиком MR Group и системным интегратором «ИСК». В 2021 г. Tele2 стала первым среди российских операторов, кто подключился к усилению сигнала сотовой св
|18.01.2024
|Аналитика Tele2: интерес россиян к сервисам доставок товаров из-за рубежа вырос в 8 раз
|12.01.2024
|
Абоненты Tele2 посетили 192 страны в новогодние каникулы
него зарубежья в этом году стал Таиланд, в то время как годом ранее лидировала Турция. Среди экзотических новых направлений оказались острова Кука, Виргинские и Каймановы острова. В ходе исследования Tele2 оценила поездки россиян в страны дальнего зарубежья в период с 22 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. на основе аналитики больших данных (big data). Первые четыре лидера в топ-10 стран да
|29.12.2023
|
Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов
виртуальных SIM-карт в 2023 году достигло 12%, удвоившись с 2021 года. Бренды-новички — Realme, Tecno, Inifnix — совокупно заняли в новых подключениях долю в 13%. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В 2023 г. смартфоны с поддержкой 4G используют более 70% новых клиентов, подключившихся к Tele2. При этом заметный тренд — увеличение цикла жизни устройства у одного абонента. На
Tele2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3018 99
|Никифоров Николай 1134 70
|Эмдин Сергей 68 68
|Осеевский Михаил 305 46
|Страшнов Дмитрий 111 42
|Решетин Олег 42 42
|Медведев Дмитрий 1645 40
|Иванов Олег 140 38
|Брюквин Юрий 298 37
|Майстренко Игорь 46 35
|Шадаев Максут 877 33
|Орловский Виктор 367 33
|Кусков Денис 221 29
|Провоторов Александр 157 27
|Калугин Сергей 168 26
|Телков Алексей 25 25
|Щеголев Игорь 696 25
|Домбровский Юрий 62 24
|Галактионова Инесса 70 24
|Чернышенко Дмитрий 541 23
|Володин Роман 25 22
|Голомолзин Анатолий 75 22
|Жижикин Игорь 25 22
|Носков Михаил 24 22
|Мордашов Алексей 52 21
|Рейман Леонид 1042 20
|Носков Константин 232 19
|Лопатухин Дмитрий 19 19
|Ковальчук Юрий 35 18
|Патока Андрей 108 18
|Айбашева Анна 97 18
|Акимов Максим 182 17
|Кирюшин Геннадий 90 17
|Мерзляков Антон 16 16
|Чинкова Мария 28 16
|Криевс Ритварс 15 15
|Усманов Алишер 300 15
|Гирев Андрей 77 14
|Голещихин Денис 15 14
|Мишустин Михаил 614 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1292225, в очереди разбора - 801753.
Создано именных указателей - 148367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.