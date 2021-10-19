Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RetailTech
Информационные технологии в торговле (ритейле)
Retail-системы
Smart Retail
Торговые информационные продукты
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 251, упоминаний - 284
RetailTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 51
|Сотин Денис 102 37
|Абакумов Евгений 103 34
|Клепиков Алексей 77 33
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 32
|Дьяченко Валерий 66 31
|Нестеров Алексей 79 30
|Прохорова Алла 45 30
|Аксаков Анатолий 98 25
|Хасин Михаил 26 25
|Слышкин Василий 54 25
|Егоров Владимир 52 25
|Семенихин Игорь 37 23
|Натрусов Артем 121 23
|Попов Андрей 72 22
|Емельченков Сергей 83 22
|Ягнятинский Евгений 32 22
|Соловьев Алексей 60 22
|Лигачев Глеб 60 22
|Беляев Владислав 65 21
|Урьяс Вадим 76 21
|Трофимова Людмила 31 21
|Шипов Савва 70 21
|Рубин Адар 28 20
|Мискевич Евгений 29 20
|Кучугин Илья 41 20
|Бокучава Тариэл 21 19
|Воронин Петр 35 18
|Кузьмич Всеволод 30 18
|Нагаев Олег 30 18
|Белоусов Максим 59 17
|Богданов Кирилл 91 17
|Лебедев Антон 28 16
|Шевченко Владимир 135 16
|Путятинский Сергей 53 16
|Чамара Денис 57 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Меньшов Кирилл 72 15
|Степченков Максим 36 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Apps4All 25 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Парламентская газета 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758274, в очереди разбора - 661964.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758274, в очереди разбора - 661964.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru