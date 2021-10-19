Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

RetailTech
Информационные технологии в торговле (ритейле)
Retail-системы
Smart Retail
Торговые информационные продукты


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
26.04.2021 Замена кассового ПО в магазинах «Желен» и «Атлантида» повысила эффективность процессов всей компании 1
26.04.2021 «Тензор» автоматизировал маркировку текстиля и одежды на производстве «Атрус» 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
18.03.2021 ВТБ наймет более 600 специалистов в рамках программы «600 дней» 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 3
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
12.11.2020 Accenture оценила, как коронавирус изменил ретейл 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1

Публикаций - 251, упоминаний - 284

RetailTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 46
Microsoft Corporation 11039 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 25
Schneider Electric 408 24
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 22
Cinimex - Синимекс 160 21
3728 20
Schneider Electric Secure Power 44 20
Центр2М - Center2М 47 20
Rimini Street 38 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 15
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 15
IBM 3530 14
Такском - Taxcom 119 14
Ситилабс 25 14
SAP SE 3208 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 12
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 10
Ланит ГК 1155 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
Программный продукт ГК 92 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Inline Group - Инлайн Груп 60 7
Yandex - Яндекс 4100 6
АйТи 749 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 6
Selectel - Селектел 137 6
Ланит Интеграция 101 5
Ланит Омни 17 5
Veeam Software 250 5
Alibaba Group 298 5
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 84
X5 Group 599 53
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 43
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 36
Ингосстрах СПАО 210 33
Газпромбанк - ГПБ 692 33
X5 Group - Пятерочка 559 32
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 31
Уралсиб Банк 389 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 28
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 22
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Procter&Gamble - P&G 94 22
Черкизово ГК 73 21
ПГК - Первая грузовая компания 98 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 21
Банк Зенит 131 20
МКБ - Московский кредитный банк 268 19
Аэрофлот 492 19
Лента - Сеть розничной торговли 188 19
Мегаполис ТК 87 18
UBS AG 118 18
Альфа-Банк 1123 16
Coca-Cola Company 112 16
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
OKS Group 31 15
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 14
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
Интер РАО ПАО 158 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
МТС банк 254 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 50
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 34
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 28
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Правительство Москвы 649 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Правительство РФ 2200 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ФРИИ Акселератор 12 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
OpenChain 1 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 135
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 41
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 32
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 26
Big Data - Большие данные 1136 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
e-Commerce - Электронная коммерция 299 19
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 67 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 17
1С:ERP Управление предприятием 203 16
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
Google Android 10750 8
Apple iOS 5741 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 6
Microsoft Office 1926 5
Microsoft Windows 10 6622 4
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 4
CSI Set Retail 43 4
Microsoft SQL Server 790 3
CSI Set Kit 5 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 3
WhatsApp Messenger 654 3
Containerum Managed Kubernetes 11 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
SQL - Язык программирования 432 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Яндекс.Маркет 439 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
OFD.RU Ferma 8 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Microsoft Windows 851 2
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 2
Rakuten Viber 429 2
CSI Set Touch 4 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
IBM Watson 105 2
Онланта ClearFuture RightWay 6 2
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Чаркин Евгений 182 51
Сотин Денис 102 37
Абакумов Евгений 103 34
Клепиков Алексей 77 33
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 32
Дьяченко Валерий 66 31
Нестеров Алексей 79 30
Прохорова Алла 45 30
Аксаков Анатолий 98 25
Хасин Михаил 26 25
Слышкин Василий 54 25
Егоров Владимир 52 25
Семенихин Игорь 37 23
Натрусов Артем 121 23
Попов Андрей 72 22
Емельченков Сергей 83 22
Ягнятинский Евгений 32 22
Соловьев Алексей 60 22
Лигачев Глеб 60 22
Беляев Владислав 65 21
Урьяс Вадим 76 21
Трофимова Людмила 31 21
Шипов Савва 70 21
Рубин Адар 28 20
Мискевич Евгений 29 20
Кучугин Илья 41 20
Бокучава Тариэл 21 19
Воронин Петр 35 18
Кузьмич Всеволод 30 18
Нагаев Олег 30 18
Белоусов Максим 59 17
Богданов Кирилл 91 17
Лебедев Антон 28 16
Шевченко Владимир 135 16
Путятинский Сергей 53 16
Чамара Денис 57 16
Потапкин Михаил 26 16
Меньшов Кирилл 72 15
Степченков Максим 36 15
Генкина Екатерина 24 15
Россия - Российская федерация - РФ 57238 179
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 60
Восточная Европа 1674 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 44
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 11
Украина 3353 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Казахстан - Республика 2622 7
Беларусь - Белоруссия 2084 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Грузия 690 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Европа 3736 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - Республика Крым 625 3
Япония 2771 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Индия - Республика 2165 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Америка 456 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Польша - Республика 824 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Воронежская область 395 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 117
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 71
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 36
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 29
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
Инсорсинг - Инхаус 20 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Trade-in 54 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Русский язык 976 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
POS - point of sale 2 1
ящик Пандоры 31 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
Apps4All 25 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Парламентская газета 7 1
CNews Analytics 1988 9
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Juniper Research 278 1
Coresight Research 1 1
Gartner 2189 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 108
CNews AWARDS 291 65
CNews Баттл 34 15
CNews FORUM Кейсы 44 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
CNews Мисс ИТ России 12 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
DARPA Cyber Grand Challendge 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Хрустальный атом 3 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758274, в очереди разбора - 661964.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще