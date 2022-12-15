HRM WFM Workforce Management Планирование рабочего времени Time Management
- HRM - HR-management
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СЗП - Система зарплатных проектов
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 43 10
|Чаркин Евгений 239 6
|Матвеев Лев 57 5
|Морозов Вячеслав 17 5
|Шеходанов Дмитрий 7 4
|Рябов Максим 14 4
|Путин Владимир 2713 4
|Абакумов Евгений 136 4
|Twomey Paul - Туми Пол 26 4
|Солонин Виталий 89 4
|Беляев Роман 5 4
|Орловский Виктор 345 4
|Саушкин Олег 31 4
|Поляков Сергей 68 3
|Артамонова Анна 183 3
|Шадаев Максут 626 3
|Камитов Александр 3 3
|Садовский Алексей 11 3
|Bush George - Буш Джордж 305 3
|Дырмовский Дмитрий 94 3
|Колганов Алексей 4 3
|Козлов Константин 15 3
|Аниканов Вадим 21 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Бекетов Вячеслав 3 3
|Рыжиков Сергей 110 3
|Спиридонов Александр 39 3
|Тарасов Валерий 7 3
|Садовенко Илья 64 3
|Смирнова Наталья 11 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Черешнев Михаил 10 3
|Неверов Сергей 8 3
|Кузнецов Сергей 144 3
|Натрусов Артем 192 3
|Липич Григорий 65 3
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Стрелова Ольга 35 2
|Свиридов Владимир 26 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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