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HRM WFM Workforce Management Планирование рабочего времени Time Management

HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management

Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.


15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management
19.02.2015 «Телеком-Экспресс» оптимизирует персонал
14.01.2015 «Астерос» автоматизировал управление персоналом банка «Тинькофф Кредитные Системы»
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович»
24.12.2012 Infor выпустила новое поколение решения Workforce Management
29.07.2012 Россияне проводят рабочее время в соцсетях
06.02.2012 «Сбербанк» внедрил систему управления трудозатратами на базе Avaya Workforce Management
02.12.2011 Infor представила новую версию решения для управления персоналом Infor10 WFM (Workbrain)
13.11.2010 Infor обновила решение по управлению персоналом WFM Workbrain до версии 5.1
18.03.2008 VERINT Workforce Management внедрили в российском аутсорсинговом call-центре
24.11.2006 StaffCop 2.1 мониторит ICQ и контролирует рабочее время
26.04.2006 Workforce Management: ПО для оптимизации работы контакт-центров
13.09.2002 Nielsen//NetRatings: американцы всё чаще используют рабочее время для посещения вeб-сайтов
18.07.2000 Немецкое правительство не будет взимать налог за пользование Интернетом в рабочее время
12.10.1999 Проблема контроля за эффективным использованием компьютера в рабочее время скоро станет неразрешимой

Публикаций - 731, упоминаний - 800

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6973 49
1С-ИжТиСи 6291 47
Microsoft Corporation 23455 45
Naumen - Наумен 510 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 27
Cisco Systems 4867 27
SAP SE 4865 26
Oracle Corporation 6294 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 24
Genesys 201 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1778 19
Крок - Croc 1703 19
Meta Platforms - Facebook 4334 19
HP Inc. 5509 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 18
Google LLC 10912 17
IBM - International Business Machines Corp 9183 17
Цифра ГК 2139 16
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 269 16
VMware 2129 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4137 14
Прогноз 1650 14
Yandex - Яндекс 5631 14
BioLink Solutions 124 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 13
VK - Mail.ru Group 3194 12
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 12
Корус Консалтинг ГК 1067 12
Dell EMC 4905 11
Twitter 2691 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1345 11
Citrix Systems 782 10
Softline - Софтлайн 2065 10
Forcepoint - Websense 125 10
InfoWatch - Инфовотч 913 9
Intel Corporation 11645 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 8
Точка 3792 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 22
РЖД - Российские железные дороги 1611 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 12
Лента - Сеть розничной торговли 1689 9
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 7
Альфа-Банк 1589 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 6
ПСБ - Промсвязьбанк 729 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 289 6
X5 Group 812 6
LinkedIn 582 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 92 5
Почта России ПАО 1981 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 349 5
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 62 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 434 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 4
Ингосстрах СПАО 331 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1169 4
Россети Ленэнерго 2339 4
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 233 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 3
X5 Group - Перекрёсток 452 3
Транснефть 272 3
РСХБ - Россельхозбанк 282 3
Спортмастер 143 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
ВкусВилл - Избёнка 97 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 9
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 8
Федеральное казначейство России 1547 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 7
Судебная власть - Judicial power 2083 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 6
Президент Российской Федерации 3692 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1034 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 4
Правительство Москвы 1982 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
Администрация Президента РФ 977 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 836 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 3
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 110 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 2
Роскачество - Российская система качества 25 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 5
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 4
Единая Россия - Политическая партия 261 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Ассоциация менеджеров 97 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
OSI - Open Source Initiative 64 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
Linux Foundation 174 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1791 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52982 247
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79021 231
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25843 193
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9994 151
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38644 116
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10878 108
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25567 97
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11610 97
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17030 94
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12910 93
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22090 91
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3105 88
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5415 86
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10743 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7791 83
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24977 79
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11321 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19600 71
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17270 71
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24843 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11661 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17384 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8849 59
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7991 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5832 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21862 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21279 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14907 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9049 51
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2790 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7782 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8707 45
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8053 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7343 43
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9002 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 42
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2391 41
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6493 50
Microsoft Windows 14403 43
Apple iPhone 6 6160 23
Microsoft Office 3426 23
Microsoft Windows 2000 12648 23
Google Android 12505 22
Microsoft Skype 1969 19
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 126 19
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 17 17
Linux OS 8207 16
BioLink BioTime 64 15
Apple iOS 6772 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1232 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 858 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4078 12
BioLink FingerPass 36 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1793 11
1С:Бухгалтерия 846 11
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 11
Microsoft Exchange 1331 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2863 10
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Goodt Time - GoodTime Media - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 20 10
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 170 10
Microsoft Outlook 1276 10
Apple iPad 3735 10
Microsoft Xbox Live 297 9
Microsoft Windows 10 1505 9
Microsoft Points 73 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6602 9
Superjob 276 8
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 808 8
Microsoft SQL Server 1470 8
Dropbox - Файловый хостинг 450 7
Microsoft Office 365 859 7
Apple macOS 1705 7
Зайцев Андрей 43 10
Чаркин Евгений 239 6
Матвеев Лев 57 5
Морозов Вячеслав 17 5
Шеходанов Дмитрий 7 4
Рябов Максим 14 4
Путин Владимир 2713 4
Абакумов Евгений 136 4
Twomey Paul - Туми Пол 26 4
Солонин Виталий 89 4
Беляев Роман 5 4
Орловский Виктор 345 4
Саушкин Олег 31 4
Поляков Сергей 68 3
Артамонова Анна 183 3
Шадаев Максут 626 3
Камитов Александр 3 3
Садовский Алексей 11 3
Bush George - Буш Джордж 305 3
Дырмовский Дмитрий 94 3
Колганов Алексей 4 3
Козлов Константин 15 3
Аниканов Вадим 21 3
Курьянов Сергей 162 3
Бекетов Вячеслав 3 3
Рыжиков Сергей 110 3
Спиридонов Александр 39 3
Тарасов Валерий 7 3
Садовенко Илья 64 3
Смирнова Наталья 11 3
Никифоров Николай 1172 3
Черешнев Михаил 10 3
Неверов Сергей 8 3
Кузнецов Сергей 144 3
Натрусов Артем 192 3
Липич Григорий 65 3
Sundar Pichai - Сундар Пичай 61 2
Рейман Леонид 1031 2
Стрелова Ольга 35 2
Свиридов Владимир 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 122265 388
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39189 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13118 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 52
Европа 21281 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 31
Германия - Федеративная Республика 11897 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 24
Украина 7248 19
Россия - СФО - Новосибирск 3691 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 17
Япония 12863 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6259 15
Беларусь - Белоруссия 4220 15
Казахстан - Республика 4823 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1411 12
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 627 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 10
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 559 10
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 199 10
Америка 2155 9
Россия - ПФО - Казань 2354 9
Франция - Французская Республика 7078 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1776 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2005 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 7
Швеция - Королевство 3455 7
Америка Северная 2830 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2610 7
Земля - планета Солнечной системы 9684 7
Россия - Сибирь 2009 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 6
Италия - Итальянская Республика 4217 6
Великобритания - Лондон 2363 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1150 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1056 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 102
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10624 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19862 93
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10184 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 61
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1503 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 47
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2158 46
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3441 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5006 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8249 37
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4451 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6468 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4907 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6004 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13891 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3186 29
Абонентская база - Абонентская плата 5291 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8846 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5645 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4730 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3683 26
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1112 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 24
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 768 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3924 23
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 23
Человеческий фактор - Human factor 1558 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3863 23
Юриспруденция - Jurisprudence 6197 21
Юриспруденция - Законодательство 4455 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2448 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2677 18
НДС - Налог на добавленную стоимость 1847 18
Командировки - Системы управления командировками 698 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 7
Thomson Reuters - Рейтер 5770 6
91Mobiles 1693 5
23ABC News 167 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 663 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 3
TAdviser - Центр выбора технологий 292 2
Российская газета 240 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 2
РИА Новости 803 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1198 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 2
ABC News 51 1
Apps4All 26 1
Ananova 250 1
CNews TV 747 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Virus Bulletin 33 1
New Scientist 1447 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 373 1
Деловой Петербург 25 1
Faulkner Information Services 100 1
АиФ - Аргументы и факты 39 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Росбалт ИА 60 1
WapStart 42 1
The Observer 40 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 104 1
Forbes - Форбс 627 1
Wikipedia - Википедия 440 1
FT - Financial Times 1163 1
Bloomberg 1073 1
Ведомости 522 1
500 Startups 14285 51
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7434 31
Gartner - Гартнер 3471 25
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 10
Forrester Research 812 7
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Market Strategies International 8 4
SpencerLab 9 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 3
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
IHS Infonetics Research 90 2
Photizo Group 9 2
Gartner - Dataquest 348 2
Buyers Laboratory 12 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
Markets&Markets Research 103 2
Fortune Global 500 283 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
Mobile Research Group 67 1
Dell'Oro Group 37 1
ITResearch 114 1
TeleGeography Research 39 1
Apptopia 2 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
NPD Group 140 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
eMarketer 201 1
comScore 389 1
Cisco Workforce of the Future 2 1
Market Research Future 6 1
Aragon Research 5 1
Fortune Global 100 139 1
ABI Research 233 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
Genesys University 4 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 270 2
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 27 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 7 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 61 1
Алтайский институт Развития образования имени А.М. Топорова 1 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 23 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 203 1
РАН - Российская академия наук 1794 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 103 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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