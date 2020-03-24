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Энергетика



24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире
04.12.2019 «Россети» и Газпромбанк протестировали блокчейн-платформу Edison для энергетики и ЖКХ
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
20.03.2019 Власти строят в России «умную энергетику» с расчетами на блокчейне

Публикаций - 183, упоминаний - 183
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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