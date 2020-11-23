«Сигма» выпустила новые ИТ-решения для российской энергетики

«Сигма» объявила о выпуске двух новых ИТ-решений для автоматизации деятельности энергопроизводственных компаний России. Решения «Сигма: АСР ТЭП» и «Сигма: ССПТИ» помогают оптимизировать ключевые бизнес-процессы предприятий, обеспечить сбор, консолидацию всей технологической информации и обеспечить расчет технико-экономических показателей работы станции в режиме онлайн, что позволяет оптимизировать операционную деятельность и повысить качество работы компании в целом. Проекты по их внедрению, как утверждают в «Сигме», уже идут на крупных объектах электрогенерации России.

Одна из главных задач энергетической стратегии России на период до 2035 г. – сокращение объемов промышленного потребления электричества и тепла. Это необходимо для снижения энергоемкости производства и сохранения конкурентоспособности предприятий. Решение «Сигма: АСР ТЭП» позволяет автоматизировать процесс сбора технико-экономических показателей, повысить эффективность использования топлива и достоверность расчетной информации, в том числе благодаря снижению риска «человеческого фактора». В настоящее время «Сигма: АСР ТЭП» проходит регистрацию в Реестре российского ПО.

Принятие оптимальных решений по управлению производством невозможно без централизованной инфраструктуры сбора и передачи технологических данных от различных контрольно-измерительных приборов, АСУТП и автоматизированных систем учета. Для оптимизации данного процесса используется система «Сигма: ССПТИ». Решение обеспечивает автоматизацию сбора, передачи и хранения технологических данных в едином хранилище. Его использование позволяет сократить затраты на внедрение и сопровождение прикладных информационных систем, обучение и контроль персонала, а также снижает риски получения недостоверной информации или утери данных.

«Цифровизация российской энергетики – ключевое направление деятельности «Сигмы», и развитие нашей продуктовой линейки идет в соответствии с приоритетами отрасли: ростом операционной эффективности, снижением потерь, расширением применения современных технологий сбора и анализа данных», – сказал Александр Телушкин, заместитель генерального директора компании «Сигма».