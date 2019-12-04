«Россети» и Газпромбанк протестировали блокчейн-платформу Edison для энергетики и ЖКХ

Инвестиционная компания Digital Horizon совместно с Газпромбанком представила новый проект ― интеллектуальную блокчейн-платформу Edison, разработанную для рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Платформа Edison ― это решение, которое сделает расчеты в энергетике и ЖКХ более прозрачными, а также позволит поставщикам ресурсов эффективнее работать с должниками как среди конечных потребителей, так и среди сбытовых и управляющих компаний. По данным Минстроя РФ на 1 сентября 2019 г., общая задолженность за ресурсы составила 1,3 трлн руб. Из них 800 млрд руб. ― долги населения, 434 млрд руб. ― промышленных и прочих организаций, 60 млрд руб. ― бюджетных организаций. При этом большой проблемой на розничном рынке энергоресурсов остается отсутствие доверия между участниками расчетов из-за нехватки достоверных сведений, на каком этапе сформировалась дебиторская задолженность: нередко конечные потребители исправно оплачивают ресурсы, а сбой происходит при перечислении средств от управляющих или сбытовых компаний непосредственно поставщикам.

Платформа Edison объединяет всех участников рынка розничной энергетики в единое информационное пространство с применением смарт-контрактов. Процесс взаимодействия выглядит следующим образом: «умные» приборы учета, установленные на стороне потребителя, передают показания с помощью технологии IoT в информационно-вычислительный комплекс (ИВК) поставщика услуг или управляющей организации; из ИВК данные о потреблении поступают на платформу Edison, где становятся доступны всем системам и сервисам участников расчетов. На основании этих данных потребителю выставляется счет, который записывается в блокчейн; потребитель может оплатить счет прямо в личном кабинете ― в мобильном приложении или веб-версии сервиса; платформа Edison интегрирована с Газпромбанком; платежи мгновенно расщепляются по условиям смарт-контрактов и поступают на соответствующие счета компаний-участниц системы, о чем в тот же момент появляется запись в их личных кабинетах на платформе.

В случае накопления задолженности смарт-контракт платформы Edison позволяет автоматически отключить потребителя от электроэнергии или другого ресурса. Благодаря дистанционному управлению «умным» счетчиком это займет не более пяти минут: выезд специалистов не понадобится, а весь необходимый документооборот будет оформлен в цифровом формате. При оплате задолженности информация о перечислении средств появится в системе мгновенно, и повторное подключение потребителя также займет не более пяти минут.

Все данные (показания приборов учета, статистика потребления, текущая сумма к оплате, история платежей и др.) доступны участникам доверенного информационного пространства, в рамках единых форматов взаимодействия. Обновление информации происходит мгновенно и одновременно у всех участников платформы, что гарантирует прозрачность расчетов и достоверность данных, а также обеспечивает моментальную сверку и согласование отчетности.

В данный момент Digital Horizon успешно завершает пилотный проект по внедрению блокчейн-платформы Edison на площадке «Янтарьэнерго» (дочерняя структура «Россетей») в Калининградской области.

Андрей Баландин, руководитель проекта Edison в компании Digital Horizon, сказал: «Платформа Edison помогает снизить степень недоверия между участниками рынка розничной энергетики и ЖКХ в целом, поскольку автоматическое исполнение смарт-контрактов исключает искажение информации. Компании-пользователи системы получают одни и те же данные, записанные в блокчейн, и используют их при выставлении счетов и учете поступающих платежей. Расщепление платежей с помощью смарт-контрактов не допускает зависание денежных средств на счетах недобросовестных посредников. При этом персональные данные потребителей не покидают контуры компаний-участниц платформы. Мы уверены, что это оптимальное решение, которое существенно изменит рынок розничной энергетики и взаимоотношения между его игроками».

Кирилл Юткин, генеральный директор «Россети янтарь», сказал: «Энергетический сектор переживает колоссальную технологическую трансформацию, и я понимаю, как важно сейчас для компании быстро развиваться и адаптироваться к реалиям нового времени. Благодаря активному участию в пилотных проектах, компания "Россети янтарь" одной из первых внедряет самые эффективные решения, разработанные для цифровизации отрасли, выбирая только те, которые приносят практическую ценность. Чтобы оценить возможности технологии блокчейн, такие как обеспечение прозрачности, достоверность и неизменность учета электроэнергии, мы внедрили платформу Edison от Digital Horizon и решения других разработчиков на реальной пилотной площадке. Эффект заметен. Нам потребуется время, чтобы дать комплексную оценку результатам, но в целом результат позитивный».

Вадим Дормидонтов, исполнительный вице-президент Газпромбанка по развитию бизнеса с компаниями энергетического сектора и ЖКХ, сказал: «Мы благодарны руководству "Россетей" за возможность принять участие в проектах стратегической программы цифровизации сетевого комплекса. "Россети" является нашим приоритетным клиентом в энергетической отрасли, мы очень довольны динамикой развития отношений с компанией и надеемся, что созданная при участии Газпромбанка платформа Edison поможет вывести наше сотрудничество с "Россетями" на новый уровень».

Применение сквозных технологий платформы Edison позволит создать механизмы для обеспечения прозрачного сквозного финансового потока на розничном рынке энергетики в масштабах страны, сократит уровень задолженности на розничном рынке, а также внедрит единый отраслевой стандарт взаимодействия между всеми участниками расчетов.