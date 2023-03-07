Электроэнергетика Электродинамика Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM авномерно распределять тепло и не травмировать волосы, а функция ионизации нейтрализует статическое электричество и придает локонам блеск. Из достоинств стайлера отметим привлекательный дизайн:

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов Яковлев будет вынужден оплатить счет за электроэнергию почти на 29 млн руб. Как пишет «Интерфакс», столь невероятная сумма – это следствие тайного заработка Яковлева – он добывал криптовалюту, и все электричество было израсходовано на работу оборудования для майнинга. Яковлев оплачивал счета за электричество, но по льготным тарифам для населения. Компания «Иркутскэнергосбыт», занима

«Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций Российская ЭКБ в электрической отрасли Как выяснил CNews, компания «Россети» заказала научно-исследовательские

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря правление ветра. Максимальная скорость судна – 30 узлов (чуть больше 55 км/ч).Рыболовецкое судно на электрической тяге Karoline Именно в Норвегии, знаменитой не только своими фьордами, но и объ

Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество выплатить почившему «Ангстрему-Т» 250 млн рублей Из судебных документов следует, что за период с даты заключения договора до июня 2021 г. «НМ-тех» добросовестно оплатил все прочие услуги, но счета за электричество и газы погасить отказался. В отношении электроэнергии «НМ-тех» свой отказ объяснил тем, что в договоре не были «установлены тарифы (методика расчета), так как поставка электроэнер

Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо ка выдерживает тепловые и аварийные нагрузки и может противостоять многим сбоям в работе. Благодаря электрической «начинке» у самолета меньше деталей, которые изнашиваются за счет трения и движ

Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы фисы. Как пишет ZDnet, подтолкнуть их к этому могут чрезмерно высокие и постоянно растущие счета за электричество. В большинстве европейских стран электричество дорожает в первую очередь

«Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius «Почта России» начала тестировать электрический минивэн Solius. Электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания «Электрический автотранспорт. «Почта» планирует использовать карго версию минивэна для внут

Единой энергосистемой электрических речных трамвайчиков будет управлять российский микроконтроллер ответственные технологии. Среди них – управление силовыми установками, энергосистемой, электроприводами рулей и т. п. Для решения этой задачи необходим надежный микроконтроллер, и на эту роль в новых электрических судах было выбрано изделие воронежского НИИ электронной техники К1921ВК01Т. Данный 32-разрядный микроконтроллер, основанный на ядре ARM Cortex-M4F, подходит для управления электро

«Росэлектроника» впервые представила зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура предназначена для применения в микроэлектронике, научно-образовательных центрах в технических вузо

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера положные электрические заряды и другие свойства, а электрическое поле дает энергию для обнаружения частиц. Это как «разложить ноль» на 1 и –1 — результат все равно не изменится. Ученые смогли создать электричество буквально из пустоты, продемонстрировав эффект Швингера в лаборатории Пары «частица-античастица» действительно образуются из вакуума, но в нормальных условиях взаимно аннигилируют

Zyxel превратит электричество в скоростной интернет A6457 Адаптеры с конструкцией pass-through позволяют не только использовать электрическую проводку в качестве сетевого кабеля, но и подавать питание на электрическое устройство, подключенное к той же электрической розетке. Новинки подготавливаются к работе как устройства Plug-and-Play. Это означает, что для их соединения через электропроводку и начала работы требуется лишь вставить в две эл

Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM ть к технике газовые баллоны. Поэтому в таком случае мы все же рекомендуем остановить свой выбор на электрической модели. Если же в доме есть и электричество, и газ, стоит ознакомиться с плюса

«Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество компания «НМ-тех». Она планирует возродить на заводе производство российских чипов. Сумма средств, определенная судом к взысканию с «Ангстрема» складывается из долга по договору реализации избыточной электрической энергии (мощности) от 29 декабря 2016 г. в размере 92,8 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 29 июля 2016 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды оборудо

Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В Подавляющее большинство бытовых приборов и гаджетов работают либо заряжаются от розетки напряжением 220 В, и порой хочется, чтобы такая возможность была под рукой везде, даже в автомобиле. Разбираемся, так нужна ли такая розетка в машине на самом деле. Автомобильный прикуриватель выдает напря

Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 00, то добытых при помощи этих карт токенов хватало бы на оплату половины его суммарных расходов на электричество. С учетом нынешнего курса Хашек не только покрывает все счета за электроэнергию

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный ь купить намного проще, чем газовые баллоны, а пользоваться им можно даже в местах, где отсутствует электричество.Минусы классического гриля Есть у угольных грилей и определенные недостатки: ·

Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео d теперь имеют пометку о недоступности к заказу в России, а в США у Ford есть, к примеру, полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. По информации «Коммерсанта», на 23 марта 2021 г.

В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество человек. Рекордно низкие для Техаса и ряда других штатов температуры привели еще и к повышенному потреблению электроэнергии. Вместе с остановкой части ветряков это и вынудило Austin Energy «отобрать» электричество у крупных компаний в пользу жителей. Далеко идущие последствия Решение, принятое Austin Energy, может повлечь за собой далеко не самые приятные последствия, притом для всего мира.

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM — она мощнее, не требует проводов и подзарядки аккумулятора. Для небольших газонов будет достаточно электрической либо аккумуляторной газонокосилки. Подробнее о тонкостях выбора читайте в нашей

«Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом беспилотников (Driverless-Truck-as-a-Service). Компания одной из первых в мире разрабатывает сервис электрической беспилотной тяги, который начнет предоставлять во второй половине 2021 г. Клиен

Российским ЦОДам снизят тарифы на электричество в 2-3 раза ьства России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности» предлагается внесение изменений в некоторые нормативные акты в области электроэнергетики для формирования правовых оснований по предоставлению льгот ЦОДам. Эле

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество ентов и может привести к взрыву или возгоранию устройств.Недавно инженеры из Китая и США создали охлаждающий гидрогелевый материал, преобразующий избыточное тепло от различных электронных устройств в электричество. Эта тонкая гидрогелевая пленка, состоящая из определенного типа полимера и воды, которая отводит тепло от аккумуляторов смартфонов, компьютеров и планшетов, чтобы они не перегрев

Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей инг-фермы к электросетям неподалеку от сельского поселения Плиево – ущерб, нанесенный владельцами оборудования, составил 130 млн руб. Для максимизации прибыли с майнинга криптошахтеры готовы воровать электричество Ряд случаев неучтенного потребления электричества майнинг-фермами были выявлены в Дагестане. По данным «Россетей», все это стало результатом участившихся проверок, которые в свою

10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM оянный подогрев воды для немедленного использования, то оптимальным вариантом станет установка проточной газовой колонки. Для сезонного отключения горячей воды в квартире подойдет небольшой проточный электрический нагреватель. На даче или в загородном доме чаще устанавливают накопительные электрические (реже газовые) приборы. Мы подобрали модели водонагревателей, которые по своим характерис

Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток Принцип работы электрической зубной щетки заключается в следующем: щетинки на головке, которая обычно являет

Как выбрать плиту и варочную панель. Советы ZOOM BEF с автоподжигом Кстати, сейчас все больше моделей выпускается с газовой варочной поверхностью и электрической духовкой, потому что возможности последней уже пришлись по нраву многим любител

«КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России труктуры на территории Краснодарского края. Документ был подписан 16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение даст старт пилотному проекту по развитию всероссийской сети электрических зарядных станций для автомобилей в рамках глобальной стратегии госкорпорации Ростех.«Сегодня Ростех реализует масштабную программу по развитию электрических зарядных станци

Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM ариант. Комбинированная панель Hotpoint-Ariston PK 741 RQO GH с тремя газовыми конфорками и одной электрической Кстати, некоторые предпочитают совмещать газ с электричеством на одной панели:

Как усмирить электричество: зачем и кому нужны сетевые фильтры и стабилизаторы ть быт всеми благами прогресса. За прошедшие 70 лет мы полностью привыкли к электричеству в доме и на производстве, что уже не замечаем как много зависит в нашей жизни от «220 вольт». Впрочем, иногда электричество даёт о себе знать. Как и любые сложнейшие системы, электросети в нашей стране периодически отклоняются от стандартного режима работы. В результате чего в наших розетках возникает

Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в густонаселенных мегаполисах. Концепция

«Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета со ссылкой на техподдержку провайдера. Представитель NetByNet пояснил CNews, что сбой произошел по вине «третьих лиц»: в период с 23:35 часов 25 декабря до 1:30 ночи 26 декабря 2016 г. было отключено электричество в дата-центре «Техногород». Этот инцидент и послужил причиной отключения абонентов, так как в данном дата-центре находится оборудование NetByNet. В результате отключения сети част

Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики овационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством первого заместителя Министра энергетики Алексея Текслера одобрен национальный проект «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики». Об этом CNews сообщили в «Роснано». Данный проект нацелен на создание технологической, нормативно

Toshiba представила ИС предварительного драйвера затвора БТИЗ для электрических и гибридных автомобилей Компания Toshiba Electronics Europe представила интегральную схему (ИС) предварительного драйвера затвора БТИЗ с оптической развязкой и расширенными функциями защиты для автомобильных инверторов в электрических и гибридных автомобилях. Поставки ознакомительных образцов TB9150FNG начаты в апреле, а начало серийного производства запланировано на 2018 г., сообщили CNews в Toshiba. Как поясн

Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей правления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей на ежегодном заседании ассоциации электроснабжения городов России «Прогрессэлектро». В частности, Eaton и «Балтэнергомаш» продемонстрируют образцы инновационных ячеек средне

«1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей» ь более чем в два раза. Основная задача «Региональных электрических сетей» — бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской обл

«Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей лный жизненный цикл создания систем защиты и управления подстанцией: проектирование, испытания, наладка, сопровождение и эксплуатация. В целом iSAS — это программно-технический комплекс автоматизации электрических подстанций на базе технологической платформы с унификацией всех функций защиты, управления, измерений и контроля в пределах подстанции на основе программных модулей. Решение легко

ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение