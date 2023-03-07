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Электроэнергетика Электродинамика Электрический ток электричество электроток Electric current electricity electric current

Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current

Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год. Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.
Джеймс Стаки демонстрирует на лекции способность человеческого тела проводить ток, 1966 год.


07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

авномерно распределять тепло и не травмировать волосы, а функция ионизации нейтрализует статическое электричество и придает локонам блеск. Из достоинств стайлера отметим привлекательный дизайн:
13.01.2023 На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Яковлев будет вынужден оплатить счет за электроэнергию почти на 29 млн руб. Как пишет «Интерфакс», столь невероятная сумма – это следствие тайного заработка Яковлева – он добывал криптовалюту, и все электричество было израсходовано на работу оборудования для майнинга. Яковлев оплачивал счета за электричество, но по льготным тарифам для населения. Компания «Иркутскэнергосбыт», занима
26.12.2022 «Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций

Российская ЭКБ в электрической отрасли Как выяснил CNews, компания «Россети» заказала научно-исследовательские
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

правление ветра. Максимальная скорость судна – 30 узлов (чуть больше 55 км/ч).Рыболовецкое судно на электрической тяге Karoline Именно в Норвегии, знаменитой не только своими фьордами, но и объ
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

выплатить почившему «Ангстрему-Т» 250 млн рублей Из судебных документов следует, что за период с даты заключения договора до июня 2021 г. «НМ-тех» добросовестно оплатил все прочие услуги, но счета за электричество и газы погасить отказался. В отношении электроэнергии «НМ-тех» свой отказ объяснил тем, что в договоре не были «установлены тарифы (методика расчета), так как поставка электроэнер
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

ка выдерживает тепловые и аварийные нагрузки и может противостоять многим сбоям в работе. Благодаря электрической «начинке» у самолета меньше деталей, которые изнашиваются за счет трения и движ
19.09.2022 Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы

фисы. Как пишет ZDnet, подтолкнуть их к этому могут чрезмерно высокие и постоянно растущие счета за электричество. В большинстве европейских стран электричество дорожает в первую очередь
08.09.2022 «Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius

«Почта России» начала тестировать электрический минивэн Solius. Электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания «Электрический автотранспорт. «Почта» планирует использовать карго версию минивэна для внут
12.07.2022 Единой энергосистемой электрических речных трамвайчиков будет управлять российский микроконтроллер

ответственные технологии. Среди них – управление силовыми установками, энергосистемой, электроприводами рулей и т. п. Для решения этой задачи необходим надежный микроконтроллер, и на эту роль в новых электрических судах было выбрано изделие воронежского НИИ электронной техники К1921ВК01Т. Данный 32-разрядный микроконтроллер, основанный на ядре ARM Cortex-M4F, подходит для управления электро
14.04.2022 «Росэлектроника» впервые представила зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил зондовую станцию для измерения электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах. Аппаратура предназначена для применения в микроэлектронике, научно-образовательных центрах в технических вузо
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

положные электрические заряды и другие свойства, а электрическое поле дает энергию для обнаружения частиц. Это как «разложить ноль» на 1 и –1 — результат все равно не изменится. Ученые смогли создать электричество буквально из пустоты, продемонстрировав эффект Швингера в лаборатории Пары «частица-античастица» действительно образуются из вакуума, но в нормальных условиях взаимно аннигилируют
06.12.2021 Zyxel превратит электричество в скоростной интернет

A6457 Адаптеры с конструкцией pass-through позволяют не только использовать электрическую проводку в качестве сетевого кабеля, но и подавать питание на электрическое устройство, подключенное к той же электрической розетке. Новинки подготавливаются к работе как устройства Plug-and-Play. Это означает, что для их соединения через электропроводку и начала работы требуется лишь вставить в две эл
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

ть к технике газовые баллоны. Поэтому в таком случае мы все же рекомендуем остановить свой выбор на электрической модели.  Если же в доме есть и электричество, и газ, стоит ознакомиться с плюса
03.11.2021 «Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество

компания «НМ-тех». Она планирует возродить на заводе производство российских чипов. Сумма средств, определенная судом к взысканию с «Ангстрема» складывается из долга по договору реализации избыточной электрической энергии (мощности) от 29 декабря 2016 г. в размере 92,8 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 29 июля 2016 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды оборудо
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

21.06.2021 Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В

Подавляющее большинство бытовых приборов и гаджетов работают либо заряжаются от розетки напряжением 220 В, и порой хочется, чтобы такая возможность была под рукой везде, даже в автомобиле. Разбираемся, так нужна ли такая розетка в машине на самом деле. Автомобильный прикуриватель выдает напря
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

00, то добытых при помощи этих карт токенов хватало бы на оплату половины его суммарных расходов на электричество. С учетом нынешнего курса Хашек не только покрывает все счета за электроэнергию
09.04.2021 Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

ь купить намного проще, чем газовые баллоны, а пользоваться им можно даже в местах, где отсутствует электричество.Минусы классического гриля  Есть у угольных грилей и определенные недостатки: ·
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео

d теперь имеют пометку о недоступности к заказу в России, а в США у Ford есть, к примеру, полностью электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E. По информации «Коммерсанта», на 23 марта 2021 г.
17.02.2021 В США остановлены крупные заводы Samsung: В стране сломалось электричество

человек. Рекордно низкие для Техаса и ряда других штатов температуры привели еще и к повышенному потреблению электроэнергии. Вместе с остановкой части ветряков это и вынудило Austin Energy «отобрать» электричество у крупных компаний в пользу жителей. Далеко идущие последствия Решение, принятое Austin Energy, может повлечь за собой далеко не самые приятные последствия, притом для всего мира.
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

— она мощнее, не требует проводов и подзарядки аккумулятора. Для небольших газонов будет достаточно электрической либо аккумуляторной газонокосилки. Подробнее о тонкостях выбора читайте в нашей
11.11.2020 «Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом

беспилотников (Driverless-Truck-as-a-Service). Компания одной из первых в мире разрабатывает сервис электрической беспилотной тяги, который начнет предоставлять во второй половине 2021 г. Клиен
07.08.2020 Российским ЦОДам снизят тарифы на электричество в 2-3 раза

ьства России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности» предлагается внесение изменений в некоторые нормативные акты в области электроэнергетики для формирования правовых оснований по предоставлению льгот ЦОДам. Эле
30.04.2020 Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

ентов и может привести к взрыву или возгоранию устройств.Недавно инженеры из Китая и США создали охлаждающий гидрогелевый материал, преобразующий избыточное тепло от различных электронных устройств в электричество. Эта тонкая гидрогелевая пленка, состоящая из определенного типа полимера и воды, которая отводит тепло от аккумуляторов смартфонов, компьютеров и планшетов, чтобы они не перегрев
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

инг-фермы к электросетям неподалеку от сельского поселения Плиево – ущерб, нанесенный владельцами оборудования, составил 130 млн руб. Для максимизации прибыли с майнинга криптошахтеры готовы воровать электричество Ряд случаев неучтенного потребления электричества майнинг-фермами были выявлены в Дагестане. По данным «Россетей», все это стало результатом участившихся проверок, которые в свою

06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM

оянный подогрев воды для немедленного использования, то оптимальным вариантом станет установка проточной газовой колонки. Для сезонного отключения горячей воды в квартире подойдет небольшой проточный электрический нагреватель. На даче или в загородном доме чаще устанавливают накопительные электрические (реже газовые) приборы. Мы подобрали модели водонагревателей, которые по своим характерис
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток

Принцип работы электрической зубной щетки заключается в следующем: щетинки на головке, которая обычно являет
16.08.2018 Как выбрать плиту и варочную панель. Советы ZOOM

BEF с автоподжигом Кстати, сейчас все больше моделей выпускается с газовой варочной поверхностью и электрической духовкой, потому что возможности последней уже пришлись по нраву многим любител
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России

труктуры на территории Краснодарского края. Документ был подписан 16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение даст старт пилотному проекту по развитию всероссийской сети электрических зарядных станций для автомобилей в рамках глобальной стратегии госкорпорации Ростех.«Сегодня Ростех реализует масштабную программу по развитию электрических зарядных станци
06.07.2017 Выбираем варочную панель. Рекомендации ZOOM

ариант.   Комбинированная панель Hotpoint-Ariston PK 741 RQO GH с тремя газовыми конфорками и одной электрической Кстати, некоторые предпочитают совмещать газ с электричеством на одной панели:

27.04.2017 Как усмирить электричество: зачем и кому нужны сетевые фильтры и стабилизаторы

ть быт всеми благами прогресса. За прошедшие 70 лет мы полностью привыкли к электричеству в доме и на производстве, что уже не замечаем как много зависит в нашей жизни от «220 вольт». Впрочем, иногда электричество даёт о себе знать. Как и любые сложнейшие системы, электросети в нашей стране периодически отклоняются от стандартного режима работы. В результате чего в наших розетках возникает

10.04.2017 Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up

Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в густонаселенных мегаполисах. Концепция

26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета

со ссылкой на техподдержку провайдера. Представитель NetByNet пояснил CNews, что сбой произошел по вине «третьих лиц»: в период с 23:35 часов 25 декабря до 1:30 ночи 26 декабря 2016 г. было отключено электричество в дата-центре «Техногород». Этот инцидент и послужил причиной отключения абонентов, так как в данном дата-центре находится оборудование NetByNet. В результате отключения сети част
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики

овационных технологий и современных материалов в энергетике под председательством первого заместителя Министра энергетики Алексея Текслера одобрен национальный проект «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики». Об этом CNews сообщили в «Роснано». Данный проект нацелен на создание технологической, нормативно
10.05.2016 Toshiba представила ИС предварительного драйвера затвора БТИЗ для электрических и гибридных автомобилей

Компания Toshiba Electronics Europe представила интегральную схему (ИС) предварительного драйвера затвора БТИЗ с оптической развязкой и расширенными функциями защиты для автомобильных инверторов в электрических и гибридных автомобилях. Поставки ознакомительных образцов TB9150FNG начаты в апреле, а начало серийного производства запланировано на 2018 г., сообщили CNews в Toshiba. Как поясн
25.03.2015 Eaton и «Балтэнергомаш» представят решения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей

правления энергией, совместно с партнерской компанией «Балтэнергомаш» (входит в холдинг NRG Group) представит электротехнические решения среднего напряжения для строительства и эксплуатации городских электрических сетей на ежегодном заседании ассоциации электроснабжения городов России «Прогрессэлектро». В частности, Eaton и «Балтэнергомаш» продемонстрируют образцы инновационных ячеек средне
12.11.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей»

ь более чем в два раза. Основная задача «Региональных электрических сетей» — бесперебойная передача электрической энергии с наименьшими затратами и потерями по всей территории Новосибирской обл
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей

лный жизненный цикл создания систем защиты и управления подстанцией: проектирование, испытания, наладка, сопровождение и эксплуатация. В целом iSAS — это программно-технический комплекс автоматизации электрических подстанций на базе технологической платформы с унификацией всех функций защиты, управления, измерений и контроля в пределах подстанции на основе программных модулей. Решение легко
09.12.2013 ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб

Новые приложения для газовых и электрических компаний находятся в свободном доступе для клиентов ESRI. По утверждению разработчиков, они в сотрудничестве с экспертами в области коммунальных услуг, потратили годы на изучение

10.09.2013 Optima внедрила систему «Электроснабжение» в «Санкт-Петербургских электрических сетях»

мпании. Система «Электроснабжение» предназначена для комплексной автоматизации процессов транспорта электрической энергии и оснащена взаимосвязанными модулями биллинга, интеграции с автоматизир

Публикаций - 3559, упоминаний - 4049

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11779 167
Samsung Electronics 9856 142
Microsoft Corporation 23822 127
IBM - International Business Machines Corp 9275 116
Ростех - Автоматика Концерн 1542 105
Apple Inc 11433 98
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10376 87
Siemens AG - Siemens Group 2557 86
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 86
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 432 86
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2923 84
LG Electronics 3559 79
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 77
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6463 74
HP Inc. 5592 70
Google LLC 11177 68
Philips 2060 68
Sony 6497 63
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 222 62
Toshiba Corporation 2905 57
7324 53
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1012 51
AMD - Advanced Micro Devices 3928 48
РТИ Микрон - Micron 1303 47
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1069 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10010 44
Cisco Systems 4945 44
SAP SE 5003 44
Schneider Electric 529 44
Dell EMC 4958 40
Fujitsu 2048 34
Nvidia Corp 3259 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5630 31
HP - Hewlett-Packard 3622 31
Yandex - Яндекс 6059 30
Цифра ГК 2203 30
Huawei 3599 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7314 29
Xiaomi 1398 29
Meta Platforms - Facebook 4358 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 1066
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2558 231
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 87
Россети Ленэнерго 2408 80
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6349 80
Tesla Motors 355 49
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 49
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 47
Miele - Миле 134 42
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 238 41
Hansa - Ханса 102 38
Gorenje 90 37
Лента - Сеть розничной торговли 1799 34
Магнит - Тандер - сеть магазинов 701 32
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 274 31
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 30
Haier - Candy Group - Канди 92 29
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 28
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6159 26
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 25
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 25
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 428 22
BMW Group 418 22
Groupe SEB - Tefal 87 22
Gaggenau 35 21
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 20
Beko 68 20
Hyundai Motor Company 347 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 19
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 17
Honda Motor Company 230 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 16
Dyson 113 16
Volvo Cars 250 15
Boeing 990 15
Braun 76 15
РЖД - Российские железные дороги 1690 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18577 178
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4707 86
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5401 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9734 65
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2045 44
Правительство Москвы 2103 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1646 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2571 38
Президент Российской Федерации 3860 31
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2822 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3939 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3097 25
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2483 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3112 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1577 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 202 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2549 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 912 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 14
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2068 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1278 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1239 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1234 12
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 12
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 337 12
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 208 11
Судебная власть - Judicial power 2156 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 32
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 17
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 10
TIA - Telecommunications Industry Association 88 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 6
Greenpeace - Гринпис 119 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 4
4CIO 749 4
OLPC - One Laptop per Child 81 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
Электрокабель 8 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 94 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55959 610
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41464 515
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8883 489
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27032 365
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12985 354
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9396 320
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10556 317
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19596 297
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10043 274
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22074 274
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26716 271
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12039 257
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15337 251
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25988 234
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6693 232
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17805 225
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22810 222
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2322 213
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13591 203
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9849 201
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13498 198
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9563 190
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 189
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1911 188
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8045 187
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11768 181
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3727 179
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6778 175
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18499 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18237 172
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12812 168
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5761 157
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22740 157
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6628 155
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2042 155
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2694 152
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10430 151
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3084 148
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11518 147
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11297 145
Microsoft Windows 2000 12874 171
Apple iPhone 6 6319 93
Apple iPhone - серия смартфонов 6748 70
Google Android 12985 69
Microsoft Windows 14758 62
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4407 53
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 389 51
Apple iOS 7082 49
Linux OS 8633 47
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 42
Age of Kings 3460 38
Apple iPad 3773 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2985 33
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 31
Tesla Model S 68 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4338 28
Intel x86 - архитектура процессора 1665 27
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 559 26
Microsoft Windows BitLocker 1296 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 870 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1109 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 20
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 623 19
Nissan Leaf - электромобиль 49 18
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1286 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 17
Microsoft Windows 7 1903 17
NVision Барьер 564 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 773 17
Tesla Model 3 40 16
Microsoft Office 3528 16
Apple MacBook - серия ноутбуков 871 16
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 16
Космодром Байконур 1056 16
Apple - App Store 2691 16
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 353 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1136 15
Groupe SEB - Moulinex ME 52 15
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 15
Путин Владимир 2835 26
Медведев Дмитрий 1636 18
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 14
Ксенин Алекс 314 12
Чубайс Анатолий 208 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Кульченко Роман 14 9
Криницкий Игорь 26 8
Головин Даниил 34 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 8
Валяева Елизавета 72 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 7
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 6
Свердлов Денис 191 6
Мишустин Михаил 539 6
Марфин Алексей 13 6
Левкевич Михаил 60 6
Соловьев Алексей 71 6
Корнеев Сергей 83 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 6
Рейман Леонид 1033 5
Пасеков Владимир 24 5
Дегтев Геннадий 196 5
Свидиненко Юрий 14 5
Борисов Юрий 115 5
Хала Илья 35 5
Старикова Евгения 11 5
Никифоров Николай 1172 5
Гончарова Эльвира 7 4
Белов Вадим 23 4
Буторин Дмитрий 14 4
Бударгин Олег 9 4
Газаров Артур 77 4
Греф Герман 375 4
Слизень Виталий 242 4
Tesla Nikola - Тесла Никола 13 4
Собянин Сергей 269 4
Малафеев Андрей 51 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Россия - РФ - Российская федерация 127690 1219
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50812 765
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40456 435
Солнце - звезда Солнечной системы 4961 349
Европа 21553 306
Земля - планета Солнечной системы 10008 249
Япония 13049 242
Германия - Федеративная Республика 12229 241
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15558 225
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13861 223
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13112 173
США - Калифорния 4690 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15701 138
Южная Корея - Республика 6369 121
Франция - Французская Республика 7639 112
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13451 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6601 95
Солнечная система - Solar system 2466 90
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2715 87
Италия - Итальянская Республика 4255 84
Азия - Азиатский регион 5191 69
Индия - Республика 5175 68
Канада 4750 68
США - Нью-Йорк 3106 64
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3455 52
Нидерланды 3352 50
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 47
Швеция - Королевство 3552 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2445 43
Китай - Тайвань 3828 42
Сатурн - Титан (спутник) 431 41
США - Колумбия - Вашингтон 1376 41
Беларусь - Белоруссия 4640 38
Израиль 2635 37
Финляндия - Финляндская Республика 3509 37
Испания - Королевство 3630 37
Украина 7401 37
Луна - спутник Земли 1445 36
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1282 35
Россия - СФО - Новосибирск 3840 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25224 455
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15787 416
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43383 353
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1732 331
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4861 323
Энергетика - Energy - Energetically 4580 316
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4402 278
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43459 256
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3603 234
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21450 206
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7193 193
Кремний - Silicium - химический элемент 1462 187
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9515 186
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8657 175
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14504 174
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3962 153
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8134 149
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1500 148
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4536 144
Физика - Physics - область естествознания 2473 138
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2884 127
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4075 125
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 543 121
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1139 121
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1359 118
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9068 117
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11279 116
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11302 114
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1766 106
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5142 105
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 431 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9655 98
Водород - Hydrogenium - химический элемент 959 96
Молекула - Molecula 1041 95
КПД - Коэффициент полезного действия 394 94
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1139 93
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6347 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5730 92
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 834 91
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 90
CNews - ZOOM.CNews 1764 112
New Scientist 1447 77
Nature 797 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11050 55
Phys.org 973 46
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5806 45
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 31
CNews RND - R&D.CNews 2274 30
EurekAlert 270 22
NYT - The New York Times 1009 21
The Register 1451 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 719 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1393 11
DigiTimes - Издание 1300 11
PhysicsWorld 90 11
Space Daily 528 11
AP - Associated Press 1994 11
ScienceDaily 400 10
РИА Новости 827 10
Известия ИД 515 10
MIT Technology Review 65 9
Applied Physics Letters 32 9
Bloomberg 1154 9
N+1 - Издание 142 9
Future - Space.com 195 8
Forbes - Форбс 662 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Optics 141 8
PhysicsWeb 180 8
Times 658 7
Engadget - Блог о технологиях 422 7
Nanotechweb 92 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1191 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 6
Physical Review Letters 112 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 6
Wired - Издание 228 6
CNews - Auto.CNews 51 6
Ведомости 655 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7601 79
IDC - International Data Corporation 4874 28
Gartner - Гартнер 3502 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2470 14
Автостат 20 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 546 7
Forrester Research 815 7
IBM Research 107 6
NPD DisplaySearch 282 6
CNews Мишень 162 5
Markets&Markets Research 106 5
IHS iSuppli 397 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 5
Market Strategies International 8 3
Grand View Research 16 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 175 3
SpencerLab 9 3
Gartner - Dataquest 348 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 3
ABI Research 233 3
TrendForce 86 3
Fortune Global 500 283 3
GfK Rus - ГФК-Русь 208 2
Harris Interactive 83 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 2
Microsoft Research 132 2
Cinebench 26 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
In-Stat 115 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
WitsView Technology Coperation 6 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 85
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 38
РАН - Российская академия наук 1825 31
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 30
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 24
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 22
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 22
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 276 21
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 16
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 15
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 14
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 14
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 13
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 13
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 702 11
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 10
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 112 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 500 8
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 294 7
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 7
Columbia University - Колумбийский университет 152 7
University of Oxford - Оксфордский университет 194 7
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 7
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 7
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 7
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 7
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11921 113
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2152 16
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CeBIT 461 8
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День молодёжи - 27 июня 708 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 7
Intel Developer Forum - IDF 274 7
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 6
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Red Dot Design Award 54 5
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 2
MEDICA 9 2
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
Docflow 133 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Samsung Forum 14 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 2
Geek Picnic 8 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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