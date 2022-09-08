«Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius

«Почта России» начала тестировать электрический минивэн Solius. Электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания «Электрический автотранспорт. «Почта» планирует использовать карго версию минивэна для внутригородской логистики: перевозки грузов, необходимых для работы центрального офиса.

Компания задействует электромобиль на административно-хозяйственных маршрутах - для доставки в центральный офис «Почты» в Москве. Во время тестирования специалисты проанализируют снижение воздействия на окружающую среду, а также экономическую эффективность автомобиля.

Грузоподъемность передаваемого минивэна Solius — 600 кг, объем грузового отсека – 3,7 м3, мощность электрического двигателя – 70 кВт, максимальная скорость – 120 км/ч, а запас хода при полной батарее электромобиля – 355 км. Время медленной зарядки батареи 5 часов, быстрой зарядки – не более 40 мин. В будущем производство электромобилей Solius «Электрический автотранспорт» планирует локализовать в России.

«Почта России» уже тестирует несколько электромобилей разных производителей на почтовых маршрутах, теперь к ним добавился административно-хозяйственный. Это позволит получить развернутую картину по их возможностям и потенциалу в наших логистических процессах. После тестов мы увидим, есть ли долгосрочные перспективы у этого вида транспорта как с точки зрения бизнеса «Почты», так и с точки зрения снижения углеродного следа и воздействия на экологию», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Сергей Сергушев.

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«Мы стремились и достигли своей цели – заниматься не только продажей транспорта, но и предоставить достойное готовое решение для компаний, работающих в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Мы с гордостью пожали сегодня руки нашим партнерам из «Почты России», ведущему логистическому оператору трансграничной торговли России», – отметил заместитель генерального директора компании «Электрический автотранспорт» по внешним связям Александр Колтаков.

«Почта России» ищет и внедряет экономически эффективные технологии и решения, которые способны сократить негативное воздействие на окружающую среду. Компания планирует перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Это позволит к 2025 г. уменьшить эмиссию CO2 на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза. С 2020 г. «Почта» начала программу по переводу автомобилей собственного парка с бензиновым и дизельным двигателем на использование природного газа в качестве топлива.