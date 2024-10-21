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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Беспилотный автомобиль Автопилот Автономное вождение Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы Autonomous vehicles

Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles


21.10.2024 Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией

о, чтобы припарковаться. Не первый и не последний инцидент Waymo – это производитель технологий для беспилотного автотранспорта, принадлежащий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспи
09.10.2024 В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для беспилотных автомобилей

и кибербезопасности для беспилотных автомобилей. Перед специалистами стоит задача обеспечить защиту автономных транспортных средств от потенциальных кибератак и несанкционированного доступа к и
30.09.2024 Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

цы штата Аризона (США) остановила роботакси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные дорожные з
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

пилотных грузовиков: 6 производства компании «КамАЗ» и 8 – «Сберавто». Расширение зоны тестирования автономных транспортных средств открывает новые перспективы для развития логистической отрасл
23.09.2024 Беспилотный тягач StarLine начал испытания без человека за рулем

Команда разработчиков беспилотного тягача StarLine перешла к новой стадии испытаний автономного автомобиля без прис
19.07.2024 «Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт»

, важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания. Для этого «Московская техническая школа» сегодня предлагает столичным промышленникам 22 курса по направлению «Беспилотный транспорт. Этот список продолжает динамично расти», – отметил Анатолий Гарбузов. Так, новый курс «Системы автоматического управления БВС» посвящен особенностям систем автоматическог
17.07.2024 Ученые разработали инновационный метод планирования движения беспилотного автомобиля

итивного моделирования Московского физико-технического института и Института искусственного интеллекта AIRI предложили инновационный алгоритм планирования траектории при движении в плотном потоке для беспилотного автомобиля. Исследование опубликовано в IEEE Robotics and Automation Magazine — международном академическом журнале, посвященном созданию роботизированной техники, а также вопросам
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей

Group (Yandex SDG) из группы «Яндекс Такси». В 2018 г. Yandex SDG получила разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле. С тех пор в регионе велись тесты и работала команда инжене
20.05.2024 «Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт»

ных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних —

26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй

ьными к соблюдению как стандарты безопасности для ИИ, так и правила дорожного движения, учитывающие беспилотный транспорт, то не произошло бы ни аварии, ни судебного иска. «В отсутствие стандар
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей

у совершил перевозку груза массой более 10 тонн по этой трассе. Тогда же «Яндекс» начал тестировать беспилотный транспорт без водителей в Иннополисе (Татарстан). Норма закона о допуске на дорог
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

ажала» безопасность технологии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что исследует безопасность автомобилей Cruise. Фото: Сruise Сruise прекращает эксплуатацию беспилотных автомобилей из-за ДТП, в котором пострадал пешеход 8 ноября 2023 г. GM уже отозвала 950 беспилотных автомобилей для обновления программного обеспечения и заявила, что, вероят
27.09.2023 Как работает автопилот в частных легких самолетах

Система автопилота ведет самолет без непосредственного маневрирования пилотом органами управления. Он
16.09.2023 Как устроены системы автопилота для автомобилей

ступна в электрокарах, но ее уже можно встретить и на авто с ДВС. Рассмотрим, как  устроены системы автопилота. Автоматизированная система управления объединяет в себе множество датчиков, камер
08.09.2023 «Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США

тые испытания прошли в 2018 г. в Татарстане, как писал CNews. Параллельно «Яндекс» вел тестирование беспилотного такси и за пределами России, — в Израиле и США — с 2018 г. В 2020 г. компания об
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта

ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н
20.06.2023 Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии

нию автопилотируемых машин на дорогах должно предшествовать длительное тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Альфастрахования». При этом каждый четвертый водитель (27%) согласился бы на автопилот в своей машине. Треть опрошенных подбирает для себя машину с максимальным количеством функций и вспомогательных систем, но не всегда используют все современные возможности своего авто
14.06.2023 На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали

ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ

л подписан с ним 3 сентября 2019 г. на сумму в 310,5 млн руб. Сроком исполнения соглашения было прописано 30 декабря 2022 г. Фото: © papa1266 / Фотобанк Фотодженика Разработчики российской госсистемы беспилотного управления кораблями обязали «Ситроникс» расплатиться за проект Из судебного решения можно заключить, что в этом проекте АМЭ выступила у «Ситроникса КТ» субподрядчиком. Сумма субпо
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей

улицы еще в 2021 г. 17 марта 2022 г. российские власти, наконец, разрешили «Яндексу» запустить свой беспилотный транспорт в нескольких районах Москвы, а также в Иннополисе в Казани и на террито
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Автопилот Автопилот — главная «фишка» электромобилей. Но серийных машин, которые способны ездить вообще
12.10.2022 Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами

В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем для беспилотного управления, сообщили CNews представители вуза. Разработчики планируют, что сертификация технологии пройдет уже в 2023 г., а на серийное производство вместе с промышленным партнером
20.09.2022 Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

е врежется. Предметы на обочине наподобие дорожных конусов могут спровоцировать внезапную остановку беспилотного автомобиля Исследователи выяснили, что текущая версия автопилота Apollo использу
16.08.2022 Кикшеринг «Юрент» тестирует самокаты с автопилотом

о распознавать препятствия для предотвращения столкновений. Самокат имеет режим полуавтоматического автопилота: им можно дистанционно управлять, чтобы переместить его в нужное место, например,

11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль

редине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники

26.07.2022 В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн»

лайн», российский разработчик и производитель охранно-телематического оборудования для автомобилей, приступил к испытаниям беспилотных грузовиков. Компания с 2017 г. занимается разработкой технологий беспилотного вождения. Достигнув высоких результатов по внедрению технологий в легковые автомобили (в декабре 2019 г. беспилотный автомобиль StarLine показал лучший результат в финальных испыта
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта

ечение, используемые для движения и контроля за ним, позволяют в любой момент осуществить остановку беспилотного грузовика, находящегося под контролем диспетчера. Все беспилотные грузовики имею
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения

изации электронного взаимодействия между пользователями воздушного пространства и разрешающими полет БВС органами. Проекты предполагают серию тестовых полетов с помощью цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», а также ряд обучающих семинаров для внешних пилотов, владеющих БВС DJI. По данным платформы «Небосвод», 80% внешних пилотов используют БВС производс
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

едоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отбо
17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта

беспечения технологической развития страны. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории «Сир
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод»

Компания «Аэроскрипт», резидент «Сколково», представила обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод». Платформа предоставляет улучшенный предполетный брифинг, а также указывает точки взлета и посадки. Она поможет достичь точной схемы согласования пла
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области

соглашение организация подписала с центром «Бирюч» компании ЭФКО. Речь идет как о физической, так и об информационной инфраструктуре, в основе которой – российская цифровая платформа для организации беспилотного воздушного движения «Небосвод». Проект подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для организации бесконфликтного воздушного движения в интерес
29.12.2021 Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения

матизации могут оказаться даже более перспективными и востребованными, чем полностью автоматические автопилоты. Если им удастся обеспечить приемлемую цену не в ущерб функциональности, это будет
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

Откуда такая сумма Приобретение беспилотного грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоим
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля

дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина, ограничения могут быть введены, так как беспилотный транспорт может создать угрозу для граждан, а также — проблемы для движения. Кром
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда

лексный интеграционный проект. Кроме того, технологически почти все готово для реализации концепции беспилотного поезда, который мы увидим в самое ближайшее время. Я думаю, что не ошибусь, если
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз

этой информации оптимизировать логистические процессы. Сделать это можно только путем цифровизации. Беспилотный транспорт на дорогах : Источник: Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК, 202
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей

«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1600 час
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России

миль по дорогам общего пользования в 25 городах США и более 20 миллиардов миль в симуляции» Сервис беспилотного такси с приложением Waymo One более двух лет работает в тестовом режиме в пригор
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл

; Transdev Autonomous Transport System (ATS), часть Transdev Group, специализирующаяся на проблемах беспилотного вождения; и производитель наземных транспортных систем – Lohr Group – сформирова

Публикаций - 1047, упоминаний - 1310

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7271 129
Google LLC 11744 71
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12422 53
Ростелеком 9646 48
Apple Inc 12050 34
Microsoft Corporation 24584 33
МегаФон 8735 32
Nvidia Corp 3474 30
Intel Corporation 12175 29
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 27
Huawei 3910 25
Amazon Inc - Amazon.com 2989 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5676 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 22
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 30 21
Цифра ГК 2416 20
8181 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 19
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 17
Samsung Electronics 10233 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8718 17
Ростех - Автоматика Концерн 1635 16
Meta Platforms - Facebook 4431 16
IBM - International Business Machines Corp 9435 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1156 16
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 15
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 15
Alphabet 130 14
Т1 Холдинг - Т1 Группа 237 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2874 13
Qualcomm Technologies 1813 13
BAE Systems 171 13
SAP SE 5266 12
AMD - Advanced Micro Devices 4213 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 496 12
Oracle Corporation 6678 11
Sony 6541 11
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 114 11
Прогноз 1647 11
Cisco Systems 5111 11
Diasoft - Диасофт 863 11
ГЛОНАСС АО 183 11
Naumen - Наумен 622 11
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 11
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4853 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3858 10
SimbirSoft - СимбирСофт 74 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1462 10
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 10
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 10
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 122 10
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 27 10
Газпром ЦПС 27 10
Примо РПА 12 10
McKinsey & Company Int 242 9
Alibaba Group 422 9
SpaceX - Space Exploration Technologies 226 9
СтарЛайн НПО - StarLine 23 9
Крок - Croc 1772 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1156 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 7
VK - Mail.ru Group 3449 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 888 7
X Corp - Twitter 2843 7
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 57 7
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 6
LG Electronics 3613 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1840 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 332 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 6
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 6
Telegram Group 1937 6
Caravan - Караван 89 6
Т1 Иннотех 176 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1376 5
Seagate Technology 738 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1122 5
Dell EMC 5024 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1460 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1008 5
Парус Корпорация 549 5
АФК Система ПАО 1793 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 468 5
DJI 73 5
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 359 5
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 5
Ubisoft - Red Storm Entertainment 23 5
Aeromax - Аэромакс 30 5
Textron - AAI Corporation 19 5
Tencent 156 4
Галактика - Корпорация 1465 4
ФОРС - Центр разработки 632 4
Broadcom - VMware 2352 4
Lenovo Group 2286 4
Dell Technologies - Dell Computer 2134 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2154 4
Корус Консалтинг ГК 1209 4
ИКС 314 4
Ramax - Рамакс 115 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 434 4
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 4
Pioneer Corporation 423 4
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 46 4
Rover - RoverComputers 414 4
Siemens AG - Siemens Group 2587 4
Телематические системы 54 4
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 4
ТМХ - Транстелесофт - Transtelesoft 4 4
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы 5 4
Локотех - АВП Технология 6 4
Меридиан-Сервис 5 4
Умник 36 4
Canalys 231 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1024 3
Yandex Go - Yango 26 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 621 3
Honeywell 282 3
Softline - Софтлайн 2770 3
Citrix Systems 812 3
HP Inc. 5682 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 892 3
Cloud4Y 282 3
Норси-Транс - НТ 106 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 3
GitHub 803 3
Xiaomi 1711 3
ZTE Corporation 747 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 288 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
MediaTek - Ralink 524 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 787 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 476 3
Автодория 44 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 835 3
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 138 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1477 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1630 3
SAS Institute 970 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
NetApp - Network Appliance 634 3
Pure Storage 53 3
VisionLabs - ВижнЛабс 218 3
InfoWatch - Инфовотч 1012 3
Acronis - Акронис 447 3
HTC Corporation 1499 3
Deutsche Telekom 911 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 3
NtechLab - НтехЛаб 119 3
Software AG 198 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 421 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 3
LeEco - LeTV 61 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 438 3
Equinix 44 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 3
HERE Technologies 108 3
Western Digital Corporation - WDC 548 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
ХайТэк - Hi-Tech 198 3
Ростех - Азимут 64 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 560 3
Рэйлнекст 3 3
Thales Group 123 3
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 3
Открытые технологии 700 3
Ottomotto 3 3
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BaseTracK 3 3
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Технологии Будущего 149 3
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 86 3
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 3
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Сенсорные Системы 64 3
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 3
ЭФКО ГК - Бирюч ИЦ - Инновационный центр 5 3
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Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Biocad - Биокад 78 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 2
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Vocord - Вокорд 183 2
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Leta Group - Лета Групп 278 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 136 2
Информзащита 747 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Газинформсервис - ГИС 264 2
Accenture plc 682 2
Promobot - Промобот 139 2
AT&T Inc 1676 2
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 17 2
China Mobile 406 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 2
TP-Link - ТП-Линк 205 2
Базальт СПО - BaseALT 646 2
Coinbase 57 2
Ред Софт - Red Soft 690 2
Philips 2050 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 444 2
Comindware - Колловэар 150 2
Directum - Директум 1081 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 409 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 397 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 260 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 388 2
Lenovo Motorola 3501 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Омникомм - Omnicomm 164 2
Commvault 171 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 2
Autodesk 607 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 517 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 169 2
Nvidia - Mellanox Technologies 89 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 2
Bright Box - Брайт бокс 20 2
Pentaho 59 2
Teradata 210 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 2
Dassault Systemes 220 2
Аурига - Auriga 73 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Brocade Communications Systems 241 2
Горпарковки - Городские парковки 14 2
Globalstar - Глобалстар 181 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 2
Цифровые активы 115 2
Baidu Institute of Deep Learning 3 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 44 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 832 2
Сател 125 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 2
OneWeb - WorldVU 36 2
Atlassian 115 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 71 2
OpenAI 198 2
HPE SGI - Silicon Graphics 384 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 311 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
InnoSTage - Инностейдж 131 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 2
Altera 94 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 2
ИКС - Бюро 1440 - МегаФон 1440 38 2
Delta Системы безопасности - Дельта Системы безопасности 9 2
Глосав 17 2
Дигинавис - Diginavis 4 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 33 2
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 2
FMCI - Future Mobility Campus Ireland 2 2
Tencent Keen Security Lab 4 2
Орбита 292 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 48 2
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 2
ДОК 828 2
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 2
ИИ-Технологии 96 2
Violin Systems - Violin Memory 30 2
Системы и Технологии ГК 98 2
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 2
Boston Dynamics 39 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 2
Amazon - iRobot 56 2
Elbit Systems 23 2
Сервис-Телеком 15 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 95 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 124 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 376 2
Сбер - Кейджи Импэкс 3 2
Ё-инжиниринг 4 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Volkswagen Electronics Research Lab 2 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
МТС Авто - МТС АйКар 11 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 2
Varwin 10 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 2
Квантом 6 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 326 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 25 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 50 1
ESET - ESET Software 1133 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 802 1
Bitdefender 156 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 80 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Восход ФГБУ НИИ 639 1
Merlion - Мерлион 784 1
Merlion iRU - Деловой офис 300 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Hikvision - Хиквижн 55 1
Технезис 3 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 265 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Монолит-Инфо 120 1
PayPal 654 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 399 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2041 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 188 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 372 1
Ланит - Норбит - Norbit 365 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 404 1
Т8 НТЦ 82 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1004 1
Check Point Software Technologies 758 1
Neoflex - Неофлекс 219 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 536 1
Docsvision - ДоксВижн 1007 1
Toshiba Corporation 2925 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 146 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 362 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 143 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 1
Xinwei Group 11 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 131 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
БАРС Груп 543 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 1
Huawei Technologies 399 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Promt - Промт 291 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 322 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Infinidat 32 1
Иннодата - Innodata 22 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Logitech 420 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 504 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 43 1
ДиалогНаука 248 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 72 1
Fastwel - Фаствел 31 1
Sharp Corporation 1041 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 288 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 114 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 273 1
Razer Inc 75 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
HMD Global - Nokia 132 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 24 1
Yahoo! 3696 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Fitbit 57 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
SanDisk 317 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 428 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
HEC 25 1
Verbatim 67 1
Grishin Robotics 29 1
CMC Magnetics Corporation 14 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Occipital 11 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Trimble 46 1
Fly 204 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 1
Ланит - Лантер 33 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Мобител 66 1
Panasonic Europe 5 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
LeeCo Coolpad 13 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 2 1
НАГ - NAG 12 1
Top Systems - Топ Системы 62 1
Tibco Software 81 1
АТК Консультационная группа 53 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 17 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
KUKA Robotics 34 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
ICF - Intelligent Community Forum 6 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 216 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
Synopsys - Синопсис 36 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Fortinet 382 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 765 1
Red Hat 1304 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 1
IXcellerate - Икселерейт 118 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
Salesforce.com 425 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 162 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Amdocs 132 1
AMD Xilinx 95 1
RedSys - РедСис 74 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 1
СИНХ - Таттелеком 202 1
Авантаж 66 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Google DeepMind 43 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 160 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Микротест 278 1
Aquantia Corporation 3 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Ciena 202 1
NCC Group 16 1
Ланит Экспертиза 3 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
PingTouGe Semiconductor 1 1
Nutanix 96 1
Veeam Software 316 1
UIPath 100 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 250 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 150 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 216 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 54 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 426 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Samsung System LSI 24 1
Data Matrix - Дата Матрикс 76 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 899 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 189 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 175 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 269 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 170 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 417 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ring 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 830 1
ИКС - Форпост 72 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 383 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 174 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2034 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
Syntacore 27 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 183 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 262 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Selectel - Селектел 373 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Код Безопасности 610 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 200 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 58 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 72 1
Eltex - Предприятие Элтекс 149 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 1
BBK OPPO Electronics 381 1
Schneider Electric 572 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 260 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 12 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Программный продукт ГК 63 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Ситилабс 44 1
ELKO Group 15 1
Kofax 54 1
Theta Data Solutions 3 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
Arduino Software 60 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 85 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 56 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 26 1
Qualcomm Europe 15 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
MGI Digital Technology 19 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Zenuity 3 1
АгроСигнал 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 27 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
CyrusOne 4 1
TELUS 41 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Elektrobit Automotive 2 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Skyeer - Скайер ИТ 6 1
ФИТ ГК 10 1
Esri 165 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 12 1
Болид НВП - Bolid 89 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Моторика - Motorica 171 1
Meta System 4 1
Revolut 10 1
Sigfox 13 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Vitrulux 1 1
Intel IOTG - Internet of Things Group 11 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Магнетар 8 1
FAAR Industry 1 1
Westinghouse Electric 39 1
СиЛайн - СЛ Технологии - SL Tech 2 1
Монтранс - Montrans 6 1
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
QRate - КуРэйт 30 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 6 1
Nlogic 7 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 104 1
littleBits Electronics 10 1
Orbotix 8 1
Manzana Group - Манзана 24 1
АТИ - Авиателекоминвест 3 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
NoviFlow 4 1
Sifive 12 1
Faraday Future 14 1
Специальные технологии 64 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 50 1
Bolt 32 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
Электротранспортные технологии 1 1
Амтел-Сервис 36 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 25 1
Jawbone 37 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Hitachi Insight Group 8 1
Kitty Hawk Corporation 5 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
ARM Holdings 91 1
Altair Engineering 28 1
KION - Dematic - Дематик 4 1
HoloGroup 6 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Базис Консалтинговая компания 22 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Soft Master 20 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Руссобит-М 264 1
Veoneer 1 1
Сапротон ЦРСАП - Центр развития систем автоматизированного проектирования 2 1
Завод Протон Зеленоград 9 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Mirex - Мирекс 15 1
Motorola Inc 1140 1
Unisys - Unify Square 115 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
CVLRobotics 1 1
SmartSoftware 2 1
ЮНИ 68 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
Сенсорные технологии 28 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
TomTom 51 1
Panasonic - Technics 69 1
Data+ 36 1
Fujitsu Laboratories 46 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 69 1
РусГИС Технологии 2 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
WindRiver - Wind River Systems 40 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 1
DataTech 3 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Innotech - Иннотек 3 1
Роснано - Лиотех - Литий-ионные технологии 2 1
EmDev - ЕмДев 13 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 1
Meta Platforms 56 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Диалог АНО 12 1
Soar Technology 2 1
Р-Телематика 3 1
МТС П - Мобильные Телематические Системы Позиционирования 4 1
Парадигма 151 1
Intel PSG - Intel Programmable Solutions Group 4 1
Key Point - Кей Пойнт 22 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 32 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Центр микроэлектроники 23 1
INITI - ИНИТИ 16 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Volvo Technology 8 1
Пергам Инжиниринг 6 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
ИнфраМенеджер 12 1
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 2 1
Финансист 64 1
АВК-Софт - AVK-Soft 6 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 48 1
Content AI - Контент ИИ 71 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 4 1
CyberTek Lab - Кибертех Лабс 1 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 120 1
Геоспайдер Спутниковая лаборатория 1 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 23 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 42 1
Кредо-Диалог 5 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Toyota Central R&D Labs 1 1
Флай дрон - Flydron 12 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 1
Luxoft Automotive 2 1
RailCommerce - РэйлКоммерс 1 1
Google - Niantic Labs 14 1
ВНИИРА Навигатор - Институт Авиационного приборостроения 4 1
Quanergy Systems 1 1
Навмарин 5 1
Biren Technology 7 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 12 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 9 1
ТАИС - Транспортные автоматизированные информационные системы 5 1
Dioram - Диорам 3 1
TRINET 9 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 4 1
NaviRobot - НавиРобот 5 1
Ericsson Enterprise Systems - Ericsson Enterprise Core - Ericsson Enterprise Service Ordering and Orchestration 5 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Matrix Wave - Мэтрикс Вейв - Гедонизм радио 4 1
Thriveni 1 1
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 25 1
Навиком - Navicom 17 1
iBecom - Ибиком 2 1
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting 11 1
Тинькофф - Tinkoff Research 2 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Gumstix 1 1
CrioLand 7 1
xTurion - Икстурион 2 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Урбантех ГК - Урбантех-М 3 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
ЭНИКС 4 1
Лазаревское ПХ - Лазаревское тех 3 1
Apple - Intrinsity 22 1
RussGPS - РУССЛАЙН.РУ 15 1
RobotLAB 3 1
Ninsar - Нинсар 2 1
Omnispace 2 1
Финко 6 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 7 1
Senla - Сенла 3 1
Гиронав НПО 1 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
РуСат 59 1
Системы документооборота 498 1
Инкотекс - Фолио 12 1
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 1
ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
МегаФон Лаборатория 2 1
БВС - Беспилотные вертолетные системы 2 1
Exponent 5 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
Aptiv - Delphi Automotive Systems 10 1
Talend 13 1
Robinhood Markets 3 1
Кеды профессора 5 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 3 1
LogiX 2 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
InEnergy - ИнЭнерджи 3 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 65 1
WSO2 16 1
Sreda Solutions - Среда Разработки 1 1
Vizio Holding Corp 23 1
Huntflow - Хантфлоу 4 1
Vectorly - Векторли 2 1
Dephan - Дефан 2 1
Rently - Рентли 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7249 62
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 426 50
Tesla Motors 391 46
Uber 328 40
Boeing 1008 38
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 369 36
Volvo Cars 253 31
BMW Group 443 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 24
Lockheed Martin 755 24
РЖД - Российские железные дороги 1899 23
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 268 23
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 23
Northrop Grumman 202 23
Volkswagen Audi Group 206 22
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 232 21
Почта России ПАО 2104 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 933 20
Газпром ПАО 1340 19
Volkswagen Group - VW 278 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 18
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 18
Лента - Сеть розничной торговли 2071 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2720 16
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 16
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 16
Газпром нефть 616 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 15
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 15
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1623 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 661 12
РВК - Российская венчурная компания 549 12
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 232 12
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 147 11
X5 Group - Перекрёсток 541 11
Ford 410 11
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 10
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 10
ПСБ - Промсвязьбанк 850 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 69 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 9
Автодор - Российские автомобильные дороги 81 9
Hyundai Motor Company 383 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 504 8
Tata Motors - Jaguar Cars 123 8
Honda Motor Company 233 8
Evocargo - Эвокарго 18 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 7
ГПБ - Газпромбанк 1080 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 847 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 675 7
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 7
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 7
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 26 7
Unsplash 719 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 6
Северсталь ПАО - Severstal 475 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 406 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 6
Traft - Трафт 23 6
QinetiQ Group 57 6
American Dynamics 14 6
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 6
Superjob - Суперджоб 483 5
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 5
Airbus Group - Airbus Industries 224 5
Hyundai Mobis 10 5
Связной ГК 1369 5
Роснефть НК - нефтяная компания 512 5
LinkedIn 633 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1144 5
Renault Groupe 158 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 5
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 5
Foodfox 16 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 5
Toyota - Lexus 71 5
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 5
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 5
Ford Motor 166 5
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1016 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 477 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 478 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 71 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 436 4
Assist - Ассист 209 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 267 4
Яндекс.Доставка 69 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 628 4
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 145 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 4
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 4
GrubHub 10 4
Газпромнефть Снабжение 13 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 574 4
Альфа-Банк 1766 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 761 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 134 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Деловые Линии ГК 66 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 428 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
ЕКА Топливная компания 140 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
Ростех - Вертолеты России 168 3
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 80 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2323 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Invesco 11 3
FMR - Fidelity Managment & Research 27 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 15 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 3
ЭФКО ГК 22 3
Резонанс НПП 369 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 3
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 13 3
General Atomics Aeronautical Systems 8 3
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 3
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 6 3
101Hotels.com 456 3
General Atomics 25 3
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 289 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 446 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Русагро Группа Компаний 276 2
Airbnb 89 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 208 2
eBay Inc 1619 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 51 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 64 2
Gett 81 2
Татнефть 225 2
Carl Zeiss AG 294 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
SLV 13 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Nike 184 2
Ренова актив 3 2
Lyft - агрегатор такси 20 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
SoftBank Group 258 2
MLU B.V. 14 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 197 2
ФосАгро 126 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 43 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 2
Ренессанс Страхование 159 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 138 2
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 10 2
Capital Research Global Investors 13 2
Starship Technologies 16 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
Toyota Motor - Denso Corporation 35 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
Силовые машины 111 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 19 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 2
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 2
Y Combinator - венчурный фонд 49 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 2
Chevrolet 39 2
Honda - Acura 18 2
VITO - Flemish Institute for Technological Research 2 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 2
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 2
Stratellite - Sanswire Technologies - Sanswire One - Globotel 4 2
AeroVironment 18 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 105 2
ЛПА НПК - ЛенПромАвтоматика НПК 4 2
Belgian Hunter Consortium 2 2
MicroPilot - Loewen Aviation of Canada 2 2
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Boeing Defense, Space & Security - Insitu 6 2
NATCAR - Национальный перевозчик 4 2
Сладкая жизнь ГК 10 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 430 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 64 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 17 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Совкомбанк ПАО 253 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 98 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 47 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 28 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 101 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
UPS 200 1
Adidas - Адидас 159 1
НСПК - Национальная система платежных карт 809 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 95 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 386 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Deutsche Lufthansa AG 117 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 30 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 151 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
British Airways - British Midland International 126 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 204 1
Block - Square 197 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 35 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Бристоль - сеть магазинов 27 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 1
Nexters - Dentons 6 1
Valeo 9 1
Cosapi Mineria 2 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 37 1
Сибирское молоко 1 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Развитие Иннополиса 4 1
Иннополис Архитект 3 1
Intel Capital 148 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
Томский Агрохолдинг 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
TÜV Rheinland Group 134 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 23 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 47 1
Транснефть 299 1
BP - British Petroleum 182 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Сколково - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 32 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 1
Альфа-Групп 694 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 242 1
АльфаСтрахование СГ 317 1
АльфаСтрахование Жизнь 24 1
Кировский завод - ПТЗ - Петербургский тракторный завод 5 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Capital Group 73 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Лента - Утконос 177 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 131 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
О2О Холдинг 56 1
Carlsberg Group 25 1
Fortum Corporation 11 1
КонсультантПлюс 133 1
Starbucks 88 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 50 1
Восток-Сервис ГК 52 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 260 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 86 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 136 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 62 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Газпром трансгаз 144 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Химпром 22 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Сбер - СберАвто 29 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Газпром нефть Центр технологий беспилотных авиационных систем 1 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Miele - Миле 134 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 60 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Instacart 4 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Puma - Пума 46 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 17 1
Capital World Investors 9 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Alfa Capital Partner 1 1
Capital International Investors 6 1
Распадская угольная компания 10 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
SWISS International Air Lines 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 22 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 39 1
РусВинил 4 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Alaska Airlines 13 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Saras S.p.A. 6 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Национальные приоритеты АНО 17 1
AUTOSAR 5 1
Kinetik 20 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 4 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Lastar 3 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Xiaopeng Motors 1 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 6 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 68 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 2 1
Иннополис ОАО 10 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
АльфаСтрахование ОМС 16 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Держава АКБ 40 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 458 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 9 1
Stellantis NV 3 1
Владивосток Авиа 5 1
Bertelsmann 194 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Tesco 82 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
Цезарь Сателлит 39 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Росагролизинг 10 1
General Atlantic - GA 27 1
Tesla Gigafactory 5 1
MSC Cruises 3 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
Фора Банк 55 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Atlas Air - авиакомпания 2 1
Tata Steel 3 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 43 1
Наукоград - технопарк 134 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Локотех Сигнал 1 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
Венец АКБ 20 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 1
Volvo Penta 6 1
Металлург КБ 23 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Сбер - СберТройка 14 1
СДС Холдинг - Салек - разрез Восточный 1 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 6 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Copter Express 4 1
CAIG - Chengdu Aircraft Industry Group - Chengdu Aircraft Design Institute 3 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 14 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 12 1
Энерготрак - Бейстрек Рус 1 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Моторинвест 13 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
NAI Becar Asset Management - GrowUp 4 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 6 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Международный аэропорт Жуковский 7 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 16 1
Gemini Trust 1 1
Rivian 2 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Uniper 4 1
Мосинжпроект 14 1
Калибр Технопарк 3 1
Softbank Vision Fund 12 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Glovis Rus - Гловис Рус 8 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Кургансемена - Агрохолдинг 1 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 15 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Такси Пилот 2 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Лазаревское ПХ - Лазаревское Племенное хозяйство 3 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Ficosa International SA 2 1
Делко - Delko - транспортная компания 5 1
Amadeus Capital Partners 5 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 9 1
Транспорта будущего 6 1
Минвостокразвития РФ - Приморье ТОР - Надеждинская ТОР - территория опережающего развития 3 1
ЯРОВИТ Моторс 2 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Евросиб 16 1
EHang 3 1
Ctrl2Go - 2050.ЛАБ - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 1 1
Еврохим МХК - Азот НАК - Азот Новомосковская акционерная компания 9 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 15 1
Stellantis - Maserati 14 1
Брянсксельмаш 1 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Ростех - ОРКК - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод 2 1
UniSuper 1 1
Space Adventures 30 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Abiroy - Абирой 1 1
Rosenbauer 2 1
Rabobank 13 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 1 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
Музей Москвы - Музейное объединение 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3035 78
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1770 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11530 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5868 48
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4485 47
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3405 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2756 39
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 656 37
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 926 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 31
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 634 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5414 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2704 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1372 28
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1389 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2486 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4708 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3116 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 16
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3267 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3320 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1946 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1852 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 13
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 219 12
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 452 11
Федеральное казначейство России 1767 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4034 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1886 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2874 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 344 9
Судебная власть - Judicial power 2302 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 972 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 204 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1367 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 563 7
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 7
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 281 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2719 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1155 6
Совет при президенте Российской Федерации 198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1992 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 308 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 333 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 6
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 49 6
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1505 6
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 126 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 821 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 133 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1080