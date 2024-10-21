Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles

Беспилотный автомобиль Waymo был остановлен полицией о, чтобы припарковаться. Не первый и не последний инцидент Waymo – это производитель технологий для беспилотного автотранспорта, принадлежащий Alphabet, материнской компании Google. Всего беспи

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для беспилотных автомобилей и кибербезопасности для беспилотных автомобилей. Перед специалистами стоит задача обеспечить защиту автономных транспортных средств от потенциальных кибератак и несанкционированного доступа к и

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис цы штата Аризона (США) остановила роботакси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные дорожные з

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург пилотных грузовиков: 6 производства компании «КамАЗ» и 8 – «Сберавто». Расширение зоны тестирования автономных транспортных средств открывает новые перспективы для развития логистической отрасл

Беспилотный тягач StarLine начал испытания без человека за рулем Команда разработчиков беспилотного тягача StarLine перешла к новой стадии испытаний автономного автомобиля без прис

«Московская техническая школа» запустила курсы по направлению «Беспилотный транспорт» , важно подготовить квалифицированные кадры для их разработки, управления и обслуживания. Для этого «Московская техническая школа» сегодня предлагает столичным промышленникам 22 курса по направлению «Беспилотный транспорт. Этот список продолжает динамично расти», – отметил Анатолий Гарбузов. Так, новый курс «Системы автоматического управления БВС» посвящен особенностям систем автоматическог

Ученые разработали инновационный метод планирования движения беспилотного автомобиля итивного моделирования Московского физико-технического института и Института искусственного интеллекта AIRI предложили инновационный алгоритм планирования траектории при движении в плотном потоке для беспилотного автомобиля. Исследование опубликовано в IEEE Robotics and Automation Magazine — международном академическом журнале, посвященном созданию роботизированной техники, а также вопросам

«Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей Group (Yandex SDG) из группы «Яндекс Такси». В 2018 г. Yandex SDG получила разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле. С тех пор в регионе велись тесты и работала команда инжене

«Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт» ных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних —

Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй ьными к соблюдению как стандарты безопасности для ИИ, так и правила дорожного движения, учитывающие беспилотный транспорт, то не произошло бы ни аварии, ни судебного иска. «В отсутствие стандар

Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей у совершил перевозку груза массой более 10 тонн по этой трассе. Тогда же «Яндекс» начал тестировать беспилотный транспорт без водителей в Иннополисе (Татарстан). Норма закона о допуске на дорог

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей ажала» безопасность технологии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что исследует безопасность автомобилей Cruise. Фото: Сruise Сruise прекращает эксплуатацию беспилотных автомобилей из-за ДТП, в котором пострадал пешеход 8 ноября 2023 г. GM уже отозвала 950 беспилотных автомобилей для обновления программного обеспечения и заявила, что, вероят

Как работает автопилот в частных легких самолетах Система автопилота ведет самолет без непосредственного маневрирования пилотом органами управления. Он

Как устроены системы автопилота для автомобилей ступна в электрокарах, но ее уже можно встретить и на авто с ДВС. Рассмотрим, как устроены системы автопилота. Автоматизированная система управления объединяет в себе множество датчиков, камер

«Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США тые испытания прошли в 2018 г. в Татарстане, как писал CNews. Параллельно «Яндекс» вел тестирование беспилотного такси и за пределами России, — в Израиле и США — с 2018 г. В 2020 г. компания об

Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н

Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии нию автопилотируемых машин на дорогах должно предшествовать длительное тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Альфастрахования». При этом каждый четвертый водитель (27%) согласился бы на автопилот в своей машине. Треть опрошенных подбирает для себя машину с максимальным количеством функций и вспомогательных систем, но не всегда используют все современные возможности своего авто

На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н

С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ л подписан с ним 3 сентября 2019 г. на сумму в 310,5 млн руб. Сроком исполнения соглашения было прописано 30 декабря 2022 г. Фото: © papa1266 / Фотобанк Фотодженика Разработчики российской госсистемы беспилотного управления кораблями обязали «Ситроникс» расплатиться за проект Из судебного решения можно заключить, что в этом проекте АМЭ выступила у «Ситроникса КТ» субподрядчиком. Сумма субпо

В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей улицы еще в 2021 г. 17 марта 2022 г. российские власти, наконец, разрешили «Яндексу» запустить свой беспилотный транспорт в нескольких районах Москвы, а также в Иннополисе в Казани и на террито

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM Автопилот Автопилот — главная «фишка» электромобилей. Но серийных машин, которые способны ездить вообще

Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем для беспилотного управления, сообщили CNews представители вуза. Разработчики планируют, что сертификация технологии пройдет уже в 2023 г., а на серийное производство вместе с промышленным партнером

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы е врежется. Предметы на обочине наподобие дорожных конусов могут спровоцировать внезапную остановку беспилотного автомобиля Исследователи выяснили, что текущая версия автопилота Apollo использу

Кикшеринг «Юрент» тестирует самокаты с автопилотом о распознавать препятствия для предотвращения столкновений. Самокат имеет режим полуавтоматического автопилота: им можно дистанционно управлять, чтобы переместить его в нужное место, например,

«Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль редине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники

В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн» лайн», российский разработчик и производитель охранно-телематического оборудования для автомобилей, приступил к испытаниям беспилотных грузовиков. Компания с 2017 г. занимается разработкой технологий беспилотного вождения. Достигнув высоких результатов по внедрению технологий в легковые автомобили (в декабре 2019 г. беспилотный автомобиль StarLine показал лучший результат в финальных испыта

На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта ечение, используемые для движения и контроля за ним, позволяют в любой момент осуществить остановку беспилотного грузовика, находящегося под контролем диспетчера. Все беспилотные грузовики имею

«Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения изации электронного взаимодействия между пользователями воздушного пространства и разрешающими полет БВС органами. Проекты предполагают серию тестовых полетов с помощью цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», а также ряд обучающих семинаров для внешних пилотов, владеющих БВС DJI. По данным платформы «Небосвод», 80% внешних пилотов используют БВС производс

МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения едоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отбо

Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта беспечения технологической развития страны. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории «Сир

Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод» Компания «Аэроскрипт», резидент «Сколково», представила обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод». Платформа предоставляет улучшенный предполетный брифинг, а также указывает точки взлета и посадки. Она поможет достичь точной схемы согласования пла

НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области соглашение организация подписала с центром «Бирюч» компании ЭФКО. Речь идет как о физической, так и об информационной инфраструктуре, в основе которой – российская цифровая платформа для организации беспилотного воздушного движения «Небосвод». Проект подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для организации бесконфликтного воздушного движения в интерес

Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения матизации могут оказаться даже более перспективными и востребованными, чем полностью автоматические автопилоты. Если им удастся обеспечить приемлемую цену не в ущерб функциональности, это будет

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного Откуда такая сумма Приобретение беспилотного грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоим

ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина, ограничения могут быть введены, так как беспилотный транспорт может создать угрозу для граждан, а также — проблемы для движения. Кром

Александр Гольцов - Технологически все готово для запуска беспилотного поезда лексный интеграционный проект. Кроме того, технологически почти все готово для реализации концепции беспилотного поезда, который мы увидим в самое ближайшее время. Я думаю, что не ошибусь, если

Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз этой информации оптимизировать логистические процессы. Сделать это можно только путем цифровизации. Беспилотный транспорт на дорогах : Источник: Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК, 202

«Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей «Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1600 час

Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России миль по дорогам общего пользования в 25 городах США и более 20 миллиардов миль в симуляции» Сервис беспилотного такси с приложением Waymo One более двух лет работает в тестовом режиме в пригор