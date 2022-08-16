Кикшеринг «Юрент» тестирует самокаты с автопилотом

Сервис кикшеринга «Юрент» тестирует новую модель самокатов, которая оборудована камерой и технологией компьютерного зрения. Об этом CNews сообщил представитель «Юрент». Самокат имеет функцию автономного движения и может самостоятельно распознавать препятствия для предотвращения столкновений.

Самокат имеет режим полуавтоматического автопилота: им можно дистанционно управлять, чтобы переместить его в нужное место, например, чтобы на парковку или на пункт обслуживания самоката для замены аккумулятора и так далее.

Благодаря широкоугольной камере и искусственному интеллекту самокат может распознавать различные препятствия (людей или транспортные средства), дорожную разметку и самостоятельно реагировать на них для предотвращения аварийной ситуации. Во время поездки самокат понимает, что перед ним препятствие, притормаживает перед помехами на пути или при выезде на дорогу, что сделает поездку более безопасной.

«Мы постоянно тестируем новые технологии для повышения безопасности поездок. Мы одними из первых внедрили “медленные зоны”, чтобы ограничивать скорость самоката в местах с повышенным пешеходным трафиком. Технологии компьютерного зрения для анализа городской среды могут сделать этот процесс автономным – чтобы самокат сам замедлял скорость там, где это необходимо или предупреждал возможные столкновения. Это поможет сделать кикшеринг еще безопаснее. А автопилот поможет сделать обслуживание самоката в городе удобнее и экономически более выгодным. Технология, которую мы тестируем, еще находится в ранней стадии, но в будущем она поможет предупреждать небезопасное вождение», – отметили в пресс-службе «Юрент».