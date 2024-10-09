В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для беспилотных автомобилей

Профессор Дмитрий Онищенко, руководитель научно-образовательного центра «Поршневое двигателестроение и спецтехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана, рассказал о ведущейся в России работе над стандартами кибербезопасности для беспилотных автомобилей. Перед специалистами стоит задача обеспечить защиту автономных транспортных средств от потенциальных кибератак и несанкционированного доступа к их системам управления.

«Современные автомобили все больше напоминают гаджеты на колесах. Количество электронных элементов их интерфейса сейчас гораздо больше, чем 10 или 20 лет назад. Это делает их потенциально уязвимыми для кибератак», - отметил Дмитрий Онищенко.

Разработка стандартов кибербезопасности для беспилотных автомобилей стала необходимой из-за растущих рисков, связанных с уязвимостью современных транспортных средств к кибератакам. Автомобили становятся все более «умными» и подключенными к интернету, что увеличивает вероятность несанкционированного вмешательства в их работу. Для беспилотных автомобилей эта проблема особенно актуальна, так как любое вмешательство может привести к серьезным последствиям.

Над стандартами работают совместно ведущие технические научно-образовательные центры страны, включая МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГУП НАМИ, а также крупнейшие разработчики отечественного программного обеспечения. Создание надежной системы защиты от кибератак - ключевой аспект обеспечения безопасности беспилотного транспорта.

Российские специалисты учитывают международный опыт в этой области. Европейская экономическая комиссия ООН уже выпустила требования по кибербезопасности для современных автомобилей, управляемых человеком. С 2024 г. эти требования стали обязательными для всех новых автомобилей, выпускаемых в некоторых странах Европы. Отечественные разработчики учитывают этот опыт и адаптируют его к особенностям российского рынка и технологий.

Информация о разработке стандартов кибербезопасности прозвучала в рамках проекта «МАГнит2.0 – все о науке и технологиях». Этот проект включает цикл из трех научно-популярных фильмов о достижениях российских ученых и инженеров в области авиации, беспилотных технологий и ядерной медицины. Он реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Специалисты уделяют особое внимание защите автомобилей от вредоносного программного обеспечения. Любой автомобиль с выходом в интернет и возможностью обновления программного обеспечения потенциально уязвим для кибератак. Такие атаки могут вызвать сбои в работе транспортного средства, выход из строя критически важных систем и привести к аварийным ситуациям.

«Кибербезопасность - один из важнейших аспектов надежности и безопасности в беспилотном транспорте. Целая команда молодых специалистов на стыке автомобилестроения, электроники и программирования работает сейчас над этим вопросом», - сказал профессор Онищенко.

Разработка стандартов кибербезопасности для беспилотных автомобилей объединяет специалистов в области автомобилестроения, электроники и программирования. Ученые и инженеры создают комплексные решения для защиты электронных систем автомобилей от несанкционированного доступа и вредоносного воздействия.

Работа над стандартами кибербезопасности - не только технический, но и стратегический вопрос. Она влияет на конкурентоспособность российской автомобильной промышленности на мировом рынке, а также на безопасность и комфорт будущих пользователей беспилотного транспорта.

Первые результаты работы над стандартами планируется представить профессиональному сообществу в ближайшее время.