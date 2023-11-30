Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство

Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL для конечного потребителя (зрителя). Система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторо

Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google Новая ОС Amazon на замену Android Amazon разрабатывает новую операционную систему, призванную заменить Google Android в медиаплеерах и телевизорах серии Fire TV, умных колонках Echo и прочих подключенных устройствах. Об это сообщило издание Lowpass. По информации источника, ОС, подобно Android, построена вокруг ядра Linux и среди участников процесса

Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK е с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса. До конца 2023 г. Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств

В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент то позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в котором

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV редачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили,

«Триколор» переезжает на российский домен .RU «Триколор» начал переводить сервисы компании на российский домен .RU. Переезд продлится до конца года, в это время сайты будут также доступны по текущему домену .TV. «Триколор» меняет адреса сайтов всех сервисов компании — оператор переезжает на российский домен .RU. Переход связан с обеспечением безопасности, так как текущий домен .TV подчиняетс

Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена Xiaomi нравится побольше Xiaomi выпустила умный телевизор TV S Pro 100 с диагональю экрана 100 дюймов или 254 сантиметра. Продавать его она будет под своим основным брендом, который раньше носил дополнительную приставку Mi – в линейке ее «дочки» Redmi

Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена Недорогие 4К-ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаваться под дочерним брендом Redmi. Анонс новинок состоялся в Китае, что может указывать на КНР как на первую страну, где они поступят в продаж

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ этого, частоты 3,4-3,8 ГГц, столь необходимые для строительства 5G, не являются основой российского ТВ-вещания. Таким образом, что именно заставляет РТРС столь цепко держаться за них, остается

Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковых т

«Маруся» от VK научилась управлять Smart TV Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд. Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник най

Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе и хранения потокового видео, помогла мультисервисному провайдеру Caritech Solutions Inc. подключить телевидение в отелях Барбадоса. Для этого она предоставила свое решение Flussonic Media Serve

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента нкционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне самого устройства.Лазерный проектор Hisense PL1H Hisense Laser TV PL1H является ультракороткофокусным лазерным проектором для домашнего использования с ТВ-тюнерами и другими мультимедийными возможностями. Возможные рабочие размеры экранов — 80, 90, 100, 1

«Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенный сервис бу

Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных ровой трансформации и информационной безопасности Softline обеспечил «Газпром-медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») технической поддержкой оборудования для хранения данных. Инженеры So

Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России Польские телевизоры Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант». По данным собеседника издания, завод стал предустанавливать на телевизоры приложения российских онлайн-кинотеатров и голосовой помощни

В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к и

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться r Carrasquillo) к почти 16 годам лишения свободы за создание пиратского стримингового сервиса Gears TV. Как пишет TorrentFreak, это крайне удачное стечение обстоятельств для кибер-преступника,

В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео Как заставить ТВ «поумнеть» Компания Xiaomi начала российские продажи своей сверхкомпактной ТВ-приставки TV Stick 4K в российской рознице. Главное предназначение устройства – в превращении обычного телевизора в полноценный смарт-ТВ без необходимости его замены на новую модель. На российском рынке

Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете оме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС. «Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, мног

В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео Из Европы в Россию Китайская компания Xiaomi привезла в Россию смарт-ТВ новой линейки TV A2. Она состоит из четырех моделей, цены на которые начинаются от 16 тыс. руб., однако новой она является только лишь для россиян. На деле серию TV A2 Xiaomi выпустила еще в первой по

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE. ТВ-адаптер TV Stick с голосовым помощником от VK позволяет превратить

Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж телевизора Realme Smart TV 32 и медиаплеера Realme 4K Smart Google TV Stick. Новинки призваны расширить присутствие компании на российском рынке Smart TV, начавшееся в августе 2022 г. с презентации флагм

Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном Переименование LeEco Компания LeEco, известная в Китае, России и других странах мира как производитель недорогих качественных смартфонов, анонсировала новый смарт-ТВ Super TV G70S. Для нее появление данной модели является чуть ли не возвращением к истокам – она начинала в 2004 г. с сервиса цифрового телевидения, но уже на следующем этапе своего развития перешла к

Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существу

Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром 40% расходов на связь ежемесячно, если объединить в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Уже сейчас эти возможности доступны для большинства абонентов нашей проводной се

«Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов Смарт-ТВ для геймеров Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi анонсировала умный 4К-телевизор Gaming TV X Pro. Модель позиционируется как игровая, то есть ориентированная на любителей проводить время за видеоиграми. Конкретно в данном случае геймерская направленность телевизора выражается в со

Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов Много дюймов по невысокой цене Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см. В Китае новый TCL Q10G Mini LED TV в настоящее

МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV редставит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сет

Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены ТВ-новинки Xiaomi Компания Xiaomi открыла новую линейку умных телевизоров Smart TV X. На момент своего появления линейка состояла из трех моделей, различающихся по своим габаритам и цене, но имеющих одинаковые дизайн и аппаратное наполнение. Премьера всех трех новинок сост

«Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы «Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных

Жители «Салават купере» смогут сэкономить на домашнем интернете Компания МТС подключила к домашнему интернету и цифровому телевидению один из крупнейших жилых комплексов Казани – «Салават купере», дома в которых пос

Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена Большая диагональ для современных игр Компания Xiaomi начала продажи трех новых моделей телевизоров линейки TV ES Pro, которую она открыла ранее в 2022 г. Экраны телевизоров имеют диагональ 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются, помимо прочего, наличием интерфейса HDMI 2.1. Это позволяет подклю

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ е доступные по цене телевизоры могут иметь большой экран с высоким разрешением и поддерживать Smart TV. Не верите? Это с легкостью докажет модель Starwind SW-LED55UB401. Подробнее о телевизоре

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиян

Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ «Умная» новинка OnePlus Компания OnePlus, известная своими флагманскими смартфонами, анонсировала умный телевизор TV Y Series 50 Y1S Pro с экраном на 50 дюймов. Смарт-ТВ – это еще одна ниша, в которой закрепилась OnePlus. Она выпускает их на протяжении почти трех лет, с августа 2019 г. Новый TV Y Se

Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона Как не переплачивать за 4К Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую линейку смарт-телевизоров TV EA Pro. Модели этой серии, коих на момент премьеры было всего три, нацелены на тех, кто не готов тратить крупные суммы на покупку телевизора, но и не хочет пользоваться ТВ с устаревшими хара

Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу. В моделях Hisense Laser TV 100L9G и Hisense Laser TV 120L9G реализована улучшенная технология Trichroma, котор

Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном Переплачивать за телевизоры больше не нужно Компания Xiaomi показала новый телевизор Smart TV A75 2022 под своей дочерней маркой Redmi. За пару дней до этого она анонсировала еще четыре смарт-ТВ из других серий, но если их премьера состоялась в Индии, то показ Smart TV A75 202