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Телевидение Television ТВ-вещание ТВ-производство

Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство

30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения. 30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения.
На заводе цветных телевизоров, 1970–е годы, СССР На заводе цветных телевизоров, 1970–е годы, СССР
30 октября 1907 года российский учёный Борис Розинг запатентовал способ «электрической передачи изображений на расстояние». Именно Розинг сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. 9 мая 1911 года учёный подтвердил свои теоретические изыскания на практике. Сконструированный им кинескоп транслировал чёрно-белое изображение простейших фигур. Впоследствии Розинг создал более 120 схем и систем телевизионных устройств. Его по праву можно считать родоначальником современного телевидения.


30.11.2023 Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL

для конечного потребителя (зрителя). Система позволит обеспечить подключение как крупных комплексов телевизионной доставки, так и более мелких, таких как сети региональных и кабельных операторо
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google

Новая ОС Amazon на замену Android Amazon разрабатывает новую операционную систему, призванную заменить Google Android в медиаплеерах и телевизорах серии Fire TV, умных колонках Echo и прочих подключенных устройствах. Об это сообщило издание Lowpass. По информации источника, ОС, подобно Android, построена вокруг ядра Linux и среди участников процесса
02.10.2023 Ozon запустит собственную оболочку для Smart TV со встроенными сервисами VK

е с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник «Маруся», магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса. До конца 2023 г. Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств

08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент

то позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в котором
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

редачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили,
09.08.2023 «Триколор» переезжает на российский домен .RU

«Триколор» начал переводить сервисы компании на российский домен .RU. Переезд продлится до конца года, в это время сайты будут также доступны по текущему домену .TV. «Триколор» меняет адреса сайтов всех сервисов компании — оператор переезжает на российский домен .RU. Переход связан с обеспечением безопасности, так как текущий домен .TV подчиняетс
07.08.2023 Xiaomi выпустила рекордно огромный и дешевый телевизор. Цена

Xiaomi нравится побольше Xiaomi выпустила умный телевизор TV S Pro 100 с диагональю экрана 100 дюймов или 254 сантиметра. Продавать его она будет под своим основным брендом, который раньше носил дополнительную приставку Mi – в линейке ее «дочки» Redmi
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена

Недорогие 4К-ТВ из Китая Компания Xiaomi представила два новых смарт-ТВ с экранами на 55 и 70 дюймов по диагонали. Новинки получили название Smart TV A55 2024 и A70 2024 соответственно и будут продаваться под дочерним брендом Redmi. Анонс новинок состоялся в Китае, что может указывать на КНР как на первую страну, где они поступят в продаж
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

этого, частоты 3,4-3,8 ГГц, столь необходимые для строительства 5G, не являются основой российского ТВ-вещания. Таким образом, что именно заставляет РТРС столь цепко держаться за них, остается

10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковых т
06.07.2023 «Маруся» от VK научилась управлять Smart TV

Пользователи умных колонок «VK капсула» и «VK капсула мини» смогут управлять Smart TV с помощью голосовых команд. Управлять умным телевизором без пульта легко, достаточно подключить к нему VK капсулу. Сделать это можно сказав «Маруся, найди телевизор» – голосовой помощник най
03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе

и хранения потокового видео, помогла мультисервисному провайдеру Caritech Solutions Inc. подключить телевидение в отелях Барбадоса. Для этого она предоставила свое решение Flussonic Media Serve
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

нкционал телевизора, который, по современным тенденциям и трендам, одновременно выступает и в качестве мультимедийной системы на уровне самого устройства.Лазерный проектор Hisense PL1H  Hisense Laser TV PL1H является ультракороткофокусным лазерным проектором для домашнего использования с ТВ-тюнерами и другими мультимедийными возможностями.  Возможные рабочие размеры экранов — 80, 90, 100, 1
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров

«Ростелеком» и НМГ завершили слияния своих онлайн-кинотеатров «Ростелеком» и «Национальная медиагруппа» объявили о завершении сделки по объединению видеосервисов Wink и more.tv. Документы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор НМГ Светлана Баланова. Объединенный сервис бу
07.06.2023 Softline помогла «Газпром-медиа развлекательное телевидение» обеспечить бесперебойную работу систем хранения данных

ровой трансформации и информационной безопасности Softline обеспечил «Газпром-медиа развлекательное телевидение» («ГПМ РТВ») технической поддержкой оборудования для хранения данных. Инженеры So
05.06.2023 Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России

Польские телевизоры Польский завод южнокорейской компании LG во Млаве начал адаптировать Smart TV под российских покупателей. Об этом пишет «Коммерсант». По данным собеседника издания, завод стал предустанавливать на телевизоры приложения российских онлайн-кинотеатров и голосовой помощни
19.04.2023 В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix

Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к и
01.03.2023 Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

r Carrasquillo) к почти 16 годам лишения свободы за создание пиратского стримингового сервиса Gears TV. Как пишет TorrentFreak, это крайне удачное стечение обстоятельств для кибер-преступника,

15.02.2023 В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

Как заставить ТВ «поумнеть» Компания Xiaomi начала российские продажи своей сверхкомпактной ТВ-приставки TV Stick 4K в российской рознице. Главное предназначение устройства – в превращении обычного телевизора в полноценный смарт-ТВ без необходимости его замены на новую модель. На российском рынке

25.01.2023 Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете

оме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС. «Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, мног
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео

Из Европы в Россию Китайская компания Xiaomi привезла в Россию смарт-ТВ новой линейки TV A2. Она состоит из четырех моделей, цены на которые начинаются от 16 тыс. руб., однако новой она является только лишь для россиян. На деле серию TV A2 Xiaomi выпустила еще в первой по
25.11.2022 «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE. ТВ-адаптер TV Stick с голосовым помощником от VK позволяет превратить

15.11.2022 Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России

Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж телевизора Realme Smart TV 32 и медиаплеера Realme 4K Smart Google TV Stick. Новинки призваны расширить присутствие компании на российском рынке Smart TV, начавшееся в августе 2022 г. с презентации флагм
03.11.2022 Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном

Переименование LeEco Компания LeEco, известная в Китае, России и других странах мира как производитель недорогих качественных смартфонов, анонсировала новый смарт-ТВ Super TV G70S. Для нее появление данной модели является чуть ли не возвращением к истокам – она начинала в 2004 г. с сервиса цифрового телевидения, но уже на следующем этапе своего развития перешла к
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ

Дюймов много не бывает Компания Xiaomi анонсировала смарт-ТВ Redmi Smart TV X86 с диагональю экрана 86 дюймов. Модель отличается не только внушительными габаритами за счет почти 219-сантиметрового дисплея, но и очень невысокой ценой, особенно на фоне других существу
27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

40% расходов на связь ежемесячно, если объединить в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Уже сейчас эти возможности доступны для большинства абонентов нашей проводной се
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов

Смарт-ТВ для геймеров Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi анонсировала умный 4К-телевизор Gaming TV X Pro. Модель позиционируется как игровая, то есть ориентированная на любителей проводить время за видеоиграми. Конкретно в данном случае геймерская направленность телевизора выражается в со
28.09.2022 Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов

Много дюймов по невысокой цене Китайская компания TCL провела показ смарт-ТВ Q10G Mini LED TV, выделяющегося своими габаритами. Как пишет портал GismoChina, данная модель характеризуется экраном с диагональю 98 дюймов или 249 см. В Китае новый TCL Q10G Mini LED TV в настоящее

15.09.2022 МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV

редставит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сет
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены

ТВ-новинки Xiaomi Компания Xiaomi открыла новую линейку умных телевизоров Smart TV X. На момент своего появления линейка состояла из трех моделей, различающихся по своим габаритам и цене, но имеющих одинаковые дизайн и аппаратное наполнение. Премьера всех трех новинок сост
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы

«Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных

12.08.2022 Жители «Салават купере» смогут сэкономить на домашнем интернете

Компания МТС подключила к домашнему интернету и цифровому телевидению один из крупнейших жилых комплексов Казани – «Салават купере», дома в которых пос
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена

Большая диагональ для современных игр Компания Xiaomi начала продажи трех новых моделей телевизоров линейки TV ES Pro, которую она открыла ранее в 2022 г. Экраны телевизоров имеют диагональ 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются, помимо прочего, наличием интерфейса HDMI 2.1. Это позволяет подклю
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

е доступные по цене телевизоры могут иметь большой экран с высоким разрешением и поддерживать Smart TV. Не верите? Это с легкостью докажет модель Starwind SW-LED55UB401. Подробнее о телевизоре

04.07.2022 «Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Слияние Wink и More.tv «Ростелеком» заключил с «Национальной медиагруппой» (НМГ) соглашению о намерениях по слиян
27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ

«Умная» новинка OnePlus Компания OnePlus, известная своими флагманскими смартфонами, анонсировала умный телевизор TV Y Series 50 Y1S Pro с экраном на 50 дюймов. Смарт-ТВ – это еще одна ниша, в которой закрепилась OnePlus. Она выпускает их на протяжении почти трех лет, с августа 2019 г. Новый TV Y Se
14.06.2022 Xiaomi выпустила сверхдоступный смарт-ТВ с большим экраном дешевле бюджетного смартфона

Как не переплачивать за 4К Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую линейку смарт-телевизоров TV EA Pro. Модели этой серии, коих на момент премьеры было всего три, нацелены на тех, кто не готов тратить крупные суммы на покупку телевизора, но и не хочет пользоваться ТВ с устаревшими хара
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке

Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу. В моделях Hisense Laser TV 100L9G и Hisense Laser TV 120L9G реализована улучшенная технология Trichroma, котор
29.04.2022 Xiaomi выпустила дешевый телевизор с гигантским 4К-экраном

Переплачивать за телевизоры больше не нужно Компания Xiaomi показала новый телевизор Smart TV A75 2022 под своей дочерней маркой Redmi. За пару дней до этого она анонсировала еще четыре смарт-ТВ из других серий, но если их премьера состоялась в Индии, то показ Smart TV A75 202
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена

Телевизор, которому нипочем санкции Компания OnePlus, известная своими смартфонами – «убийцами флагманов», создала недорогой смарт-ТВ со сравнительно большим экраном. Модель получила название TV 43 Y1S Pro и дисплей с диагональю 43 дюйма и разрешением 4К. Премьера TV 43 Y1S Pro прошла в Индии, и в этой стране он появится в продаже раньше, чем в других. Индия пока не присоедин

Публикаций - 9231, упоминаний - 12768

Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11761 607
Ростелеком 9442 588
Samsung Electronics 10128 556
Sony 6521 452
Microsoft Corporation 24373 448
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8596 383
LG Electronics 3592 333
Apple Inc 11859 315
Google LLC 11583 302
МегаФон 8360 292
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 289
Philips 2046 248
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 236
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 230
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 230
Intel Corporation 12059 228
Триколор - Национальная спутниковая компания 324 220
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 208
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 819 192
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2002 186
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 175
Toshiba Corporation 2923 173
Cisco Systems 5067 153
Lenovo Motorola 3496 150
Yandex - Яндекс 6902 147
Meta Platforms - Facebook 4414 144
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5662 140
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 556 139
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 121
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2809 120
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 292 117
АФК Система ПАО 1785 114
Ростелеком - Связьинвест 1706 112
AT&T Inc 1668 108
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3605 107
Цифра ГК 2351 106
Sharp Corporation 1039 104
X Corp - Twitter 2837 103
IBM - International Business Machines Corp 9394 103
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 101
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 144
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6956 121
Netflix - онлайн-кинотеатр 470 105
Walt Disney Company 618 101
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 375 99
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 74
Газпром ПАО 1307 71
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 69
Лента - Сеть розничной торговли 2010 66
Россети Ленэнерго 1700 65
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 234 60
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 56
Visa International 1940 51
АФК Система - Система Масс-медиа 84 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2190 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2734 47
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 195 47
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 43
Почта России ПАО 2080 41
Warner Bros. International Television Distribution 277 40
Warner 533 40
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 39
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 38
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 37
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 37
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 36
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 35
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 35
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1059 35
Евросеть 1403 34
РЖД - Российские железные дороги 1848 34
ГПБ - Газпромбанк 1057 33
Связной ГК 1363 33
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 31
101Hotels.com 456 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 215 30
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 30
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1577 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11108 413
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2636 229
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4850 176
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 567 25
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 199
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 63
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 48
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 39
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 35
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 32
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 25
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 20
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 19
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 19
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 226 18
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 17
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 13
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 10
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 8
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 8
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 7
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 7
Единая Россия - Политическая партия 289 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 292 6
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
Интернет-видео - ассоциация 19 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 46 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 5
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47747 2850
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6985 1861
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3939 1580
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62625 1246
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27413 1176
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23940 1056
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9172 1038
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2095 961
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15205 952
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20012 933
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6840 871
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5879 855
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2805 793
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3313 753
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23444 753
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7969 738
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3699 730
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12284 679
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23470 664
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Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 8
Медиалогия 22 7
S&P 500 557 7
Thomson Financial - Thomson First Call 204 7
IHS Infonetics Research 102 7
BCG - Boston Consulting Group 106 6
Gartner - Dataquest 347 6
Harris Interactive 81 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 39
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 31
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 24
РАН - Российская академия наук 1811 23
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 21
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 272 18
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 789 17
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 939 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 583 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 859 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 133 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 263 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 414 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 199 5
НЭБ - Национальная электронная библиотека 49 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 227 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 173 5
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 5
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 5
Open University - Открытый университет 45 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 4
ТГУ - Томский государственный университет 166 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 76
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 48
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День молодёжи - 27 июня 848 41
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 32
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CeBIT 611 27
Связь-Экспокомм 113 24
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 19
IPTV Forum 17 12
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 11
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Intel Developer Forum - IDF 276 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 9
РИФ - Российский Интернет Форум 69 8
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