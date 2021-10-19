Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сколково ИЦ
Инновационный центр
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1752, упоминаний - 3589
Сколково ИЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 50
|Путин Владимир 1820 41
|Новиков Павел 67 37
|Медведев Дмитрий 1433 33
|Елистратов Николай 90 30
|Кривозубов Павел 26 22
|Паршин Константин 44 19
|Вексельберг Виктор 96 18
|Румянцева Ольга 45 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
|Касперская Наталья 197 14
|Волож Аркадий 181 14
|Никифоров Николай 1126 13
|Нестеров Алексей 79 13
|Козырев Алексей 270 12
|Дроздов Игорь 19 12
|Стюгин Михаил 15 12
|Южаков Алексей 23 10
|Алябьев Андрей 27 10
|Ханин Александр 42 10
|Скородумов Олег 17 10
|Мишустин Михаил 302 9
|Спиридонов Александр 35 9
|Шадаев Максут 384 9
|Верестникова Дарья 13 9
|Клеев Владимир 9 9
|Повалко Александр 36 9
|Каем Кирилл 16 9
|Акимов Максим 167 9
|Ковнир Евгений 71 9
|Беляков Алексей 14 9
|Кравченко Денис 24 8
|Ходаков Сергей 40 8
|Сергеев Александр 21 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Мухин Максим 18 8
|Корня Алексей 73 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Богачев Игорь 172 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756059, в очереди разбора - 659749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756059, в очереди разбора - 659749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru