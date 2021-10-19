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Сколково ИЦ
Инновационный центр
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий


19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 2
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 2
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 2
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
16.09.2021 «РобоПроб» и Trimble развивают системы точного земледелия 1
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология 1
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» 2
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 4
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 1
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 2
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 4
01.09.2021 Российские ученые получили доступ к инновационной ИИ-платформе OncoUnite 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 3
25.08.2021 Технология распознавания документов Smart ID Engine внедрена для идентификации клиентов «Балтбет» 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 4
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN 1
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 2
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» 3
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
26.07.2021 Власти раздадут российским ИТ-компаниям до 20 миллионов на развитие ИИ 1
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 3
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 1

Публикаций - 1752, упоминаний - 3589

Сколково ИЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 156
Microsoft Corporation 11017 150
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 110
Yandex - Яндекс 4099 80
IBM 3527 74
SAP SE 3207 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 67
VK - Mail.ru Group 2482 66
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 65
Google LLC 7128 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 51
Ростех - Ростехнологии 2230 38
Samsung Electronics 5633 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 31
Vocord - Вокорд 98 31
АйТи 749 28
Ланит ГК 1155 25
InfoWatch - Инфовотч 603 25
Крок 1219 24
SAP CIS - САП СНГ 753 22
Cisco Systems 2037 20
3727 18
Сбербанк Технологии - СберТех 203 18
Rambler Group - Рамблер ГК 484 17
iTeco - Ай-Теко 715 15
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 14
Apple Inc - Эппл Рус 7680 12
Астерос - Asteros 531 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 12
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 11
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 11
Huawei 2726 11
Инфосистемы Джет 675 11
АФК Система ПАО 991 10
SafeTech - СэйфТек 44 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
Promobot - Промобот 49 10
Nokia Corporation 2416 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 140
Газпромбанк - ГПБ 692 52
РЖД - Российские железные дороги 1081 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 37
РВК - Российская венчурная компания 476 37
Альфа-Банк 1123 26
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 26
Лидер-инновации 27 24
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 22
ВТБ24 583 15
Почта России ПАО 1570 15
Газпром нефть 380 15
Магнит - Сеть магазинов 269 13
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 13
Uber Technologies 258 12
Uber 257 12
ВТБ Банк Москвы 371 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 11
Открытие ФК 538 11
МДМ Банк 150 10
X5 Group 599 9
Qiwi 783 9
Пробизнесбанк АКБ 109 8
Яндекс.Такси 271 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Сургутнефтегаз - СНГ 123 8
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Газпром ПАО 518 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Почта Банк 289 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 7
Норникель - Норильский никель 177 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 108
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 49
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 46
Правительство РФ 2200 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 31
Президент Российской Федерации 1439 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 27
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 12
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 12
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 8
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Роснано 456 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 23
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 6
Руссофт - Russoft 250 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
IYRC - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация молодежной робототехники 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 53
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 43
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 39
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 38
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 33
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 26
Big Data - Большие данные 1136 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 16
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 11
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 10
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 10
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 8
Google Android 10750 73
Apple iOS 5741 49
Microsoft Windows 10 6612 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Linux OS 4243 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 9
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
Microsoft Windows 8 1228 9
Microsoft Azure 1171 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
SafeTech - PayControl 23 9
MobilityLab WorksPad 36 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 7
Comindware Business Application Platform 14 7
Сбербанк МегаЦОД 9 7
Сбербанк ЦОД 10 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
TeleMD Botkin.AI 10 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
Apple iPad 3263 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 5
MobilityLab MobileSputnik 22 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
Java - Язык программирования 1167 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Apple macOS 922 4
Symbian OS 764 4
Дворкович Аркадий 169 50
Путин Владимир 1820 41
Новиков Павел 67 37
Медведев Дмитрий 1433 33
Елистратов Николай 90 30
Кривозубов Павел 26 22
Паршин Константин 44 19
Вексельберг Виктор 96 18
Румянцева Ольга 45 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Касперская Наталья 197 14
Волож Аркадий 181 14
Никифоров Николай 1126 13
Нестеров Алексей 79 13
Козырев Алексей 270 12
Дроздов Игорь 19 12
Стюгин Михаил 15 12
Южаков Алексей 23 10
Алябьев Андрей 27 10
Ханин Александр 42 10
Скородумов Олег 17 10
Мишустин Михаил 302 9
Спиридонов Александр 35 9
Шадаев Максут 384 9
Верестникова Дарья 13 9
Клеев Владимир 9 9
Повалко Александр 36 9
Каем Кирилл 16 9
Акимов Максим 167 9
Ковнир Евгений 71 9
Беляков Алексей 14 9
Кравченко Денис 24 8
Ходаков Сергей 40 8
Сергеев Александр 21 8
Грибанов Юрий 24 8
Мухин Максим 18 8
Корня Алексей 73 8
Потёмкин Роман 20 8
Хрусталев Александр 31 8
Богачев Игорь 172 8
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 365
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 251
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 210
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 124
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 102
Европа 3730 70
Япония 2760 70
Германия - Федеративная Республика 3614 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 55
Казахстан - Республика 2621 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 53
Индия - Республика 2161 50
Украина 3347 50
Россия - ПФО - Казань 1510 44
Беларусь - Белоруссия 2081 41
Восточная Европа 1669 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 37
Франция - Французская Республика 2112 30
Россия - СФО - Новосибирск 1956 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 29
Россия - Иннополис 292 18
Россия - ПФО - Самара 1287 17
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 13
Россия - Калининградская область 531 13
Россия - Ростовская область 860 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 12
Сингапур - Республика 808 12
Израиль 716 11
Южная Корея - Республика 1450 11
Азия - Азиатский регион 1512 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Ближний Восток 1468 9
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 9
Земля - планета Солнечной системы 857 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 108
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 22
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НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 12
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