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Системы видеонаблюдения
CCTV
Closed Circuit Television
Видеосервер



10.11.2021 Максим Паняшкин - Видеонаблюдение — это не только про безопасность
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение»
29.06.2021 Более полутора тысяч татарстанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»
29.04.2020 «Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой
27.04.2020 На российском рынке становится популярным видеонаблюдение как сервис
15.08.2018 QTECH проводит специальную акцию на оборудование CCTV
16.04.2018 «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с начала года подключили 50 волгоградских семей
18.01.2018 Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» доступно по специальной цене
03.04.2017 SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology
26.07.2016 Fort Telecom представил центральный коммутатор для IP-видеонаблюдения
26.05.2016 Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку»
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку»
25.03.2016 SPB TV подписала соглашение о трансляции китайских каналов на весь мир
11.01.2016 «Армо-Системы» представила обновленное ПО «Таймекс» для СКУД, CCTV, ОПС и учета рабочего времени
15.09.2015 Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только»
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только»
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только»
04.08.2014 Panasonic увеличил срок расширенной гарантии на АТС и CCTV
21.05.2014 Treolan займется поставкой оборудования для IP-видеонаблюдения от Samsung Techwin
14.01.2014 Конференция «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции»
12.02.2013 Видеонаблюдение в России: Куратор «Веб-выборов» делится опытом
17.12.2012 Спрос на видеонаблюдение растет день ото дня
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае?
22.03.2012 Ericsson поможет «Центральному телевидению Китая» запустить первый 3D-телеканал
20.01.2012 «ЭР-Телеком» запустил для корпоративных клиентов сервис «Видеонаблюдение»
07.09.2011 НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис»
06.10.2010 Allied Telesis представила медиа-конвертер для систем IP-видеонаблюдения
14.05.2010 Компания ISS выпустила специализированный софт для организации IP-видеонаблюдения
02.02.2009 «Армо-Системы» представит новинки охранного оборудования на выставке «Технологии Безопасности»
26.06.2008 «ПетерСтар» запустил видеонаблюдение
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV
17.01.2008 «АРМО-Системы» представила бюджетный монитор Smartec для CCTV
04.12.2007 Мировой рынок CCTV будет ежегодно расти на 13%
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет
27.07.2007 Smartec выпустил новый видеосервер для систем IP-видеонаблюдения
29.11.2004 "Ниеншанц" начал поставки нового сервера IP-видеонаблюдения
05.03.2004 VPort: новая система IP-видеонаблюдения от MOXA

Публикаций - 195, упоминаний - 261

Системы видеонаблюдения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 42
АРМО-Системы 120 15
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 167 13
Smartec 82 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 10
Samsung Electronics 8946 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 9
Cisco Systems 4639 7
Pelco 61 7
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 7
Sony 5561 6
Bosch - БСХ бытовые приборы 290 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 6
Milestone 47 6
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 5
JVC Kenwood 374 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 5
SPB TV 45 4
IBM 8683 4
Microsoft Corporation 21009 4
Intel Corporation 10801 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 4
Synology Inc 133 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 3
Samsung Techwin 11 3
Philips 1721 3
Vocord - Вокорд 117 2
Konica Minolta Mobotix 18 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 2
Merlion - Мерлион 346 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
QNAP Systems 56 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 2
Астерос - Asteros 583 2
LG Electronics 3134 2
Сонет 142 2
Yandex - Яндекс 4577 2
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 22 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 5
РЖД - Российские железные дороги 1328 5
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 4
Быстроденьги МФК 22 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 246 3
Газпром ПАО 751 3
American Dynamics 14 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 15 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 2
Фонд информационной демократии 27 2
ВкусВилл 53 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Почта России ПАО 1779 1
IKEA - ИКЕА 117 1
ВТБ24 622 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 1
Castorama - Касторама 19 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 34 1
Русполимет ПАО 9 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
Стройтрансгаз 17 1
Интер РАО ПАО 265 1
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 1
Сибур Нефтехим 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Байкал Сервис 4 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 24 1
Shanghai WingsMedia 1 1
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 1
Цезарь Сателлит 31 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 4
Президент Российской Федерации 1729 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
Мосгортранс ГУП 84 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Правительство Москвы 817 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 46 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 2
Администрация Красноярска 1 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия Алания 1 1
People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 6 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Нижегородской области 32 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
Счётная палата РФ 556 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
Правительство РФ 2657 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
Руссофт - Russoft 345 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 28
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 210 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 19
PoE - Power over Ethernet 336 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 15
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 609 13
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 12
Безопасный город 390 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 203 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1461 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 8
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 8
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 650 8
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 7
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 40 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1420 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом 188 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 6
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 75 6
UDP - User Datagram Protocol 114 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3553 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 5
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 29 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 4
Google Android 11666 7
Axis Camera Station 32 7
Microsoft Windows 10 10127 5
Linux OS 7206 4
Ростелеком ТВ для Бизнеса 3 3
Microsoft Edge - браузер 1773 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 52 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 3
Apple iOS 6242 3
Microsoft Windows 1342 2
Intel Celeron - Серия процессоров 896 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 2
Microsoft Skype 1885 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 2
Ростелеком Retail Hub 2 2
Vocord FaceControl 38 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 24 2
Symbian OS 1387 2
Google YouTube - Видеохостинг 2175 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 2
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 2
ITV Face-интеллект 6 2
DSSL Trassir 17 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
Ростелеком Экраны 4 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 122 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 168 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 277 1
Vocord Android SDK 4 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
JavaScript - Язык программирования 935 1
Apple macOS 1229 1
Aladdin JaCarta 169 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 1
Тимофеев Илья 9 5
Рябченков Денис 16 5
Таболин Сергей 17 5
Еремеев Владимир 11 5
Горбатько Александр 93 5
Головин Дмитрий 22 5
Казаков Николай 7 4
Козлов Михаил 167 4
Барсуков Николай 8 4
Кадацкий Валерий 6 3
Малярчук Юрий 7 3
Черныш Сергей 6 3
Волин Алексей 114 3
Массух Илья 197 3
Круглов Максим 25 3
Филиппов Кирилл 20 3
Морозов Сергей 54 2
Абрамов Сергей 69 2
Терехов Александр 13 2
Эфендиев Мурад 14 2
Дурыгин Виктор 9 2
Канаев Евгений 7 2
Алтуев Мурат 6 2
Логинов Александр 34 2
Шевченко Игорь 10 2
Разгуляев Валерий 18 2
Васильев Дмитрий 44 2
Осеевский Михаил 251 2
Варев Александр 16 2
Герман Андрей 19 2
Игнатов Виктор 12 2
Старовойтов Александр 13 2
Осипов Олег 10 2
Грунтов Антон 6 2
Кархов Александр 5 2
Юдников Андрей 13 2
Лиходедов Александр 2 2
Денисюк Геннадий 6 2
Горпинченко Роман 11 2
Битаров Кирилл 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 82467 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 9
Европа 7261 5
Южная Корея - Республика 3255 5
Китай - Пекин 816 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 5
Россия - СФО - Новосибирск 2924 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 4
Европа Восточная 2814 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 4
Африка - Африканский регион 2667 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 3
Россия - ПФО - Казань 1893 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 313 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 3
Великобритания - Лондон 1840 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 3
Сингапур - Республика 1519 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 3
Азия - Азиатский регион 3153 3
Россия - ЦФО - Тульская область 927 3
Казахстан - Республика 4137 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Образование в России 552 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 12 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
Антитеррор 66 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 16 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Абонентская база 12 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 15 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 414 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
Bloomberg 939 2
Россия 24 - телеканал 94 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 1
Associated Press 1965 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
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