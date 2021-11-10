Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системы видеонаблюдения
CCTV
Closed Circuit Television
Видеосервер
Публикаций - 195, упоминаний - 261
Системы видеонаблюдения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тимофеев Илья 9 5
|Рябченков Денис 16 5
|Таболин Сергей 17 5
|Еремеев Владимир 11 5
|Горбатько Александр 93 5
|Головин Дмитрий 22 5
|Казаков Николай 7 4
|Козлов Михаил 167 4
|Барсуков Николай 8 4
|Кадацкий Валерий 6 3
|Малярчук Юрий 7 3
|Черныш Сергей 6 3
|Волин Алексей 114 3
|Массух Илья 197 3
|Круглов Максим 25 3
|Филиппов Кирилл 20 3
|Морозов Сергей 54 2
|Абрамов Сергей 69 2
|Терехов Александр 13 2
|Эфендиев Мурад 14 2
|Дурыгин Виктор 9 2
|Канаев Евгений 7 2
|Алтуев Мурат 6 2
|Логинов Александр 34 2
|Шевченко Игорь 10 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Васильев Дмитрий 44 2
|Осеевский Михаил 251 2
|Варев Александр 16 2
|Герман Андрей 19 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Старовойтов Александр 13 2
|Осипов Олег 10 2
|Грунтов Антон 6 2
|Кархов Александр 5 2
|Юдников Андрей 13 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Денисюк Геннадий 6 2
|Горпинченко Роман 11 2
|Битаров Кирилл 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru