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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат

Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат


23.11.2023 2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор

елей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представ
14.11.2023 Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении. Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении билайна на сайт партнера. Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал ке
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии

алистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизил
02.10.2023 В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы

тов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г. «Цифровое Приморье» – это оператор пла
29.08.2023 Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение.

e2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. П
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России?

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022 г. отмечает 20-летие. За эти годы разработчик проделал путь, во многом созвучный ист
17.07.2023 Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы

– устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон. Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г.

22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве

ла платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKass
01.03.2023 В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

нии «Яндекс карт» на Android и iOS, а позже появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить д
07.02.2023 Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн

мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку. Реклама. beeline.ru
19.12.2022 Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы

правлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.
19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки

7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок. Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном прилож
13.04.2022 Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц

мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь
31.03.2022 Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

. Благодаря его бдительности в настоящее время незаконные сооружения демонтированы, а для свободной парковки стали доступны около 40 машино-мест», – сказал начальник Госинспекции по недвижимост
16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций

за счет более эффективного управления парковочным пространством; внедрить возможность краткосрочной парковки без капитальных затрат, обычно связанных с установкой и обслуживанием паркоматов; пр
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок

Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг

ковского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие

30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей

ться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве

ов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, подать заявку в управляющую компанию и принять участие в голосованиях, а также упра
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку

автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платног
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего рад
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»

оскву более удобной и безопасной. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» позволяет жителям столицы с помощью мобильного приложения фиксировать на камеру смартфона различные нарушения правил парковки транспортных средств и передавать эти данные в ведомства, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения. В настоящий момент мобильным приложением пользуются более 430 тыс. человек
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству

ма управления парковочным пространством города. Она собирает данные с камер наблюдения, покрывающих парковочное пространство, а также с планшетов инспекторов и автопатрулей. Затем эти данные об
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице

авил систему голосового самообслуживания при оплате парковочного места в Москве. Теперь оплатить услугу можно удобнее и быстрее – с помощью голосового помощника по короткому номеру 3210*2. Для оплаты парковки необходимо набрать номер единого контакт-центра «Московский транспорт» (3210), перевести телефон в тональный режим (*) и нажать кнопку «2». Робот запросит желаемую продолжительность

15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела

Нерабочий парковочный сервис Как стало известно CNews, сервис голосовой оплаты парковки в Москве, который создала и в течение двух лет поддерживала маленькая команда энтузи
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки

удет запущена до конца года в Аахене на территории Рейнско-Вестфальского Технического Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и элект
08.02.2018 Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок

та в Казахстан стала первым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными с
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках

а парковке освободилось. Данные о перемещениях водителей собирается в обезличенном режиме.Свободные парковочные места в «Яндекс.Навигаторе» подсвечены зеленым Правда, как отметил Александров, р
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Теперь водители будут видеть, где можно п
19.04.2017 «Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты

парковку: на подъезде к точке назначения приложение предложит маршрут, позволяющий быстро осмотреть парковочные места вокруг. Первые города, в которых появилась новая возможность — это Москва и
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки

», объявила о начале закрытого тестирования новой версии приложения, позволяющей находить свободные парковочные места где угодно, даже во дворе. Приложение будет доступно для смартфонов с опера
26.10.2016 Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта

В конце сентября в южной столице России стартовал первый этап проекта «Парковочное пространство Ростова-на-Дону». В рамках государственно-частного партнерства компа
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки

. Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) “Навигатор” показывает все платные и бесплатные парковки, а также участки, где нельзя парковаться. Синий цвет — стоянка разрешена, красный — наоборот. Восклицательным знаком отмечены места для инвалидов и другие специальные парковки,

08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде

ИТ-департамент Москвы сообщил, что водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве через интернет. Как заявили CNews в ведомстве, новый электронный сервис запущен на портале «Автокод». Раньше подать обращение можно было только лично.Штрафы за неоплаченную

22.07.2016 «Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях

отающие на солнечных батареях. Устройства имеют удобный интерфейс и обеспечивают возможность оплаты парковки банковскими картами, сообщили CNews в «Ланите». Банком-эквайером выступает Сбербанк.
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле

отметили в компании, для оплаты с помощью Qiwi водителю необходимо выбрать в списке провайдеров — «Парковки Тулы», затем ввести тип и номер своего автомобиля, номер парковочной зоны, указать п
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки

мирном мобильном конгрессе 2016 г. в Барселоне Visa представила прототипы приложений для заправки и парковки автомобилей. Эти приложения, встроенные в приборную панель автомобиля Honda, были ра
27.01.2016 «Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях

устройства даже при пасмурной погоде. Дополнительный плюс — расширение возможностей оплаты времени парковки с помощью монет», — рассказал Андрей Агафонов, коммерческий директор компании «Ланте
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки

Все городские парковочные сервисы, в том числе мобильное приложение «Парковки Москвы» и оплата по SMS, работают корректно и в полном объеме. Во вторник в системе

04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга

коло 10 тыс. транзакций объемом свыше p1 млн. По данным банка, наиболее популярными местами платной парковки у петербуржцев стали начало ул. Восстания, пересечение Литейного проспекта и ул. Жук

Публикаций - 902, упоминаний - 1244

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Yandex - Яндекс 6337 73
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 40
Google LLC 11315 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 28
IBM - International Business Machines Corp 9316 23
Apple Inc 11559 23
Siemens AG - Siemens Group 2547 22
Microsoft Corporation 23964 21
Samsung Electronics 9912 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 18
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 439 18
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 16
5nine Software 1922 16
Huawei 3661 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2659 15
Cisco Systems 4987 14
SAP SE 5071 14
Intel Corporation 11848 14
Philips 2033 14
LG Electronics 3559 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 13
Ситроникс - Sitronics 1163 13
Прогноз 1568 12
Toshiba Corporation 2904 12
HP Inc. 5609 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3005 12
Oracle Corporation 6475 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 11
Sony 6477 11
7532 11
Xiaomi 1463 11
Meta Platforms - Facebook 4363 10
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 10
Крок - Croc 1764 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 10
Nvidia Corp 3287 9
Горпарковки - Городские парковки 12 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 33
Visa International 1908 27
BMW Group 423 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 19
Volvo Cars 251 19
Tesla Motors 363 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 17
Ford 399 16
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Volkswagen Group - VW 265 15
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 15
Volkswagen Audi Group 198 14
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 14
X5 Group - Перекрёсток 482 14
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 315 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 404 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 12
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 12
РЖД - Российские железные дороги 1753 11
Kärcher - Karcher - Керхер 71 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 10
Hyundai Motor Company 349 9
Qiwi 963 9
Альфа-Банк 1651 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 9
Лента - Сеть розничной торговли 1870 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1094 9
Открытие ФК - Банк Открытие 523 9
Почта России ПАО 1980 9
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 9
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 108 8
Jaguar Cars 122 8
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 7
Miele - Миле 133 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 996 7
Renault Groupe 153 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1065 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 78
Правительство Москвы 2139 66
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 189 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 14
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 84 14
Президент Российской Федерации 3972 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 462 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 9
Федеральное казначейство России 1637 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 7
Судебная власть - Judicial power 2196 6
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 147 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 6
Мосгортранс ГУП 100 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 242 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 226 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 702 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 727 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 4
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 46 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 3
АЮР - Ассоциация юристов России 34 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
4CIO 763 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 634 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 318
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 182
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
Industrie Forum Design Award 2 2
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Red Dot Design Award 54 1
Black Hat - Конференция 77 1
MIPS Securika 4 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
Microsoft Ignite 40 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
CNews Баттл 64 1
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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