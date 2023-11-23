Транспорт Парковка Паркинг Parking Автостоянка Стоянки автомобилей сервис оплаты городской парковки city parking payment service паркомат

2ГИС представил друзей на карте, 500 реалистичных зданий и обновленный навигатор елей зданий, вести машину по трехмерным дорожным развязкам и строить маршрут до подъезда или нужной парковки. Для тех, кто больше любит читать — коротко текстом. Об этом CNews сообщили представ

Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении. Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно пройдя по ссылке из раздела «Для вас» в мобильном приложении билайна на сайт партнера. Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал ке

Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии алистами по итогам шести месяцев реализации проекта. В частности, скорость движения в зонах платной парковки уже увеличилась более чем на 15%, количество нарушений правил парковки снизил

В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы тов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали функционировать с 1 октября 2023 г. «Цифровое Приморье» – это оператор пла

Клиенты Tele2 получили возможность приобрести КАСКО на одну поездку или парковку: 66% пользователей позитивно оценили нововведение. e2 совместно с InsurTech-провайдером Simble. Tele2 совместно с партнером Simble выпустила новый продукт – краткосрочное страхование автомобиля: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки, с кешбэком для абонентов оператора. Решение обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн. П

«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? «Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? Компания «Программный продукт» в 2022 г. отмечает 20-летие. За эти годы разработчик проделал путь, во многом созвучный ист

Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы – устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон. Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г.

«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве ла платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKass

В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве нии «Яндекс карт» на Android и iOS, а позже появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить д

Снижена комиссия при оплате парковки в Москве с мобильного счета билайн мобильного телефона платили комиссию в общем размере 15,6 рублей при стоимости паркинга условных 100 рублей, а теперь дополнительные расходы составят всего 4,95 рублей с тех же условных 100 рублей за парковку. Реклама. beeline.ru

Умная парковка довела до тюрьмы. Виновных в грандиозном мошенничестве ждут 10 с лишним лет заключения и гигантские штрафы правлял, происходили в 2012 и 2013 гг. В этот период в распоряжении ДКР оказалось несколько подписанных контрактов на строительно-монтажные работы по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Общая сумма контрактов превысила 650 млн руб., среди заказчиков было ФГУП СВЭКО Федеральной службы охраны России (ФСО), которое позже тоже будет упоминаться в материалах дела.

«Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки 7 магазинах: «Ашан Пушкино», «Ашан Рязанский проспект», «Ашан Алтуфьево», «Ашан Мытищи», «Ашан Марфино», «Ашан Красногорск» и «Ашан Зеленопарк», где оборудована специальная зона для выдачи товаров на парковках. Услуга будет актуальна для клиентов, которые ценят время и хотят остаться в автомобиле для получения покупок. Чтобы воспользоваться сервисом, при оформлении заказа в мобильном прилож

Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь

Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках . Благодаря его бдительности в настоящее время незаконные сооружения демонтированы, а для свободной парковки стали доступны около 40 машино-мест», – сказал начальник Госинспекции по недвижимост

Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций за счет более эффективного управления парковочным пространством; внедрить возможность краткосрочной парковки без капитальных затрат, обычно связанных с установкой и обслуживанием паркоматов; пр

Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок Tele2 вместе с «Мобильные решения» запустила гаджет «Смарт паркинг» – это умный помощник для оплаты парковок. Благодаря ему автолюбителю не нужно ничего

Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг ковского банка, сказал: «Сбербанк постоянно расширяет возможности бесконтактной, а потому максимально безопасной оплаты товаров и услуг жителями и гостями Москвы. Как и прежде, оплачивать резидентную парковку на столичных улицах можно в приложении «Сбербанк Онлайн» и через наши банкоматы, многие из которых доступны в режиме 24/7, а также в офисах банка. Но с декабря этого года все желающие

Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей ться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок

МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве ов с домофона, подключиться к камерам видеонаблюдения на территории комплекса и системе мониторинга парковки, подать заявку в управляющую компанию и принять участие в голосованиях, а также упра

Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку автомобилистов, не оплачивающих парковку, будут выявлять с помощью нейросети. Городские придорожные парковки предназначены только для кратковременной стоянки, что регулируется введением платног

Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего рад

«Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы» оскву более удобной и безопасной. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» позволяет жителям столицы с помощью мобильного приложения фиксировать на камеру смартфона различные нарушения правил парковки транспортных средств и передавать эти данные в ведомства, отвечающие за соблюдение правил дорожного движения. В настоящий момент мобильным приложением пользуются более 430 тыс. человек

Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству ма управления парковочным пространством города. Она собирает данные с камер наблюдения, покрывающих парковочное пространство, а также с планшетов инспекторов и автопатрулей. Затем эти данные об

Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице авил систему голосового самообслуживания при оплате парковочного места в Москве. Теперь оплатить услугу можно удобнее и быстрее – с помощью голосового помощника по короткому номеру 3210*2. Для оплаты парковки необходимо набрать номер единого контакт-центра «Московский транспорт» (3210), перевести телефон в тональный режим (*) и нажать кнопку «2». Робот запросит желаемую продолжительность

«Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела Нерабочий парковочный сервис Как стало известно CNews, сервис голосовой оплаты парковки в Москве, который создала и в течение двух лет поддерживала маленькая команда энтузи

Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки удет запущена до конца года в Аахене на территории Рейнско-Вестфальского Технического Университета. Паркинг, построенный компанией Immofinanz в 2018 г., будет оснащен устройствами Bosch и элект

Российская парковочная ИТ-система выходит на международный рынок та в Казахстан стала первым международным контрактом российской компании. Администратор парковок – «Парковочное пространство Астаны»,отдал разработке из России предпочтение перед иностранными с

«Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках а парковке освободилось. Данные о перемещениях водителей собирается в обезличенном режиме.Свободные парковочные места в «Яндекс.Навигаторе» подсвечены зеленым Правда, как отметил Александров, р

«Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места «Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Навигатор» начало показывать парковочные места, которые только что освободились. Теперь водители будут видеть, где можно п

«Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты парковку: на подъезде к точке назначения приложение предложит маршрут, позволяющий быстро осмотреть парковочные места вокруг. Первые города, в которых появилась новая возможность — это Москва и

Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки », объявила о начале закрытого тестирования новой версии приложения, позволяющей находить свободные парковочные места где угодно, даже во дворе. Приложение будет доступно для смартфонов с опера

Интернет вещей помог разгрузить центральные улицы Ростова-на-Дону от автотранспорта В конце сентября в южной столице России стартовал первый этап проекта «Парковочное пространство Ростова-на-Дону». В рамках государственно-частного партнерства компа

«Яндекс.Навигатор» научился искать парковки . Теперь водители могут в любой момент посмотреть, где оставить машину, сообщили CNews в компании «Яндекс». «Внутри Третьего транспортного кольца (ТТК) “Навигатор” показывает все платные и бесплатные парковки, а также участки, где нельзя парковаться. Синий цвет — стоянка разрешена, красный — наоборот. Восклицательным знаком отмечены места для инвалидов и другие специальные парковки,

ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде ИТ-департамент Москвы сообщил, что водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве через интернет. Как заявили CNews в ведомстве, новый электронный сервис запущен на портале «Автокод». Раньше подать обращение можно было только лично.Штрафы за неоплаченную

«Лантер» установил в Ставрополе паркоматы на солнечных батареях отающие на солнечных батареях. Устройства имеют удобный интерфейс и обеспечивают возможность оплаты парковки банковскими картами, сообщили CNews в «Ланите». Банком-эквайером выступает Сбербанк.

Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле отметили в компании, для оплаты с помощью Qiwi водителю необходимо выбрать в списке провайдеров — «Парковки Тулы», затем ввести тип и номер своего автомобиля, номер парковочной зоны, указать п

Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки мирном мобильном конгрессе 2016 г. в Барселоне Visa представила прототипы приложений для заправки и парковки автомобилей. Эти приложения, встроенные в приборную панель автомобиля Honda, были ра

«Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях устройства даже при пасмурной погоде. Дополнительный плюс — расширение возможностей оплаты времени парковки с помощью монет», — рассказал Андрей Агафонов, коммерческий директор компании «Ланте

В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки Все городские парковочные сервисы, в том числе мобильное приложение «Парковки Москвы» и оплата по SMS, работают корректно и в полном объеме. Во вторник в системе