FinTech Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer Pay-сервисы

Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло оего профиля. Подключить их обратно пока не представляется возможным. MasterCard – это американская платежная система, которая десятилетиями присутствовала на российском рынке. В марте 2022 г.

Сервис GetPayAll начал прием платежей от зарубежных компаний и физических лиц оссийского ИT-софта и обучающих курсов на английском языке. Платформа создает ссылки на оплату, формирует swift-счета и предоставляет форму для проведения транзакции. Система обеспечивает эффективный прием платежей от зарубежных клиентов, гарантируя быстрое получение средств без задержек. Площадка также может предоставить прямые ссылки на оплату товара или услуги как для физических, так и д

Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки международного п

Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay т подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без отправки SMS-паролей, что ускоряет процесс оплаты без ущерба для безопасности и увеличивает количество успешных платежей. Об это

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк»», – говорится на сайте Wildberries в разделе «Способы оплаты». Фото: FreePik Многих россиян будет ждать очень неприятный сюрприз при оплате

CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay стируют Mir Pay с середины июля, и доля оплат уже составляет 5%. Использование pay-методов повышает платежную конверсию интернет-магазинов. «Развитие локальных pay-сервисов и карточных кошелько

Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн» Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители

Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq ап

Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты и оплате онлайн 70% респондентов также отметили для себя возросшую роль банковских карт. Российские Pay-сервисы и QR-коды в этом сегменте имеют одинаковую популярность — их стал чаще использова

«Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс» йте компании. Таким образом, купить билеты на «Аэроэкспресс» онлайн стало проще – новые инструменты оплаты уже доступны для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Выбрать удобный способ оплаты можно на завершающей стадии покупки билета. Если это СБП – на экране компьютера появится QR-код, отсканировав который мобильным телефоном, пассажир сможет перейти в приложение сво

Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир» ачали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки. Пользователи смартфонов смогут снова оплачивать покупки без пласти

На «Госуслугах» появился новый способ оплаты и; госпошлины; начисления по номеру квитанции (УИН). Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, «Мир»; мобильным телефоном опера

«Тинькофф бизнес» запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении «Тинькофф бизнес» запустил новый способ оплаты в торговых точках через Систему быстрых платежей — с помощью QR-кода в мобильно

«Атол» запустил платежную платформу ИТ-компания «Атол», контролирующая 40% рынка кассовых решений и 50% рынка облачной фискализации, представила собственный платежный сервис «Атол Pay». Он предназначен для приема платежей через банковские терминалы и с помощью QR-кодов. В ближайшем будущем компания запустит услуги онлайн-эквайринга. Об этом CNews с

«Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой. Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в «Сбербанк онлайн», а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандар

Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать ановила продажи всех своих устройств, а после начала постепенно изгонять россиян из своих сервисов. Платежная система Apple Pay была одной из первых в списке. Поначалу Apple позволяла привязать

В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay» анных аналогов. На деле в России за последние годы появилось множество систем, упрощающих гражданам процесс оплаты приобретаемых ими товаров и услуг. Например, еще в начале марта 2019 г. в Росс

Visa и MasterCard прекращают работу в России Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности

Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца , 6, 9, 13 и 19 в начале 2021 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что беско

Власти остановили работу Webmoney в России Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и перевода электронных

Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет нь компаний-поставщиков платежных приложений может претерпеть изменения. Насколько это востребовано Платежная система «Мир», к которой привязаны одноименные банковские карты, представляет собой

Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда онопроекте, подготовленном Росфинмониторингом, и нацелена не только на банковские переводы, но и на электронные кошельки. Подготовленный документ опубликован на федеральном портале проектов нор

Власти уничтожили первую в России платежную систему «Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после

Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России ий топ-менеджер компании. Он также напоминает, что ранее на рынке уже было несколько случаев, когда платежные системы прекращали свою работу после закрытия опорных банков: так, например, было с

Visa и MasterCard обложат россиян особой данью e. В представительстве MasterCard рассказали, что «у любого платежа есть определенная стоимость», и платежная система намерена «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопас

В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard ость товаров, представленных в каталоге площадки, входит и услуга транзакции, которую получает сама платежная система. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупате

Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам олучит листинг на американской бирже Nasdaq. При этом существующие активы Net Element— американская платежная система TOT Payments и российская платежная система PayOnline— производителю

Apple признала российские карты «Мир» астика, при этом карта уже готова к использованию и ее можно сразу добавить в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» «Мир» – российская национальная платежная система, участниками

«Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве платежной системы. В 2020 г. компании принимали совместные усилия для борьбы с пандемией в России. Платежная система «Мир» перечисляла из собственных средств один рубль с каждой онлайн-транзак

Telegram превратился в бесплатную платежную систему систем – «ЮMoney» (в прошлом – «Яндекс.Деньги»), Сбербанка, Stripe, Tranzzo, Payme, Click, LiqPay и Ecommpay. Нововведение работает более чем в 200 странах мира. Разработчики заверяют, что не хранят платежную информацию пользователей. Подключать свои магазины к системе оплаты Telegram, по их словам, предприниматели могут без предварительного согласования с ними. Как работает платеж картой

«Ростелеком» подключил платежный сервис «А3» для оплаты услуг ЖКХ и надёжно. «Услугами «Ростелекома» ежедневно пользуются миллионы россиян, поэтому мы надеемся, что благодаря нашему функциональному сервису, оплата за услуги ЖКХ станет для них проще и удобнее. Наша платежная система успешно показала себя при работе с крупнейшими банками и готова к новым вызовам. Уверены, что сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг даст новый импу

QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS сейчас борется с последствиями пандемии, в этом сегменте значительно растет спрос на бесконтактные способы оплаты, что неминуемо вызовет большой интерес к этому не имеющему аналогов сервису и

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» икам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», – рассказал CNews глава Yandex Pay Алексе

К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор Сбербанк подключил к своей платежной системе одного из крупнейших туроператоров - компанию Coral Travel, предлагающую путешествия в 39 стран мира с вылетами из более 40 городов России. Выбрав подходящее путешествие на са

Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар» Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного обеспечения за себя и своих близких в «Сбербан

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay ыва с ним отношений. В настоящее время этот проект переименован в «Юmoney». У «Яндекса» будет новая платежная система на замену «Яндекс.деньгам» В начале августа 2020 г., спустя примерно полтор

«Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» организовали максимальный уровень защиты канала связи», — сказал заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Угнивенко. «Гарантия безопасности платежных сервисов является той константой, вокруг которой строится наша деятельность. “ЮMoney” помогает пользователям осуществлять денежные переводы, создавать электронны

Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана Сбербанк подключил к своей платежной системе компанию «O Mobile», предоставляющую услуги мобильной связи и доступ в интернет в Республике Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка, находясь в любой стране, могут быстро и без

«Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay 0 тыс. руб. и ежемесячно тратить до 200 тыс. руб. личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт, также ее можно добавить в Pay-сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше. В первом полугодии 202