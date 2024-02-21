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Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer Pay-сервисы

FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы


21.02.2024 Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло

оего профиля. Подключить их обратно пока не представляется возможным. MasterCard – это американская платежная система, которая десятилетиями присутствовала на российском рынке. В марте 2022 г.

15.01.2024 Сервис GetPayAll начал прием платежей от зарубежных компаний и физических лиц

оссийского ИT-софта и обучающих курсов на английском языке. Платформа создает ссылки на оплату, формирует swift-счета и предоставляет форму для проведения транзакции. Система обеспечивает эффективный прием платежей от зарубежных клиентов, гарантируя быстрое получение средств без задержек. Площадка также может предоставить прямые ссылки на оплату товара или услуги как для физических, так и д
27.11.2023 Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение

Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки международного п
20.11.2023 Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay

т подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без отправки SMS-паролей, что ускоряет процесс оплаты без ущерба для безопасности и увеличивает количество успешных платежей. Об это
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк»», – говорится на сайте Wildberries в разделе «Способы оплаты». Фото: FreePik Многих россиян будет ждать очень неприятный сюрприз при оплате
10.08.2023 CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay

стируют Mir Pay с середины июля, и доля оплат уже составляет 5%. Использование pay-методов повышает платежную конверсию интернет-магазинов. «Развитие локальных pay-сервисов и карточных кошелько
18.07.2023 Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн»

Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители

13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq ап
10.03.2023 Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты

и оплате онлайн 70% респондентов также отметили для себя возросшую роль банковских карт. Российские Pay-сервисы и QR-коды в этом сегменте имеют одинаковую популярность — их стал чаще использова
06.12.2022 «Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс»

йте компании. Таким образом, купить билеты на «Аэроэкспресс» онлайн стало проще – новые инструменты оплаты уже доступны для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Выбрать удобный способ оплаты можно на завершающей стадии покупки билета. Если это СБП – на экране компьютера появится QR-код, отсканировав который мобильным телефоном, пассажир сможет перейти в приложение сво
19.10.2022 Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир»

ачали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки. Пользователи смартфонов смогут снова оплачивать покупки без пласти
18.07.2022 На «Госуслугах» появился новый способ оплаты

и; госпошлины; начисления по номеру квитанции (УИН). Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, «Мир»; мобильным телефоном опера
12.07.2022 «Тинькофф бизнес» запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении

«Тинькофф бизнес» запустил новый способ оплаты в торговых точках через Систему быстрых платежей — с помощью QR-кода в мобильно
21.06.2022 «Атол» запустил платежную платформу

ИТ-компания «Атол», контролирующая 40% рынка кассовых решений и 50% рынка облачной фискализации, представила собственный платежный сервис «Атол Pay». Он предназначен для приема платежей через банковские терминалы и с помощью QR-кодов. В ближайшем будущем компания запустит услуги онлайн-эквайринга. Об этом CNews с
03.06.2022 «Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay

Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой. Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в «Сбербанк онлайн», а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандар
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать

ановила продажи всех своих устройств, а после начала постепенно изгонять россиян из своих сервисов. Платежная система Apple Pay была одной из первых в списке. Поначалу Apple позволяла привязать
18.03.2022 В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay»

анных аналогов. На деле в России за последние годы появилось множество систем, упрощающих гражданам процесс оплаты приобретаемых ими товаров и услуг. Например, еще в начале марта 2019 г. в Росс
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России

Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности
25.01.2022 Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца

, 6, 9, 13 и 19 в начале 2021 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что беско
07.12.2021 Власти остановили работу Webmoney в России

Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и перевода электронных
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

нь компаний-поставщиков платежных приложений может претерпеть изменения. Насколько это востребовано Платежная система «Мир», к которой привязаны одноименные банковские карты, представляет собой
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

онопроекте, подготовленном Росфинмониторингом, и нацелена не только на банковские переводы, но и на электронные кошельки. Подготовленный документ опубликован на федеральном портале проектов нор
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему

«Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России

ий топ-менеджер компании. Он также напоминает, что ранее на рынке уже было несколько случаев, когда платежные системы прекращали свою работу после закрытия опорных банков: так, например, было с
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

e. В представительстве MasterCard рассказали, что «у любого платежа есть определенная стоимость», и платежная система намерена «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопас
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

ость товаров, представленных в каталоге площадки, входит и услуга транзакции, которую получает сама платежная система. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупате
09.08.2021 Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам

олучит листинг на американской бирже Nasdaq. При этом существующие активы Net Element— американская платежная система TOT Payments и российская платежная система PayOnline— производителю
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир»

астика, при этом карта уже готова к использованию и ее можно сразу добавить в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» «Мир» – российская национальная платежная система, участниками
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве

платежной системы. В 2020 г. компании принимали совместные усилия для борьбы с пандемией в России. Платежная система «Мир» перечисляла из собственных средств один рубль с каждой онлайн-транзак
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему

систем – «ЮMoney» (в прошлом – «Яндекс.Деньги»), Сбербанка, Stripe, Tranzzo, Payme, Click, LiqPay и Ecommpay. Нововведение работает более чем в 200 странах мира. Разработчики заверяют, что не хранят платежную информацию пользователей. Подключать свои магазины к системе оплаты Telegram, по их словам, предприниматели могут без предварительного согласования с ними. Как работает платеж картой

21.04.2021 «Ростелеком» подключил платежный сервис «А3» для оплаты услуг ЖКХ

и надёжно. «Услугами «Ростелекома» ежедневно пользуются миллионы россиян, поэтому мы надеемся, что благодаря нашему функциональному сервису, оплата за услуги ЖКХ станет для них проще и удобнее. Наша платежная система успешно показала себя при работе с крупнейшими банками и готова к новым вызовам. Уверены, что сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг даст новый импу
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS

сейчас борется с последствиями пандемии, в этом сегменте значительно растет спрос на бесконтактные способы оплаты, что неминуемо вызовет большой интерес к этому не имеющему аналогов сервису и

11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

икам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», – рассказал CNews глава Yandex Pay Алексе
02.03.2021 К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор

Сбербанк подключил к своей платежной системе одного из крупнейших туроператоров - компанию Coral Travel, предлагающую путешествия в 39 стран мира с вылетами из более 40 городов России. Выбрав подходящее путешествие на са
15.02.2021 Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар»

Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного обеспечения за себя и своих близких в «Сбербан
10.02.2021 «Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

ыва с ним отношений. В настоящее время этот проект переименован в «Юmoney». У «Яндекса» будет новая платежная система на замену «Яндекс.деньгам» В начале августа 2020 г., спустя примерно полтор
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney»

организовали максимальный уровень защиты канала связи», — сказал заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Угнивенко. «Гарантия безопасности платежных сервисов является той константой, вокруг которой строится наша деятельность. “ЮMoney” помогает пользователям осуществлять денежные переводы, создавать электронны
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана

Сбербанк подключил к своей платежной системе компанию «O Mobile», предоставляющую услуги мобильной связи и доступ в интернет в Республике Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка, находясь в любой стране, могут быстро и без
15.12.2020 «Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay

0 тыс. руб. и ежемесячно тратить до 200 тыс. руб. личных средств, а также осуществлять переводы на другие российские карты. Пополнять ее можно бесплатно с любых других карт, также ее можно добавить в Pay-сервисы. Участникам программы лояльности в качестве бонуса будут начисляться дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше. В первом полугодии 202
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков

лектронных кошельков В декабре 2018 г. в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны зав

Публикаций - 4727, упоминаний - 6168

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6522 419
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10941 300
Webmoney 526 259
Google LLC 11417 229
PayPal 653 222
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8445 214
МегаФон 7893 213
Apple Inc 11688 204
Ростелеком 10763 166
Samsung Electronics 9992 148
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4543 146
VK - Mail.ru Group 3284 142
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3330 138
Microsoft Corporation 24106 129
Meta Platforms - Facebook 4374 101
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 92
Amazon Inc - Amazon.com 2909 75
ЦФТ Золотая Корона 359 69
7693 69
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2720 68
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 63
Telegram Group 1506 62
Oracle Corporation 6525 61
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 51
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1577 51
X Corp - Twitter 2804 51
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 48
IBM - International Business Machines Corp 9351 48
Цифра ГК 2283 45
Huawei 3707 44
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 244 38
SAP SE 5121 38
Intel Corporation 11923 36
Alibaba Group 404 34
Xiaomi 1526 31
InfoWatch - Инфовотч 970 31
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 877 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5640 29
Cisco Systems 5014 28
Информзащита 701 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1856 700
Visa International 1925 694
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6604 528
Qiwi 979 419
Альфа-Банк 1687 218
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 197
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2631 184
НСПК - Национальная система платежных карт 738 151
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1049 130
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 104
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 99
Связной ГК 1359 97
eBay Inc 1608 97
Евросеть 1402 97
Почта России ПАО 2008 97
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 96
Рапида НКО - платежные система 145 93
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 89
Assist - Ассист 206 88
Русский стандарт Банк 410 84
Открытие ФК - Банк Открытие 526 83
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 80
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 427 77
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1141 75
ВТБ - ВТБ24 662 75
ПСБ - Промсвязьбанк 799 70
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2040 63
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 63
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 761 60
QIWI Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 140 59
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 59
American Express - Amex 316 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 54
JCB International 142 53
ГПБ - Газпромбанк 1024 50
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 49
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1051 48
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 114 47
МКБ - Московский кредитный банк 540 44
Почта Банк 427 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4321 417
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10562 145
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1271 114
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3127 106
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5115 93
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2661 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4721 81
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4169 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2935 72
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5483 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1799 63
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2110 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3168 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2813 43
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 935 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1753 43
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2573 41
Федеральное казначейство России 1656 40
Правительство Москвы 2220 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3484 37
Судебная власть - Judicial power 2220 37
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2598 33
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 986 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 27
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 25
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 25
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1021 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 869 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2326 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1398 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1100 20
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 741 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1130 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1131 19
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 75 19
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 629 17
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 403 13
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 236 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 67
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6184 45
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 29
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1000 20
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 111 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 14
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 12
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 565 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 7
АФТ - Ассоциация Финтех 111 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 654 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 5
Единая Россия - Политическая партия 286 5
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
Демократическая политическая партия США 110 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 26 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 85 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11022 1001
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59439 910
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26900 717
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44898 639
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 2
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
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TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 518 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 546 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 122 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 114
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2270 33
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1908 31
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1161 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 520 8
День молодёжи - 27 июня 739 8
Международный женский день - 8 марта 312 6
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 4
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 266 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 73 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
CeBIT 611 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
Black Hat - Конференция 77 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
Связь-Экспокомм 109 2
INPAS Event 3 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
CNews AWARDS - награда 451 2
Старт Хаб 20 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 1
ПЛАС-Форум 13 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
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