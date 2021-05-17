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Webmoney


17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
17.05.2021 WebMoney запустила полную идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Билайн» 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России 2
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1
15.09.2020 Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду 3
28.07.2020 WebMoney запустила идентификацию электронных кошельков по видеосвязи 2
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 1
20.05.2020 WebMoney предоставила возможность идентификации в салонах «Мегафона» 2
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
10.02.2020 PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП 1
29.01.2020 Webmoney подключилась к Системе быстрых платежей 1
19.11.2019 В WebMoney зарегистрировался 40-миллионный пользователь 2
24.09.2019 Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal 1
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
20.08.2019 Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет 1
29.07.2019 Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей 1
27.06.2019 Сбербанк и «Моби.Деньги» запустили переводы по номеру телефона 1
27.06.2019 WebMoney представила приложение для «продвинутых» пользователей 1
18.06.2019 Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны в сети салонов продаж МТС 1
03.06.2019 Клиенты Assist смогут принимать онлайн-платежи по картам рассрочки «Халва» 1
22.03.2019 Мгновенные переводы по номеру мобильного телефона стали доступны всем клиентам Сбербанка и Совкомбанка 1
14.03.2019 Webmoney запустила видеоидентификацию 1
22.02.2019 Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона 3
06.02.2019 «Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду 3
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
11.10.2018 Mediascope представила исследование «Онлайн-платежи в России» 1
17.08.2018 Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса 1
16.07.2018 Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями 1
04.04.2018 Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси 1
31.01.2018 WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 2
23.01.2018 Хакеры научились подменять адреса Bitcoin-кошельков при копипасте 1
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам 1
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей 1
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 2
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1

Публикаций - 329, упоминаний - 429

Webmoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 24
Yandex - Яндекс 4100 18
Microsoft Corporation 11039 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Instabank - Инстабанк 12 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ланит ГК 1155 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBM 3530 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
PayPal 439 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Samsung Electronics 5641 5
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 4
Google LLC 7135 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
Orange Data 8 2
SolidSoft - СолидСофт 10 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Код Безопасности 365 2
Cisco Systems 2037 2
Крок 1219 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 2
EA - Electronic Arts 906 2
SAP SE 3208 2
InfoWatch - Инфовотч 603 2
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
ВТБ Банк Москвы 371 14
МДМ Банк 150 14
Qiwi 783 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
CyberPlat - КиберПлат 202 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Мострансавто 59 7
Альфа-Банк 1123 6
Связной ГК 877 6
Visa International 1345 5
ВТБ24 583 5
Assist - Ассист 124 5
Совкомбанк ПАО 147 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Русский стандарт Банк 302 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
JCB International 113 3
Diners Club International - платёжная система 52 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
American Express 172 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
Юнистрим - Unistream 167 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Аэрофлот 492 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 2
Евросеть 883 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 7 2
Wallet One - Единая Касса 19 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Президент Российской Федерации 1439 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Президента РФ 267 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ЛДПР 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 4
Flash 472 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Microsoft Windows приложения 105 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1
Фишинг - Phishing 96 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 112
Google Android 10750 24
Apple iOS 5741 18
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 14
Webmoney Transfer 89 12
VK - Mail.ru Одноклассники 856 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Стрелка - Транспортная карта 113 7
Webmoney Keeper 26 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Apple Pay 385 5
Samsung Pay 238 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Microsoft Windows 10 6622 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 4
ПСБ PSB-Retail 38 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
ПриватБанк Приват24 113 3
PayMaster - Платежный интегратор 13 3
Rx-Promotion 9 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Crutop 8 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 2
Microsoft Windows 851 2
Opera - Браузер 630 2
Symbian OS 767 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Apple macOS 922 1
Совкомбанк Халва 9 1
Webmoney VideoID - видеоидентификация 5 1
Microsoft Windows Live Hotmail 94 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Orbitum - Браузер 3 1
Torch - Браузер 15 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Мухин Максим 18 13
Тищенко Юрий 14 13
Хрусталев Александр 31 12
Кравченко Денис 24 12
Чекель Павел 15 12
Базалей Наталья 14 12
Скородумов Олег 17 12
Леоничев Алексей 14 12
Потёмкин Роман 20 12
Сафронов Юрий 61 12
Муравлев Александр 15 12
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Свердлов Михаил 29 11
Пшиченко Дмитрий 19 9
Калюжный Игорь 24 9
Шалимов Александр 9 8
Смирнов Александр 44 8
Клеев Владимир 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 14 8
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Сергеев Александр 21 5
Герасимов Александр 40 5
Игнатов Виктор 12 5
Козлов Александр 54 5
Смирнов Андрей 23 5
Бетсис Павел 84 4
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Мамонтов Игорь 28 3
Смирнова Ева 19 3
Козырев Алексей 270 3
Дарахвелидзе Петр 11 3
Попов Алексей 310 3
Тихонов Андрей 33 3
Белоусов Сергей 217 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 25
Украина 3353 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Казахстан - Республика 2622 12
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 10
Европа 3736 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 8
Россия - Ростовская область 861 6
Франция - Французская Республика 2116 5
Индия - Республика 2165 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Европа Западная 611 2
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Раменское 37 1
Таиланд - Королевство 358 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 1
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Япония 2771 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Wikipedia - Википедия 275 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Российская газета 91 1
Apps4All 25 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 5
CNews Analytics 1988 1
MalwareHunterTeam 7 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 12
CNews APPWards 36 12
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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