Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 1

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Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки 1

Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны в сети салонов продаж МТС 1

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Webmoney запустила видеоидентификацию 1

Сбербанк запустил мгновенные переводы с карты на кошелек Webmoney и обратно по номеру телефона 3

WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 2