Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Webmoney
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 329, упоминаний - 429
Webmoney упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мухин Максим 18 13
|Тищенко Юрий 14 13
|Хрусталев Александр 31 12
|Кравченко Денис 24 12
|Чекель Павел 15 12
|Базалей Наталья 14 12
|Скородумов Олег 17 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Муравлев Александр 15 12
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 44 8
|Клеев Владимир 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 14 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Сергеев Александр 21 5
|Герасимов Александр 40 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Козлов Александр 54 5
|Смирнов Андрей 23 5
|Бетсис Павел 84 4
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
|Мамонтов Игорь 28 3
|Смирнова Ева 19 3
|Козырев Алексей 270 3
|Дарахвелидзе Петр 11 3
|Попов Алексей 310 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Wikipedia - Википедия 275 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Российская газета 91 1
|Apps4All 25 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 5
|CNews Analytics 1988 1
|MalwareHunterTeam 7 1
|ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758916, в очереди разбора - 662606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758916, в очереди разбора - 662606.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru