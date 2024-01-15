Rambler Group Рамблер ГК Rambler&Co
Rambler&Co - медиахолдинг России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 32 млн человек (по данным Mediascope, 2021). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
Медиахолдинг Rambler&Co, компания «Афиша», аудиосервис СберЗвук, мультимедийный сервис Okko, киностудия «Союзмультфильм», СберМаркетинг, SberGames и сейлз-хаус СберСеллер входят в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера.
|15.01.2024
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Исследование Rambler&Co. В 2023 г. почти каждый третий россиянин проводил в сети два-три часа в день
выходят в сеть сразу после пробуждения, а главный онлайн-контент – новости Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 г. они распределяли свое личн
|12.12.2023
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Подписываться больше, а платить меньше. Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют
5% женщин. *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
|18.05.2023
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Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений
ambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
|19.01.2023
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Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день
тавил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ). В холдинг Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Размер е
|19.12.2022
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Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн
ым годом». *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др. «Сберздоровье» — медицинск
|21.11.2022
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Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту
длежащий Сбербанку, сменил владельца второй раз за последнее время Впоследствии Okko был передан фонду Era Capital, принадлежащему бывшему управляющему Telconet Екатерине Лапшиной. В 2018 г. холдинг «Рамблер», принадлежащий тогда Александру Мамуту, стал владельцем Okko. В 2019-2020 гг. Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблер». Также Okko занялся трансляцией спортивных мероприя
|17.08.2022
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В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков
антифрод и др. Rambler&Co — российский медиахолдинг. В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и ряд других медиаактивов.
|11.11.2021
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Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета
Неотъемлемая часть повседневной жизни Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди российских пользователей на тему искусственного интеллекта и от
|17.08.2021
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Rambler&Co улучшил качество рекламных продуктов с помощью IBM Cloud
Команда AdTech Rambler&Co разработала собственную реализацию RTB (Real Time Bidding – торги в реальном време
|12.03.2021
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Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга
Разработчики DMP-платформы (Data Management Platform) Rambler Group провели многочисленные исследования по использованию алгоритмов на основе нейро
|23.12.2020
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Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах
Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и п
|22.12.2020
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«Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка
Новый гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, занимающая в «Сбере» должность старшего вице-президента и
|09.12.2020
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«Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения
«Рамблер/касса» обновила свое мобильное приложение. Оно позволяет безопасно и быстро приобретать билеты в любом месте и в любое время. Уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huaw
|05.11.2020
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ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы
Группа компаний Rambler Group создала рекламные решения на основе технологии Dynamic Creative Optimization (D
|30.10.2020
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Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком
в число акционеров Rambler Group в апреле 2019 г. Как сообщал CNews, размер инвестиций Сбербанка в «Рамблер» составил от 9 до 11 млрд руб. (точную сумму стороны не раскрыли). Сделка была закрыт
|21.08.2020
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Rambler Group усиливает борьбу с пиратством
ии, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законод
|29.07.2020
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Сбербанк получил контроль над «Рамблером»
, чтобы вложиться в развитие направлений медиа и развлечений. По их мнению, сервисы Rambler Group («Рамблер/касса», Оkko, сервис «Чемпионат.com» и др.) очень популярны у населения, поэтому выку
|29.07.2020
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Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group
Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсо
|08.07.2020
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Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA
verDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными Clev
|08.07.2020
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Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA
Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA,
|11.06.2020
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Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx
nwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут владеет долей в интернет-холдинге «Рамблер», подал в суд Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско
|08.06.2020
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Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx
и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционеров Rambler Group о снижении его доли в совместном предприятии (СП), пишет РБК со ссылкой на исто
|15.05.2020
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Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы
«Мотор», «Авторамблер», QUTO, Ferra.ru, Indicator.ru, медийно-сервисная платформа «Афиша», портал «Рамблер» и его тематические вертикали. Услуга запущена в партнерстве со Сбербанком: можно отк
|20.02.2020
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Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян
ассылали пользователям Рунета сообщения от имени “команды Rambler”. После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
|20.02.2020
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Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества
ассылали пользователям Рунета сообщения от имени «команды Rambler». После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
|30.12.2019
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«Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление
«Рамблер» вызовут в суд Российский интернет-гигант «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным пр
|20.12.2019
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Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС
чные сервисы. Сегодня под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – «Рамблер» хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков. По
|16.12.2019
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Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx
Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования создателей веб-сервера Nginx Иго
|16.12.2019
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Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России
привлекательности России он отразиться не должен. Напомним, 12 декабря 2019 г. стало известно, что «Рамблер» предъявил свои права на легендарный российский веб-сервер Nginx (читается «Энджайник
|16.12.2019
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«Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире
Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о п
|12.12.2019
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Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей
ошли обыски, утверждает пользователь Twitter Игорь Ипполитов. По его словам, обыск был инициирован «Рамблер Интернет Холдинг», заявившем свои прав на данное ПО. Позднее пост Ипполитова был удал
|02.12.2019
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Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital
омпании группы («Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и кл
|30.10.2019
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Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол
й суд частично удовлетворил требования компании «Телеспорт груп» по иску, поданному против холдинга Rambler Group. Он обвинялся в нарушении авторских прав и распространении нелегального контент
|11.10.2019
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«Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах
«Рамблер/Касса» (входит в состав Rambler Group) запустила новый сервис для кинотеатров. Он поз
|17.09.2019
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Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка
Изменения в руководстве и стратегии медиагруппы По итогам первого заседания совета директоров Rambler Group, состоявшегося после закрытия сделки со Сбербанком, председателем этого совета
|17.09.2019
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Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group
Состоялся первый Совет директоров Rambler Group после закрытия сделки со Сбербанком, в рамках которой банк стал совладельцем ме
|26.08.2019
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Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагрупп
|06.06.2019
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Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko
Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных про
|13.05.2019
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Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера»
о чем свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Этими юрлицами являются ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО
|24.04.2019
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Сбербанк купил «Рамблер»
интернет-ресурсами Rambler: одноименным порталом, Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат.ру», «Афиша.ру», «Рамблер-Касса» и др. Ежемесячная аудитория указанных ресурсов составляет 56 млн человек. Сбер
Rambler Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Мамут Александр 129 41
|Путин Владимир 2921 29
|Носик Антон 106 26
|Гришин Дмитрий 205 25
|Волож Аркадий 240 24
|Сысоев Игорь 37 22
|Коновалов Максим 17 17
|Басов Алексей 114 17
|Артамонова Анна 183 16
|Калинин Денис 70 15
|Греф Герман 388 15
|Овчинников Борис 129 15
|Хасис Лев 105 15
|Делицын Леонид 122 14
|Касперская Наталья 281 12
|Ашманов Игорь 38 12
|Кочетков Владислав 248 12
|Медведев Дмитрий 1641 12
|Абрамян Рафаэль 11 10
|Потанин Владимир 57 10
|Турищева Ольга 30 10
|Щеголев Игорь 696 9
|Молибог Николай 13 9
|Засурский Иван 16 9
|Ковнир Евгений 75 9
|Рогожин Павел 13 8
|Долгов Владимир 59 8
|Никифоров Николай 1134 8
|Лапшина Екатерина 16 8
|Ханов Михаил 11 8
|Усманов Алишер 298 8
|Шадаев Максут 810 7
|Знаменская Анна 17 7
|Орловский Виктор 355 7
|Бокарев Тимофей 36 7
|Клименко Герман 48 6
|Рейман Леонид 1037 6
|Лопатинский Юрий 6 6
|Аитов Тимур 197 6
|Глейзер Лев 27 6
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