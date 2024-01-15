Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 138117
ИКТ 11059
Организации 8793
Ведомства 1391
Ассоциации 846
Технологии 3180
Системы 22009
Персоны 55733
География 2222
Статьи 1445
Пресса 1058
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2282
Мероприятия 826

Rambler Group Рамблер ГК Rambler&Co

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co

Rambler&Co - медиахолдинг России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 32 млн человек (по данным Mediascope, 2021). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

Медиахолдинг Rambler&Co, компания «Афиша», аудиосервис СберЗвук, мультимедийный сервис Okko, киностудия «Союзмультфильм», СберМаркетинг, SberGames и сейлз-хаус СберСеллер входят в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера.


15.01.2024 Исследование Rambler&Co. В 2023 г. почти каждый третий россиянин проводил в сети два-три часа в день

выходят в сеть сразу после пробуждения, а главный онлайн-контент – новости Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 г. они распределяли свое личн
12.12.2023 Подписываться больше, а платить меньше. Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют

5% женщин. *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
18.05.2023 Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений

ambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
19.01.2023 Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день

тавил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ). В холдинг Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Размер е
19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

ым годом». *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др. «Сберздоровье» — медицинск
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

длежащий Сбербанку, сменил владельца второй раз за последнее время Впоследствии Okko был передан фонду Era Capital, принадлежащему бывшему управляющему Telconet Екатерине Лапшиной. В 2018 г. холдинг «Рамблер», принадлежащий тогда Александру Мамуту, стал владельцем Okko. В 2019-2020 гг. Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблер». Также Okko занялся трансляцией спортивных мероприя
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков

антифрод и др. Rambler&Co — российский медиахолдинг. В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и ряд других медиаактивов.
11.11.2021 Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета

Неотъемлемая часть повседневной жизни Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди российских пользователей на тему искусственного интеллекта и от
17.08.2021 Rambler&Co улучшил качество рекламных продуктов с помощью IBM Cloud

Команда AdTech Rambler&Co разработала собственную реализацию RTB (Real Time Bidding – торги в реальном време
12.03.2021 Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга

Разработчики DMP-платформы (Data Management Platform) Rambler Group провели многочисленные исследования по использованию алгоритмов на основе нейро
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и п
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка

Новый гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, занимающая в «Сбере» должность старшего вице-президента и
09.12.2020 «Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения

«Рамблер/касса» обновила свое мобильное приложение. Оно позволяет безопасно и быстро приобретать билеты в любом месте и в любое время. Уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huaw
05.11.2020 ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы

Группа компаний Rambler Group создала рекламные решения на основе технологии Dynamic Creative Optimization (D
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

в число акционеров Rambler Group в апреле 2019 г. Как сообщал CNews, размер инвестиций Сбербанка в «Рамблер» составил от 9 до 11 млрд руб. (точную сумму стороны не раскрыли). Сделка была закрыт
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством

ии, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законод
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

, чтобы вложиться в развитие направлений медиа и развлечений. По их мнению, сервисы Rambler Group («Рамблер/касса», Оkko, сервис «Чемпионат.com» и др.) очень популярны у населения, поэтому выку
29.07.2020 Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group

Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсо
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA

verDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными Clev
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA

Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA,

11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx

nwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут владеет долей в интернет-холдинге «Рамблер», подал в суд Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционеров Rambler Group о снижении его доли в совместном предприятии (СП), пишет РБК со ссылкой на исто
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы

«Мотор», «Авторамблер», QUTO, Ferra.ru, Indicator.ru, медийно-сервисная платформа «Афиша», портал «Рамблер» и его тематические вертикали. Услуга запущена в партнерстве со Сбербанком: можно отк
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян

ассылали пользователям Рунета сообщения от имени “команды Rambler”. После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества

ассылали пользователям Рунета сообщения от имени «команды Rambler». После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление

«Рамблер» вызовут в суд Российский интернет-гигант «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным пр
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС

чные сервисы. Сегодня под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – «Рамблер» хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков. По

16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx

Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования создателей веб-сервера Nginx Иго
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России

привлекательности России он отразиться не должен. Напомним, 12 декабря 2019 г. стало известно, что «Рамблер» предъявил свои права на легендарный российский веб-сервер Nginx (читается «Энджайник
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире

Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о п
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей

ошли обыски, утверждает пользователь Twitter Игорь Ипполитов. По его словам, обыск был инициирован «Рамблер Интернет Холдинг», заявившем свои прав на данное ПО. Позднее пост Ипполитова был удал
02.12.2019 Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital

омпании группы («Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и кл
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол

й суд частично удовлетворил требования компании «Телеспорт груп» по иску, поданному против холдинга Rambler Group. Он обвинялся в нарушении авторских прав и распространении нелегального контент
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах

«Рамблер/Касса» (входит в состав Rambler Group) запустила новый сервис для кинотеатров. Он поз
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка

Изменения в руководстве и стратегии медиагруппы По итогам первого заседания совета директоров Rambler Group, состоявшегося после закрытия сделки со Сбербанком, председателем этого совета

17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group

Состоялся первый Совет директоров Rambler Group после закрытия сделки со Сбербанком, в рамках которой банк стал совладельцем ме
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group сообщают о закрытии сделки, в рамках которой Сбербанк инвестировал в медиагрупп
06.06.2019 Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных про
13.05.2019 Сбербанк взял в залог ключевые юрлица «Рамблера»

о чем свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Этими юрлицами являются ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО

24.04.2019 Сбербанк купил «Рамблер»

интернет-ресурсами Rambler: одноименным порталом, Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат.ру», «Афиша.ру», «Рамблер-Касса» и др. Ежемесячная аудитория указанных ресурсов составляет 56 млн человек. Сбер

Публикаций - 872, упоминаний - 1320

Rambler Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6405 363
VK - Mail.ru Group 3277 244
Google LLC 11361 167
Rambler Media - Рамблер Медиа Групп 113 96
Microsoft Corporation 24015 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3252 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10665 61
Yahoo! 3689 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8398 56
Ростелеком 10663 47
Meta Platforms - Facebook 4366 42
МегаФон 7725 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4500 25
7605 25
Apple Inc 11616 23
Nginx - Энджайникс 145 22
IBM - International Business Machines Corp 9336 20
X Corp - Twitter 2796 20
Intel Corporation 11882 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3027 17
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 17
SpyLOG 83 17
AOL Inc 1589 16
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 806 15
Cisco Systems 5001 15
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 254 14
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 276 14
Ростелеком - Связьинвест 1705 14
Lycos 276 13
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 13
Цифра ГК 2266 13
Oracle - Sun Microsystems 2209 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 12
Веб-Сервер 238 12
InfoWatch - Инфовотч 962 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 12
Telegram Group 1423 12
F5 Networks 62 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6483 105
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1417 27
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1102 25
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 182 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2608 21
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 204 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
Альфа-Банк 1668 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 699 16
Почта России ПАО 1993 15
Лента - Сеть розничной торговли 1897 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 417 14
Формула Кино - Синема Парк 31 14
Era Capital 13 13
Открытие ФК - Банк Открытие 523 13
Россети Ленэнерго 1698 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
ГПБ - Газпромбанк 1012 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 409 12
A&NN 15 11
Runa Capital 157 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1098 10
Visa International 1914 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 365 10
Газпром ПАО 1225 10
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 245 9
LinkedIn 610 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1015 9
Naspers 83 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 90 9
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 117 8
AdWatch Isobar 44 8
Qiwi 969 8
Lynwood Investments 8 8
Ситимобил - Служба такси 151 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 194 8
eBay Inc 1605 8
РЖД - Российские железные дороги 1773 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10363 64
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5060 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5437 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4012 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2549 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4676 19
Правительство Москвы 2179 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2739 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2101 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1763 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2901 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 14
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 736 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4213 13
Судебная власть - Judicial power 2210 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 208 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2633 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2579 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1726 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 8
Федеральное казначейство России 1643 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1763 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3373 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 295 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1292 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 744 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2261 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 318 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 394 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 244 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2649 18
Интернет и бизнес - ассоциация 34 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 998 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 269 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 228 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 106 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6178 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 2
OSI - Open Source Initiative 68 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
OWASP - Open Web Application Security Project 78 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 61 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2782 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58432 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27517 103
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9650 102
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4486 102
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12154 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43945 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10914 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15312 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23548 55
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4435 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26681 53
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14229 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16481 48
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2723 48
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23279 47
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9136 46
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6419 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19861 45
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8709 45
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5614 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22602 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15534 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9753 39
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3683 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23474 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8052 36
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11715 34
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2273 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10179 33
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4671 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22672 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13487 30
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1750 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6479 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6578 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27962 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9899 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3732 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19079 25
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 97
VK - Mail.ru Одноклассники 1657 45
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 43
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 562 37
Google Android 13337 34
Microsoft Windows 14967 30
Microsoft Windows 2000 8661 29
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 25
Apple iOS 7308 25
Google YouTube - Видеохостинг 2566 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4568 21
Google Play - Google Store - Android Market 3142 19
Linux OS 9019 19
Mozilla Firefox - браузер 1841 19
S8 Capital - Price.ru 55 18
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 792 18
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 18
Rambler Касса 18 17
Google Gmail 871 17
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 57 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 508 16
Rambler ICQ 19 16
Apple - App Store 2758 16
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 448 15
Microsoft Skype 2009 14
Opera Browser - Браузер 1001 13
Google Chrome - браузер 1472 12
Microsoft Edge - браузер 1962 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 526 11
Яндекс.Маркет 769 11
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 123 10
QIP - Мессенджер 104 10
Cisco Jabber - Мессенджер 135 10
Microsoft Office 3546 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 9
Microsoft Windows Live Hotmail 302 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6851 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 9
Google Maps - Карты Google 778 9
Apple iPhone 6 4861 9
Мамут Александр 129 41
Путин Владимир 2921 29
Носик Антон 106 26
Гришин Дмитрий 205 25
Волож Аркадий 240 24
Сысоев Игорь 37 22
Коновалов Максим 17 17
Басов Алексей 114 17
Артамонова Анна 183 16
Калинин Денис 70 15
Греф Герман 388 15
Овчинников Борис 129 15
Хасис Лев 105 15
Делицын Леонид 122 14
Касперская Наталья 281 12
Ашманов Игорь 38 12
Кочетков Владислав 248 12
Медведев Дмитрий 1641 12
Абрамян Рафаэль 11 10
Потанин Владимир 57 10
Турищева Ольга 30 10
Щеголев Игорь 696 9
Молибог Николай 13 9
Засурский Иван 16 9
Ковнир Евгений 75 9
Рогожин Павел 13 8
Долгов Владимир 59 8
Никифоров Николай 1134 8
Лапшина Екатерина 16 8
Ханов Михаил 11 8
Усманов Алишер 298 8
Шадаев Максут 810 7
Знаменская Анна 17 7
Орловский Виктор 355 7
Бокарев Тимофей 36 7
Клименко Герман 48 6
Рейман Леонид 1037 6
Лопатинский Юрий 6 6
Аитов Тимур 197 6
Глейзер Лев 27 6
Россия - РФ - Российская федерация 132146 594
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40466 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50867 153
Европа 21328 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13827 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16077 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13672 44
Украина 7432 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15964 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13103 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6786 28
Германия - Федеративная Республика 12374 28
Азия - Азиатский регион 5278 19
Беларусь - Белоруссия 5096 19
Европа Восточная 3020 16
Нидерланды 3405 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3583 15
Россия - СФО - Новосибирск 3930 15
Италия - Итальянская Республика 4263 13
Франция - Французская Республика 7678 13
Япония 13104 12
Южная Корея - Республика 6449 12
Казахстан - Республика 5241 12
Великобритания - Лондон 2366 12
Украина - Киев 1115 11
Канада 4770 11
Турция - Турецкая республика 2206 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2740 10
Америка 2063 10
Чехия - Чешская Республика 1291 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2428 9
Швеция - Королевство 3572 9
Украина - Харьковская область - Харьков 215 8
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 174 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 828 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2719 8
Украина - Одесса 186 8
Земля - планета Солнечной системы 10110 8
Бразилия - Федеративная Республика 2279 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3238 192
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47082 158
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44875 155
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15244 95
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10308 79
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1439 72
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26229 65
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6984 54
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2063 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22151 48
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5636 46
Английский язык 6349 44
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7162 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6975 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11995 41
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2610 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6455 38
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4381 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9296 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5221 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10162 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5653 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4404 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16658 29
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5495 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4618 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5873 24
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1818 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3451 23
Инвестиции венчурные - Venture investments 2051 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4430 23
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1217 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6057 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2570 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3419 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2286 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5384 20
Кредитование - Сrediting - Заём 6291 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4508 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8921 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11090 110
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 109 46
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 164 39
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 28
Коммерсантъ - Издательский дом 1539 24
Ведомости 746 20
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 15
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 29 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 13
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 305 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 898 11
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5831 9
Rambler - Секрет фирмы 35 9
РИА Новости 850 8
Известия ИД 550 8
РБК ТВ - телеканал 79 8
Wikipedia - Википедия 454 8
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 8
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 7
Из рук в руки - irr.ru 64 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 777 7
Комсомольская правда ИД 66 7
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
Euronews - телеканал 46 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 6
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 5
Roem.ru - Роем.ру 47 5
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 5
АиФ - Аргументы и факты 44 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 5
Компьютерра 41 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 5
Bloomberg 1184 5
Sports.ru - Спортс.ру 25 5
Открытые системы ИД 173 5
Forbes - Форбс 706 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 83 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7745 46
comScore 379 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2797 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 12
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 8
IDC - International Data Corporation 4883 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 551 4
Forrester Research 819 4
eMarketer 203 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 115 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 4
Gartner - Гартнер 3507 3
BCG - Boston Consulting Group 103 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 2
Moody's Investors Service 135 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 2
comScore Networks 35 2
StockCharts 19 2
Mobile Research Group 70 1
Juniper Research 513 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 1
W3Techs 13 1
comScore World Metrix 11 1
Mordor Intelligence 22 1
ABI Research 233 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 55 1
BroadGroup 6 1
Microsoft Research 138 1
Net Applications 115 1
Discovery Research Group 22 1
IBM Research 107 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 107 1
Медиалогия 21 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1385 16
РАН - Российская академия наук 1750 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 816 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 479 8
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 222 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 759 4
VK Skillbox - Скилбокс 86 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 704 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 2
РАН ИБФМ ФГБУН - Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской академии наук 2 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 471 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 529 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 148 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 50 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 210 1
РЭШ - Российская электронная школа 23 1
American University - Американский университет 14 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
Открытое образование 8 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 3 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 174 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 96 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 57 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 259 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 34
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2243 8
CNews AWARDS - награда 450 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1153 6
CSTB Telecom & Media 58 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1878 6
Чемпионат Италии по футболу 12 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 5
День молодёжи - 27 июня 731 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 4
РИФ - Российский Интернет Форум 68 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 2
Всероссийский цифровой диктант 11 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Международный женский день - 8 марта 295 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 260 1
CeBIT 611 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Венчурная ярмарка 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1270291, в очереди разбора - 817846.
Создано именных указателей - 138117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще