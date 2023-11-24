Больше половины россиян считают, что ИИ поможет в решении социальных и экологических задач

Результаты исследования «Сбера» и медиахолдинга Rambler&Co показали, в каких направлениях устойчивого развития, по мнению россиян, применение искусственного интеллекта (ИИ) будет наиболее эффективно и поможет в решении социальных и экологических задач.

Так, 18% россиян считают, что ИИ эффективнее всего применять в повседневной жизни, 16% — для развития экономики, 8% — в окружающей среде и 5% — в социальной сфере. При этом 26% опрошенных уверены, что искусственный интеллект ускорит развитие во всех перечисленных сферах.

Что касается одного из главных вызовов зелёной повестки, то большинство опрошенных (51%) полагают, что ИИ поможет человечеству в борьбе с изменениями климата. По мнению участников исследования, искусственный интеллект может эффективно применяться для решения следующих климатических задач: предсказания экстремальных природных событий, например, лесных пожаров или наводнений (так думают 25% респондентов), прогнозирования изменений климата и оценки сопутствующих рисков (23%), а также для создания углеродно-нейтральных материалов (17%).

На вопрос «Как применение ИИ может помочь сохранить природу?» более четверти опрошенных (26%) ответили, что он пригодится для мониторинга качества воды и воздуха, 16% — для развития раздельного сбора и переработки отходов. По 13% отметили важность обнаружения незаконных свалок и мониторинга браконьерства, например, незаконной вырубки леса.

По мнению респондентов, искусственный интеллект можно с пользой применять и в социальной сфере — для улучшения благополучия граждан. Например, в здравоохранении для более точной постановки диагноза (такого мнения придерживаются 28% опрошенных), в цифровизации повседневных сервисов, в том числе для развития умного города и дома (16%), и для повышения доступности образования, в том числе инклюзивного (6%). При этом 32% респондентов уверены, что ИИ ускорит развитие во всех перечисленных направлениях.

Исследование показало: россияне уверены, что внедрение ИИ-сервисов поможет человеку избавиться от рутинной работы, освоить новые навыки и построить карьеру. Так считает большинство (75%) опрошенных. Из них 12% однозначно согласны с этим. 31% считает, что такое возможно только в некоторых задачах, потому что ценятся гибкие навыки, которых у искусственного интеллекта нет. А 32% ответили, что ИИ поможет избавиться от рутины, но, возможно, не во всех сферах.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 ноября 2023 г. В нём приняли участие 129 тыс. пользователей. 60% опрошенных — мужчины, 40% — женщины.