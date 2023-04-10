Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 119640
ИКТ 9694
Организации 7579
Ведомства 1378
Ассоциации 759
Технологии 3107
Системы 20059
Персоны 47649
География 1916
Статьи 1353
Пресса 963
ИАА 606
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1888
Мероприятия 818

FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы Телебанкинг Remote Banking

FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking


10.04.2023 «Точка» запустила обновлённый интернет-банк с новыми возможностями для клиентов
10.04.2023 Интернет-банкинг «Сберпро» включён в маркетплейс Минцифры
30.03.2023 Интернет-банк «Сбербизнес» стал быстрее
08.02.2023 R-Style Softlab усовершенствовала платформу дистанционного банковского обслуживания InterBank RS
01.02.2023 R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка
23.12.2022 «Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов
15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес»
14.11.2022 Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews AWARDS
07.11.2022 «Русский стандарт» обновил мобильный банк для iOS и Android
26.10.2022 Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей
12.10.2022 Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка
14.09.2022 ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке
26.07.2022 R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО
07.07.2022 «Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке
17.06.2022 Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram
24.05.2022 ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
18.04.2022 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса
18.04.2022 ВТБ значительно улучшил новую версию интернет-банка
22.03.2022 Технологии распознавания Smart Engines позволят пользователям вводить данные карт «Мир»-UnionPay в мобильном банке
16.03.2022 Аудитория web-версии «ВТБ онлайн» выросла в 2,5 раза
31.01.2022 Специалисты «Инфосистемы Джет» провели анализ уязвимостей системы интернет-банка в Челябинвестбанке
15.12.2021 Клиенты ВТБ могут заблокировать мобильный и интернет-банк из-за угрозы мошенников
09.12.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию Smart Engines для сканирования QR-кодов в мобильном банке
09.12.2021 Интернет-банк ВТБ для предпринимателей получил две премии в области цифровизации
07.12.2021 Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
29.11.2021 Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса
24.11.2021 Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн
24.11.2021 Банк «Санкт-Петербург» выпустил обновленную версию мобильного банка «БСПБ 2021»
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли
18.08.2021 Частные клиенты Райффайзенбанка могут открыть счет для ИП полностью онлайн
06.08.2021 Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями
31.05.2021 «РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства
29.04.2021 Банк «Открытие» расширил функциональность интернет-банка для малого и среднего бизнеса

Публикаций - 3751, упоминаний - 5971

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 552 229
7209 151
1С-ИжТиСи 6518 145
Microsoft Corporation 23734 135
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 600 135
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 117
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 113
Yandex - Яндекс 5941 104
R-Style - Эр-Стайл ГК 687 102
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6404 102
Oracle Corporation 6384 100
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10281 92
IBM - International Business Machines Corp 9248 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8172 87
Google LLC 11108 83
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4303 78
Apple Inc 11361 74
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 73
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 72
Webmoney 524 72
Diasoft - Диасофт 624 70
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 486 68
SAP SE 4971 64
Meta Platforms - Facebook 4354 59
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2875 58
ЦФТ Золотая Корона 358 56
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 357 55
Бифит - Bifit 83 52
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1168 52
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 300 48
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1887 44
Cisco Systems 4927 40
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 972 36
Цифра ГК 2182 35
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 183 35
SafeTech - СэйфТек 52 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 749 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1374 32
Dr.Web - Доктор Веб 1218 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 491
Альфа-Банк 1621 341
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 247
Visa International 1887 196
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1786 193
ПСБ - Промсвязьбанк 748 165
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 144
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 128
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 124
Русский стандарт Банк 388 105
ВТБ - ВТБ24 661 101
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 99
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 81
Qiwi 937 77
ГПБ - Газпромбанк 963 76
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 72
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 70
МКБ - Московский кредитный банк 458 69
Почта Банк 376 66
ПриватБанк - PrivatBank 196 64
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 57
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 52
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 51
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 51
Открытие ФК - Бинбанк 193 50
Пробизнесбанк АКБ 134 49
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 48
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 296 48
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 160 45
Citi - Citibank - Ситибанк 305 45
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 44
Абсолют Банк 187 43
НСПК - Национальная система платежных карт 636 42
Лента - Сеть розничной торговли 1777 40
Синара Банк - СКБ-банк 147 39
Банк24.ру 59 38
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 273 36
Почта России ПАО 2038 35
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 183 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 282
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 179
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 103
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 99
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 89
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 81
Федеральное казначейство России 1601 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3033 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2532 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 42
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 36
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 687 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1611 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1545 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 195 15
Президент Российской Федерации 3815 15
Правительство Москвы 2090 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 11
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 10
Судебная власть - Judicial power 2137 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1073 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2425 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 897 9
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1221 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2052 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 7
МВД РФ Управление К 118 7
НПС - Национальный платежный совет 28 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 8
OWASP - Open Web Application Security Project 73 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 6
АФТ - Ассоциация Финтех 64 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 466 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 572 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 232 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 2 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 2
Профсоюз работников связи России 8 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 1768
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 831
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3497 712
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8591 693
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 586
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 561
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7675 540
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4535 525
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25788 517
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26717 487
IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией, доступом 9454 486
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21867 462
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13614 412
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2072 382
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 380
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22620 363
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10242 352
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 349
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11182 335
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4143 334
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 283
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11210 265
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17954 263
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11549 261
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3087 260
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 998 257
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 775 253
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11820 244
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5683 242
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11440 229
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 226
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13084 223
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9182 209
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3484 202
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8248 201
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3862 200
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3674 197
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6022 193
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10460 191
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6743 176
Google Android 12837 510
Apple iOS 6986 377
Google Play - Google Store - Android Market 3021 194
Apple - App Store 2661 193
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 621 170
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 170
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6751 146
Microsoft Windows 14664 131
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4258 129
BSS BS-Client ДБО 139 127
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 114
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3508 96
Apple iPad 3763 91
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 779 90
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 267 89
Microsoft Windows 2000 12813 80
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 195 80
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 76
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 446 76
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 131 74
Apple iPhone 6 6283 73
Альфа-Мобайл 78 68
Oracle Java - язык программирования 2803 67
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 542 65
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 64
ПриватБанк Приват24 116 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2002 51
Aladdin JaCarta СКЗИ 331 48
Linux OS 8515 48
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 45
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 182 44
BSS CORREQTS Corporate 47 42
Apple Pay 469 42
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 42
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 912 42
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 39
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 37
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 36
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 286 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1808 33
Патешман Виталий 37 33
Леушев Андрей 69 28
Чугунов Никита 68 24
Иевлев Евгений 28 23
Фомичев Андрей 69 23
Шадаев Максут 697 23
Солопов Вячеслав 36 23
Сотин Денис 160 22
Натрусов Артем 208 21
Шестаков Александр 37 21
Масарская Наталия 36 20
Алексахин Андрей 21 20
Островский Святослав 47 20
Скородумов Анатолий 65 19
Чаркин Евгений 242 19
Пиляр Елена 21 19
Сачков Илья 112 19
Масленникова Анастасия 35 18
Александров Александр 36 18
Михалев Павел 20 18
Шакманас Алгирдас 40 18
Меденцев Константин 72 18
Арлазаров Владимир 174 18
Прохоров Фёдор 82 17
Калемберг Денис 25 17
Абакумов Евгений 143 17
Патрин Максим 31 17
Потёмкин Роман 20 17
Кравченко Денис 25 17
Теплицкий Дмитрий 41 17
Орловский Виктор 351 17
Лоевская Анна 33 16
Алябьев Андрей 27 16
Витязь Александр 43 15
Свиридов Владимир 27 15
Каштанов Дмитрий 27 15
Плешков Алексей 54 15
Харитонов Дмитрий 23 15
Пустарнаков Роман 24 15
Трофимов Дмитрий 36 15
Россия - РФ - Российская федерация 126205 1824
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40129 555
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50611 292
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15566 225
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 199
Европа 21497 178
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13370 172
Украина 7373 132
Казахстан - Республика 5063 102
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15402 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6522 74
Германия - Федеративная Республика 12179 73
Беларусь - Белоруссия 4515 69
Россия - УФО - Екатеринбург 3400 53
Франция - Французская Республика 7619 51
Россия - СФО - Новосибирск 3802 49
Индия - Республика 5137 47
Япония 13028 46
Азия - Азиатский регион 5159 40
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2659 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 35
Европа Восточная 3010 35
Турция - Турецкая республика 2119 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2589 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 34
Грузия 1151 31
Азербайджан - Азербайджанская Республика 945 31
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2431 30
Латвия - Латвийская Республика 800 27
Узбекистан - Республика 1482 26
Польша - Республика 1864 26
Америка Северная 3121 24
Земля - планета Солнечной системы 9860 24
Ближний Восток 2693 23
Армения - Республика 1613 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 23
Испания - Королевство 3624 23
Италия - Итальянская Республика 4245 23
Южная Корея - Республика 6333 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43077 3267
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21215 659
Кредитование - Сrediting - Заём 6028 584
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5169 468
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42969 414
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9533 303
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3111 272
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14403 237
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5654 235
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11145 215
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1065 212
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5315 212
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10988 208
Страхование - Страховое дело - Insurance 5276 186
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6277 164
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4783 149
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9008 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24945 144
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15575 144
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10167 141
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 131
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7175 125
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6661 117
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4652 105
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5068 100
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4183 95
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2539 95
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6606 92
Платёжное поручение - Payment order 214 90
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5861 88
Паспорт - Паспортные данные 2144 87
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4218 84
Internet Economy - Интернет-экономика 5582 80
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5737 73
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2496 72
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4384 69
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1987 68
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5647 66
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4697 66
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5362 59
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11035 52
91Mobiles 1726 16
Коммерсантъ - Издательский дом 1338 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 833 10
Thomson Reuters - Рейтер 5789 8
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 55 7
Bloomberg 1138 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 693 6
Ведомости 619 5
Известия ИД 496 5
FT - Financial Times 1176 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 4
TAdviser - Центр выбора технологий 318 4
Мобильные системы 114 4
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 4
Forbes - Форбс 655 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 3
Открытые системы ИД 173 3
Прайм - Агентство экономической информации 860 3
Из рук в руки - irr.ru 63 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 3
Times 651 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 3
WikiLeaks 115 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 3
Nando Times 20 2
Reddit 264 2
Автокод (портал) 31 2
Ananova 250 2
CNews - ZOOM.CNews 1762 2
NEWSru.com 229 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 2
Инфобизнес 22 2
ТАСС Телеком 38 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 52 2
Apps4All 26 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 1
ComputerWire 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7551 158
Gartner - Гартнер 3493 65
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2407 38
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 24
IDC - International Data Corporation 4866 24
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 20
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 15
Forrester Research 814 12
Juniper Research 508 10
Moody's Investors Service 135 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 7
Frost & Sullivan 202 5
Datamonitor 83 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Strategy Analytics 283 5
B2B International 50 4
comScore 394 4
Интерфакс-100 19 4
DSecRG - Digital Security Research Group 24 4
CNews Рынок ИТ-услуг 115 3
BCG - Boston Consulting Group 101 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 3
GfK Rus - ГФК-Русь 208 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 101 3
Technavio 25 3
CNews Mobile - рейтинг 14 2
Data Insight - Исследовательское агентство 103 2
eMarketer 201 2
CNews Инновация года - награда 88 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 51 2
Wainhouse Research 40 2
ABI Research 233 2
CNews Мишень 160 2
In-Stat 115 2
Vanson Bourne 48 2
Avast Threat Labs 10 1
Harris Interactive 83 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1314 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 8
РАН - Российская академия наук 1818 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 739 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 4
Информзащита Учебный центр 38 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 150 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 447 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 2
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 44 1
University of Oxford - Оксфордский университет 193 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 12 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 14 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 62 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 27 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 7 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 5 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
НИУ ВШЭ - Банковский институт 1 1
ВНИИРТ - Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11830 88
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1819 70
CNews FORUM Информационные технологии завтра 903 48
CNews AWARDS - награда 432 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2127 29
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 18
CNews APPWards 36 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 10
День молодёжи - 27 июня 703 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 233 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 3
Infosecurity - выставка 63 2
CNews FORUM Кейсы 134 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Global Banking Finance Awards 3 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 475 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 114 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
МТС Телеком Идея 52 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
IT World Awards 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
День смеха - 1 апреля 5 1
LinuxWorld 53 1
IT&Security Forum 10 1
Docflow 133 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще