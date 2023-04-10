Индексная книга CNews*
FinTech ДБО Дистанционное банковское обслуживание Дистанционные банковские сервисы Мобильный банк Мобильные финансовые сервисы Телебанкинг Remote Banking
Публикаций - 3751, упоминаний - 5971
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Патешман Виталий 37 33
|Леушев Андрей 69 28
|Чугунов Никита 68 24
|Иевлев Евгений 28 23
|Фомичев Андрей 69 23
|Шадаев Максут 697 23
|Солопов Вячеслав 36 23
|Сотин Денис 160 22
|Натрусов Артем 208 21
|Шестаков Александр 37 21
|Масарская Наталия 36 20
|Алексахин Андрей 21 20
|Островский Святослав 47 20
|Скородумов Анатолий 65 19
|Чаркин Евгений 242 19
|Пиляр Елена 21 19
|Сачков Илья 112 19
|Масленникова Анастасия 35 18
|Александров Александр 36 18
|Михалев Павел 20 18
|Шакманас Алгирдас 40 18
|Меденцев Константин 72 18
|Арлазаров Владимир 174 18
|Прохоров Фёдор 82 17
|Калемберг Денис 25 17
|Абакумов Евгений 143 17
|Патрин Максим 31 17
|Потёмкин Роман 20 17
|Кравченко Денис 25 17
|Теплицкий Дмитрий 41 17
|Орловский Виктор 351 17
|Лоевская Анна 33 16
|Алябьев Андрей 27 16
|Витязь Александр 43 15
|Свиридов Владимир 27 15
|Каштанов Дмитрий 27 15
|Плешков Алексей 54 15
|Харитонов Дмитрий 23 15
|Пустарнаков Роман 24 15
|Трофимов Дмитрий 36 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1236185, в очереди разбора - 856630.
Создано именных указателей - 119640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.