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РСХБ R-Style Softlab InterBank



20.07.2018 «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов
04.12.2017 R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»
30.11.2017 R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов
13.10.2017 R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц
10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL
30.03.2017 Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab
27.09.2016 Система ДБО InterBank Start теперь автоматически сверяет данные с реестром поставщиков услуг ЖКХ
06.09.2016 Платформу InterBank RS интегрируют с системой раннего обнаружения угроз Bot-Trek Secure Bank
20.04.2016 R-Style Softlab оснастит «Русский элитарный банк» системой ДБО для физических лиц
12.02.2016 R-Style Soflab расширила интеграцию системы ДБО InterBank Retail с соцсетями
27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero
13.01.2016 R-Style Softlab внедрит в «Имон Интернешнл» дистанционный сервис для юридических лиц
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»
17.12.2015 R-Style Softlab разработала новое решение для мобильного банковского обслуживания физических лиц
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union
10.11.2015 R-Style Softlab адаптировала «InterBank Corporate: ДБО юридических лиц» для работы в новой версии Google Chrome
27.10.2015 R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка»
08.09.2015 R-Style Softlab обеспечила совместимость систем ДБО на базе InterBank RS с решениями «Актива»
20.08.2015 R-Style Softlab представила обновленную линейку продуктов ДБО для работы банков с корпоративными клиентами
13.08.2015 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank для СМБ-банков
07.07.2015 R-Style Softlab оптимизировала платформу InterBank RS
03.06.2015 R-Style Softlab расширила функциональность системы ДБО InterBank v.5.2
03.04.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank v. 5.2 для SMB-банков с приложением 1С
27.03.2015 R-Style Softlab реализовала в InterBank Corporate обмен документами в УФЭБС
21.10.2014 R-Style Softlab выпустила новую версию InterBank v. 5.2 для SMB-банков
25.09.2014 Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate
12.09.2014 В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП
12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»
10.06.2014 InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad»
11.03.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate
10.12.2013 InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц
01.08.2013 R-Style Softlab перевела банк «Российский Капитал» на новую версию платформы InterBank
20.12.2012 «Банк ВТБ (Армения)» запускает интернет-банкинг на основе InterBank
06.11.2012 «Айыл Банк» внедрил систему ДБО на базе решения R-Style Softlab
31.10.2012 R-Style Softlab представила новые возможности комплекса для ДБО InterBank
08.10.2012 «Межтрастбанк» развивает интернет-банкинг на базе InterBank
02.10.2012 В InterBank изменен порядок проведения валютных операций согласно 138-И
01.10.2012 В банках финансовой группы «Лайф» запущена система информирования для корпоративных клиентов
11.09.2012 InterBank оснащен поддержкой технологии визуального контроля подписываемых данных от SafeTech

Публикаций - 126, упоминаний - 217

РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 115
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 8
Oracle Corporation 6035 8
КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 6
Программный продукт ГК 3960 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 4
Intel Corporation 11262 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 53 3
SafeTech - СэйфТек 47 3
6072 3
Агава КБ 30 2
Microsoft Corporation 22497 2
VMware 2025 2
Анкад - Ancud 46 2
TmaxSoft 46 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Инверсия 117 1
Cisco Systems 4720 1
Hitachi - Хитачи 1421 1
Red Hat 1183 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 1
Цифра ГК 948 1
NTT Data - Itelligence AG 31 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 12 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 39 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 32 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 1
Intervale - Интервейл 46 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Gemalto 175 1
Apple Inc 10683 1
HP Inc. 5313 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Пробизнесбанк АКБ 126 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 6
Глобэкс банк 32 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Альфа-Банк 1476 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 3
ГПБ Белгазпромбанк 16 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
НБС - Национальный банк Сбережений 6 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Открытие ФК - Петрокоммерц 47 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Unibank - Юнибанк 4 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 2 1
Открытие ФК - Номос-банк 100 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 30 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 16 1
Wells Fargo 74 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Visa International 1809 1
Банк24.ру 57 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Связной ГК 1190 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 97 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 12 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Linux Foundation 167 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 12
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 7
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 5
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
Масштабируемость - Scalability 1702 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 3
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 209 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 225 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 148 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 144 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 30
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 13
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 59 12
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 50 9
Apple iOS 6422 8
Microsoft Windows 10 11713 7
Google Android 11959 7
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 7
SafeTech - SafeTouch 29 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 4
Актив - Рутокен PINPad 13 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 369 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 4
Google Chrome - браузер 1270 3
КриптоПро CSP СКЗИ 144 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 3
Apple iPad 3663 2
Microsoft Edge - браузер 1891 2
Mozilla Firefox - браузер 1738 2
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 106 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Microsoft Office Excel 818 2
Microsoft Skype 1940 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 2
КриптоПро УЦ 18 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 2
TmaxSoft Tibero 42 2
Актив - Рутокен Плагин 12 1
Бифит iBank 44 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 1
Oracle СУБД 310 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 214 1
Журихин Павел 16 16
Алексеев Вячеслав 14 11
Галковский Андрей 25 6
Киреев Александр 26 5
Дробышевский Михаил 53 4
Киперварг Галина 29 4
Гаврилов Роман 5 4
Рахмани Диана 8 3
Отрашевский Юрий 7 2
Ставринов Яков 6 2
Исанин Антон 9365 2
Болышев Максим 16 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Шапошников Андрей 12 2
Кирюшенков Алексей 5 2
Михеев Дмитрий 15 2
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 3 1
Чернов Роман 4 1
Крылов Павел 22 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Самойленко Максим 65 1
Коваленко Александр 4 1
Степанов Антон 57 1
Александров Алексей 7 1
Серегин Алексей 7 1
Водянов Владимир 35 1
Калемберг Денис 23 1
Пахчанян Арам 17 1
Пирогов Алексей 29 1
Тосунян Гарегин 10 1
Приданов Дмитрий 0 1
Жуков Сергей 33 1
Полуэктов Олег 1 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Кветкина Юлия 16 1
Френкель Лев 49 1
Агеев Андрей 13 1
Шалимов Сергей 2 1
Курепкин Игорь 13 1
Шеков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Казахстан - Республика 4467 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 8
Армения - Республика 1112 8
Таджикистан - Республика 726 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Казахстан - Алматы 483 3
Монголия 261 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Украина 6212 3
Бельгия - Королевство 851 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Европа 12319 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 343 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Азия - Азиатский регион 3803 1
Кипр - Республика 373 1
Молдавия - Республика Молдова 668 1
Россия - Кубань 106 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 71 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Евразия 268 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 332 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 1
Япония 10069 1
Германия - Федеративная Республика 8903 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Испания - Королевство 2917 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 285 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Денежные переводы - Money transfers 775 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 3
Физическое лицо - Физлицо 1548 2
Федеральное законодательство 1944 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 2
Кредитование - Сrediting 1515 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 0 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 31 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 367 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
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