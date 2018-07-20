Индексная книга CNews*
РСХБ R-Style Softlab InterBank
Публикаций - 126, упоминаний - 217
РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Журихин Павел 16 16
|Алексеев Вячеслав 14 11
|Галковский Андрей 25 6
|Киреев Александр 26 5
|Дробышевский Михаил 53 4
|Киперварг Галина 29 4
|Гаврилов Роман 5 4
|Рахмани Диана 8 3
|Отрашевский Юрий 7 2
|Ставринов Яков 6 2
|Исанин Антон 9365 2
|Болышев Максим 16 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Шапошников Андрей 12 2
|Кирюшенков Алексей 5 2
|Михеев Дмитрий 15 2
|Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 3 1
|Чернов Роман 4 1
|Крылов Павел 22 1
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
|Самойленко Максим 65 1
|Коваленко Александр 4 1
|Степанов Антон 57 1
|Александров Алексей 7 1
|Серегин Алексей 7 1
|Водянов Владимир 35 1
|Калемберг Денис 23 1
|Пахчанян Арам 17 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Приданов Дмитрий 0 1
|Жуков Сергей 33 1
|Полуэктов Олег 1 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Кветкина Юлия 16 1
|Френкель Лев 49 1
|Агеев Андрей 13 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Шеков Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.