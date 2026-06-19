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Deeray Дирэй

Deeray - Дирэй

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.06.2026 ГК Softline и Deeray расширяют стратегическое партнерство в сфере ИИ-аналитики клиентских коммуникаций 1
10.12.2025 В России впервые использовали генеративный ИИ при проведении прямой линии главы региона 1
21.11.2025 Платформа речевой аналитики Deeray сократила расходы в 30 раз за счет использования ИИ-сервисов Cloud.ru 1
18.10.2024 R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
06.09.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Deeray 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Deeray и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 3
Luxms 115 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2947 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 758 2
Softline - Софтлайн 3651 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 620 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 197 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 483 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3797 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21489 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60813 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63934 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4573 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4492 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27969 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35621 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4449 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12906 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4172 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4734 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6314 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5910 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2635 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 759 1
Трансфер технологий 161 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1109 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1218 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5674 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6429 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8542 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7772 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34199 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9120 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6125 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3526 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6151 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33058 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6648 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2572 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3320 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2507 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 267 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25058 1
НКТ - Р7-Офис 531 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 246 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 73 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
Luxms BI 115 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2351 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 1
Linux OS 11393 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Щербаков Дмитрий 9 1
Фомичев Сергей 6 1
Ри Алексей 3 1
Путин Владимир 3443 1
Россия - РФ - Российская федерация 164152 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2254 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52879 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 677 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57006 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8147 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6982 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12144 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6641 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11348 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5414 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8005 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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