F.A.С.С.T. Fight Against Cybercrime Technologies Технологии для борьбы с киберпреступлениями Группа АйБи ТДС Группа АйБи Сервис Адаптивные технологии безопасности ранее Group-IB Группа информационной безопасности

Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену Арест и приговор Суд отклонил апелляцию основателя Group-IB Ильи Сачкова и оставил в силе обвинительный приговор Московского городского суда. Ка

Валерий Баулин - Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности ности — в июле 2022 года анонсировали первый этап диверсификации российских и международных активов Group-IB. Тогда, если помните, для работы в России и СНГ была создана новая, полностью автоно

Основатель российской ИБ-компании получил 14 лет строгого режима за госизмену Тюрьма для ИТ-шника Московский городской суд назначил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене Илье Сачкову — основателю ИБ-компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.), передает «Интерфакс». Сачкову также назначено ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тыс. руб., говорится в приговоре. ИБ-эксперт

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену Срок за госизмену Прокуратура потребовала приговорить основателя ИБ-компании Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене. Об этом адвокат Сачкова — Сергей Афанасьев — сообщил РИА «Новости». По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основател

Арестован бывший главред журнала «Хакер» и топ-менеджер Group-IB Двойной арест Никита Кислицына Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест главы департамента сетевой безопасности компании Group-IB Никиты Кислицына. Об этом сообщило агентство ТАСС. Он объявлен в розыск. Одновременно стало известно, что 22 июня 2023 г., Кислицын был задержан в Казахстане по запросу США, которые об

Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам Новый бренд Российские активы компании по кибербезопасности Group-IB получили местные акционеры и топ-менеджмент, сообщается на сайте ИБ-организации. Раз

Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн лей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании, работающей в сфере кибербезопасности Group-IB. О том, что своей жертвой российский промышленный сектор выбрала новая группировка в

Group-IB: доля автоматизации в мошеннических схемах достигла 80% шленников задачи по привлечению трафика, генерации фишинговых страниц, рассылке писем и сообщений, а также проверке на валидность данных кредитных карт и криптокошельков жертв. По данным специалистов Group-IB Digital Risk Protection, наиболее высокий уровень автоматизации — 80% — зафиксирован в популярной мошеннической схеме «Мамонт», на основе которой возникли другие масштабные интернет-аф

Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза Лаборатория цифровой криминалистики ИБ-компании Group-IB исследовала высокотехнологичные преступления 2022 г. на базе проведенных реагировани

Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза рошлом году прошла волна атак с помощью фишинговых ресурсов на пользователей Telegram. Если в 2021 г. количество заблокированных ресурсов центром реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB — СERT-GIB (24/7) в интернете составило 31455, то в 2022 г. их число увеличилось до 59282. Страницы киберпреступников в том числе копировали ресурсы популярных у российских пользовател

Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team Специалисты Group-IB Threat Intelligence впервые раскрыли подробности кибератак на ведущие российские ИТ-компании летом 2022 г. Среди получателей вредоносной рассылки оказалась и Group-IB, однако си

Group-IB: злоумышленники выложили 1,4 млрд строк из утекших баз российских компаний в 2022 году Специалисты ИБ-компании Group-IB, назвали точное число баз данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в 2022 г. — 311 баз. Для сравнения, в 2021 г. их было всего 61. Общее количество строк данны

«Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Group-IB, частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, в 2022 г. обнаружили и заблокировали 38470 ресурсов, которые действовали п

Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года аний снова будут в тренде. 2023: шифровальщики остаются киберугрозой №1 В 2023 г. империя программ-вымогателей сохранит за собой лидерство в рейтинге основных киберугроз для бизнеса, уверены эксперты Group-IB. В 2022 г. самыми активными группами были Lockbit, Conti и Hive. Специалисты подчеркивают, что структура преступных группировок продолжает усложняться и все больше напоминает структуру

Group-IB: вымогатели из группы DeadBolt атакуют российские вузы, использующие системы хранения данных Криминалисты Group-IB успешно проанализировали образец программы-вымогателя DeadBolt, полученный в ходе одного из реагирований в России. Чаще всего жертвами вымогателей становятся компании малого и среднего

Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ зе ИТ-центра и кафедры 806 Московского авиационного института (МАИ). В рамках партнерского магистерского курса студенты МАИ первыми получили возможность проводить лабораторные работы с использованием Group-IB Managed XDR — комплекса решений для продвинутого обнаружения, реагирования и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. После завершения курса лучшие из выпускников смогут пройти стаж

Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий уда предлагалось получить пиццу за 1 руб. или с большой скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, в отдельных случаях в десять раз превышающие стоимость заказа. С начала сентября системой Group-IB Digital Risk Protection были выявлены более сотни доменов мошеннических ресурсов, нацеленных на клиентов популярной сети пиццерий «Додо пицца». На фейковых сайтах под предлогом участия

Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США ный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени Илона Маска, Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор — Найиба Букеле. По данным исследования Group-IB «Анатомия криптоскама», 63% свежих мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако практически все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов. Вп

Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспер

Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга записей геймеров злоумышленники используют недавно исследованную фишинговую технику Browser-in-the-browser, из-за чего фейки практически невозможно отличить от оригинальных страниц Steam. Специалисты Group-IB связались с компанией Valve, разработчиком Steam, и предупредили об угрозе для пользователей сервиса. В настоящее время на Steam зарегистрированы около 120 млн геймеров, а число продав

«Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИБ-компания Group-IB, в первом полугодии 2022 г. обнаружили и заблокировали 18709 ресурсов, которые дейст

Валерий Баулин назначен региональным директором Group-IB в России и СНГ влению Cybersecurity Services. Новая должность в компании была введена в рамках отделения российских активов от международных, о чем было объявлено 6 июля 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Group-IB. Диверсификация активов — важный этап в реализации долгосрочной стратегии Group-IB по созданию первой в мире независимой и децентрализованной компании по кибербезопасности. В Ро

Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного Перемены в Group-IB Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, сообщила CNews о начале отделения ро

Операция по диверсификации: Group-IB отделяет российский бизнес от международного Компания Group-IB из области кибербезопасности завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса компании. Для работы в России и СНГ создана новая полностью автономная структу

Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков Компания Group-IB представила Unified Risk Platform — единую платформу решений и сервисов для защиты от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным

Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний скачивания — злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам. Общее количество строк 19 наиболее крупных утечек в мае — начале июня, по оценкам экспертов Group-IB Threat Intelligence, составляет 616,6 млн строк. Практически все базы включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а некоторые хеш-пароли, паспортные данные, подробност

Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars ндов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик. Об этом CNews сообщили представители Group IB. Фишинговый сайт магазина PlayStation Store был обнаружен в конце мая 2022 г. в ходе

Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров Group-IB совместно с Интерполом нанесла очередной удар по деятельности преступной группы TMT (или SilverTerrier). В рамках международной операции Delilah эксперты Group-IB предоставили правоохранительным органам данные, которые позволили идентифицировать предполагаемого лидера группы, занимавшейся массовыми фишинговыми рассылками и компрометацией деловой

Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч ошлом году достигли астрономических величин — средний размер требуемого выкупа вырос до $247 тыс. Россия уже перестала быть тихой гаванью — количество реагирований лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки программ-вымогателей в первом квартале 2022 г. выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Третий год подряд атаки программ-вымогателей являются одной из самы

Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple мошеннических схем для кражи денег, данных банковских карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes. Всего за последние два года эксперты Group-IB обнаружили в зоне RU более 5 тыс. доменов, созданных для фишинговых атак на россиян только для получения доступа к iPhone и популярным сервисам Apple. Прекращение работы в России систе

Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных в ходе глобального исследования цифровых активов выявила около 400 тыс. общедоступных баз данных, хранящихся в открытом доступе. Почти 7,5 тыс. «бесхозных» находятся на российских серверах. Эксперты Group-IB предупреждают, что незащищенные базы данных являются легкой добычей для киберпреступников и могут привести не только к утечкам персональных данных, но и целевым атакам на организации.

Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT бо доступы к криптокошелькам. Около трехсот транзакций от обманутых криптоинвесторов принесли аферистам более $1,6 млн. Всего за три февральских дня — с 16 февраля по 18 февраля 2022 г. — специалисты Group-IB Digital Risk Protection (DRP) и центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB выявили 36 мошеннических онлайн-трансляций, посвященных выгодным вложениям в крипт

В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), системный интегратор в области информационной безопасности, и компания Group-IB, разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, объявили о создании на базе УЦСБ первого MSSP-провайдера по направлению киберразведки для исследования, атрибуции и

«Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году «Столото» и компания Group-IB в 2021 г. обнаружили и заблокировали 23685 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото». Из них 22590 пришлось н

Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников ъединение усилий Глобальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым преступлениями, правоохранительных органов Нигерии, а также ряда экспертов Интерпола и его частных партнеров, среди которых Group-IB и Palo Alto, привели к тому, что в ходе 10-дневной операции были арестованы 11 предполагаемых членов разветвленной киберпреступной сети, занимавшихся компрометацией деловой почты (Busi

Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России ла с корреспондентского счета ЦБ более полумиллиарда руб. Успешная атака состоялась в начале 2021 г. через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР), говорится в отчете компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций». «Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР»

Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл орпоративной документации у компаний из различных отраслей. На этот раз в фокусе группы оказался российский ритейлер, входящий в топ-20 крупнейших интернет-магазинов России. Новый аналитический отчет Group-IB «Redcurl. Пробуждение» описывает изменение тактики и инструментов группы, используемых для проникновения в сети компаний, интересующих хакеров или их заказчиков. Всего на счету Redcurl

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетное издание Bloomberg. По информации его экспертов, стремление Сачкова вырваться из Росс

В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене Следственные действия в офисе ИБ-компании В московском офисе Group-IB 28 сентября 2021 г. и ночью 29 сентября 2021 г. прошли обыски, что подтвердили CNews представители компании. Московская компания Group-IB с 2003 г. работает в сфере информационн