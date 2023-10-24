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F.A.С.С.T. Fight Against Cybercrime Technologies Технологии для борьбы с киберпреступлениями Группа АйБи ТДС Группа АйБи Сервис Адаптивные технологии безопасности ранее Group-IB Группа информационной безопасности

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB.
 
В основе технологического лидерства F.A.С.С.T. — 20-летний практический опыт исследований киберпреступлений по всему миру и более 70 000 часов реагирования на инциденты информационной безопасности, аккумулированные в одной из крупнейших лабораторий компьютерной криминалистики и круглосуточном центре оперативного реагирования CERT. Решения компании основаны на знаниях, полученных в ходе реагирований на инциденты и исследований киберпреступности. Они обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.  


24.10.2023 Апелляция не прошла. Суд утвердил 14 лет строгого режима основателю Group-IB за госизмену

Арест и приговор Суд отклонил апелляцию основателя Group-IB Ильи Сачкова и оставил в силе обвинительный приговор Московского городского суда. Ка
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

ности — в июле 2022 года анонсировали первый этап диверсификации российских и международных активов Group-IB. Тогда, если помните, для работы в России и СНГ была создана новая, полностью автоно
26.07.2023 Основатель российской ИБ-компании получил 14 лет строгого режима за госизмену

Тюрьма для ИТ-шника Московский городской суд назначил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене Илье Сачкову — основателю ИБ-компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.), передает «Интерфакс». Сачкову также назначено ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тыс. руб., говорится в приговоре. ИБ-эксперт

21.07.2023 Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

Срок за госизмену Прокуратура потребовала приговорить основателя ИБ-компании Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене. Об этом адвокат Сачкова — Сергей Афанасьев — сообщил РИА «Новости». По словам Афанасьева, защита настаивает на оправдании основател
28.06.2023 Арестован бывший главред журнала «Хакер» и топ-менеджер Group-IB

Двойной арест Никита Кислицына Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест главы департамента сетевой безопасности компании Group-IB Никиты Кислицына. Об этом сообщило агентство ТАСС. Он объявлен в розыск. Одновременно стало известно, что 22 июня 2023 г., Кислицын был задержан в Казахстане по запросу США, которые об
20.04.2023 Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

Новый бренд Российские активы компании по кибербезопасности Group-IB получили местные акционеры и топ-менеджмент, сообщается на сайте ИБ-организации. Раз
19.04.2023 Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн

лей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании, работающей в сфере кибербезопасности Group-IB. О том, что своей жертвой российский промышленный сектор выбрала новая группировка в
29.03.2023 Group-IB: доля автоматизации в мошеннических схемах достигла 80%

шленников задачи по привлечению трафика, генерации фишинговых страниц, рассылке писем и сообщений, а также проверке на валидность данных кредитных карт и криптокошельков жертв. По данным специалистов Group-IB Digital Risk Protection, наиболее высокий уровень автоматизации — 80% — зафиксирован в популярной мошеннической схеме «Мамонт», на основе которой возникли другие масштабные интернет-аф
17.03.2023 Зашифрованные: число кибератак в 2022 г. выросло в три раза

Лаборатория цифровой криминалистики ИБ-компании Group-IB исследовала высокотехнологичные преступления 2022 г. на базе проведенных реагировани
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза

рошлом году прошла волна атак с помощью фишинговых ресурсов на пользователей Telegram. Если в 2021 г. количество заблокированных ресурсов центром реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB — СERT-GIB (24/7) в интернете составило 31455, то в 2022 г. их число увеличилось до 59282. Страницы киберпреступников в том числе копировали ресурсы популярных у российских пользовател
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team

Специалисты Group-IB Threat Intelligence впервые раскрыли подробности кибератак на ведущие российские ИТ-компании летом 2022 г. Среди получателей вредоносной рассылки оказалась и Group-IB, однако си
02.02.2023 Group-IB: злоумышленники выложили 1,4 млрд строк из утекших баз российских компаний в 2022 году

Специалисты ИБ-компании Group-IB, назвали точное число баз данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в 2022 г. — 311 баз. Для сравнения, в 2021 г. их было всего 61. Общее количество строк данны
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Group-IB, частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, в 2022 г. обнаружили и заблокировали 38470 ресурсов, которые действовали п
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года

аний снова будут в тренде. 2023: шифровальщики остаются киберугрозой №1 В 2023 г. империя программ-вымогателей сохранит за собой лидерство в рейтинге основных киберугроз для бизнеса, уверены эксперты Group-IB. В 2022 г. самыми активными группами были Lockbit, Conti и Hive. Специалисты подчеркивают, что структура преступных группировок продолжает усложняться и все больше напоминает структуру
19.10.2022 Group-IB: вымогатели из группы DeadBolt атакуют российские вузы, использующие системы хранения данных

Криминалисты Group-IB успешно проанализировали образец программы-вымогателя DeadBolt, полученный в ходе одного из реагирований в России. Чаще всего жертвами вымогателей становятся компании малого и среднего
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ

зе ИТ-центра и кафедры 806 Московского авиационного института (МАИ). В рамках партнерского магистерского курса студенты МАИ первыми получили возможность проводить лабораторные работы с использованием Group-IB Managed XDR — комплекса решений для продвинутого обнаружения, реагирования и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. После завершения курса лучшие из выпускников смогут пройти стаж
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий

уда предлагалось получить пиццу за 1 руб. или с большой скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, в отдельных случаях в десять раз превышающие стоимость заказа. С начала сентября системой Group-IB Digital Risk Protection были выявлены более сотни доменов мошеннических ресурсов, нацеленных на клиентов популярной сети пиццерий «Додо пицца». На фейковых сайтах под предлогом участия
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США

ный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени Илона Маска, Виталика Бутерина и президента государства Сальвадор — Найиба Букеле. По данным исследования Group-IB «Анатомия криптоскама», 63% свежих мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако практически все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов. Вп
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний

Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспер
16.08.2022 Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга

записей геймеров злоумышленники используют недавно исследованную фишинговую технику Browser-in-the-browser, из-за чего фейки практически невозможно отличить от оригинальных страниц Steam. Специалисты Group-IB связались с компанией Valve, разработчиком Steam, и предупредили об угрозе для пользователей сервиса. В настоящее время на Steam зарегистрированы около 120 млн геймеров, а число продав
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИБ-компания Group-IB, в первом полугодии 2022 г. обнаружили и заблокировали 18709 ресурсов, которые дейст
08.07.2022 Валерий Баулин назначен региональным директором Group-IB в России и СНГ

влению Cybersecurity Services. Новая должность в компании была введена в рамках отделения российских активов от международных, о чем было объявлено 6 июля 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Group-IB. Диверсификация активов — важный этап в реализации долгосрочной стратегии Group-IB по созданию первой в мире независимой и децентрализованной компании по кибербезопасности. В Ро
06.07.2022 Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

Перемены в Group-IB Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, сообщила CNews о начале отделения ро
06.07.2022 Операция по диверсификации: Group-IB отделяет российский бизнес от международного

Компания Group-IB из области кибербезопасности завершила первый этап отделения российских активов от международного бизнеса компании. Для работы в России и СНГ создана новая полностью автономная структу
30.06.2022 Group-IB представила новую платформу для снижения киберрисков

Компания Group-IB представила Unified Risk Platform — единую платформу решений и сервисов для защиты от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным

10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний

скачивания — злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам. Общее количество строк 19 наиболее крупных утечек в мае — начале июня, по оценкам экспертов Group-IB Threat Intelligence, составляет 616,6 млн строк. Практически все базы включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а некоторые хеш-пароли, паспортные данные, подробност
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars

ндов и разработчиков игр, куда злоумышленники нагоняют трафик. Об этом CNews сообщили представители Group IB. Фишинговый сайт магазина PlayStation Store был обнаружен в конце мая 2022 г. в ходе
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров

Group-IB совместно с Интерполом нанесла очередной удар по деятельности преступной группы TMT (или SilverTerrier). В рамках международной операции Delilah эксперты Group-IB предоставили правоохранительным органам данные, которые позволили идентифицировать предполагаемого лидера группы, занимавшейся массовыми фишинговыми рассылками и компрометацией деловой
19.05.2022 Group-IB: средний запрашиваемый кибервымогателями выкуп достиг $247 тысяч

ошлом году достигли астрономических величин — средний размер требуемого выкупа вырос до $247 тыс. Россия уже перестала быть тихой гаванью — количество реагирований лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки программ-вымогателей в первом квартале 2022 г. выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Третий год подряд атаки программ-вымогателей являются одной из самы
17.05.2022 Group-IB: мошенники используют фишинг с маскировкой под сервисы Apple

мошеннических схем для кражи денег, данных банковских карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes. Всего за последние два года эксперты Group-IB обнаружили в зоне RU более 5 тыс. доменов, созданных для фишинговых атак на россиян только для получения доступа к iPhone и популярным сервисам Apple. Прекращение работы в России систе
27.04.2022 Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных

в ходе глобального исследования цифровых активов выявила около 400 тыс. общедоступных баз данных, хранящихся в открытом доступе. Почти 7,5 тыс. «бесхозных» находятся на российских серверах. Эксперты Group-IB предупреждают, что незащищенные базы данных являются легкой добычей для киберпреступников и могут привести не только к утечкам персональных данных, но и целевым атакам на организации.

08.04.2022 Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT

бо доступы к криптокошелькам. Около трехсот транзакций от обманутых криптоинвесторов принесли аферистам более $1,6 млн. Всего за три февральских дня — с 16 февраля по 18 февраля 2022 г. — специалисты Group-IB Digital Risk Protection (DRP) и центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB выявили 36 мошеннических онлайн-трансляций, посвященных выгодным вложениям в крипт
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), системный интегратор в области информационной безопасности, и компания Group-IB, разработчик решений для детектирования и предотвращения кибератак, объявили о создании на базе УЦСБ первого MSSP-провайдера по направлению киберразведки для исследования, атрибуции и

29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году

«Столото» и компания Group-IB в 2021 г. обнаружили и заблокировали 23685 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и нелегально использовали бренд «Столото». Из них 22590 пришлось н
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников

ъединение усилий Глобальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым преступлениями, правоохранительных органов Нигерии, а также ряда экспертов Интерпола и его частных партнеров, среди которых Group-IB и Palo Alto, привели к тому, что в ходе 10-дневной операции были арестованы 11 предполагаемых членов разветвленной киберпреступной сети, занимавшихся компрометацией деловой почты (Busi
15.12.2021 Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России

ла с корреспондентского счета ЦБ более полумиллиарда руб. Успешная атака состоялась в начале 2021 г. через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР), говорится в отчете компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций». «Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР»
18.11.2021 Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл

орпоративной документации у компаний из различных отраслей. На этот раз в фокусе группы оказался российский ритейлер, входящий в топ-20 крупнейших интернет-магазинов России. Новый аналитический отчет Group-IB «Redcurl. Пробуждение» описывает изменение тактики и инструментов группы, используемых для проникновения в сети компаний, интересующих хакеров или их заказчиков. Всего на счету Redcurl
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

Арест как мера удержания в России Глава компании Group-IB Илья Сачков мог быть арестован за попытки вывести свой бизнес за пределы России, пишет авторитетное издание Bloomberg. По информации его экспертов, стремление Сачкова вырваться из Росс
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене

Следственные действия в офисе ИБ-компании В московском офисе Group-IB 28 сентября 2021 г. и ночью 29 сентября 2021 г. прошли обыски, что подтвердили CNews представители компании. Московская компания Group-IB с 2003 г. работает в сфере информационн
23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям

мм-вымогателей. Везло, но не всем В начале сентября 2021 г. издание The Bell совместно с экспертами Group-IB провели online-исследование среди российских предпринимателей на тему, сталкивались


Публикаций - 518, упоминаний - 840

F.A.С.С.T. замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 84
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 64 60
Microsoft Corporation 23955 39
Yandex - Яндекс 6330 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 27
Leta Group - Лета Групп 277 27
Telegram Group 1370 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 837 25
InfoWatch - Инфовотч 962 24
VK - Mail.ru Group 3268 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 679 19
Google LLC 11308 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8352 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10452 18
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 18
Лаборатория компьютерной криминалистики 20 17
Информзащита 695 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3178 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7596 15
Cisco Systems 4986 13
Код Безопасности 522 12
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 12
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 196 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 12
Softline - Софтлайн 2316 11
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1011 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2659 10
Webmoney 526 9
7522 9
Rambler Group - Рамблер ГК 869 9
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 411 8
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 10 8
Huawei 3658 8
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 53 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 125 8
Крок - Croc 1761 8
OldGremlin - Хакерская группировка 10 8
Leta IT-company 133 8
TeamViewer 102 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 39
Открытие ФК - Банк Открытие 523 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1379 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 10
Assist - Ассист 205 10
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 103 10
НСПК - Национальная система платежных карт 700 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 9
Газпром нефть 541 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 9
Альфа-Банк 1649 9
Эстет 13 9
Qiwi 963 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 384 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 20 8
Нэклис-Банк 16 8
Экономикс-Банк 8 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 195 6
ВТБ - ВТБ24 661 6
Visa International 1908 6
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 35 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 245 6
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 54 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Почта России ПАО 1979 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 5
Почта Банк 418 5
LinkedIn 607 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 457 4
TMT Investments 111 4
МКБ - Московский кредитный банк 513 4
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 30 4
РЖД - Российские железные дороги 1753 4
Интеррос - Росбанк АКБ 577 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 31
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 21
Европол - Полицейская служба Европейского союза 75 19
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 726 16
Президент Российской Федерации 3970 16
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 121 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 14
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 242 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 12
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 75 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 10
Судебная власть - Judicial power 2196 10
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 80 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 9
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 8
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 32 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 211 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 386 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 225 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 78 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
OWASP - Open Web Application Security Project 77 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 442
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11634 247
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 207
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4323 184
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1484 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 102
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4383 94
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 962 89
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2892 87
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6323 82
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 80
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 465 78
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3916 74
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5695 74
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7132 72
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5410 66
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9755 59
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2680 59
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2690 54
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3660 51
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1541 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 51
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 481 50
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1525 49
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 760 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 47
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9504 45
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9548 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7847 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 41
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 239 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10010 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15324 40
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5471 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3707 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10801 37
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 54
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 48 47
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 31 24
Microsoft Windows 14912 24
Google Android 13254 23
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 18
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 18 18
F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 22 17
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 57 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 404 11
Google Play - Google Store - Android Market 3125 11
F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection 11 11
F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 573 9
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 726 8
Google Gmail 869 8
Microsoft Windows 2000 8661 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 204 8
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 275 7
Apple iPhone 6 4862 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 7
Microsoft Office Excel 1124 7
Microsoft Office 3567 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 7
WhatsApp Messenger 970 7
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 555 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1637 6
Apple iOS 7246 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 6
F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 6 6
Microsoft Office Word 698 6
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 6
Apple - App Store 2743 6
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 16 6
Microsoft SQL Server 1518 6
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 8 6
Google YouTube - Видеохостинг 2544 6
Google Android Package Kit - APK 138 6
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 6
Сачков Илья 119 104
Волков Дмитрий 60 42
Бусаргин Андрей 26 26
Баулин Валерий 33 26
Крылов Павел 23 17
Путин Владимир 2899 16
Соколов Алексей 133 16
Каргалев Ярослав 15 15
Сычев Артем 64 14
Бокова Людмила 81 12
Кузнецов Станислав 100 12
Стоянов Руслан 33 10
Врублевский Павел 95 10
Лютиков Виталий 19 10
Демидов Сергей 104 10
Артимович Игорь 29 10
Калинин Александр 145 10
Пермяков Максим 29 10
Громов Александр 17 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 64 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Ковалев Денис 14 9
Соколов Олег 51 9
Данилов Сергей 15 9
Касперская Наталья 280 9
Хлысталова Юлия 9 9
Приезжева Антонина 18 9
Лебедь Сергей 13 9
Гадарь Дмитрий 24 9
Палей Лев 47 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 27 9
Контемиров Юрий 32 9
Лукацкий Алексей 104 8
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Лупанин Сергей 8 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Россия - РФ - Российская федерация 130647 429
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 82
Европа 21275 56
Украина 7414 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 37
Сингапур - Республика 1806 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 33
Нидерланды 3379 29
Азия - Азиатский регион 5229 26
Германия - Федеративная Республика 12338 25
Беларусь - Белоруссия 4934 25
Индия - Bharat 5214 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 17
Ближний Восток 2820 17
Франция - Французская Республика 7662 16
Казахстан - Республика 5193 16
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Африка - Африканский регион 3354 14
Бразилия - Федеративная Республика 2273 14
Израиль 2658 12
Япония 13075 12
Польша - Республика 1903 11
Европа Восточная 3017 11
Италия - Итальянская Республика 4251 10
Нидерланды - Амстердам 597 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 372 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3465 9
Таиланд - Королевство 744 9
Америка Латинская 1748 9
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Bloomberg 1171 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 6
РИА Новости 845 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 884 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 5
Ведомости 720 4
Forbes - Форбс 696 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 3
Рен ТВ - телеканал 65 3
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 2
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
ZDnet 595 1
Известия ИД 536 1
Россия К - телеканал 27 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 109 1
BleepingComputer - Издание 261 1
RTVi - Russian Television International 7 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
InfoWorld 55 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 164 1
Sky News - Телеканал 23 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
The Bell - Издание 41 1
Медуза - Meduza 45 1
TorrentFreak (TF) 122 1
WikiLeaks 116 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 1
Rusbase 16 1
Joker’s Stash 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7695 30
Gartner - Гартнер 3503 18
IDC - International Data Corporation 4878 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 11
Forrester Research 819 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 4
KuppingerCole Analysts AG 4 4
Data Insight - Исследовательское агентство 107 3
Frost & Sullivan 199 3
Juniper Research 509 3
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 2
RiskIQ 9 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
TNS Kantar 3 1
GfK Rus - ГФК-Русь 204 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 67 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 62 1
Cybersecurity Ventures 8 1
Markets&Markets Research 107 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Forrester Consulting 26 1
Gartner Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services 1 1
Microsoft Research 138 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Fortune Global 500 284 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 337 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 210 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 142 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 92 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 7 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 14 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 186 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 142 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 50 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 32 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 38 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
ТИЭИ - Тульский институт экономики и информатики 2 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
Ultimate Education - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 28 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 14 1
American University - Американский университет 14 1
SIM - Singapore Institute of Management - Сингапурский институт развития менеджмента 1 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 21 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 50 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 67 1
ИИИ - Институт исследований интернета 51 1
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