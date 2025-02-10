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F.A.C.C.T. зафиксировала масштабную фишинговую атаку группы ТА558 на компании России, Белоруссии и ещё 110 стран мира

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, обнаружила масштабную фишинговую атаку группы ТА558.

Злоумышленники из TA558 провели атаку 27 января. Она была нацелена на российские и белорусские компании из сферы финансов, логистики, строительства, туризма и промышленности. Всего за один день, по данным аналитиков F.A.C.C.T., злоумышленники с помощью специального софта разослали письма более чем 76 тыс. целям из 112 стран мира.

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Безопасность

Письма от TA558 содержат вложение, загружающее и запускающее RTF-документ, который использует уязвимость CVE-2017-11882 для загрузки и запуска HTA-файла со скрытым обфусцированным VBS-сценарием. При выполнении данного сценария на устройстве жертвы запускается программа Remcos RAT — она позволяет преступникам контролировать устройство жертвы.

Группировка ТА558 активна минимум с 2018 г. В 2024 г. аналитики F.A.C.C.T. Threat Intelligence зафиксировали более тысячи фишинговых рассылок вредоносного ПО, направленных на предприятия, госучреждения и банки в России и Белоруссии. Цель атаккража данных и получение доступа к внутренним системам организаций. Группа использует многоэтапные фишинговые атаки и различные методы социальной инженерии. Об атаках TA558 эксперты F.A.C.C.T. подробно рассказывали летом 2024.

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