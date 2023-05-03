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«Русский стандарт» обновил интернет-банк

Банк «Русский стандарт» обновил интернет-банк.

В обновленном банке «Русский стандарт онлайн» разработчики уделили внимание визуальным решениям и удобству пользователей. Так, например, банк улучшил и упростил повторную авторизацию для клиентов, чтобы сделать вход в интернет-банк более комфортным.

Кроме того, клиентов ждет нововведение в рамках использования Системы быстрых платежей (СБП) для денежных переводов. Теперь можно создавать шаблоны переводов по СБП, чтобы упростить повторные операции. Пользователи также могут видеть оставшийся ежемесячный лимит переводов без комиссии через СБП (до 100 тыс. руб. в месяц).

Владельцев кредитных карт также порадует новое удобное визуальное решение в рамках начисления кешбека. Доработана шкала выполнения обязательного оборота по карте для получения возврата от банка, теперь после прохождения нужного лимита отобразится финальная иконка «Выполнено».

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Благодаря обратной связи, комментариям и пожеланиям от активных пользователей, полученным через чат и другие дистанционные каналы обслуживания, в новом релизе интернет-банка «Русский стандарт онлайн» появились визуальные и технические улучшения. Например, реализована возможность просмотра всех договоров, подписанных электронной подписью и многое другое.

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