«Точка» добавила ChatGPT в интерфейс интернет-банка

Банк «Точка» добавил бота на базе GPT в поисковую строку интернет-банка. Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы.

ChatGPT за считанные секунды обрабатывает запрос предпринимателя и выдаёт ответ на интересующий его вопрос. Например, он может предложить идеи для увеличения лояльности клиентов, придумать акции для повторных покупок, или подготовить рекламное сообщение в мессенджер клиента.

«Точка» недавно запустила новый веб-интерфейс интернет-банка, который стал ещё проще и понятнее для пользователей. Например, там появилась сквозная навигация и персонализация интерфейса под себя. Но мы решили сделать интернет-банк ещё более полезным для наших клиентов, чтобы они могли в нём найти ответы на другие бизнес-вопросы. Наш сервис поможет предпринимателям сэкономить драгоценное время: вместо того, чтобы искать ответ на важный вопрос по всему интернету, он сможет получить его в своём интернет-банке», — сказала лидер направления «Данные» в «Точке» Галина Вакулина.

Сам сервис бесплатный, в день он может обработать до 20 запросов от предпринимателя. Он будет доступен для всех клиентов «Точки», которые используют обновлённую версию интернет-банка.