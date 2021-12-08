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ESET
ИСЕТ Софтвеа

ESET - ИСЕТ Софтвеа


08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES
03.11.2021 Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров
30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок
17.06.2021 Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз
27.05.2021 Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет
13.04.2021 Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО
31.03.2021 Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей
29.03.2021 Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768%
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»
17.12.2020 Eset обеспечит безопасный серфинг в Google Chrome
15.12.2020 Eset рассказала о правилах безопасного шопинга на Новый год
11.12.2020 Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии
26.11.2020 Eset: 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать политические шутки
19.11.2020 Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus
02.11.2020 Eset представила рейтинг интернет-угроз за III квартал 2020
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом
23.10.2020 Eset: 70% россиян против входа в интернет по паспорту
12.10.2020 Eset поучаствовала киберохоте на ботнет Trickbot, заразивший более 1 млн компьютеров
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали
17.09.2020 Eset: пользователи страдают от киберугроз из-за пиратского контента Disney
10.09.2020 Eset рассказала о вредоносе, который перехватывает данные софтсвичей
04.09.2020 Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов
24.08.2020 Eset: киберпреступники распространяют банковский троян Grandoreiro в рассылках от имени налоговой службы
19.08.2020 ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей .
17.08.2020 ESET: банковский троян Mekotio похищает данные пользователей из Chrome
12.08.2020 ESET: похожая на Kr00k уязвимость обнаружена в Wi-Fi модулях Qualcomm и MediaTek
06.08.2020 Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза
22.07.2020 Eset: банковский троян Mekotio похищает криптовалюту
17.07.2020 Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов

Публикаций - 1060, упоминаний - 2298

ESET упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 160
Microsoft Corporation 20979 130
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 90
Dr.Web - Доктор Веб 1140 73
Meta - Facebook 4118 63
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 58
Trend Micro 557 56
Google LLC 9409 37
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 36
Apple Inc - Эппл Рус 10094 33
Leta Group 216 33
InfoWatch - Инфовотч 817 30
Bitdefender 136 27
Sophos 386 24
Twitter 2281 23
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1816 21
Avast Software 128 20
Информзащита 611 19
F-Secure 201 19
Group-IB - Группа информационной безопасности 406 18
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 18
SEC Consult Services 1271 17
Softline - Софтлайн 1732 17
Avira 51 17
Cisco Systems 4626 16
IBM 8665 16
Check Point Software Technologies 681 15
Yandex - Яндекс 4550 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 14
Oracle Corporation 5804 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 13
Adobe Systems 1329 13
VK - Mail.ru Group 2809 13
Turla - Хакерская группировка 19 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 12
Leta IT-company 121 12
Perimetrix 273 10
Amazon Inc - Amazon.com 2518 10
5013 9
GitHub 440 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 10
Альфа-Банк 1325 6
РЖД - Российские железные дороги 1322 5
АСК 24 5
LinkedIn 547 5
Газпром нефть 399 5
Газпром ПАО 746 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 4
McDonald’s - Макдоналдс 179 4
Форус НПФ 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 3
Почта России ПАО 1773 3
Adidas 125 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1597 3
Zara - Зара 20 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 70 3
IKEA - ИКЕА 117 3
Leta Capital 43 3
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
Visa International 1640 2
Avito - Авито 188 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 2
Роснефть НК 418 2
Алроса АК 95 2
Starbucks - Старбакс 78 2
Ингосстрах СПАО 278 2
Президент-Отель ФГУП 63 2
РосЕвроБанк 44 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 18 2
Норникель - Норильский никель 257 2
Бинбанк 188 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
Цифроград 155 2
eBay Inc 1560 2
Qiwi 788 1
Магнит - Сеть магазинов 296 1
Swarovski AG 68 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Министерство иностранных дел Финляндии 4 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 3
Правительство РФ 2646 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1237 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 82 2
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 2 2
Федеральное казначейство России 862 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Посольство Республики Армения 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
АРБ - Ассоциация российских банков 147 2
Федерация тенниса Казахстана 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
Linux Foundation 163 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
Руссофт - Russoft 342 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 130
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1069 103
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 55
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1010 48
Фишинг - Phishing 127 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 43
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 30
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1268 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 25
C&C - Command and Control server 66 24
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 20
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 78 19
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 40 19
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 18
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 17
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 17
Родительский контроль 162 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 15
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1388 13
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 12
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 124 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 10
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 211 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 9
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 8
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 285 8
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 94 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 7
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 155 7
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MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 605 6
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 337
Microsoft Windows 10 10093 136
Google Android 11637 125
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 120 115
Linux OS 7172 70
Google Play - Google Store - Android Market 2631 69
ESET Remote Administrator 55 53
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 48
ESET NOD32 Mobile Security 36 36
Apple macOS X - Rhapsody 1392 30
Microsoft Office 2992 30
Microsoft Windows 1338 29
Microsoft Edge - браузер 1772 28
Google Chrome - браузер 1163 26
WhatsApp Messenger 691 25
Apple iOS 6203 24
Apple macOS 1219 21
Apple Mac - Apple Macintosh 2549 21
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1668 20
Microsoft Windows XP 2284 19
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 19
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 18
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 18
JavaScript - Язык программирования 936 18
ESET Mail Security 18 18
Kaspersky Internet Security 346 18
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 17
ESET File Security 17 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 969 16
Microsoft Exchange Server 318 15
VK - Mail.ru Одноклассники 972 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 231 14
Google YouTube - Видеохостинг 2170 14
ESET LiveGrid 14 14
Java - Язык программирования 2389 13
ESET NOD32 Smart Security Family 13 13
Microsoft Office Word 566 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 12
Microsoft Outlook 1208 12
Матросов Александр 43 43
Матеев Денис 33 33
Албитов Андрей 31 30
Шабанов Илья 57 30
Чачава Александр 78 24
Васильев Григорий 38 24
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 22
Оськин Алексей 21 21
Александрова Анна 20 20
Баранов Артем 18 18
Гудилин Олег 28 13
Косиченко Алексей 12 12
Шаров Борис 69 11
Гостев Александр 80 10
Сачков Илья 105 10
Попович Дмитрий 9 9
Дрожжевкин Михаил 9 9
Ильин Сергей 12 8
Потасуев Павел 8 8
Шевченко Алексей 9 8
Шутбаев Жанибек 7 7
Городецкий Петр 20 7
Черепанов Антон 7 7
Пономарев Антон 8 7
Толь Елена 8 6
Касперская Наталья 234 6
Земских Виталий 6 6
Кондрашин Михаил 19 6
Зенкин Денис 262 6
Ференец Вадим 26 6
Касперский Евгений 286 6
Вышлов Андрей 23 5
Лукацкий Алексей 87 5
Янко Виталий 11 5
Левцов Вениамин 33 5
Садковский Камиль 5 5
Свердлова Анна 17 5
Земков Сергей 156 5
Архипов Константин 14 4
Гребенников Николай 29 4
Россия - Российская федерация - РФ 82186 361
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 83
Украина 5524 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 59
Германия - Федеративная Республика 7777 50
Словакия - Словацкая Республика 347 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 35
Казахстан - Республика 4125 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 28
Бразилия - Федеративная Республика 1895 25
Европа Восточная 2808 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 22
Европа 7250 22
Франция - Французская Республика 4921 19
Польша - Республика 1458 19
Латинская Америка 1340 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 17
Испания - Королевство 2511 17
Япония 7890 16
Австралия - Австралийский Союз 2650 15
Индия - Республика 4074 15
Чехия - Чешская Республика 973 15
Нидерланды 1988 14
Австрия - Австрийская Республика 975 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 12
Турция - Турецкая республика 1474 12
Беларусь - Белоруссия 3197 12
Румыния 547 11
Иран - Исламская Республика Иран 923 11
Россия - ПФО - Казань 1882 10
Азия - Азиатский регион 3149 10
Канада 3049 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 9
Израиль 1680 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 9
Прибалтика - Балтия 1199 9
Ближний Восток 2483 9
Ирландия - Республика 799 8
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Спам - Spam 238 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3645 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1202 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 9
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 6
Русский язык 1653 5
Пиратство - Авторское право 262 4
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 2
Информационное общество - Государственная программа 301 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 13 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
White list - Белый список 42 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 619 2
Образование в России 551 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 60 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 55 1
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 127 1
Мошенничество 75 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Sextortion - Сексуальное вымогательство - Шантаж с использованием интимных фото или видео жертвы 2 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
Cybersecurity Tech Accord - Технологическое соглашение по кибербезопасности 1 1
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