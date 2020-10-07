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Сбер
Сбербанк Технологии
СберТех



07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе
26.04.2018 «Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»
05.04.2018 Сбертех запускает в Москве бесплатную школу Android-разработки
05.04.2018 «Сбертех» открыл бесплатную школу программирования под Android, чтобы нанять лучших выпускников
22.01.2018 «СберТех» запускает бесплатную java-школу в Москве
15.01.2018 Сбербанк по небрежности завысил бюджет своей ИТ-«дочки» на 2017 г. в три раза
20.10.2017 «Сбертех» начал переезд в «Сколково»
09.06.2017 Ветеран Сбербанка возглавил его ИТ-«дочку»
13.10.2016 «Сбертех» придёт в Иннополис
23.03.2016 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика
21.03.2016 Сбербанк заплатит своей ИТ-«дочке» на 4 млрд больше, чем год назад
05.02.2016 Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику Сбербанка
15.06.2015 Зарубежной ИТ-дочке Сбербанка резко увеличили финансирование под угрозой бегства сотрудников
27.04.2015 Сбербанк испытывает СПО-решения
22.04.2015 «Сбертех» получил от Сбербанка контракт на 16 млрд рублей
04.12.2014 «Сбертех» наймет еще более 1000 человек
09.04.2014 «Сбербанк Технологии», «Физтех-Союз» и МФТИ договорились о партнерстве
27.03.2014 Выручка «Сбербанк-Технологий» выросла в 1,5 раза
01.07.2013 Из «Сбербанк-Технологий» увольняется гендиректор
25.03.2013 Топ-менеджер «Сбербанк-Технологий» вышла в «Ренессанс Кредит»
04.03.2013 Перемены в Сбербанке: что ждет "Сбертех"?
19.02.2013 «Сбербанк» продолжает терять ИТ-руководителей. Новое увольнение
18.02.2013 «Сбербанк» покидает один из ключевых ИТ-менеджеров
25.10.2012 «Сбербанк» собрал гигантскую команду специалистов по ЦФТ
12.07.2012 Мнение: «Сбербанк-Технологии» - главная угроза развитию ИТ в России
06.06.2012 «Сбербанк-Технологии» ищет руководителя проекта по внедрению СЭД
10.04.2012 Глава «Сбербанк-Технологий»: Мы не хотим «убивать» интеграторов
22.02.2012 «Сбербанк-Технологии» "пылесосят" консультантов по SAP и Oracle. Зарплаты высокие
09.02.2012 «Сбербанк-Технологии» открыли офис в Белоруссии
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка"
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин

Публикаций - 209, упоминаний - 406

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 35
IBM - International Business Machines Corp 8706 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 27
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 25
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 59 22
SAP SE 4370 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1001 22
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 22
Microsoft Corporation 21062 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 20
NVision Group - Энвижн Груп 630 19
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 17
Oracle Corporation 5809 17
Cinimex - Синимекс 163 16
5018 15
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 350 14
Крок - Croc 1576 13
AT Consulting - Группа ЭйТи 303 13
Астерос - Asteros 586 13
Yandex - Яндекс 4534 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 12
iTeco - Ай-Теко 892 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 12
Ситроникс - Sitronics 842 11
Citrix Systems 726 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 11
Softline - Софтлайн 1773 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 10
CleverDATA - КлеверДата 55 9
Meta - Facebook 4144 9
Polycom - Поликом Россия 372 9
Google LLC 9483 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 234 8
Webmoney 479 8
Rambler Group - Рамблер ГК 759 8
Ростех - Ростехнологии 2364 8
Консист Бизнес Групп 64 8
Amazon Inc - Amazon.com 2534 8
Inline Group - Инлайн Груп 77 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 161
Альфа-Банк 1328 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 20
X5 Group 650 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 19
ГПБ - Газпромбанк 803 19
Уралсиб Банк 449 18
ВТБ - ВТБ24 641 14
ПСБ - Промсвязьбанк 636 14
Бинбанк 188 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 13
РЖД - Российские железные дороги 1333 12
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 106 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 12
Национальный банк Траст 111 11
Bayer AG - Байер 56 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 11
Спортмастер 132 11
Ренессанс кредит Банк 193 11
МКБ - Московский кредитный банк 296 11
Visa International 1640 10
Мегаполис ТК 104 10
Газпром ПАО 777 10
Открытие ФК - Росгосстрах 223 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 9
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 158 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 8
Лента - Сеть розничной торговли 219 8
О’Кей - Сеть магазинов 68 8
Cetelem - Сетелем Банк 27 8
Черкизово ГК 73 8
Ингосстрах СПАО 279 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 8
HeadHunter Group - HH Group 387 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 13
Федеральное казначейство России 898 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1668 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 4
Правительство РФ 2961 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 2
Счётная палата РФ 556 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 380 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 114 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 312 1
Роснано 619 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 3
АФТ - Ассоциация Финтех 89 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 38 2
Linux Foundation 163 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 68
Big Data - Большие данные 1457 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 18
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1042 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 11
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2048 2
Microsoft Windows Phone OS 1533 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 154 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 34 2
Microsoft Office 3004 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 2
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VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 106 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 2
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Россия - Российская федерация - РФ 84177 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 19
Беларусь - Минск 534 16
Россия - СФО - Новосибирск 2935 16
Казахстан - Республика 4146 13
Европа Восточная 2820 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 10
Германия - Федеративная Республика 7789 10
Россия - УФО - Челябинская область 853 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 7
Беларусь - Белоруссия 3211 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 7
Европа 7307 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1077 6
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Украина 5532 5
Россия - ЦФО - Калужская область 730 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1691 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 3
Узбекистан - Республика 1256 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1206 3
Япония 7922 3
Азия - Азиатский регион 3167 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 3
Сингапур - Республика 1523 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1745 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 52
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
Аутсорсинг 150 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 263 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 160 2
Информационное общество - Государственная программа 354 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 398 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 2
Fitness - Фитнес - вид физической активности 16 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 168 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
Банковский сектор 35 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 518 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 63 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 14 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 123 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 1
Экономический эффект 113 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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