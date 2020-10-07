Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк Технологии
СберТех
Публикаций - 209, упоминаний - 406
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 268 45
|Калинин Денис 69 34
|Мельникова Алиса 30 26
|Кулик Вадим 120 25
|Греф Герман 344 22
|Мушаков Игорь 29 18
|Хлызов Андрей 19 16
|Фридман Илья 41 14
|Катрич Алексей 42 13
|Мацоцкий Сергей 171 13
|Пегасов Сергей 53 13
|Архипова Мария 18 11
|Натрусов Артем 134 11
|Богачев Игорь 172 10
|Чаркин Евгений 199 10
|Пшиченко Дмитрий 19 10
|Волков Никита 54 10
|Вожегова Мария 23 10
|Шевченко Владимир 135 10
|Леушев Андрей 69 9
|Смирнов Александр 49 9
|Халяпин Сергей 81 9
|Рудаков Денис 31 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 9
|Плешков Алексей 44 9
|Реймер Денис 53 9
|Гуральников Сергей 162 9
|Воронин Петр 35 9
|Прохоров Фёдор 81 8
|Михалев Павел 20 8
|Рахтеенко Владимир 39 8
|Кравченко Денис 24 8
|Коротнев Константин 32 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Дегтярев Алексей 57 8
|Солопов Вячеслав 19 8
|Лысенко Эдуард 221 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Шестаков Александр 35 8
|Подкопаев Олег 30 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru