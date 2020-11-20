Индексная книга CNews*
Qiwi Wallet Qiwi Кошелек
Публикаций - 194, упоминаний - 316
Qiwi Wallet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попков Андрей 24 18
|Ким Борис 74 10
|Агаков Александр 22 8
|Попов Максим 22 7
|Завалишина Евгения 27 4
|Солонин Сергей 92 4
|Романенко Андрей 90 4
|Протопопов Андрей 18 4
|Лавров Виталий 22 3
|Меликьян Александр 7 3
|Дитятьев Алексей 4 3
|Кулачок Ольга 9 3
|Демидович Юрий 4 2
|Ищенко Павел 2 2
|Дарахвелидзе Петр 15 2
|Греф Герман 368 2
|Бугров Денис 9 2
|Орлова Елена 17 2
|Волож Аркадий 229 2
|Ильичев Олег 7 1
|Диденко Петр 9 1
|Сорокин Александр 6 1
|Федющенко Сергей 6 1
|Румянцев Вадим 10 1
|Турищева Ольга 30 1
|Садыкова Елена 1 1
|Муравьев Андрей 11 1
|Тарабановский Александр 4 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Рудычева Наталья 91 1
|Долгов Владимир 56 1
|Палаткин Василий 3 1
|Иванов Виктор 20 1
|Медведев Дмитрий 1632 1
|Наумов Виктор 125 1
|Волчек Николай 1 1
|Чернятович Станислав 1 1
|Дмитриев Кирилл 102 1
|Хомяков Валерий 1 1
|Ибрагимов Рамзан 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
|РИА Новости 808 1
|КиноПоиск - портал о кино 161 1
|91Mobiles 1707 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.