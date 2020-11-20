Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113747
ИКТ 9258
Организации 7255
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3066
Системы 19555
Персоны 44751
География 1791
Статьи 1318
Пресса 940
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1811
Мероприятия 815

Qiwi Wallet Qiwi Кошелек



20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек»
02.10.2020 Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor
06.07.2020 Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно
28.04.2020 «QIWI Кошелек» запустил функцию денежных переводов через мессенджеры
10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета
20.01.2015 Валюту «Qiwi.Кошелек USD» смогут принимать более 8 тыс. интернет-магазинов, подключенных к Free-Kassa
11.12.2014 При оплате покупок в интернет-магазинах чаще всего используются «Qiwi.Кошелек», «Яндекс.Деньги» и WebMoney
30.10.2014 «Яндекс.Деньги» и «Qiwi.Кошелек» подключились к Free-Kassa
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble
15.11.2012 «QIWI Кошелек» выпустил обновленное приложение для Windows 8
17.10.2012 Доступна новая версия «Qiwi Кошелька» для Android
11.09.2012 Оборот «QIWI Кошелька» во втором квартале 2012 г. превысил 35,8 млрд руб.
05.09.2012 «Qiwi Кошелек» в Казахстане: оплатить покупки теперь можно наличными в «Qiwi Терминалах»
14.08.2012 «QIWI Кошелек» интегрировали в модуль интернет-магазина от uCoz
09.08.2012 PayPro Global и «Qiwi Кошелек» договорились о стратегическом партнерстве
01.08.2012 Анонсирован новый «Qiwi Кошелек» для Android
23.07.2012 Вышел «Qiwi Кошелек» для Windows Phone 7
20.07.2012 Qiwi и Sape.ru предложили веб-мастерам новый способ вывода денежных средств
09.07.2012 С помощью «QIWI Кошелька» можно пополнить счет карты «Подорожник»
01.06.2012 С помощью «Qiwi Кошелька» можно оплатить услуги «Дельта — Системы безопасности»
24.05.2012 «QIWI Кошелек» подключил оплату покупок на AliExpress.com
22.05.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» теперь могут пополнить банковский счет с помощью «Qiwi Кошелька»
21.05.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплатить кредиты через «Qiwi Кошелек» и «Qiwi Терминалы»
04.05.2012 В телевизорах Samsung появилось приложение «QIWI Кошелек»
27.04.2012 Оплатить услуги Omlet.ru теперь можно через «Qiwi Кошелек»
28.03.2012 В новой версии «QIWI Кошелька» для iPhone появилась мультивалютность
22.03.2012 Абоненты «МегаФона» теперь могут пополнять «Qiwi Кошелек» со счетов своих мобильных
19.03.2012 Бивалютные переводы «Юнистрим» теперь доступны в «Qiwi Кошелек»
12.03.2012 В CMS Gollos интегрирован прием платежей от «QIWI Кошелька»
05.03.2012 Вышел новый «Qiwi Кошелек» для Windows Phone 7
01.03.2012 «QIWI Кошелек» интегрирован в систему управления сайтами Fast-Sales
29.02.2012 «QIWI Кошелек»: оборот в 2011 г. вырос в 2,5 раза до 67,3 млрд руб.
22.02.2012 Счет в WebMoney теперь можно привязать к «QIWI Кошельку»
20.02.2012 Пополнить «QIWI Кошелек» можно с мобильного счета «Билайн»
26.01.2012 «Qiwi Кошелек» появился еще в 14 странах
16.01.2012 «АльфаСтрахование» и «Qiwi Кошелек» предложили услугу по онлайн-страхованию мобильных
30.12.2011 «МойСклад» и «Qiwi Кошелек» упрощают ведение онлайн-торговли
29.12.2011 Вышли обновленные версии «Qiwi Кошелька» для iPhone и iPad
22.12.2011 Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька»

Публикаций - 194, упоминаний - 316

Qiwi Wallet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7021 23
Webmoney 524 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 21
Yandex - Яндекс 5762 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2728 8
PayPal 648 6
Google LLC 10997 5
VK - Mail.ru Group 3213 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10142 4
Meta Platforms - Facebook 4346 4
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк 88 3
Samsung Electronics 9771 3
PayU - ПэйЮ 38 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 42 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 2
Киевстар - Kyivstar 503 2
ЦФТ Золотая Корона 358 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 202 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4199 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2528 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1929 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 2
Huawei 3533 2
Microsoft Corporation 23584 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 1
Wargaming 148 1
Севергрупп ТТ - TalentTech 65 1
Код Безопасности 472 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
Цифра ГК 2164 1
Delta Системы безопасности - Дельта Системы безопасности 9 1
Смартфин - 2can&ibox 44 1
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 204 1
НСК - Наша Сервисная Компания 50 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 36 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Qiwi 931 170
Visa International 1877 41
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 10
QIWI Банк - Киви Банк 84 9
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 90 7
Альфа-Банк 1607 7
Россети Ленэнерго 2360 6
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 6
Евросеть 1401 5
Связной ГК 1342 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
ПСБ - Промсвязьбанк 740 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
Газпром межрегионгаз 69 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 4
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 4
Почта России ПАО 2009 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 386 3
МДМ Банк 269 3
ГПБ - Газпромбанк 947 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 3
Free-Kassa - Фри-Касса 18 3
Газпром ПАО 1164 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 153 2
Связной Банк 102 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 100 2
Банк24.ру 59 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 37 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 2
Мастер-Банк 26 2
МКБ - Московский кредитный банк 428 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
РосЕвроБанк 61 1
Центр-инвест КБ 52 1
Metabo - Metabowerke GmbH - Метабо 5 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
Федеральное казначейство России 1558 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1048 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
НПС - Национальный платежный совет 26 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4486 106
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 69
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10083 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25283 36
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1179 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7596 24
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3486 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21543 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17420 18
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2053 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9026 17
FinTech - Банковская карта - bank card 740 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11347 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22420 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8289 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13219 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1789 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13627 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9263 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16162 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22129 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 774 6
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 237 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11470 5
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1237 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2589 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17646 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53901 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1264 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11712 5
Application store - магазин приложений 916 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5438 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11021 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7389 4
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 568 4
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1029 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8756 4
Мобильная связь - Короткий номер 304 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20180 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 81
Qiwi Терминалы 102 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 770 24
Google Android 12656 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 10
Google Play - Google Store - Android Market 2964 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4161 9
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 181 8
MasterCard Maestro 148 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 6
MasterCard MoneySend 39 5
Microsoft Skype 1982 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1492 4
Wallet One - Единый кошелек 55 4
Visa Electron 63 4
Apple iPad 3749 4
ПриватБанк PrivatMoney 22 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 387 4
Apple iOS 6867 3
Apple - App Store 2623 3
Microsoft Windows 14518 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 128 3
Wargaming World of Tanks 165 3
Qtech QVC IPC - IP-камера 13 2
Oracle Java - язык программирования 2783 2
Apple Pay 464 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 612 2
Huawei AppGallery 194 2
BlackBerry PlayBook 100 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 61 2
Samsung Smart TV 71 2
Microsoft Store 273 2
Kaspersky Internet Security 419 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1342 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 46 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 75 1
Webmoney Transfer 147 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 14 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6591 1
Попков Андрей 24 18
Ким Борис 74 10
Агаков Александр 22 8
Попов Максим 22 7
Завалишина Евгения 27 4
Солонин Сергей 92 4
Романенко Андрей 90 4
Протопопов Андрей 18 4
Лавров Виталий 22 3
Меликьян Александр 7 3
Дитятьев Алексей 4 3
Кулачок Ольга 9 3
Демидович Юрий 4 2
Ищенко Павел 2 2
Дарахвелидзе Петр 15 2
Греф Герман 368 2
Бугров Денис 9 2
Орлова Елена 17 2
Волож Аркадий 229 2
Ильичев Олег 7 1
Диденко Петр 9 1
Сорокин Александр 6 1
Федющенко Сергей 6 1
Румянцев Вадим 10 1
Турищева Ольга 30 1
Садыкова Елена 1 1
Муравьев Андрей 11 1
Тарабановский Александр 4 1
Корепанов Алексей 3 1
Рудычева Наталья 91 1
Долгов Владимир 56 1
Палаткин Василий 3 1
Иванов Виктор 20 1
Медведев Дмитрий 1632 1
Наумов Виктор 125 1
Волчек Николай 1 1
Чернятович Станислав 1 1
Дмитриев Кирилл 102 1
Хомяков Валерий 1 1
Ибрагимов Рамзан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 124009 99
Украина 7307 19
Казахстан - Республика 4877 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39627 14
Таджикистан - Республика 767 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50343 10
Грузия 1127 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13233 8
Молдавия - Республика Молдова 683 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1054 7
Беларусь - Белоруссия 4343 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15211 5
Латвия - Латвийская Республика 794 5
Армения - Республика 1479 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15205 4
Турция - Турецкая республика 2088 3
Узбекистан - Республика 1417 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 810 3
Болгария - Республика 685 3
Япония 12961 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 3
Сингапур - Республика 1774 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2386 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1624 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 676 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 656 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 960 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3349 2
Чехия - Чешская Республика 1279 2
Румыния 714 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2569 2
Таиланд - Королевство 727 2
Новая Зеландия 690 2
Абхазия - Республика 139 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6342 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1027 2
Панама - Республика 101 2
Европа 21374 2
Малайзия 796 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42376 84
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 984 22
Кредитование - Сrediting - Заём 5755 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20642 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3065 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8918 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5491 8
Паспорт - Паспортные данные 2113 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5007 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10013 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42121 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15223 5
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 125 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5766 4
Физическое лицо - Физлицо 3157 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3102 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1839 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4032 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2223 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 423 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1736 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5276 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10876 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6152 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4282 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2286 3
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 201 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1323 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5203 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6301 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6895 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3943 2
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4593 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10557 2
Internet Economy - Интернет-экономика 5487 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14172 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4873 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4199 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9299 2
Федеральное законодательство 1688 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
РИА Новости 808 1
КиноПоиск - портал о кино 161 1
91Mobiles 1707 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7494 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2176 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2094 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще