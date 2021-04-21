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«Ростелеком» подключил платежный сервис «А3» для оплаты услуг ЖКХ

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«Ростелеком» реализовал вывод платёжного сервиса «А3» на сайт компании для оплаты коммунальных платежей. В разделе сайта «Оплата / Услуги» других организаций клиенты «Ростелекома» получили доступ к 2 тыс. новых поставщиков электроэнергии, газа, горячего и холодного водоснабжения, отопления. С помощью сервиса также можно оплатить взнос в фонд капитального ремонта.

Пользователям сайта «Ростелекома» сервис «А3» даст возможность в режиме одного окна проверить текущие начисления с детализацией и суммой задолженности. Пользователи получат доступ к информации по последним внесённым в систему показаниям счетчиков. Передача актуальных показаний счетчика и оплата происходят в несколько кликов. Интуитивно понятный интерфейс позволит произвести все операции быстро и надёжно.

«Услугами «Ростелекома» ежедневно пользуются миллионы россиян, поэтому мы надеемся, что благодаря нашему функциональному сервису, оплата за услуги ЖКХ станет для них проще и удобнее. Наша платежная система успешно показала себя при работе с крупнейшими банками и готова к новым вызовам. Уверены, что сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг даст новый импульс в развитии сервиса», — сказал Алексей Одедесион, заместитель генерального директора платёжного сервиса «А3».

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