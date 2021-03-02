Спецпроекты

К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк подключил к своей платежной системе одного из крупнейших туроператоров - компанию Coral Travel, предлагающую путешествия в 39 стран мира с вылетами из более 40 городов России.

Выбрав подходящее путешествие на сайте компании, клиент может оплатить его, не выходя из дома, в мобильном приложении или веб-версии «СберБанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка. Для этого необходимо войти в раздел «Платежи» и в поисковой строке набрать «Coral».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет возможности дистанционной оплаты товаров и услуг, предоставляя своим клиентам современные цифровые сервисы. При этом Сбербанк Онлайн помогает минимизировать необходимость посещения офисов, сэкономить время и избежать лишних контактов».

Эрджюмент Юналан, генеральный директор компании Coral Travel, сказал: «Сбербанк – крупнейший банк страны с самой большой сетью филиалов и точек обслуживания, его технологические возможности на высочайшем уровне. Поэтому мы выбрали этот банк для клиентов Coral Travel. Мы уверены, что им будет удобно пользоваться сервисами банка по оплате при покупке туров Coral Travel».

Другие материалы рубрики

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Сбой в ИТ-системах Федерального резерва парализовал финансовую систему США

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения