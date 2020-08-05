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Paycash
Пейкэш
российская электронная платёжная система



05.08.2020 «Яндекс» начал превращение в банк 1
31.08.2009 Абсолютная мобильность: отправил SMS - получи деньги на счет 2
29.07.2008 «Элекснет» ждет инвестора или IPO 1
18.04.2007 «Яндекс» нашел управу на Google 1
03.04.2007 Яндекс выкупил «Яндекс. Деньги» 1
12.10.2006 19 октября откроется конференция "Электронная торговля – 2006" 1
30.09.2005 Россия: деньги интернетчиков стали ходить по почте 1
29.09.2005 Все пользователи "Яндекса" получили электронный кошелек 1
16.03.2005 Россия: Закон о e-торговле рождается в муках 1
12.03.2003 e-port и Assist запустили совместный сервис по приему платежей 1
30.12.2002 Спамеры вымогают деньги шантажом 1
14.11.2002 Система "Яндекс.Деньги" получила банковское свидетельство ЦБ 1
30.09.2002 WorldQuest Networks приобрела лицензию на использование технологии PayCash 2
08.08.2002 Неделя в Сети: лихорадка, киберсквоттеры и крик гиббона на Саммите 3
31.07.2002 Интернет-магазин Corason подключился к системе PayCash 3
26.07.2002 eHouse расстается с PayCash 4
26.07.2002 eHouse отказался от приема платежей через систему PayCash 4
25.07.2002 "Яндекс" и PayCash наводнят Рунет цифровыми деньгами 1
24.07.2002 Проект "Яндекс.Деньги" - новая система цифровой наличности 1
19.07.2002 Неделя в Сети: Хакеры, геймеры и сетевые мошенники звереют 1
18.07.2002 "Лаборатория Касперского" представила новый корпоративный портал 1
11.07.2002 В системе PayCash представлена новая версия кошелька для украинских пользователей 3
08.07.2002 Системе e-port исполнилось два года 1
04.06.2002 PayCash и ITware провели совместную маркетинговую акцию 3
24.05.2002 Система "Бегун" совершенствует сервис оплаты своих услуг 1
23.05.2002 Co@Libri и PayCash запустили совместную промо-акцию 3
21.05.2002 Служба интернет-рекламы "Бегун" подключилась к PayCash 2
18.05.2002 Для взлома смарт-карты достаточно фотовспышки и микроскопа 1
18.05.2002 Британский и российский исследователи обнаружили критическую уязвимость смарт-карт 1
16.05.2002 Платежная система PayCash представила новые версии двух приложений 4
15.05.2002 Счета платежной системы PayCash теперь можно пополнить через банкоматы банка "Первое О.В.К." 5
14.05.2002 "МТУ-Интел" и PayCash выступили с единой маркетинговой инициативой 4
13.05.2002 Международная розничная сеть 7-Eleven будет работать на основе технологий PayCash 1
27.04.2002 Интернет-магазин Books.Ru подключился к платежной системе PayCash 1
25.04.2002 Банк "Первое О.В.К" начал обслуживание пользователей PayCash 3
22.04.2002 Bolero и PayCash запустили совместную рекламную акцию 1
10.04.2002 Сетевой сервис SMSRelay присоединился к платежной системе PayCash 1
09.04.2002 ITware и PayCash запускают совместную акцию 2
05.04.2002 Группа e-port представила новый сервис микро- и миниплатежей - e-POS lite 1
04.04.2002 Многие интернет-магазины не гарантируют конфиденциальности своих клиентов 2

Публикаций - 90, упоминаний - 172

Paycash упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 472 16
Yandex - Яндекс 4439 11
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 4
Yahoo! 3433 2
Samsung Electronics 8405 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 2
Intel Corporation 10381 2
Microsoft Corporation 20288 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 2
Nokia Corporation 5012 2
Promt - Промт 253 1
Zebra Technologies 111 1
Золотая Корона 333 1
Сонет 140 1
Verisign 340 1
Ovum 94 1
НТВ-Плюс 249 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 275 1
Ciena 195 1
Google LLC 8947 1
Adobe Systems 1267 1
Macromedia 196 1
SpyLOG 80 1
Netcraft 55 1
Grokster 39 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 349 1
Verizon - WorldCom 416 1
RealNetworks 291 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
VK - Mail.ru Group 2770 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 1
Sony 5126 1
T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 787 1
Cisco Systems 4542 1
Amazon Inc - Amazon.com 2438 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 1
LG Electronics 2885 1
IBM 8247 1
Softline - Софтлайн 1683 1
CyberPlat - КиберПлат 325 9
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 6
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 5
Visa International 1613 4
Почта России ПАО 1741 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1576 2
Enron - Enrongate 118 2
РОСНО СК 161 2
Рапида НКО - платежные система 136 2
eBay Inc 1516 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1738 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
Diners Club International - платёжная система 76 1
Телефон.Ру 87 1
Белый Ветер 200 1
GM - General Motors 390 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 69 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Альфа-Банк 1279 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 207 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
Societe Generale Group 59 1
JCB International 132 1
Ford 320 1
Assist - Ассист 159 1
Евросеть 1310 1
Авто.ру - Auto.ru 72 1
Western Union 117 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 361 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
Счётная палата РФ 543 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 232 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 137 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 335 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 126 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 80 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 3
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 38 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 751 2
e-Commerce - Электронная коммерция 355 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 648 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 32 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 279 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2870 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
C2C - Consumer-to-consumer 32 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 151 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 32 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 9
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 4
Webmoney Transfer 147 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 170 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 441 1
Visa Electron 62 1
ЛитРес Самиздат 8 1
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 47 1
Microsoft Windows Live Hotmail 240 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 36 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 1
Яндекс.Почта 94 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 345 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1965 1
MasterCard Maestro 132 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
Яндекс.Маркет 450 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 1
Symbian OS 1216 1
Linux OS 6968 1
Достов Виктор 22 5
Волож Аркадий 206 4
Рейман Леонид 977 1
Ким Борис 67 1
Делицын Леонид 107 1
Артамонова Анна 176 1
Гришин Дмитрий 174 1
Василевский Андрей 20 1
Басов Алексей 114 1
Богданов Андрей 22 1
Якушев Михаил 40 1
Панин Денис 5 1
Варламова Елена 5 1
Королев Игорь 55 1
Абрамов Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 9
Украина 5153 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 6
Латвия - Латвийская Республика 607 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 3
Германия - Федеративная Республика 6766 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1316 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Великобритания - Кембридж 163 2
Латинская Америка 1283 2
Канада 2309 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 48 2
Швеция - Королевство 1526 2
Япония 6703 2
Европа 6447 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Африка Южная 251 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
Греция - Греческая Республика 538 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
Европа Северная - Скандинавия 415 1
США - Мэриленд - Балтимор 63 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 262 1
Европа Западная 1190 1
Украина - Киев 862 1
Швеция - Стокгольм 317 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 1
ДНР - Донецк 83 1
Тихий океан 119 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 326 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 17 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 25 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 154 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 141 1
США - Айдахо 42 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 2
Русский язык 1408 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 3
The Register 1116 1
NYT - The New York Times 895 1
НТВ - Телекомпания 261 1
Коммерсантъ - Издательский дом 727 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
USA Today 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
Gartner 3048 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
S&P - Standard and Poor’s 447 1
S&P 500 226 1
eMarketer 195 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
Олимпийские игры - Olympic Games 407 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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