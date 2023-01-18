Индексная книга CNews*
Транспорт Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей
Публикаций - 201, упоминаний - 242
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Алексей 43 8
|Рязанов Антон 11 8
|Добродеев Борис 95 8
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
|Сардар Лориана 6 6
|Волож Аркадий 229 6
|Медведев Дмитрий 1633 4
|Грошов Станислав 5 4
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 4
|Хасис Лев 105 4
|Греф Герман 368 4
|Ермолаев Артем 362 3
|Чурсин Дмитрий 31 3
|Белозеров Андрей 36 3
|Путин Владимир 2759 3
|Василевский Андрей 20 3
|Худавердян Тигран 83 3
|Артамонова Анна 183 3
|Борисов Юрий 115 3
|Сергеев Артем 4 2
|Латыпов Роман 9 2
|Меликян Артур 4 2
|Сергунина Наталья 302 2
|Савицкий Андрей 16 2
|Шадаев Максут 652 2
|Кирсанова Светлана 61 2
|Свердлов Денис 185 2
|Голиков Борис 9 2
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 14 2
|Губницын Антон 2 2
|Сейдахметов Мухит 6 2
|Бедарев Виталий 17 2
|Собянин Сергей 249 2
|Ликсутов Максим 49 2
|Усманов Алишер 292 2
|Чернов Даниил 71 2
|Ильичев Владимир 5 2
|Мишустин Михаил 495 2
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 2 2
|Зимин Дмитрий 37 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225326, в очереди разбора - 872621.
Создано именных указателей - 114036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225326, в очереди разбора - 872621.
Создано именных указателей - 114036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.