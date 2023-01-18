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Транспорт Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей



18.01.2023 2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге
09.06.2022 «Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга
26.01.2022 «Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive
22.08.2019 Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси
31.05.2018 Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв»
08.12.2017 «Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв»
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга
30.03.2016 Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение
10.09.2015 Сеть МТС стала технологической платформой для развития каршеринга в Москве

Публикаций - 201, упоминаний - 242

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5779 53
VK - Mail.ru Group 3215 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 12
Microsoft Corporation 23602 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 230 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2816 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 7
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 7
Google LLC 11010 6
McKinsey & Company Int 213 5
Bright Box - Брайт бокс 20 5
МФ технологии - МФТ 33 5
Box inc - box.com - box.net 325 5
Alibaba Group 388 5
Telegram Group 1099 5
Apple Inc 11274 5
Huawei 3537 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 613 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1657 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 3
VK Skillbox - Скилбокс 66 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 7 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 593 3
Meta Platforms - Facebook 4347 3
Amazon Inc - Amazon.com 2816 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 265 3
Прогноз 1666 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 3
Сбер - Цифровая Платформа 1 3
Безопасный транспорт ИЦ 18 3
IBM - International Business Machines Corp 9218 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 3
АФК Система ПАО 1723 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1032 2
Qualcomm Technologies 1714 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 346 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 131 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 165 36
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 65 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 33
Яндекс.Такси 329 24
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 36 22
Belkacar - оператор каршеринга 37 22
Ситимобил - Служба такси 149 19
VK Delivery club 233 17
Uber 308 16
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 171 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 10
О2О Холдинг 48 8
KIA Motors 100 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 902 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 8
Tesla Motors 344 7
Hyundai Motor Company 342 7
Renault Groupe 147 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 226 6
BMW Group 414 6
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 6
Anytime - Оператор каршеринга 13 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 5
Ford 399 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 4
РЖД - Российские железные дороги 1639 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 388 4
Airbnb 82 4
Связной ГК 1342 4
DC Daily 5 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 13
Правительство Москвы 2011 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 7
Президент Российской Федерации 3754 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 878 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1417 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 75 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 56 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 5
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 61 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 397 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 947 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 207 2
Мосгортранс ГУП 95 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 151 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 1
Парк Зарядье 24 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 203 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 185 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 20 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 37 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 221 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
4CIO 713 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 52
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9274 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4313 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7854 16
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12270 15
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4138 14
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4488 13
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Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 193 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1172 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7603 11
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1185 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4620 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4294 11
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8715 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2875 11
Google Android 12673 23
Apple iOS 6877 20
Яндекс.Маркет 575 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4171 13
Яндекс.Лавка 153 12
Apple iPhone 6 6208 12
Apple - App Store 2626 11
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 167 11
Google Play - Google Store - Android Market 2966 10
Nissan Leaf - электромобиль 48 10
Яндекс Go 136 9
KIA Rio Hatchback 13 9
Renault Kaptur 9 8
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 146 8
Яндекс.Авто 39 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 597 7
Microsoft Azure 1325 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 159 7
VK - Яндекс.Дзен 116 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 228 6
Volkswagen Polo 9 6
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 13 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 770 6
Сбер - СберФуд - SberFood 17 6
Tesla Model 3 39 5
Remoto 9 5
Apache Hadoop 380 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3322 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 737 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 74 4
Microsoft Windows 14534 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 732 4
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 8 4
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 70 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 412 4
Яндекс.Навигатор 501 4
Microsoft Windows 2000 12721 4
Huawei AppGallery 194 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 4
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 171 4
Сергеев Алексей 43 8
Рязанов Антон 11 8
Добродеев Борис 95 8
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
Сардар Лориана 6 6
Волож Аркадий 229 6
Медведев Дмитрий 1633 4
Грошов Станислав 5 4
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 4
Хасис Лев 105 4
Греф Герман 368 4
Ермолаев Артем 362 3
Чурсин Дмитрий 31 3
Белозеров Андрей 36 3
Путин Владимир 2759 3
Василевский Андрей 20 3
Худавердян Тигран 83 3
Артамонова Анна 183 3
Борисов Юрий 115 3
Сергеев Артем 4 2
Латыпов Роман 9 2
Меликян Артур 4 2
Сергунина Наталья 302 2
Савицкий Андрей 16 2
Шадаев Максут 652 2
Кирсанова Светлана 61 2
Свердлов Денис 185 2
Голиков Борис 9 2
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 14 2
Губницын Антон 2 2
Сейдахметов Мухит 6 2
Бедарев Виталий 17 2
Собянин Сергей 249 2
Ликсутов Максим 49 2
Усманов Алишер 292 2
Чернов Даниил 71 2
Ильичев Владимир 5 2
Мишустин Михаил 495 2
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 2 2
Зимин Дмитрий 37 2
Россия - РФ - Российская федерация 124181 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 31
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1293 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 25
Европа 21383 25
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2395 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1437 10
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2040 8
Сингапур - Республика 1775 7
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Япония 12996 7
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1554 6
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 212 5
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Африка - Африканский регион 3285 4
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США - Калифорния 4676 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 55
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14238 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5209 27
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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