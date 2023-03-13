Индексная книга CNews*
Транспорт ИТС Интеллектуальные транспортные системы ITS Intelligent Transportation System ЕЦТЛС Единая цифровая транспортно-логистическая среда Цифровая трансформация транспортной отрасли Умная дорога
- CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств
Публикаций - 876, упоминаний - 1119
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2750 29
|Ротенберг Игорь 35 28
|Ротенберг Аркадий 45 28
|Нечаев Иван 60 26
|Гурко Александр 136 20
|Швецов Владимир 42 16
|Лысенко Эдуард 272 15
|Смятских Алексей 47 15
|Семенов Алексей 72 14
|Шипелов Андрей 21 14
|Медведев Дмитрий 1631 13
|Казарин Станислав 132 13
|Ципорин Павел 74 12
|Хайруллин Айрат 67 12
|Паршин Максим 281 12
|Албычев Александр 104 12
|Малахов Александр 19 12
|Рудзевич Мария 36 12
|Меджитов Тимур 74 12
|Панов Евгений 16 11
|Власов Сергей 90 11
|Кирюшин Сергей 68 11
|Осипов Владимир 20 11
|Кулешов Василий 11 11
|Малков Павел 50 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Катамадзе Анна 74 11
|Терещенко Денис 64 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Копырин Федор 11 11
|Егоров Максим 27 11
|Петрушин Андрей 83 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Симаков Олег 112 11
|Кудрин Алексей 108 11
|Урличич Юрий 52 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Старовойт Роман 18 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.