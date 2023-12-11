Концерн «Телематика» запускает новую площадку по производству программно-аппаратных комплексов, применяемой в ИТС

Концерн «Телематика» расширяет производственные мощности и запускает новую промышленную площадку по изготовлению радиоэлектронных устройств и программно-аппаратных комплексов. На предприятии наладят выпуск всей линейки оборудования компании, которая насчитывает более 20 различных электронных устройств, а также контрактную сборку радиоэлектроники и аппаратуры, применяемых в проектах в области интеллектуальных транспортных систем. Новая площадка позволит на 250% увеличить объем выпуска отечественного оборудования ИТС и приблизить будущее «умных дорог». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

На новом предприятии будут выпускаться бортовые устройства, электронные навигационные пломбы, программно-аппаратные комплексы, работающие по технологии RFID, обеспечивающие автоматическую идентификацию объектов, оснащенных соответствующей меткой, и оборудование для обеспечения работы технологии подключенного транспорта V2X (vehicle to everything), разработанное специалистами концерна. Все эти и другие интеллектуальные устройства являются неотъемлемой частью комплексной системы «умная дорога».

Площадка располагает различными технологическими возможностями. В частности, на ней может осуществляться работа с габаритными изделиями: например, контейнерами с телематическим оборудованием и кабельными сборками длиной более 50 метров. А линия автоматического монтажа позволит в высоком темпе собирать электронные модули из мельчайших элементов.

Так производственные мощности позволят выпускать до 300 тыс. электронных устройств в месяц. Процесс выстроен таким образом, что новая линия технологического оборудования может изготавливать более 500 печатных плат в час при средней инструментальной скорости нанесения в 140 тыс. компонентов за час. Для сравнения, максимальный объем на линиях предыдущего поколения – до 200 плат в час.

На площадке также будут работать линии для контрактного производства радиоэлектроники и оборудования, в том числе для реализации проекта М12 Москва – Нижний Новгород-Казань — строящейся платной скоростной магистрали, которая станет частью транспортного коридора «Запад-Восток». И в будущем это может стать одним из ключевых технически обеспечительных пунктов для нового поколения «умных дорог» и автономного транспорта.

«Импортонезависимость чрезвычайно важна для сегмента радиоэлектроники, и мы прилагаем все усилия для локализации в России производства необходимых компонентов и современного, технологичного оборудования. Запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 250%. И мы уже формируем планы по дальнейшему развитию и рассматриваем возможность организации на прилегающей территории в 1 га производства оборудования для российского автономного грузового транспорта, а также организацию дополнительного полигона для испытаний технологий концерна», — отметил генеральный директор концерна «Телематика» Алексей Нащекин.

Новая площадка является частью завода «М-телематика» (концерн «Телематика») и расположена в Московской области в г. Раменское.

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений ИТ в банках

Предприятие будет работать по полному производственному циклу: выпуск продукции, упаковка, отгрузка оборудования заказчикам, а также последующее гарантийное и постгарантийное сопровождение.

Запуск новой площадки концерна «Телематика» поспособствует становлению технологического суверенитета страны. Независимость от зарубежных поставщиков ИТ-продуктов, оборудования и компонентов является одной из приоритетных задач для России. Ведь автономность исключает влияние внешних факторов и, как следствие, гарантирует бесперебойное функционирование экономических процессов в государстве.

***

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту поддержка ит-отрасли

«М-телематика» (ООО «Мособлтелематика», входит в концерн «Телематика») занимается разработкой и производством высокотехнологичной радиоэлектронной продукции. «М-телематика» обеспечивает полный цикл проектирования и выпуска сложных изделий радиоэлектроники, серийного производства, которое осуществляются на современных производственных мощностях.

Концерн «Телематика» — разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.