Продажи камер видеонаблюдения к началу сезона отпусков увеличились в 2,5 раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 г. Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание россиян обезопасить свое имущество в период летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2023 г. средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2918 руб. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома вместе с камерами россияне приобретают датчики движения. В мае 2023 г. продажи этих товаров увеличились на 65% по сравнению с 2022 г. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.

Около четверти всех продаж камер видеонаблюдения и датчиков движения приходится на Москву и область – в мае 2023 г. жители столичного региона приобрели в 2,5 раза больше устройств для безопасности дома, чем годом ранее.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.