В Санкт-Петербурге продажи камер видеонаблюдения к отпускному сезону увеличились в три раза

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети Санкт-Петербурга. В мае 2023 г. зафиксирован пиковый интерес петербуржцев к этой категории товаров: продажи увеличились в три раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург вошел в число городов-лидеров по количеству реализованных камер видеонаблюдения перед началом отпускного сезона, уступив только Москве, на которую приходится около четверти от всего объема продаж. Также в пятерке лидеров – Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск. При этом в Краснодаре отмечается наиболее высокая динамика роста продаж – в пять раз по сравнению с маем 2022 г.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2023 г. средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 руб. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы.

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Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома вместе с камерами жители Санкт-Петербурга приобретают датчики движения. В мае 2023 г. продажи этих товаров увеличились в два раза по сравнению с 2022 г.